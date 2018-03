Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



PAOK suspendiert, Pistolen-Präsident entschuldigt sich +++ Ammann springt in die Top 15

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann bei Stoch-Sieg in den Top 15

Kamil Stoch war an der zweiten Station der Raw-Air-Tour in Lillehammer eine Klasse für sich. Mit Sprüngen auf 140,5 und 141 m gewann der Pole das Weltcupspringen im Olympiaort von 1994 mit dem riesigen Vorsprung von 27,7 Punkten auf seinen Landsmann Dawid Kubacki. In der Gesamtwertung hat der dreifache Olympiasieger nun bereits über 50 Punkte Vorsprung.

Simon Ammann schaffte als einziger Schweizer die Qualifikation für den Finaldurchgang. Der 36-jährige Toggenburger kam mit zwei regelmässigen Sprüngen auf 129 und 130,5 m auf den 15. Platz. Andreas Schuler und Gregor Deschwanden scheiterten im ersten Durchgang deutlich. (pre/sda)

Bild: AP/NTB scanpix

PAOK suspendiert, Präsident entschuldigt sich

Nach dem Skandal um den Revolver-Auftritt des Klubbesitzers Iwan Savvidis hat der Verband der Europäischen Fussballvereine (ECA) PAOK Saloniki suspendiert. Wie der Zusammenschluss mitteilte, hat der ECA-Vorstand einstimmig beschlossen, mit sofortiger Wirkung auszuschliessen. Der Verband wies darauf hin, dass er sich nach seinen Statuten dafür einsetzt, nicht nur die Integrität und Regeln der Wettbewerbe zu schützen, sondern auch die sportlichen Werte und Prinzipien.

Zuvor hatte sich Savvidis für seinen Auftritt offiziell entschuldigt. «Ich möchte mich bei den Fans von PAOK, bei allen griechischen Fans und bei der internationalen Fussball-Gemeinschaft entschuldigen», erklärte Savvidis auf der Homepage des Klubs. Er habe so emotional reagiert, weil es widersprüchliche Entscheide des Schiedsrichters gegeben habe. «Glauben Sie es mir, ich hatte nicht die Absicht mit den Schiedsrichtern oder den Gegnern zu streiten, und ich habe eindeutig niemanden bedroht.» (pre/sda)

Kwiatkowski Gesamtsieger des Tirreno

Mit dem Gesamtsieg des Polen Michal Kwiatkowski ist die 53. Austragung des Etappenrennens Tirreno - Adriatico zu Ende gegangen. Im abschliessenden Einzelzeitfahren über 10 km in San Benedetto del Tronto verteidigte Kwiatkowski sein Leadertrikot ohne Probleme. Kwiatkowski war mit lediglich 3 Sekunden auf den Italiener Damiano Caruso zur 7. und letzten Etappe gestartet, konnte aber auf regennasser Strasse seine Reserve auf letztlich 24 Sekunden ausbauen.

Gesamt-Dritter, mit 32 Sekunden Rückstand, wurde der Brite Geraint Thomas. Das Zeitfahren gewann der Australier Rohan Dennis, der im Gegensatz zu den Anwärtern auf den Gesamtsieg den topfebenen Parcours noch bei trockener Strasse in Angriff nehmen konnte. Der Walliser Steve Morabito ist als 30. der bestklassierte der vier gestarteten Schweizer in der Gesamtwertung. (pre/sda)

Michał Kwiatkowski è il Re dei due mari! | Michał Kwiatkowski is the King of the two seas! #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/q7XwtuHy0G — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) 13. März 2018

Feuz im Training langsamer als Svindal

Beat Feuz beging im einzigen Training zur Abfahrt beim Weltcup-Finale im schwedischen Are einen Torfehler und verlor mehr als eineinhalb Sekunden auf Aksel Lund Svindal, seinem letzten verbliebenen Konkurrenten um Abfahrts-Kristall. Svindal, 2007 in Are Abfahrts-Weltmeister geworden, meldete mit der klaren Bestzeit seine Ambitionen auf den Sieg am Mittwoch (Start 10.30 Uhr) überaus deutlich an. Der Norweger blieb auf der wegen Nebels verkürzten Strecke um 0,32 Sekunden vor dem zweitklassierten Österreicher Vincent Kriechmayr.

Feuz wurde mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Svindal 17. Zudem beging er einen Torfehler. Besser im Training als im Rennen, dürfte sich der 31-jährige Berner gedacht haben. Bester Schweizer im mehrmals verschobenen und letztlich verkürzten Abfahrts-Training am Dienstag war Gilles Roulin. Der Zürcher verlor als 13. 1,26 Sekunden auf die Spitze. Mauro Caviezel wurde 18., Junioren-Weltmeister Marco Odermatt 21. und Marc Gisin 23.

Feuz steigt mit 60 Punkten Reserve auf Svindal in die letzte Abfahrt der Saison. Gewinnt der Abfahrts-Olympiasieger von Pyeongchang, so reicht dem Schweizer der 6. Platz aus, um sich als erster Schweizer seit Didier Cuche 2011 wieder die kleine Kristallkugel in der Abfahrt zu sichern. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Gastspiel von Hischiers Devils in Bern bereits ausverkauft

Das Gastspiel der New Jersey Devils stösst in Bern auf grosses Interesse: Innerhalb von weniger als 24 Stunden war die Testpartie zwischen dem SC Bern und der NHL-Mannschaft um den Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier ausverkauft. Der Match findet am Montag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr in der PostFinance-Arena statt. (pre/sda)

Überraschend schnell... Keine 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs für das Spiel #SCBern - @NJDevils vom 1. Oktober waren alle Tickets abgesetzt. Rolf Bachmann nimmt Stellung.

https://t.co/vZLVrOUfQr — SC Bern (@scbern_news) 13. März 2018

Jasmine Flury Vierte im einzigen Abfahrts-Training in Are

Beste der fünf Schweizerinnen im einzigen Abfahrts-Training beim Weltcup-Finale in Are war Jasmine Flury. Die Bündnerin büsste auf der verkürzten WM-Piste von 2019 als Vierte eine halbe Sekunde auf die Bestzeit von Alice McKennis ein. Die überraschende Amerikanerin blieb ihrerseits um 0,23 Sekunden vor der Tschechin Ester Ledecka, die in Pyeongchang sensationell Olympia-Gold im Super-G gewonnen hatte.

Sofia Goggia, Lindsey Vonn und Tina Weirather befinden sich noch im Rennen um den Sieg im Abfahrts-Weltcup. Schnellste dieses Trios war am Dienstag die Amerikanerin Vonn als Fünfte. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Abrashi erlitt Kreuzbandriss

Der frühere Schweizer Junioren-Internationale Amir Abrashi fällt mehrere Monate aus und wird dem SC Freiburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der bald 28-jährige defensive Mittelfeldspieler erlitt am Samstag in der Bundesliga gegen Hertha Berlin (0:0) einen Kreuzbandriss im rechten Knie, wie sein Klub am Dienstag mitteilte.

Abrashi spielte von 2010 bis 2015 für die Grasshoppers und stand in dieser Zeit auch elfmal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft im Einsatz. Für Freiburg bestreitet der mittlerweile albanische Internationale seine dritte Saison. (sda)

Bild: EPA/EPA

53. Saisonsieg für Houston Rockets

Clint Capela feiert in der NBA mit den bereits für die Playoffs qualifizierten Houston Rockets im 67. Saisonspiel den 53. Sieg - 109:93 bei den San Antonio Spurs.

Houston dominierte das Duell zweier texanischer Teams klar. Nach gut acht Minuten führten die Rockets bereits 19:4. Capela zeigte mit 13 Punkten und neun Rebounds einmal mehr eine gute Leistung. Der 23-jährige Genfer verwertete sechs von sieben Würfen aus dem Spiel heraus.

Am meisten Punkte warf bei Houston einmal mehr James Harden, der zuletzt gegen Dallas gefehlt hatte. Die Hälfte der 28 Punkte erzielte er von der Freiwurflinie. Ansonsten war er wenig treffsicher, brachte er bloss zwei von elf Versuchen von ausserhalb der Drei-Punkte-Linie im Korb unter.

Ohne zu spielen, qualifizierte sich Titelverteidiger Golden State Warriors als zweites Team im Westen nach Houston für die Playoffs. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Serena Williams verliert gegen Schwester Venus

Serena Williams scheitert in Indian Wells bei ihrem Comeback auf der WTA-Tour in der dritten Runde an ihrer Schwester Venus. Die 23-fache Gewinnerin von Grand-Slam-Turnieren verliert 3:6, 4:6.

Serena Williams hatte am 1. September eine Tochter zur Welt gebracht. Seitdem spielte die Amerikanerin nur bei einem Showturnier in Abu Dhabi im Dezember, ein Doppel im Fed Cup mit ihrer Schwester Venus im vergangenen Monat und bei einem Tiebreak-Turnier am Montagabend in New York. «Es ist nicht schön, dass wir beide schon so früh aufeinandergetroffen sind bei ihrem Comeback», sagte Venus Williams, die nun im Achtelfinal auf die Lettin Anastasija Sevastova trifft. Serena Williams war nach ihrer langen Pause erstmals seit Cincinnati 2011 bei einem Turnier nicht gesetzt. (zap/ sda/dpa)

Bild: AP/FR171597 AP

Stoke gegen ManCity chancenlos

Die Lage von Xherdan Shaqiri mit Stoke City bleibt prekär. Im Heimspiel gegen Manchester City gibt es ausser diesem Tunnel des Schweizers gegen Olexandr Zinchenko nichts zu holen:

Die wichtigen Highlights gelingen dem klaren Leader. David Silva schiesst die Himmelblauen mit seinen Toren in der 10. und 50. Minute zum Sieg und bringt Pep Guardiolas Team nach der Pleite gegen Basel näher zum Titel. Der Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt 16 Punkte. Stoke dagegen weiterhin mit einem Zähler Rückstand auf dem Abstiegsplatz. (fox)

Stoke City - Manchester City 0:2 (0:1). - 29'138 Zuschauer. - Tore: 10. David Silva 0:1. 50. David Silva 0:2. - Bemerkungen: Stoke City mit Shaqiri.

Werder mit wichtigem Sieg

Werder Bremen macht einen wichtigen Schritt gegen den Abstieg. Die Werderaner besiegen Köln mit 3:1 und machen mit dem siebten Punkt in den letzten drei Partien einen Sprung auf Rang 13. Der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen beträgt jetzt satte zwölf Zähler.

Die Entscheidung fällt mit dem ersten Tor von Januar-Neuzuzug Milot Rashica, der das 1:1 Kölns fünf Minuten später mit dem 2:1 beantwortet.

Köln dagegen bleibt mit 17 Zählern am Tabellenende. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt acht Punkte. (fox)

Werder Bremen - 1. FC Köln 3:1 (1:0). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 33. Veljkovic 1:0. 53. Osako 1:1. 58. Rashica 2:1. 90. Eggestein 3:1.

Nils Mani mit Kreuzbandriss

Nils Mani zog sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt am Samstag in Kvitfjell eine schwere Knieverletzung zu. Der 25-jährige Berner riss sich das vordere Kreuzband im rechten Knie und verletzte sich zudem am inneren Meniskus.

Der Junioren-Weltmeister in der Abfahrt von 2013 hat den Durchbruch im Weltcup bislang nicht geschafft. Erst zweimal fuhr Mani in die Top Ten, sein bestes Ergebnis in diesem Winter war ein 21. Rang in der Kombination von Wengen. (fox/sda)

Bild: AP/NTB Scanpix

Doug Shedden dauerhaft in Deutschland

Doug Shedden, der ab 2008 sechs Jahre den EV Zug und zwei Jahre den HC Lugano trainierte, scheint nur ebenfalls längere Zeit in Deutschland zu bleiben. Der 56-jährige Kanadier unterschrieb auch für nächste Saison beim ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Shedden nahm die Arbeit in Ingolstadt Ende 2017 auf und führte das Team vom 8. auf den 4. Platz der Qualifikation. Am Mittwoch beginnt Ingolstadt die Viertelfinal-Serie gegen Adler Mannheim. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Ammann, Deschwanden und Schuler im Wettkampf

Drei von vier gestarteten Schweizer Skispringern haben sich für den Weltcup-Wettkampf vom Dienstag auf der Grossschanze in Lillehammer qualifiziert. Simon Ammann kam in der Qualifikation in den 17. Rang, Gregor Deschwanden wurde 39., Andreas Schuler 45. Sandro Hauswirth scheiterte als 56.

Mit einem Sprung auf 128,5 Meter büsste Ammann auf Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen, den überlegenen Besten der Qualifikation, elf Meter ein. (fox/sda)

Bild: AP/NTB scanpix

FC Basel – FC Zürich wird neu angesetzt

Keine Forfait-Niederlage für den FC Basel. Das Spiel gegen den FC Zürich wird von der SFL in den nächsten Tagen neu angesetzt.

Wegen eines Stromausfalls im gesamten Komplex des Stadions St. Jakob-Park in Basel konnte das Spiel der 24. Runde der Super League nicht wie vorgesehen ausgetragen werden. Ein unabhängiges Gutachten ergab, dass ein Kurzschluss in einer nicht zugänglichen Stromschiene im Shoppingcenter unterhalb des Stadions die Ursache für den Stromausfall war. Der FC Basel kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden.

Der Stromausfall konnte innert nützlicher Frist nicht behoben werden, worauf der Schiedsrichter das auf 19.00 Uhr angesetzte Spiel um 19.45 Uhr absagte. Damit bleibt der Rückstand für den Titelverteidiger bei elf Verlustpunkten auf YB. (fox)

Bild: KEYSTONE

Grégory Sciaroni für ein Spiel gesperrt

Grégory Sciaroni vom HC Davos wurde für ein Spiel gesperrt. Der Stürmer wird seinem Verein am Dienstag im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel zuhause gegen Biel demnach fehlen.

Sciaroni hatte am Samstag den Bieler Gegenspieler Samuel Kreis unfair gecheckt. Neben der Sperre wurde er mit 2800 Schweizer Franken gebüsst. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Griechische Regierung stoppt Spielbetrieb

Nach dem bewaffneten Platzsturm von PAOK-Präsident Iwan Savvidis hat die griechische Regierung auf die Missstände reagiert und den Meisterschaftsbetrieb gestoppt. Dies gilt für unbestimmte Zeit. Ohne eine von allen Seiten getroffene Vereinbarung wird es keinen Neustart geben», sagte Sportminister Dimitris Vassiliadis nach einem Treffen mit Regierungschef Alexis Tsipras. «In nächster Zeit wird es eine Beratungen mit dem Verband, den Klubs und der UEFA geben.»

Gestern war das Topspiel zwischen Pokalsieger PAOK Saloniki und Spitzenreiter AEK Athen in der 90. Minute abgebrochen worden, nachdem Savvidis mit einer Waffe am Gürtel auf den Platz gelaufen war. Zuvor hatte der Schiedsrichter das vermeintliche Führungstor der Gastgeber nicht anerkannt.

Im Stadion von Saloniki, wo die Schweiz am Freitag nächster Woche ein Testspiel gegen Griechenland absolviert, war bereits die Partie gegen Olympiakos Piräus am 25. Februar von Gewalt überschattet worden. Damals war Gäste-Trainer Oscar Garcia von der Papierrolle einer Registrierkasse am Kopf getroffen worden. Das Spiel fand nicht statt und wurde inzwischen mit 3:0 für Olympiakos gewertet. Ursprünglich wurde PAOK auch mit Geisterspielen und einem Punkteabzug belegt, dies wurde aber mittlerweile wieder zurückgenommen. (pre/sda)

HSV entlässt Trainer Hollerbach

Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV trennt sich per sofort von Trainer Bernd Hollerbach. Der 48-Jährige war nur sieben Wochen im Amt, erst am 22. Januar hatte er den Job beim HSV von Markus Gisdol übernommen. Mit Hollerbach schaffte der HSV allerdings keinen einzigen Sieg und holte nur drei Punkte.

Zuletzt setzte es bei Bayern München eine 0:6-Schlappe, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits sieben Punkte. Als dritter Trainer in dieser Saison soll nun Christian Titz den HSV doch noch vor dem ersten Abstiegs seiner Vereinsgeschichte retten. Der 46-Jährige war bislang Trainer der U21-Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga Nord.

Am letzten Donnerstag waren beim Hamburger SV bereits Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt entlassen worden. (pre/sda)

Vorstand beschließt Trainerwechsel: Christian Titz übernimmt den Posten von Bernd Hollerbach.

Unser U21-Trainer Titz wird dieses Amt vorerst bis zum Ende der Saison ausüben: https://t.co/LVPuM3SPot pic.twitter.com/9wqggYvnGB — Hamburger SV (@HSV) 12. März 2018

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

