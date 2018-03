Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Pep Guardiola kassiert saftige Busse +++ Saisonende für Peter Fill

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

20'000 Pfund Busse für Guardiola

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola wird vom englischen Fussballverband FA mit 20'000 Pfund gebüsst.

Guardiola hatte in den vergangenen Wochen an Spielen oder Pressekonferenzen eine gelbe Schleife getragen, um sich mit inhaftierten Politikern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu solidarisieren. So auch am letzten Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Achtelfinal gegen Basel.

Gemäss dem englische Fussballverband FA hat der 47-Jährige damit gegen die Regeln zur Spielkleidung verstossen, welche «politische Botschaften» untersagen. Guardiola erklärte, die Schleife stehe nicht für die Unabhängigkeit Kataloniens, sondern er unterstütze vier Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis sässen. (sda)

Bild: EPA/EPA

Chiasso mit erstem Sieg in diesem Jahr

Der FC Chiasso erzielte gegen Winterthur den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr. Nach zuletzt mageren zwei Punkten aus den letzten acht Runden in der Challenge League und einem Torverhältnis von 4:16 kamen die Tessiner endlich wieder zu einem Erfolgserlebnis. Den entscheidenden Treffer erzielte Captain Michele Monighetti vom Penaltypunkt aus, nach einem Foulspiel von Winterthurs Nicolas Stettler an Assan Ceesay.

Die Tessiner, zuletzt in Schaffhausen (1:2) mit drei Platzverweisen und der Verbannung von Trainer Guillermo Abascal auf die Tribüne durch Undiszipliniertheiten aufgefallen, beendeten die Partie gegen Winterthur in Vollbesetzung. Für die Zürcher setzte es indes die zweite Niederlage unter Trainer Livio Bordoli ab. (sda)

Nur Häcki in den Weltcuppunkten

Nach den Männern verpassten beim Weltcup-Sprint im Osten Finnlands auch die Schweizer Biathletinnen einen Spitzenplatz deutlich. Einzig Lena Häcki durfte mit ihrer Leistung zufrieden sein. Die Engelbergerin leistete sich liegend und stehend je einen Fehler und verlor gut 1:22 Minuten auf Siegerin Domratschewa.

Elisa Gasparin, die ebenfalls zwei Strafrunden drehte, verpasste die Punkteränge als 41. knapp. Ihre Enttäuschung von den Olympischen Spielen in Pyeongchang nicht vergessen machen konnte Selina Gasparin. Die eigentliche Schweizer Teamleaderin verfehlte gleich vier Scheiben und landete nur auf Platz 71. Irene Cadurisch, die bei Olympia als Achte im Sprint positiv überrascht hatte, war nach ebenfalls vier Fehlern noch zwölf Ränge schlechter.

Der Sieg ging trotz eines Schiessfehlers an Daria Domratschewa. Die 31-jährige Weissrussin distanzierte die perfekt schiessende, aber in der Loipe einbrechende Deutsche Franziska Hildebrand dank der besten Laufleistung um 0,5 Sekunden und feierte ihren 31. Weltcupsieg. (sda)

Bild: EPA/COMPIC

Saisonende für Peter Fill

Peter Fill muss seine Saison vorzeitig beenden. Dies gab der 35-Jährige nach dem Abfahrtstraining in Kvitfjell bekannt. Den Sieger des Abfahrts-Weltcups 2016 und 2017 plagten seit den Rennen in Garmisch-Partenkirchen im Januar Schmerzen im linken Oberschenkel. Nachdem er am Donnerstag bei einem Sturz ohne Verletzung geblieben war, erwischte Fill am Freitag im Training einen Schlag und fuhr mit Schmerzen aufrecht ins Ziel. Ob sich der Italiener einem Eingriff unterziehen muss, soll eine ärztliche Untersuchung klären. (sda)

Bild: EPA/EPA

Koné schiesst Dresden zum Sieg

Moussa Koné ist nach seinem Wechsel in der Winterpause definitiv in der 2. Bundesliga angekommen. Der ehemalige Stürmer des FC Zürich liess sich in seinem erst sechsten Einsatz für Dynamo Dresden als dreifacher Torschütze und Matchwinner gegen Heidenheim feiern. In einer hektischen Startphase sorgte Koné zweimal (5./11.) für die Führung des Heimteams, Maximilian Thiel (7.) hatte für Heidenheim zwischenzeitlich ausgeglichen. Nach dem neuerlichen Ausgleich durch ein Eigentor des Dresdners Paul Seguin (59.) war es erneut Koné, der traf und den Sieg perfekt machte.

Für den 21-jährigen Senegalesen waren es die Saisontore 3, 4 und 5 für Dresden. Für den FCZ hatte er in der Vorrunde in 15 Spielen zwei Treffer erzielt. (sda)

Bild: KEYSTONE

Ski nordisch: Alle vier Schweizer qualifiziert

Beim Weltcupspringen in Oslo schafften alle vier Schweizer die Qualifikation für den Wettkampf am Sonntag. Bester des Quartetts war wie üblich Simon Ammann, der mit einem durchschnittlichen Sprung auf 122 m den 22. Platz belegte. Gregor Deschwanden schaffte den Cut der besten 50 als 32. (120 m) ebenfalls souverän. Knapper wurde es für Killian Peier (118 m) und Andreas Schuler (115 m) auf den Rängen 45 und 49.

Der Pole Kamil Stoch ging als einziger Springer mit weniger Anlauf über die Holmenkollen-Schanze – und stellte mit 131 m dennoch die Tages-Bestweite auf. Der dreifache Olympiasieger führt damit auch die lukrative Raw-Air-Wertung nach dem Auftakt bereits mit 6,2 Punkten Vorsprung auf Robert Johansson an. Für die Gesamtwertung zählen alle zehn Sprünge in zehn Tagen auf den norwegischen Schanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund, inklusive Qualifikationen und Teamwettkämpfe.

Das Mammutprogramm geht mit einem Teamspringen am Samstag und dem Einzelwettkampf am Sonntag in Oslo weiter. (sda)

Bild: KEYSTONE

Erneutes Verletzungspech bei Sandro Viletta

Sandro Viletta, der Kombinations-Olympiasieger von 2014 in Sotschi, ist erneut im Verletzungspech. Der 32-jährige Bündner zog sich bei einem Sturz in der Europacup-Abfahrt von Kvitfjell einen Kreuzbandriss in linken Knie sowie eine Gehirnerschütterung zu. Wie Swiss-Ski in einem Communiqué schrieb, wird Viletta in nächster Zeit über die weiteren Schritte entscheiden.

Das medizinische Bulletin von Viletta wächst damit um einen weiteren Eintrag. Der Engadiner wurde in seiner Karriere immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen, unter hinderten ihn lange akute Rückenprobleme und eine Knochenprellung daran, sein Potenzial auszuschöpfen. Ende 2016 verletzte er sich zudem schwer am Knie.

Seinen letzten Einsatz im Weltcup hatte er im Dezember 2016 in Val Gardena. Seit diesem Sturz im Super G, bei dem er sich einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden im rechten Knie zugezogen hatte, arbeitete er auf seine Weltcup-Rückkehr hin. (sda)

Bild: AP/AP

Saison für Christian Schwegler zu Ende

Christian Schwegler, 33-jähriger Verteidiger des FC Luzern, fällt wegen einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

Schwegler hatte bereits in der Vorrunde eine Innenbandverletzung erlitten. Bei einer Nachuntersuchung stellte sich eine Instabilität des Knies heraus, wie der Klub in einem Communiqué mitteilte. Der Befund erfordere einen raschen operativen Eingriff. Dieser soll nächste Woche vorgenommen werden.

Schwegler wird sich nach der Arthroskopie umgehend der Rehabilitation widmen, um für die Vorbereitung der nächsten Saison fit zu sein.

Der langjährige Spieler der Young Boys und von Salzburg kehrte letzten Sommer zu seinem Stammverein Luzern zurück. (sda)

Medienmitteilung | Schlechte Nachrichten vor dem Wochenende. Unser Verteidiger Christian Schwegler muss sich einer Operation am Knie unterziehen und fällt bis Saisonende aus. Wir wünschen Christian viel Kraft und schnelle Genesung. >https://t.co/9uZdjC6hv0#fcl #nomeLozärn pic.twitter.com/blCPJcMukN — FC Luzern (@FCL_1901) 9. März 2018

Italien, Polen und Portugal wollen Endrunde der Nations League

Die Fussballverbände Italiens, Polens und Portugals haben Interesse an der Ausrichtung der ersten Endrunde der Nations League 2019 bekundet. Die drei Verbände erhalten nun den Anforderungskatalog der UEFA und müssen bis zum 31. August ihre Dossiers einreichen.

Die Endrunde wird grundsätzlich von einem der vier Gruppensieger aus der stärksten Liga A ausgetragen. Vorausgesetzt, dass alle drei Verbände Gebote abgeben, die den Anforderungen der UEFA entsprechen, wird also der Sieger der Gruppe A3 die Endrunde ausrichten, denn Italien, Polen und Portugal spielen in dieser Gruppe der neu geschaffenen Nations League gegeneinander. Das Exekutivkomitee der UEFA wird im Dezember 2018 den Gastgeber benennen.

Die Schweiz trifft in Gruppe 2 der Liga A zwischen dem 8. September und dem 18. November je zweimal auf Island und Belgien.

Bild: EPA/KEYSTONE

Feuz tastet sich heran, Svindal pokert

Beat Feuz gibt im Abschlusstraining zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Kvitfjell etwas mehr Gas als tags zuvor. Als Siebenter verliert er noch 88 Hundertstel auf die Bestzeit des Norwegers Kjetil Jansrud.

Beat Feuz' primärer Gegner wird indes nicht Jansrud sein, sondern dessen Landsmann Aksel Lund Svindal. Der norwegische Abfahrts-Olympiasieger kann als einziger Fahrer noch verhindern, dass Weltmeister Feuz erstmals in seiner Karriere eine Kristallkugel gewinnt. 40 Punkte beträgt in der Abfahrts-Wertung des Schweizers Reserve vor dem Rennen in Kvitfjell und der abschliessenden Prüfung beim Finale in Are. Svindal belegt mit über zwei Sekunden Rückstand aber nur Rang 32.

Bester Schweizer im Abschlusstraining war Mauro Caviezel, wie schon tags zuvor. Der Bündner bewältigte die Strecke, die sich gegenüber den Vorjahren unruhiger präsentiert, drei Hundertstel schneller als Feuz und klassierte sich unmittelbar vor dem Emmentaler als Sechster. (pre/sda)

Bild: AP/NTB scanpix

Miéville zu La Chaux-de-Fonds

Alain Miéville erhält bei Lausanne keinen neuen Vertrag mehr und setzt seine Karriere laut «24 heures» ab der kommenden Saison beim Swiss-League-Klub La Chaux-de-Fonds fort. Der 32-jährige Stürmer hält in der laufenden Saison nach 48 Meisterschaftsspielen für Lausanne bei 10 Skorerpunkten (3 Tore). In Neuenburg soll Miéville einen Dreijahresvertrag erhalten. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Kimmich verlängert bis 2023

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit dem 25-fachen deutschen Internationalen Joshua Kimmich vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 23-jährige Aussenverteidiger habe sich «zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt», begründete der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die langfristige Bindung an den Rekordmeister. (pre/sda)

Sanogo für zwei Spiele gesperrt

YB-Mittelfeldspieler Sekou Sanogo wird vom Disziplinarrichter der Swiss Football League für sein grobes Foulspiel an Mattia Bottani vom FC Lugano nachträglich für zwei Spiele gesperrt. Der Entscheid kann innert zwei Tagen angefochten werden, am Sonntag gegen GC ist Sanogo aber jeden Fall gesperrt.

Der Ivorer trat am letzten Samstag nach einem Zweikampf mit seinem Fuss auf das Schienbein des am Boden liegenden Bottani. Weil die Schiedsrichter die Aktion weder gesehen noch bemerkt hatten, wurde eine nachträgliche Sanktion möglich. (pre)

