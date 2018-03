Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Pep Guardiola kassiert saftige Busse +++ Saisonende für Luzerns Schwegler

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

20'000 Pfund Busse für Guardiola

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola wird vom englischen Fussballverband FA mit 20'000 Pfund gebüsst.

Guardiola hatte in den vergangenen Wochen an Spielen oder Pressekonferenzen eine gelbe Schleife getragen, um sich mit inhaftierten Politikern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu solidarisieren. So auch am letzten Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Achtelfinal gegen Basel.

Gemäss dem englische Fussballverband FA hat der 47-Jährige damit gegen die Regeln zur Spielkleidung verstossen, welche «politische Botschaften» untersagen. Guardiola erklärte, die Schleife stehe nicht für die Unabhängigkeit Kataloniens, sondern er unterstütze vier Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis sässen. (sda)

Bild: EPA/EPA

Erneutes Verletzungspech bei Sandro Viletta

Sandro Viletta, der Kombinations-Olympiasieger von 2014 in Sotschi, ist erneut im Verletzungspech. Der 32-jährige Bündner zog sich bei einem Sturz in der Europacup-Abfahrt von Kvitfjell einen Kreuzbandriss in linken Knie sowie eine Gehirnerschütterung zu. Wie Swiss-Ski in einem Communiqué schrieb, wird Viletta in nächster Zeit über die weiteren Schritte entscheiden.

Das medizinische Bulletin von Viletta wächst damit um einen weiteren Eintrag. Der Engadiner wurde in seiner Karriere immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen, unter hinderten ihn lange akute Rückenprobleme und eine Knochenprellung daran, sein Potenzial auszuschöpfen. Ende 2016 verletzte er sich zudem schwer am Knie.

Seinen letzten Einsatz im Weltcup hatte er im Dezember 2016 in Val Gardena. Seit diesem Sturz im Super G, bei dem er sich einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden im rechten Knie zugezogen hatte, arbeitete er auf seine Weltcup-Rückkehr hin. (sda)

Bild: AP/AP

Saison für Christian Schwegler zu Ende

Christian Schwegler, 33-jähriger Verteidiger des FC Luzern, fällt wegen einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

Schwegler hatte bereits in der Vorrunde eine Innenbandverletzung erlitten. Bei einer Nachuntersuchung stellte sich eine Instabilität des Knies heraus, wie der Klub in einem Communiqué mitteilte. Der Befund erfordere einen raschen operativen Eingriff. Dieser soll nächste Woche vorgenommen werden.

Schwegler wird sich nach der Arthroskopie umgehend der Rehabilitation widmen, um für die Vorbereitung der nächsten Saison fit zu sein.

Der langjährige Spieler der Young Boys und von Salzburg kehrte letzten Sommer zu seinem Stammverein Luzern zurück. (sda)

Medienmitteilung | Schlechte Nachrichten vor dem Wochenende. Unser Verteidiger Christian Schwegler muss sich einer Operation am Knie unterziehen und fällt bis Saisonende aus. Wir wünschen Christian viel Kraft und schnelle Genesung. >https://t.co/9uZdjC6hv0#fcl #nomeLozärn pic.twitter.com/blCPJcMukN — FC Luzern (@FCL_1901) 9. März 2018

Italien, Polen und Portugal wollen Endrunde der Nations League

Die Fussballverbände Italiens, Polens und Portugals haben Interesse an der Ausrichtung der ersten Endrunde der Nations League 2019 bekundet. Die drei Verbände erhalten nun den Anforderungskatalog der UEFA und müssen bis zum 31. August ihre Dossiers einreichen.

Die Endrunde wird grundsätzlich von einem der vier Gruppensieger aus der stärksten Liga A ausgetragen. Vorausgesetzt, dass alle drei Verbände Gebote abgeben, die den Anforderungen der UEFA entsprechen, wird also der Sieger der Gruppe A3 die Endrunde ausrichten, denn Italien, Polen und Portugal spielen in dieser Gruppe der neu geschaffenen Nations League gegeneinander. Das Exekutivkomitee der UEFA wird im Dezember 2018 den Gastgeber benennen.

Die Schweiz trifft in Gruppe 2 der Liga A zwischen dem 8. September und dem 18. November je zweimal auf Island und Belgien.

Bild: EPA/KEYSTONE

Feuz tastet sich heran, Svindal pokert

Beat Feuz gibt im Abschlusstraining zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Kvitfjell etwas mehr Gas als tags zuvor. Als Siebenter verliert er noch 88 Hundertstel auf die Bestzeit des Norwegers Kjetil Jansrud.

Beat Feuz' primärer Gegner wird indes nicht Jansrud sein, sondern dessen Landsmann Aksel Lund Svindal. Der norwegische Abfahrts-Olympiasieger kann als einziger Fahrer noch verhindern, dass Weltmeister Feuz erstmals in seiner Karriere eine Kristallkugel gewinnt. 40 Punkte beträgt in der Abfahrts-Wertung des Schweizers Reserve vor dem Rennen in Kvitfjell und der abschliessenden Prüfung beim Finale in Are. Svindal belegt mit über zwei Sekunden Rückstand aber nur Rang 32.

Bester Schweizer im Abschlusstraining war Mauro Caviezel, wie schon tags zuvor. Der Bündner bewältigte die Strecke, die sich gegenüber den Vorjahren unruhiger präsentiert, drei Hundertstel schneller als Feuz und klassierte sich unmittelbar vor dem Emmentaler als Sechster. (pre/sda)

Bild: AP/NTB scanpix

Miéville zu La Chaux-de-Fonds

Alain Miéville erhält bei Lausanne keinen neuen Vertrag mehr und setzt seine Karriere laut «24 heures» ab der kommenden Saison beim Swiss-League-Klub La Chaux-de-Fonds fort. Der 32-jährige Stürmer hält in der laufenden Saison nach 48 Meisterschaftsspielen für Lausanne bei 10 Skorerpunkten (3 Tore). In Neuenburg soll Miéville einen Dreijahresvertrag erhalten. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Kimmich verlängert bis 2023

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit dem 25-fachen deutschen Internationalen Joshua Kimmich vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 23-jährige Aussenverteidiger habe sich «zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt», begründete der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die langfristige Bindung an den Rekordmeister. (pre/sda)

Sanogo für zwei Spiele gesperrt

YB-Mittelfeldspieler Sekou Sanogo wird vom Disziplinarrichter der Swiss Football League für sein grobes Foulspiel an Mattia Bottani vom FC Lugano nachträglich für zwei Spiele gesperrt. Der Entscheid kann innert zwei Tagen angefochten werden, am Sonntag gegen GC ist Sanogo aber jeden Fall gesperrt.

Der Ivorer trat am letzten Samstag nach einem Zweikampf mit seinem Fuss auf das Schienbein des am Boden liegenden Bottani. Weil die Schiedsrichter die Aktion weder gesehen noch bemerkt hatten, wurde eine nachträgliche Sanktion möglich. (pre)

Küng kugelt sich bei Sturz die Schulter aus

Der Schweizer Radprofi Stefan Küng hat sich gestern auf dem zweiten Teilstück des Etappenrennens Tirreno - Adriatico die Schulter ausgekugelt. Der Thurgauer will am Freitag trotzdem zur 3. Etappe starten. Küng wurde in der hektischen Schlussphase rund sieben Kilometer km vor dem Ziel Opfer eines Massensturzes. Der Schweizer hatte keine Chancen auszuweichen und wurde von anderen Fahrern mitgerissen. Trotz starken Schmerzen in der Schulter fuhr er die Etappe zu Ende.

Direkt danach ging es für Küng in den mobilen Röntgen-Wagen. «Als ich dort meine Schulter anhob, hörte ich ein Klicken und fühlte mich sofort besser», erklärte der 24-Jährige, der mit seinem Team BMC am Mittwoch das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt des Tirreno gewonnen hatte. Dementsprechend gross war die Erleichterung, nichts gebrochen zu haben. Mit einer ausgerenkten Schulter und einer Platzwunde oberhalb des linken Auges kam Küng relativ glimpflich davon. (pre)

Ein Beitrag geteilt von Stefan Küng (@stefankueng) am Mär 8, 2018 um 12:09 PST

Sion leiht Goalie Hofer von Wohlen aus

Das als Absteiger aus der Challenge League feststehende Wohlen leiht Goalie Yanick Hofer bis zum Saisonende an den Super-League-Klub Sion aus. Der 21-Jährige kam in dieser Spielzeit zu einem Einsatz in der Challenge League. Hofer könnte bereits am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Thun bei Sion auf dem Matchblatt stehen. (pre/sda)

[News] Yanick Hofer prêté jusqu'au terme de la saison. Plus d'infos 👉https://t.co/GsDHw6yRJl pic.twitter.com/fsd08YxBW6 — FC Sion (@FCSion) 9. März 2018

Serena Williams kehrt mit Sieg zurück

Serena Williams kehrt nach 14 Monaten erfolgreich auf die Tennisbühne zurück. Die frühere Weltnummer 1 gewinnt das erste Spiel nach ihrer Babypause am WTA-Premier-Turnier in Indian Wells locker. Als ungesetzte Spieler bezwingt sie in Indian Wells in der 1. Runde die Kasachin Sarina Diyas 7:5, 6:3.

Ihr letztes offizielles Match hatte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin am 28. Januar 2017 in Melbourne bestritten, bereits schwanger gewann sie damals das Endspiel gegen ihre Schwester Venus. (pre/sda)

Serena roars in soaring return.



“It was incredible. It’s been over a year and a kid later and I get to go home now to her, so I’m excited about that."



📝 https://t.co/Ueiu0RFzCo #BNPPO18 pic.twitter.com/H9xpDFeUTB — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 9. März 2018

Ammann startet ins 10-tägige Dauerspringen

Vierschanzentournee, Skiflug-WM, Olympia – eigentlich könnten die Skispringer ihre Saison ruhig ausklingen lassen. Doch in Norwegen geht es mit der Raw-Air-Tour erst so richtig los .Simon Ammann und seine Kollegen werden an zehn aufeinanderfolgenden Tagen auf vier Schanzen in Norwegen gefordert. Den Auftakt macht der Holmenkollen in Oslo, wo heute die Qualifikation stattfindet. Danach wird auch in Lillehammer, Trondheim und Vikersund gesprungen.

Die Qualifikation fliesst ebenso in die Gesamtwertung ein wie die vier Einzelwettkämpfe, die anderen drei Qualifikationen und die Teilergebnisse der zwei Team-Springen am Holmenkollen und auf der Flugschanze in Vikersund. Im Idealfall ergibt dies 16 gewertete Sprünge. Neben den Weltcup-Punkten winkt vor allem das Geld. Insgesamt ist für die «Raw Air» (Raue Luft) ein Preisgeld von 100'000 Euro ausgeschrieben, der Sieger erhält davon 60'000.

Der Favorit bei der zweiten Austragung heisst Kamil Stoch. Für die Schweiz treten Simon Ammann, Gregor Deschwanden und Killian Peier während der ganzen Tour an. In Oslo stösst Andreas Schuler zum Team, für Lillehammer und Trondheim Sandro Hauswirth. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare