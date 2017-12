Sport-News

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Peruanischer Ex-Funktionär Burga in New York freigesprochen

Im Prozess um Korruption gegen drei ehemalige südamerikanische Fussball-Funktionäre hat eine New Yorker Jury den Peruaner Manuel Burga (60) freigesprochen. Anders als Burga waren die beiden anderen Angeklagten, Juan Angel Napout aus Paraguay und Jose Maria Marin aus Brasilien, am Freitag für schuldig befunden und inhaftiert worden. Es war das erste Verfahren im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals.

Laut Anklage hatten die drei ehemaligen Funktionäre zwischen 2010 und 2016 Schmiergelder in Höhe von insgesamt 21,4 Millionen Dollar angenommen und als Gegenleistung lukrative TV- und Sponsorenrechte für Fussballturniere an eine Marketingfirma vergeben. (abu/sda/ap)

Bild: AP/AP

Rennabtausch in Lienz

Die beiden Weltcuprennen der Frauen in den technischen Disziplinen am 28. und 29. Dezember im österreichischen Lienz wurden aufgrund der Wettervorhersagen getauscht. Neu findet am Donnerstag der Slalom statt, der Riesenslalom geht 24 Stunden später über die Bühne. (abu/sda)

Peter Fill bei der Rückkehr nach Bormio Schnellster

Peter Fill fährt im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Donnerstag in Bormio Bestzeit. Patrick Küng klassiert sich als bester Schweizer als Zwölfter.

Peter Fill führt das Klassement mit acht Hundertsteln Vorsprung vor seinem Teamkollegen Christof Innerhofer an. Die beiden Italiener zählten zu jenen Fahrern, denen in der Woche vor Weihnachten Teile der Piste Stelvio in Bormio während zwei Tagen fürs Training offengestanden hatten. Neben den Italienern waren auch Österreicher, Amerikaner und Franzosen zugegen – nicht aber die Schweizer. Sie hatten keine Einladung erhalten.

Bestklassierter Fahrer von Swiss-Ski im ersten Training war Patrick Küng. Der Glarner, dem es zuletzt nicht rund gelaufen ist und der sich nach wie vor auf der Suche nach der perfekten Materialabstimmung befindet, wurde Zwölfter. Wie Mauro Caviezel, der in Bormio zum ersten Mal antritt, ist auch Beat Feuz im Veltlin beinahe ein Rookie. Der Weltmeister war hier erst einmal, vor sechs Jahren, gestartet - und im Rennen nach 18 Sekunden nach einem Sturz im Sicherheitsnetz gelandet. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Oberlin im Newcomer-Team der Champions League 2017

Klar, Superstars wie Kylian Mbappé (PSG), Marco Asensio (Real Madrid), Timo Werner (Leipzig) oder Ederson (Man City) sind im Newcomer-Team gesetzt. Dass es jedoch mit Dimitri Oberlin (Basel) auch einem Schweizer unter die besten 11 reicht, hätten wohl nur die wenigsten gedacht.

Folgende Kriterien wurden dabei angesetzt: 1.: Der Spieler muss 24 Jahre oder junger sein. 2.: Er muss sein Debüt in der UEFA Champions League im Jahre 2017 gegeben haben, oder er hat bereits zuvor ein wenig Erfahrung gesammelt, aber jetzt erst den Durchbruch geschafft. (bal)

FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben 1m 31s FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben Video: Angelina Graf

Cristiano Ronaldo ist «Europas Sportler des Jahres 2017»

Fussballstar Cristiano Ronaldo ist «Europas Sportler des Jahres 2017». Der Portugiese in Diensten von Real Madrid gewann wie im Vorjahr die Umfrage der polnischen Nachrichtenagentur PAP unter 26 Nachrichtenagenturen Europas mit 159 Punkten.

Auf Rang 3 landete der Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer mit 124 Zählern hinter dem britischen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (143 Punkte). Der 19-fache Grand-Slam-Sieger Federer ist mit fünf Erfolgen Rekordsieger der seit 1958 durchgeführten Wahl. (bal/sda/apa)

Bild: AP/AP

Capela kann dritte Houston-Niederlage nicht verhindern

Die Houston Rockets verlieren bei der Rückkehr des Schweizers Clint Capela auch das dritte Spiel in Serie. Houston, bis vor wenigen Tagen das beste Team in der NBA, verlor auswärts gegen Oklahoma City Thunder 107:112. Capela, der zuvor wegen einer Fussprellung zwei Spiele pausieren musste, gelangen 19 Punkte und 10 Rebounds. Er war damit zweitbester Houston-Werfer hinter James Harden (29 Punkte/8 Rebounds).

Titelverteidiger Golden State Warriors feierte mit dem 99:92 gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers einen wichtigen Heimsieg. Ohne den verletzten Superstar Stephen Curry waren es Kevin Durant (25 Punkte) und Klay Thompson (24 Punkte), die die Warriors zum Sieg führten. Dazu gelang Draymond Green sein erstes Triple-Double der Saison (12 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists). (abu/sda)

Bild: AP/FR171023 AP

Rams erstmals seit 2004 wieder in den Playoffs

Die Los Angeles Rams haben sich in der National Football League (NFL) erstmals seit 2004 wieder für die Playoffs qualifiziert. Mit einem 27:23 bei den Tennessee Titans sicherte sich die Mannschaft um Quarterback und MVP-Kandidat Jared Goff an Heiligabend den Gewinn ihrer Division (NFC West).

Die Rams schafften damit gleich in der zweiten Saison nach ihrer Rückkehr von St. Louis nach Los Angeles den Einzug in die Playoffs. Die letzten Playoff-Plätze in der NFL werden am 17. und letzten Spieltag an Silvester vergeben. Der 52. Super Bowl findet am 4. Februar 2018 in Minneapolis statt. (abu/sda/apa)

Bild: AP/FR171271 AP

Minnesota Vikings feiern historischen Sieg

Die Erfolgsgeschichte der Minnesota Vikings geht weiter. In der nacht auf Montag schlugen die «Vikes» ihre Rivalen, die Green Bay Packers gleich mit 16:0. Ein historischer Erfolg, denn es war erst das zweite Mal in der Geschichte der Packers, dass sie gegen die Minnesota einen Shutout kassierten. Das einzige andere Mal geschah 1971 bei einem 3:0-Sieg Minnesotas. Dank diesem Sieg sind die Vikings nur noch einen weiteren von einer Bye-Week in den Playoffs entfernt.

Die Baltimore Ravens halten dank einem Start-Ziel-Sieg gegen die Colts ihre Playoff-Hoffnungen am Leben. (abu)

Das sind alle bisherigen Ergebnisse aus Woche 16: Wie ist es für dein Team gelaufen? 🏈🏈🏈



Die Spielberichte und Highlights 👉 https://t.co/W4CI6EG4Kp pic.twitter.com/4b2r0wxDy8 — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) 25. Dezember 2017

Wohl mehrere Monate Pause für Edimilson Fernandes

Der verletzte dreifache Schweizer Internationale Edimilson Fernandes hat sich einer Operation am Knöchel unterzogen. Wie lange der 21-jährige Mittelfeldspieler von West Ham United pausieren muss, ist ungewiss. Der Walliser dürfte aber mehrere Monate ausfallen.

Fernandes hatte im Sommer 2016 vom FC Sion nach London in die Premier League gewechselt. In der laufenden Saison bestritt er sieben Meisterschaftsspiele für West Ham, seinen letzten Einsatz hatte er Anfang Dezember bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Manchester City. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Beat Feuz wird Vater

Abfahrts-Weltmeister Beat Feuz wird erstmals Vater. Der 30-jährige Emmentaler gab an Weihnachten in den sozialen Medien bekannt, dass er und seine Freundin Katrin Triendl im Sommer Eltern werden. «Das schönste Geschenk ist unbezahlbar», liess Feuz via Instagram verlauten. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Serena Williams kehrt Ende Jahr in Abu Dhabi auf den Court zurück

Serena Williams wird am 30. Dezember an der Exhibition in Abu Dhabi auf den Tennisplatz zurückkehren. Die 36-jährige Amerikanerin, die am 1. September erstmals Mutter geworden ist, hat seit April keine offizielle Partie bestritten. In Abu Dhabi wird sie auf French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland treffen.

«Ich freue mich, in Abu Dhabi auf den Court zurückzukehren», sagte Williams. Die langjährige Nummer 1 gewann im Januar dieses Jahres mit dem Australian Open in Melbourne ihren 23. und bislang letzten Grand-Slam-Titel. (abu/sda/afp)

Bild: AP/AP

