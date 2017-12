Sport-News

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Peter Wright ausgeschieden

Das Favoritensterben an der Darts-WM geht weiter: Peter Wright scheitert in der zweiten Runde am völlig entfesselten Jamie Lewis aus Wales. Der Underdog zeigte gegen «Snakebite» ein überragendes Match und siegte in 4 zu 1 Sätzen.

Bild: AP/PA

Clint Capela erneut verletzt

Clint Capela wird den Houston Rockets in der NBA mindestens zwei weitere Spiele nicht zur Verfügung stehen. Der Genfer Center zog sich am Montag bei der 107:112-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder eine Verletzung an der rechten Augenhöhle zu. Vor der Partie am Weihnachtstag in Oklahoma hatte Capela bereits drei Spiele wegen einer Fersenverletzung verpasst. (abu/sda)

Bild: AP/FR171023 AP

Deutsches WM-Märchen ist geplatzt

Kevin Münch scheitert an der Darts-WM in der zweiten Runde am Spanier Toni Alcinas. Durch diese klare 1:4-Niederlage stirbt auch der Traum, dass erstmals in der Geschichte des Turniers ein Deutscher in die dritte Runde vorstossen könnte. «The Dragon», wie Münch auch genannt wird, spielt von Beginn weg durchgehend äusserst nervös und fehlerhaft. Alcinas trifft im Achtelfinale auf Darren Webster. (abu)

VAMOS, ALCINAS! 🇪🇸



Antonio Alcinas continues his landmark run at the World Championship with a 4-1 defeat of Kevin Munch to progress to the Last 16! #WHDarts pic.twitter.com/bZ7KXAPw1M — Live Darts (@livedarts) 27. Dezember 2017

Webster wirft Whitlock raus

Für Simon Whitlock ist die Darts-WM in London überraschend früh zu Ende. Der an Nummer 10 gesetzte «Wizard» aus Australien unterlag mit 1:4 Sätzen Darren Webster. Der Engländer nahm die WM als Nummer 23 des Turniers in Angriff. Webster wird in den Achtelfinals auf den Sieger der Partie zwischen Kevin Münch und Toni Alcinas treffen. (ram)

Bild: AP/PA

Kein zweites Abfahrtstraining in Bormio

Das zweite Training für die Weltcup-Abfahrt der Männer morgen Donnerstag in Bormio musste abgesagt werden. Schneefall und Nebel verhinderten die Durchführung.

Für die beiden Renntage soll sich das Wetter wieder bessern. Neben der Abfahrt steht am Freitag die erste Kombination des Winters im Programm. (ram/sda)

Leeger und Cadonau nach Langnau

Die SCL Tigers haben zwei Spieler für die kommende Saison engagiert. Der 31-jährige Verteidiger Larri Leeger (Bild) hat für zwei Saisons unterschrieben. «Viel Erfahrung und gute physische Voraussetzungen» bringe er mit, beschreibt ihn Langnaus Sportchef Jörg Reber.

Ebenfalls für zwei Jahre unterschrieb Claudio Cadonau. Derzeit steht der 29-Jährige noch eine Liga tiefer beim SC Langenthal unter Vertrag. Dazu haben die Tigers mit Stürmer Raphael Kuonen um eine weitere Saison bis im Sommer 2019 verlängert. (ram)

Bild: KEYSTONE

NHL-Aufgebot für Kukan

Die Columbus Blue Jackets haben Dean Kukan aus dem Farmteam in die NHL-Equipe berufen. Der 24-jährige Verteidiger sammelte in 27 Einsätzen für die Cleveland Monsters zwölf Skorerpunkte. Kukan (Bild: rechts) bestritt vorletzte Saison seine bislang acht NHL-Spiele für Columbus. (ram)

Bild: AP

Utah ohne Sefolosha chancenlos

Die Utah Jazz verloren in der NBA am Stephanstag 83:107 bei den Denver Nuggets. Der Schweizer Thabo Sefolosha kam nicht zum Einsatz. Die Vorentscheidung zugunsten der formstarken Denver Nuggets fiel bereits am Ende des ersten Viertels, als Denver mit zwölf Punkten in Serie davonzog. Utah, das weniger als einen Drittel seiner Würfe in den Korb brachte, kam nie mehr in die Nähe einer Wende. (ram/sda)

Bild: AP/FR69715 AP

Peruanischer Ex-Funktionär Burga in New York freigesprochen

Im Prozess um Korruption gegen drei ehemalige südamerikanische Fussball-Funktionäre hat eine New Yorker Jury den Peruaner Manuel Burga (60) freigesprochen. Anders als Burga waren die beiden anderen Angeklagten, Juan Angel Napout aus Paraguay und Jose Maria Marin aus Brasilien, am Freitag für schuldig befunden und inhaftiert worden. Es war das erste Verfahren im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals.

Laut Anklage hatten die drei ehemaligen Funktionäre zwischen 2010 und 2016 Schmiergelder in Höhe von insgesamt 21,4 Millionen Dollar angenommen und als Gegenleistung lukrative TV- und Sponsorenrechte für Fussballturniere an eine Marketingfirma vergeben. (abu/sda/ap)

Bild: AP/AP

Rennabtausch in Lienz

Die beiden Weltcuprennen der Frauen in den technischen Disziplinen am 28. und 29. Dezember im österreichischen Lienz wurden aufgrund der Wettervorhersagen getauscht. Neu findet am Donnerstag der Slalom statt, der Riesenslalom geht 24 Stunden später über die Bühne. (abu/sda)

Oberlin im Newcomer-Team der Champions League 2017

Klar, Superstars wie Kylian Mbappé (PSG), Marco Asensio (Real Madrid), Timo Werner (Leipzig) oder Ederson (Man City) sind im Newcomer-Team gesetzt. Dass es jedoch mit Dimitri Oberlin (Basel) auch einem Schweizer unter die besten 11 reicht, hätten wohl nur die wenigsten gedacht.

Folgende Kriterien wurden dabei angesetzt: 1.: Der Spieler muss 24 Jahre oder junger sein. 2.: Er muss sein Debüt in der UEFA Champions League im Jahre 2017 gegeben haben, oder er hat bereits zuvor ein wenig Erfahrung gesammelt, aber jetzt erst den Durchbruch geschafft. (bal)

FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben 1m 31s FCB-Stürmer Dimitri Oberlin sprintet um sein Leben Video: Angelina Graf

Cristiano Ronaldo ist «Europas Sportler des Jahres 2017»

Fussballstar Cristiano Ronaldo ist «Europas Sportler des Jahres 2017». Der Portugiese in Diensten von Real Madrid gewann wie im Vorjahr die Umfrage der polnischen Nachrichtenagentur PAP unter 26 Nachrichtenagenturen Europas mit 159 Punkten.

Auf Rang 3 landete der Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer mit 124 Zählern hinter dem britischen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (143 Punkte). Der 19-fache Grand-Slam-Sieger Federer ist mit fünf Erfolgen Rekordsieger der seit 1958 durchgeführten Wahl. (bal/sda/apa)

Bild: Ap

Rams erstmals seit 2004 wieder in den Playoffs

Die Los Angeles Rams haben sich in der National Football League (NFL) erstmals seit 2004 wieder für die Playoffs qualifiziert. Mit einem 27:23 bei den Tennessee Titans sicherte sich die Mannschaft um Quarterback und MVP-Kandidat Jared Goff an Heiligabend den Gewinn ihrer Division (NFC West).

Die Rams schafften damit gleich in der zweiten Saison nach ihrer Rückkehr von St. Louis nach Los Angeles den Einzug in die Playoffs. Die letzten Playoff-Plätze in der NFL werden am 17. und letzten Spieltag an Silvester vergeben. Der 52. Super Bowl findet am 4. Februar 2018 in Minneapolis statt. (abu/sda/apa)

Bild: AP/FR171271 AP

Minnesota Vikings feiern historischen Sieg

Die Erfolgsgeschichte der Minnesota Vikings geht weiter. In der nacht auf Montag schlugen die «Vikes» ihre Rivalen, die Green Bay Packers gleich mit 16:0. Ein historischer Erfolg, denn es war erst das zweite Mal in der Geschichte der Packers, dass sie gegen die Minnesota einen Shutout kassierten. Das einzige andere Mal geschah 1971 bei einem 3:0-Sieg Minnesotas. Dank diesem Sieg sind die Vikings nur noch einen weiteren von einer Bye-Week in den Playoffs entfernt.

Die Baltimore Ravens halten dank einem Start-Ziel-Sieg gegen die Colts ihre Playoff-Hoffnungen am Leben. (abu)

Das sind alle bisherigen Ergebnisse aus Woche 16: Wie ist es für dein Team gelaufen? 🏈🏈🏈



Die Spielberichte und Highlights 👉 https://t.co/W4CI6EG4Kp pic.twitter.com/4b2r0wxDy8 — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) 25. Dezember 2017

