Skandal-Schiri Chapron drei Monate gesperrt +++ Berra zurück bei den Ducks

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Skandal-Schiri Chapron drei Monate gesperrt

Der französische Schiedsrichter Tony Chapron, der einen Spieler von Nantes tätlich angegriffen hatte, ist von der französischen Fussball-Liga für sechs Monate, drei davon auf Bewährung, gesperrt worden. Chapron hatte am 14. Januar in der Ligue 1 durch sein Nachtreten gegen den Spieler Diego Carlos für Schlagzeilen gesorgt.

Bei einem schnellen Angriff in der Nachspielzeit der Partie von Nantes gegen Paris Saint-Germain (0:1) hatten sich damals die Wege von Chapron und Carlos unglücklich gekreuzt, woraufhin der Schiedsrichter ins Straucheln geraten und hingefallen war. Als er am Boden lag, trat der Referee gegen den Unterschenkel des Spielers. Darauf schickte er diesen mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.

Chapron machte sich lächerlich, als er nach dem Spiel zunächst sagte, er sei ausgerutscht, als er den Spieler berührte. Unter massivem Druck entschuldigte sich Chapron später. (pre/sda)

Berra zurück bei den Ducks

Die Anaheim Ducks haben ihren Schweizer Goalie Reto Berra zumindest vorübergehend von der American Hockey League (AHL) in die NHL zurückbeordert. Der 31-Jährige rückt als zweiter Goalie nach, weil John Gibson verletzt ist und einstweilen ausfällt.

Berra spielte in dieser Saison viermal für die Ducks und brachte es auf eine Fangquote von 93,3 Prozent. Für die San Diego Gulls in der AHL absolvierte er 17 Partien. (sda)

Bild: AP/AP

Rockets siegen dank Harden und Capela

Mit dem dritten Sieg in der NBA in Folge starten die Houston Rockets zu einer ähnlich erfolgreichen Zeit wie bei ihrer Siegesserie im Herbst. Sie bezwingen auswärts die San Antonio Spurs 102:91. Nebst Houstons Superstar James Harden, der 28 Punkte warf, gehörte der Genfer Center Clint Capela mit 14 Punkten und 13 Rebounds zu den dominierenden Spielern der Partie.

In der Western Conference ist der 2. Platz der Rockets hinter den Golden State Warriors nun wieder ungefährdet. Mit dem Sieg banden sie den direkten Widersacher und Texaner Rivalen San Antonio zurück. (pre/sda)

Lichtsteiner für die Champions League nominiert

Der 34-jährige Schweizer Nationalspieler Stephan Lichtsteiner kehrt bei Juventus Turin ins Kader für die Champions League zurück.

Der Traditionsverein veröffentlichte die Spielerliste auf Twitter. In den Gruppenspielen hatte Trainer Massimiliano Allegri den Deutschen Benedikt Höwedes dem Schweizer vorgezogen. Juventus trifft in den Achtelfinals der Champions League am 13. Februar und 7. März auf den englischen Vertreter Tottenham. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

Ambri-Piotta behält Goalie Conz

Ambri-Piotta hat den Vertrag mit dem 26-jährigen Torhüter Benjamin Conz für die Saison 2018/19 verlängert. Der frühere Goalie von Ajoie, Genf-Servette, SCL Tigers, Lugano und Fribourg-Gottéron stiess auf die laufende Saison zu den Tessinern.

Für den Rest des Saison gibt Ambri-Piotta Verteidiger Adrian Trunz mit einer B-Lizenz an den HC Ajoie in die Swiss League ab. Für die kommende Saison soll Trunz in die Leventina zurückkehren. (zap/sda)

Bild: TI-PRESS

Frontzeck neuer Trainer in Kaiserslautern

Michael Frontzeck ist neuer Trainer des deutschen Traditionsklubs Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Der 53-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Jeff Strasser an, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht ausüben kann. Frontzeck unterschrieb mit dem vom Abstieg bedrohten viermaligen deutschen Meister einen bis Sommer 2019 laufenden Vertrag, der sowohl für die 2. als auch die 3. Liga gilt. (zap/sda)

Bild: EPA

Vierte Niederlage in Serie für San Jose

Timo Meier erleidet in der NHL mit San Jose die vierte Niederlage in Serie. Die Sharks verlieren bei den Detroit Red Wings 1:2 nach Penaltyschiessen.

Der während etwas mehr als 17 Minuten spielende Meier blieb in der dritten Partie hintereinander ohne Skorerpunkt. Justin Abdelkader sorgte mit dem 13. Penalty für die Entscheidung zu Gunsten der Red Wings, die zuvor fünfmal hintereinander zu Hause verloren hatten. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Gold und Bronze für die Schweiz

Marco Odermatt ist in Davos neuer Junioren-Weltmeister in der Abfahrt geworden. Hinter dem Kanadier Sam Mulligan gewann Lars Rösti die Bronzemedaille. Der 20-jährige Odermatt (Bild) wurde vor zwei Jahren bereits Junioren-Weltmeister im Riesenslalom.

Die Entscheidung in der Abfahrt, die in zwei rund 70 Sekunden langen Läufen ausgetragen wurde, fiel äusserst knapp aus. Der bei Halbzeit in Führung liegende Odermatt rettete zwei Hundertstel auf Mulligan ins Ziel, Rösti lag am Ende drei Hundertstel hinter seinem Landsmann. Mit den Rängen 4, 10 und 11 durch Semyel Bissig, Marco Kohler und Arnaud Boisset überzeugte die Schweizer Equipe auch in der Breite. (ram)

Bild: KEYSTONE

Mark Streit zum Verband?

Nach seinem Rücktritt soll Mark Streit dem Eishockey erhalten bleiben. Der langjährige Berner NHL-Verteidiger könnte Verwaltungsrat der Swiss Ice Hockey Federation werden. Streit habe bei ersten Gesprächen grosses Interesse signalisiert, schreibt der Verband. Ein Entscheid soll bis Mitte März fallen. Streit würde das neu geschaffene Ressort «Internationale Beziehungen» übernehmen und Teil des OKs der WM 2020 werden.

Als neuer Verbandspräsident soll der derzeitige Interimspräsident Michael Rindlisbacher fix gewählt werden. Die Aufgaben und Kompetenzen des Präsidenten würden künftig wesentlich ausgebaut, heisst es in der Mitteilung. Ausserdem soll bis Ende März klar sein, ob die Nationalmannschaft erneut am Spengler Cup in Davos teilnimmt. (ram)

Streit mit Stanley Cup in Bern

Erneute Medaille für Fähndrich

Nadine Fähndrich durfte sich an der U23-WM der Langläuferinnen im Goms über ihre zweite Medaille freuen. Die Luzernerin wurde über 10 km in der klassischen Technik Dritte. Gestern hatte sie im Skating-Sprint bereits Silber gewonnen.

Im Rennen mit Einzelstart vom Mittwoch büsste Fähndrich auf die siegreiche Russin Jana Kirpitschenko eine halbe Minute ein. Ihre Marge auf Platz 4 betrug 2,2 Sekunden. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Danioth holt WM-Bronze

An der Junioren-Ski-WM in Davos gewinnt die Schweizerin Aline Danioth die Bronze-Medaille im Slalom. Sie lag schon nach dem 1. Lauf auf Rang 3 und profitierte in der Entscheidung davon, dass die Halbzeitführende Österreicherin Katharina Liensberger ausschied.



So holte sich mit der Slowenin Meta Hrovat eine andere Weltcup-erfahrene Läuferin den WM-Titel. Silber ging an Franziska Gritsch aus Österreich. (ram)

Bild: APA

