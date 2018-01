Sport-News

Ronaldinho beendet Karriere +++ Balotelli mit Doppelpack

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ronaldinio beendet Karriere

Brasiliens zweifacher Weltfussballer Ronaldinho beendet gut zwei Jahre nach seinem letzten Match als Profi bei Fluminense seine Karriere. Dies sagt Ronaldinhos Bruder und Agent Roberto Assis.

Der 37-jährige Ronaldinho, Weltfussballer 2004 und 2005 sowie Weltmeister 2002, hatte sich eine Fortsetzung der Laufbahn bislang offengelassen. Assis sagte jedoch vor brasilianischen Medien, die Karriere des ehemaligen Regisseurs und Champions-League-Siegers des FC Barcelona sei vorüber.Eine Trainerkarriere strebt er nicht an.

Bild: AP/AP

Balotellis Doppelpack reicht nicht

Im französischen Riviera-Derby trennen sich Monaco und Nice 2:2. Beide Teams sind damit in der Ligue 1 seit Ende November ungeschlagen.

Falcao rettete Monaco noch einen Punkt mit dem 2:2 in der 92. Minute. Davor hatte Mario Balotelli mit seinen beiden Toren in der 47. und 68. Minute das Team von Lucien Favre 2:1 in Führung gebracht. Nice verliess in der Meisterschaft zum siebten Mal in Folge den Platz ungeschlagen.

Profiteur von Monacos Punktverlusten war Olympique Marseille. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Strasbourg hievte sich «OM» auf Kosten der Monegassen auf Platz 2, mit neun Punkten Rückstand auf Leader Paris Saint-Germain.

Monaco - Nice 2:2 (1:0). Tore: 33. Diakhaby 1:0. 47. Balotelli 1:1. 68. Balotelli 1:2. 92. Falcao 2:2. - Bemerkung: Monaco ohne Benaglio (Ersatz).

Olympique Marseille - Strasbourg 2:0 (0:0). - 38'099 Zuschauer. - Tore: 79. N'Jie 1:0. 87. Payet 2:0. - Bemerkung: 72. Oukidja hält Penalty von Germain (Marseille). (sda)

Olten fällt auf Platz 3 zurück

Der EHC Olten kassiert in der Swiss League mit 1:4 gegen Thurgau eine weitere ernüchternde Heimniederlage – bereits die dritte in den letzten vier Heimspielen. Die Oltner fielen in der Tabelle hinter Langenthal auf Platz 3 zurück.

2849 Zuschauer stellten in der Kleinholzhalle fest, dass Olten nach zuletzt zwei Siegen doch noch nicht ganz aus der Krise herausgefunden hat. Das 1:4 gegen Thurgau war die vierte Niederlage in den letzten sechs Partien. Die grosse Figur der Partie war der 27-jährige Kanadier Cam Braes, der die ersten drei Goals für Thurgau erzielte. Das 2:1 und das 3:1 (in Überzahl) markierte Braes Mitte des Schlussabschnitts innerhalb von zweieinhalb Minuten. Mike Küng stellte mit dem 4:1 ins leere Tor den klaren Thurgauer Sieg sicher.

Langenthal überholte Olten dank eines 3:0-Auswärtssieges bei den GCK Lions. Leader Rapperswil-Jona Lakers steht erst am Mittwoch im Einsatz. Visp feierte mit 4:1 gegen die EVZ Academy den dritten Sieg in Folge. Der EVZ Nachwuchs (8.) bewahrte aber die vier Punkte Vorsprung am Strich auf die GCK Lions (9.). (sda)

Bild: KEYSTONE

Tschechische Teams in Halbfinals ausgebremst

Auch die vierte Austragung der Champions Hockey League seit dem Re-Launch vor vier Jahren wird ein skandinavisches Team gewinnen. Die Växjö Lakers aus Schweden und Jyväskylä aus Finnland qualifizierten sich für den Final vom 6. Februar.

Ausgebremst wurden in den Halbfinals die tschechischen Vertreter. Ocelari Trinec holte gegen Jyväskylä zwar das 2:4 aus dem Hinspiel auf (trotz eines 1:2-Rückstands bis zur 26. Minute), brachte aber während der zehnminütigen Verlängerung trotz Chancenplus kein Goal zu Stande und verlor das Penaltyschiessen mit 0:2. Jarkko Immonen (35), von 2015 bis 2017 beim EV Zug unter Vertrag, reüssierte als erster im Penaltyschiessen.

Der zweite tschechische Halbfinalist, Bili Tygri Liberec, blieb bei den Växjö Lakers nach einem 1:1 im Hinspiel mit 1:6 chancenlos. Växjö (SC Bern) und Liberec (ZSC Lions) hatten in den Viertelfinals die letzten Schweizer Vertreter eliminiert. (sda)

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Servettes Verwaltungsräte schiessen Geld ein

Vor der Partie gegen Bern erklärten Hugh Quennec, Mike Gillis und Peter Gall, die Verwaltungsräte der Servette AG, dass sie aus dem eigenen Portemonnaie 1,2 Mio. Franken einschiessen.

Mit dem Geld sollen die dringlichsten Forderungen beglichen werden. Die Verwaltungsräte betonten einmal mehr, dass die Januarlöhne der Spieler bezahlt worden seien.

Klar ist: Das Geld geht den Genfern aus. Die Miete für 2017 für die Benützung der Les-Vernets-Eisbahn schuldet der Klub der Stadt noch. Auch die Nachwuchsabteilung der Servettiens, die von der Stadt massiv unterstützt wird, soll mit über einer Million Franken verschuldet sein. Die «Tribune de Genève» rechnet mit einem Schuldenberg von acht Millionen Franken, der sich bis Ende Saison angehäuft hat.

Diese horrenden Zahlen dementiert Hauptaktionär und Klubinhaber Hugh Quennec. Ende Saison sollen die Schulden maximal sechs Millionen Franken betragen. In diesem Betrag seien aber keine Einnahmen aus den Playoffs berücksichtigt. Und auch die Sparmassnahmen, die in den letzten Tagen ergriffen wurden, sollten mithelfen, das Minus zu verringern. Ausserdem sind in den kalkulierten sechs Millionen Schulden Rückstellungen integriert für die geplante neue Arena.

Bild: KEYSTONE

Knäbel berät Stuttgart in Sachen Nachwuchs

Der VfB Stuttgart zählt im Nachwuchsbereich ab sofort auf die Erfahrung von Peter Knäbel. Der frühere Bundesliga-Profi sowie Technische Direktor des FC Basel und des Schweizerischen Fussball-Verbandes gehört als «externer Berater» einer neu ins Leben gerufenen Projektgruppe des deutschen Bundesligisten an. Einen ähnlichen Auftrag hatte Knäbel im Herbst 2016 beim FC Zürich angenommen. (sda)

Bild: Bongarts

Roger Federer und Marcel Hug für Laureus nominiert

Mit Roger Federer und dem Schweizer Rollstuhl-Leichtathleten Marcel Hug sind gleich zwei Schweizer für den Laureus Sports Award nominiert.

Federer steht nach seinem Glanzjahr 2017 gleich in zwei Kategorien zur Auswahl: als «Sportler des Jahres» sowie für das «Comeback des Jahres». Der 36-jährige Tennisstar ist bis heute der einzige Schweizer, der mit einem Laureus ausgezeichnet wurde. Er war von 2005 bis 2008 viermal in Serie «Sportler des Jahres» und ist zusammen mit dem im Vorjahr letztmals geehrten Jamaikaner Usain Bolt Laureus-Rekordsieger.

Hug seinerseits ist zum dritten Mal nach 2014 und 2017 nominiert. Der 31-Jährige, im vergangenen Jahr dreifacher Weltmeister und fünffacher Sieger von Top-Marathons, ist einer der sechs Finalisten für die Wahl in der Kategorie der Behindertensportler.

Die Laureus Sports Awards, die international bedeutendste Auszeichnung für Einzelsportler, werden in diesem Jahr am 27. Februar in Monaco verliehen. (zap/sda)

Bild: AP LAUREUS SPORTS ACADEMY

Tour-Start 2019 in Brüssel

Die 106. Tour de France startet am 6. Juli 2019 in Brüssel mit einer eher flachen, 192 km langen Etappe rund um die belgische Metropole. Am zweiten Tag steht ein Teamzeitfahren über 28 km auf dem Programm.

Belgien ist zum fünften Mal beim Grand Départ Gastgeber für das grösste Radrennen der Welt. Nach 1958 findet der zweite Tour-Start in Brüssel statt. Belgien erhielt den Zuschlag zum 100. Geburtstag der Schaffung des Gelben Trikots 1919 zu Ehren des fünfmaligen Toursiegers Eddy Merckx. Die diesjährige Tour de France beginnt am 7. Juli auf der Atlantikinsel Noirmoutier. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Williams verpflichtet Sirotkin

Der zweite Williams-Fahrer neben dem Kanadier Lance Stroll (19) heisst Sergej Sirotkin. Der 22-jährige Russe erhielt von den Verantwortlichen des britischen Formel-1-Rennstalls den Vorzug gegenüber Robert Kubica.

Der Pole wird bei Williams Reserve- und Entwicklungsfahrer. Sirotkin, der den zurückgetretenen Brasilianer Felipe Massa ersetzt, wird vom russischen Mineralölkonzern Lukoil unterstützt und soll deshalb geschätzte 15 Millionen Dollar ins Team einbringen. (ram/sda)

Bild: EPA/AAP

