Ronaldo schiesst Santander mit Hattrick ab +++ Napoli siegt nach Rückstand

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Napoli siegt nach Rückstand und bleibt Leader

Napoli hat im Spitzenspiel zuhause gegen das drittklassierte Lazio Rom trotz frühem Rückstand 4:1 gewonnen und den 1. Platz mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Juventus Turin verteidigt.

Ein Eigentor von Wallace sowie ein Treffer des eingewechselten Polen Piotr Zielinski sorgten in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten für die Vorentscheidung. Den Abschluss besorgte Dries Mertens mit einem feinen Tor.

Am Ende siegte Napoli zum achten Mal in Folge und kam zum höchsten Sieg seit September; damals gewann der Leader gegen Lazio Rom auswärts mit dem gleichen Resultat. (fox/sda)

Ronaldo mit Hattrick

Cristiano Ronaldo schiesst Santander beim 5:2-Erfolg fast im Alleingang ab. Der Portugiese erzielt seine Saisontore 9 bis 11 und notiert sich den ersten Hattrick diese Saison. Lucas Vazquez hatte Real schon in der ersten Minute in Führung geschossen, zwischendurch traf auch noch Toni Kroos mit einem schönen Schlenzer zum 3:0.

Damit ist der Titelverteidiger womöglich rechtzeitig auf die K.o.-Phase der Champions League in Form gekommen. Aus den letzten vier Liga-Spielen holte Real Madrid zehn Punkte und erzielte dabei 18 Tore. Ronaldo steuerte zu diesem Wert sieben Treffer bei. In der Tabelle liegen die Madrilenen jetzt auf Rang 3 mit 16 Punkten Rückstand auf Barcelona. (fox)

Knapper PSG-Sieg im Süden

Dank einem etwas glückhaften Tor von Neymar hat Paris Saint-Germain den Vorsprung in der Ligue 1 auf Verfolger Marseille auf 13 Punkte ausgebaut. Der Leader siegte beim abstiegsbedrohten Tabellen-15. Toulouse (ohne François Moubandje/Ersatz) 1:0. Der Schuss von Neymar in der 68. Minute wurde von einem Verteidiger unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt.

Auf die Niederlage vor drei Wochen in Lyon hat der PSG mit drei Siegen reagiert, während die Konkurrenz seither Punkte abgab. Marseille spielte zweimal unentschieden, für Lyon setzte es zwei Niederlagen ab und Monaco spielte einmal Remis – im Spitzenspiel in Marseille. (zap/sda)

Toulouse - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

30'000 Zuschauer. -

Tor: 68. Neymar 0:1. - Bemerkung: Toulouse ohne Moubandje (Ersatz). (zap/sda)

Stan Wawrinka verpasst Final

Stan Wawrinka (ATP 15) ist beim ATP-Turnier in Sofia im Halbfinal gescheitert. Der Waadtländer unterlag dem bosnischen Qualifikanten Mirza Basic (ATP 129) mit 6:7 (6:8), 4:6.

Seinen nächsten Einsatz hat Wawrinka, der nach halbjähriger Verletzungspause erst im Januar am Australian Open auf die Tour zurückgekehrt ist, nächste Woche in Rotterdam. Dort könnte er im Viertelfinal auf seinen Landsmann Roger Federer treffen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Schweiz liegt im Fed-Cup-Viertelfinal 0:2 zurück

Die Schweiz liegt nach dem ersten Tag des Fed-Cup-Viertelfinals in Prag gegen das klar favorisierte Tschechien 0:2 zurück. Sowohl Belinda Bencic als auch Viktorija Golubic verloren ihr Einzel.

Bencic (WTA 73) musste sich klar Barbora Strycova (WTA 25) geschlagen geben. Die 20-jährige Ostschweizerin unterlag mit 2:6, 4:6. Viktorija Golubic (WTA 100) unterlag der zweifachen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (WTA 21) mit 2:6, 6:1, 3:6.

Am Sonntagnachmittag ab 12.00 Uhr kommt es zunächst zum Einzel zwischen Bencic und Kvitova, sofern keiner der beiden Captains noch eine mögliche Veränderung in der Aufstellung vornimmt. Kvitova kann mit einem Erfolg die Entscheidung für die Tschechinnen herbeiführen. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Milan gewinnt deutlich

Die AC Milan kommt unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso in Fahrt. Das 4:0 auswärts gegen Aufsteiger SPAL Ferrara war der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen.

Seit Gennaro Gattuso Ende November bei Milan vom Nachwuchs- zum Cheftrainer aufgestiegen ist, hat das im Sommer hochkarätig verstärkte Team in zehn Spielen 19 Punkte geholt. In dieser Phase haben nur Leader Napoli und Meister Juventus Turin bessere Resultate erzielt.

Gegen SPAL Ferrara ebnete Stürmer Patrick Cutrone mit einer Doublette zur 2:0-Führung den Weg zum Mailänder Sieg. Der 20-jährige Fast-Schweizer ist in der Provinz Como nur ein paar hundert Meter von der Schweizer Grenze aufgewachsen. Sein Bruder Christopher Cutrone spielt beim Tessiner Zweitligisten Castello.

Ricardo Rodriguez stand wieder in der Startformation, nachdem er zuletzt wegen Sperre und Krankheit zweimal gefehlt hatte.

SPAL Ferrara - Milan 0:4 (0:1)

12'000 Zuschauer. -

Tore: 2. Cutrone 0:1. 65. Cutrone 0:2. 73. Biglia 0:3. 89. Borini 0:4. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Clint Capela räumt ab

Clint Capela stellt in der NBA eine persönliche Bestmarke auf. Beim 130:104-Heimsieg der Houston Rockets gegen die Denver Nuggets gelingen dem Genfer 25 Rebounds.In 29 Spielminuten steuerte Capela zudem noch 23 Punkte zum siebten Sieg der Rockets in Folge bei. Seinen bisherigen Bestwert in der Kategorie Rebounds verbesserte der 23-Jährige deutlich. Ende Oktober waren Capela gegen die Philadelphia 76ers 20 Rebounds gelungen. (sda)

Bild: AP/FR171023 AP

Juventus bleibt unbesiegt

Juventus Turin bleibt in diesem Kalenderjahr weiterhin unbezwungen. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Fiorentina beendete Juve die elfte Serie-A-Partie in Folge ohne Niederlage.

Torhüter Gianluigi Buffon hatte einen weiteren Grund zum Feiern: Der 40-Jährige absolvierte seine 500. Meisterschaftspartie und ist damit erst der zweite Turiner Spieler nach Alessandro Del Piero (513), der diese Marke erreicht hat.

Stephan Lichtsteiner, der zuletzt in der Meisterschaft und im Cup auf der Bank sass oder nur zu einem Teileinsatz kam, stand dieses Mal in der Startformation. Der 34-jährige Schweizer Internationale wurde nach einer Stunde durch Andrea Barzagli ersetzt. Die Tore kamen in der 56. Minute von Bernardeschi und in der 86. Minute von Higuain. (dwi/sda)

Bild: AP/ANSA

Leipzig nach Heimsieg Tabellenzweiter

Zum Auftakt der 22. Bundesliga-Runde gewann Leipzig 2:0 gegen Augsburg und übernahm provisorisch Platz Zwei, mit 15 Punkten Rückstand auf Leader Bayern München.

Im Vergleich zweier Teams, die seit dem Rückrunden-Start beide jeweils sieben Punkte holen konnten, setzte sich Leipzig vor heimischem Publikum durch. Der erste Treffer der Partie war zugleich eine Premiere. Der 19-jährige französische Verteidiger Dayotchanculle Upamecano profitierte in der 17. Minute davon, dass Augsburg-Goalie Marwin Hitz den Ball direkt zu ihm abwehrte und er aus nächster Nähe seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielen konnte. Das 2:0 fiel in der 70. Minute durch einen abgelenkten Freistoss von Naby Keita. (dwi/sda)

Lakers demontieren Winterthur 0:6

Winterthur musste vor 935 Zuschauern 6 Tore kassieren: In der 8. Minute schoss Casutt das 1:0, es folgten Mason (17.), Berger (22.), Hügli (32.), Knelsen (40.) und nochmals Knelsen (53.)

Xamax vergrössert Vorsprung weiter

Neuchâtel Xamax kommt nach einem frühen 0:1-Rückstand gegen Aarau noch zu einem komfortablen 3:1-Heimsieg. Für den spielerisch überlegenen Leader der Challenge League trafen mit Gomes, Djuric und Sejmenovic ausschliesslich Verteidiger. Für Aarau traf Rossini.

Xamax baute durch den Sieg zum Auftakt der 20. Runde den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 14 Pluspunkte gegenüber dem ersten Verfolger Servette aus. Die Genfer haben allerdings zwei Spiele weniger als die Neuenburger bestritten.

Wawrinka gewinnt gegen Troicki

Stan Wawrinka steht beim ATP-Turnier in Sofia in den Halbfinals. Der topgesetzte Waadtländer besiegte im Viertelfinal den als Nummer 6 gesetzten Serben Viktor Troicki 6:1, 7:6 (7:3) und blieb damit auch im neunten Duell mit der aktuellen Nummer 67 der Welt ungeschlagen.

Wawrinka, der nach seiner langen Verletzungspause erst seine vierte Partie bestritt, bekommt es im Halbfinal mit dem 26-jährigen bosnischen Qualifikanten Mirza Basic zu tun. Die beiden haben zuvor noch nie gegeneinander gespielt. Basic ist aktuell die Nummer 129 der Weltrangliste. (dwi/sda)

Bild: AP/AP

John Fust neuer Trainer des HC Lausanne

Der Kanada-Schweizer John Fust (45) ist neuer Trainer des HC Lausanne. Er löst Interimstrainer Yves Sarault ab, der zuletzt den Negativtrend beim Drittletzten nicht stoppen konnte.

Die Waadtländer kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Serie und liegen drei Runden vor Ende der Qualifikation und sechs Runden vor der unvermeidlichen Abstiegsrunde nur noch acht Punkte vor dem Vorletzten Ambri-Piotta. Abgeschlagenes Schlusslicht ist Kloten.

Fust war bereits in der Saison 2013/2014 als Assistenztrainer bei Lausanne tätig. Dies unter dem Dänen Heinz Ehlers, dem heutigen Trainer der SCL Tigers. Fust selbst feierte seinen grössten Erfolg als Headcoach mit der Playoff-Qualifikation der SCL Tigers im Jahre 2011. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Basels U19-Team im Achtelfinal gegen Atletico Madrid

Die U19-Mannschaft des FC Basel trifft im Achtelfinal der UEFA Youth League auswärts auf Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Achtelfinals, die jeweils in nur einer Partie entschieden werden, finden am 20. und 21. Februar statt.

Basel hatte sich mit dem Gruppensieg vor Manchester United für die K.o.-Phase qualifiziert. Die acht Gruppen der Youth League waren identisch mit jenen der Champions League. (fox/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Viktorija Golubic startet für die Schweiz

Viktorija Golubic und Belinda Bencic bestreiten für die Schweiz im Fed-Cup-Viertelfinal in Prag die Einzel. Golubic spielt am Samstag als Erste gegen Petra Kvitova.

Golubic (WTA 100) erhielt für das Einzel den Vorzug gegenüber Timea Bacsinszky (WTA 42), die nach ihrer langen Verletzungspause noch nicht in idealer Verfassung ist. Die Zürcherin hat gute Erinnerungen an die Tschechinnen. 2016 gewann sie im Halbfinal in Luzern beide Einzel, damals gegen Karolina Pliskova und Barbora Strycova. Nun bekommt sie es am Samstag ab 13.30 Uhr mit Kvitova (WTA 21) zu tun, gegen welche sie noch nie gespielt hat.

Als zweite Einzelspielerin nominierte Tschechien Strycova (WTA 25), weil Teamleaderin Karolina Pliskova (WTA 5) mit einer Magen-Darm-Grippe zumindest am Samstag ausfällt. Bencic spielte bislang einmal gegen Strycova. Sie verlor 2014 in New Haven in drei Sätzen. Für das am Sonntag abschliessende Doppel - nach den Einzeln Kvitova - Bencic und Strycova - Golubic - sind für die Schweiz vorerst Bacsinszky und Jil Teichmann gemeldet. Die Aufstellungen für den zweiten Tag können allerdings noch geändert werden. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Cleveland trennt sich von drei Stars

Die Cleveland Cavaliers haben am letzten Tag der NBA-Transferperiode für Aufsehen gesorgt. Der sportlich seit Wochen in der Krise steckende Playoff-Finalist der letzten Saison und Meister von 2016 tauschte nahezu das halbe Kader aus. Sechs Profis sind weg, vier neue Spieler da – mitten in der Saison steht das Team um Superstar LeBron James also vor einem kompletten Neuanfang. Unter anderen schickten die Cavaliers Stars wie Dwyane Wade (Miami), Derrick Rose (Utah) und Isaiah Thomas (Los Angeles Lakers) weg. (zap/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Rekordvertrag für Quarterback Garoppolo

Quarterback Jimmy Garoppolo hat sich mit den San Francisco 49ers auf einen Rekordvertrag geeinigt. Über den Inhalt des Fünfjahresvertrags machte der Klub keine Angaben, laut Medienberichten ist dieser jedoch mit 137,5 Millionen Dollar dotiert, davon sollen 90 Millionen Dollar über die ersten drei Jahre garantiert sein.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 27,5 Millionen Dollar würde der 26-jährige Garoppolo zum bestbezahlten Spieler der Liga aufsteigen. Bisher war Detroit-Lions-Quarterback Matthew Stafford mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 27 Millionen Dollar der Topverdiener in der NFL. (pre/sda)

It's a done deal. @JimmyG_10 has signed a five-year contract extension! pic.twitter.com/GNWlRbtx70 — San Francisco 49ers (@49ers) 9. Februar 2018

Barcelona erreicht Copa-Final

Der FC Barcelona erreicht im spanischen Cup den Final. Die Katalanen gewinnen nach dem Hinspiel auch das Halbfinal-Rückspiel gegen Valencia.

Kurz nach der Pause erzielte Philippe Coutinho seinen ersten Treffer seit seinem Wechsel von Liverpool nach Spanien und ebnete Barcelona damit definitiv den Weg in den Final. Zum 2:0-Schlussstand traf der Ex-Basler Ivan Rakitic. Am 21. April spielt die Mannschaft um Lionel Messi gegen den FC Sevilla um den Titel. (sda)

Bild: EPA/EFE

Stan Wawrinka gewinnt und steht in Sofia im Viertelfinal

Stan Wawrinka erreichte beim ATP-Turnier in Sofia die Viertelfinals. Der topgesetzte Waadtländer gewann gegen den Slowaken Martin Klizan (ATP 147) 4:6, 6:2, 6:3.

In Sofia, wo er nach einem Freilos erst am Donnerstag ins Geschehen eingriff, zeigte er sich im Verlauf des Achtelfinals zunehmend sicherer und präziser. Vor allem auf den Aufschlag konnte sich Wawrinka verlassen. Dank dem Service befreite er sich aus einigen brenzligen Situationen, etwa zu Beginn des dritten Satzes, als er zwei Breakbälle abwehren musste. Kurz darauf gelang dem Schweizer der entscheidende Servicedurchbruch, den er souverän verteidigte.

Weiter geht es für Wawrinka am Freitag mit der Partie gegen den Serben Viktor Troicki (ATP 67), den bestklassierten Gegner, dem er seit seiner Rückkehr auf die Tour nach den zwei Knieoperationen gegenüberstehen wird. Die Bilanz des Lausanners gegen Troicki ist mit 8:0 Siegen makellos. (sda)

Bild: AP/AP

Christoph Bertschy zu den New Jersey Devils

Die Franchise der New Jersey Devils zählt einen weiteren Schweizer in ihren Reihen. Christoph Bertschy wurde von den Minnesota Wild nach New Jersey transferiert. In der Organisation der Devils stehen mit Nico Hischier und Mirco Müller zwei weitere Schweizer unter Vertrag.

Bertschy dürfte allerdings zunächst für das Farmteam Binghamton Devils in der AHL zum Einsatz kommen. Der 23-jährige Freiburger Stürmer bestritt seit seinem Wechsel vom SC Bern nach Nordamerika im Sommer 2015 nur neun NHL-Partien. (sda)

Bild: KEYSTONE

Tour de Suisse 2019 startet in Langnau im Emmental

Die Tour de Suisse startet im kommenden Jahr mit zwei Etappen in Langnau im Emmental. Es ist das zweite Mal nach 2008, dass der Auftakt in die Landesrundfahrt in Langnau stattfindet. «Die Tradition der Tour de Suisse passt sehr gut mit den Traditionen im Emmental zusammen, und wir sind überzeugt, diese wunderschöne Region mit unseren TV-Bildern ins beste Bild der internationalen Radsportwelt zu rücken», so Oliver Senn, Generaldirektor der Tour de Suisse. (sda)

Bild: KEYSTONE

Cavusevic nach Down Under

Stürmer Dzengis Cavusevic ist auf der Suche nach einem neuen Klub in Australien fündig geworden. Der 30-jährige Slowene schliesst sich bis Ende Saison dem Erstligisten Adelaide United an.

Cavusevic spielte während acht Jahren in der Schweiz, nachdem ihn der FC Wil 2010 ins Land geholt hatte. Seine weiteren Stationen in der Schweiz waren der FC St.Gallen und der FC Zürich, bei dem der Stürmer im November ausgemustert wurde. Über 180 Spiele in Challenge- und Super League absolvierte Cavusevic, wobei er 51 Tore erzielte. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Hülkenberg will heisse Mädels

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hat sich gegen jüngst getroffene Entscheide der neuen Eigentümer der Rennserie ausgesprochen. Die Abschaffung der Grid Girls bezeichnete er im Magazin «No Sports» als einen «weiteren Rückschritt in Sachen Showbusiness. Ein paar heisse Mädels vor den Autos, das ist doch für die ganze Szene nur förderlich.»

Der 30-Jährige Renault-Fahrer ist auch gegen die fixe Einführung des Cockpit-Schutzes Halo zur neuen Saison hin. «Ein schwerer Schlag für die Attraktivität» sei dieser Bügel. «Nicht nur, weil es blöd aussieht, sondern die Wahrscheinlichkeit minimal ist, dass ein Unfall passiert, bei dem Halo wirklich hilfreich ist.» Der Motorsport lebe schliesslich von der Geschwindigkeit. Werde die Formel 1 zunehmend durch Regeln und Sicherheitsmassnahmen sterilisiert, sei dies «gegen die Natur dieses Sports». (ram)

Bild: Sahara Force India

Junioren-WM-Silber für Juliana Suter in der Abfahrt

Die 19-jährige Schwyzerin Juliana Suter setzt die Schweizer Erfolgsserie an der Junioren-WM in Davos mit dem Gewinn von Silber in der Abfahrt fort. Suter, die in diesem Winter bereits ihre ersten zwei Europacupsiege in der Abfahrt realisiert hatte, verlor nur 28 Hundertstel auf die Gewinnerin Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen.

Dritte wurde die Russin Julia Pleschkowa mit 0,55 Sekunden Rückstand. Suter sicherte der Schweiz bereits die elfte Medaille an diesen Titelkämpfen, sechs davon waren aus Gold, wobei Marco Odermatt gleich fünfmal zuoberst auf dem Podest stand. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Beat Hefti «heimlich» zurückgetreten

Der langjährige Schweizer Bob-Pilot und frühere Anschieber Beat Hefti hat sich laut der «NZZ» bereits Ende 2017 vom Spitzensport verabschiedet.

Der mittlerweile 40-jährige Appenzeller teilte da nach seinem 3. Rang an den Schweizer Viererbob-Meisterschaften seinen Team-Mitgliedern mit, dass es für ihn «fertig» sei. Auf eine Medienmitteilung oder gar Medienkonferenz verzichtete Hefti. In dieser Saison kam er als Pilot im Weltcup über den 16. Rang nicht hinaus; die Olympia-Qualifikation blieb klar ausser Reichweite.

Seit dem Wegzug von Alex Baumann im Sommer 2016 fehlte Hefti ein starker Bremser. Mit Baumann hatte Hefti vor zwei Jahren die letzten Erfolge gefeiert; den fünften EM-Titel als Fahrer und den 18. Weltcup-Sieg. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

