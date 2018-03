Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Sanogo für «grobes Foul» zwei Spiele gesperrt +++ Kimmich verlängert bei den Bayern

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kimmich verlängert bis 2023

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit dem 25-fachen deutschen Internationalen Joshua Kimmich vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 23-jährige Aussenverteidiger habe sich «zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt», begründete der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die langfristige Bindung an den Rekordmeister. (pre/sda)

Sanogo für zwei Spiele gesperrt

YB-Mittelfeldspieler Sekou Sanogo wird vom Disziplinarrichter der Swiss Football League für sein grobes Foulspiel an Mattia Bottani vom FC Lugano nachträglich für zwei Spiele gesperrt. Der Entscheid kann innert zwei Tagen angefochten werden, am Sonntag gegen GC ist Sanogo aber jeden Fall gesperrt.

Der Ivorer trat am letzten Samstag nach einem Zweikampf mit seinem Fuss auf das Schienbein des am Boden liegenden Bottani. Weil die Schiedsrichter die Aktion weder gesehen noch bemerkt hatten, wurde eine nachträgliche Sanktion möglich. (pre)

Küng kugelt sich bei Sturz die Schulter aus

Der Schweizer Radprofi Stefan Küng hat sich gestern auf dem zweiten Teilstück des Etappenrennens Tirreno - Adriatico die Schulter ausgekugelt. Der Thurgauer will am Freitag trotzdem zur 3. Etappe starten. Küng wurde in der hektischen Schlussphase rund sieben Kilometer km vor dem Ziel Opfer eines Massensturzes. Der Schweizer hatte keine Chancen auszuweichen und wurde von anderen Fahrern mitgerissen. Trotz starken Schmerzen in der Schulter fuhr er die Etappe zu Ende.

Direkt danach ging es für Küng in den mobilen Röntgen-Wagen. «Als ich dort meine Schulter anhob, hörte ich ein Klicken und fühlte mich sofort besser», erklärte der 24-Jährige, der mit seinem Team BMC am Mittwoch das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt des Tirreno gewonnen hatte. Dementsprechend gross war die Erleichterung, nichts gebrochen zu haben. Mit einer ausgerenkten Schulter und einer Platzwunde oberhalb des linken Auges kam Küng relativ glimpflich davon. (pre)

Ein Beitrag geteilt von Stefan Küng (@stefankueng) am Mär 8, 2018 um 12:09 PST

Sion leiht Goalie Hofer von Wohlen aus

Das als Absteiger aus der Challenge League feststehende Wohlen leiht Goalie Yanick Hofer bis zum Saisonende an den Super-League-Klub Sion aus. Der 21-Jährige kam in dieser Spielzeit zu einem Einsatz in der Challenge League. Hofer könnte bereits am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Thun bei Sion auf dem Matchblatt stehen. (pre/sda)

[News] Yanick Hofer prêté jusqu'au terme de la saison. Plus d'infos 👉https://t.co/GsDHw6yRJl pic.twitter.com/fsd08YxBW6 — FC Sion (@FCSion) 9. März 2018

Serena Williams kehrt mit Sieg zurück

Serena Williams kehrt nach 14 Monaten erfolgreich auf die Tennisbühne zurück. Die frühere Weltnummer 1 gewinnt das erste Spiel nach ihrer Babypause am WTA-Premier-Turnier in Indian Wells locker. Als ungesetzte Spieler bezwingt sie in Indian Wells in der 1. Runde die Kasachin Sarina Diyas 7:5, 6:3.

Ihr letztes offizielles Match hatte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin am 28. Januar 2017 in Melbourne bestritten, bereits schwanger gewann sie damals das Endspiel gegen ihre Schwester Venus. (pre/sda)

Serena roars in soaring return.



“It was incredible. It’s been over a year and a kid later and I get to go home now to her, so I’m excited about that."



📝 https://t.co/Ueiu0RFzCo #BNPPO18 pic.twitter.com/H9xpDFeUTB — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 9. März 2018

Ammann startet ins 10-tägige Dauerspringen

Vierschanzentournee, Skiflug-WM, Olympia – eigentlich könnten die Skispringer ihre Saison ruhig ausklingen lassen. Doch in Norwegen geht es mit der Raw-Air-Tour erst so richtig los .Simon Ammann und seine Kollegen werden an zehn aufeinanderfolgenden Tagen auf vier Schanzen in Norwegen gefordert. Den Auftakt macht der Holmenkollen in Oslo, wo heute die Qualifikation stattfindet. Danach wird auch in Lillehammer, Trondheim und Vikersund gesprungen.

Die Qualifikation fliesst ebenso in die Gesamtwertung ein wie die vier Einzelwettkämpfe, die anderen drei Qualifikationen und die Teilergebnisse der zwei Team-Springen am Holmenkollen und auf der Flugschanze in Vikersund. Im Idealfall ergibt dies 16 gewertete Sprünge. Neben den Weltcup-Punkten winkt vor allem das Geld. Insgesamt ist für die «Raw Air» (Raue Luft) ein Preisgeld von 100'000 Euro ausgeschrieben, der Sieger erhält davon 60'000.

Der Favorit bei der zweiten Austragung heisst Kamil Stoch. Für die Schweiz treten Simon Ammann, Gregor Deschwanden und Killian Peier während der ganzen Tour an. In Oslo stösst Andreas Schuler zum Team, für Lillehammer und Trondheim Sandro Hauswirth. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Woods mit starkem Auftritt

Zum Auftakt des Turniers in Palm Harbor gehört Tiger Woods zu den Spielern im 144-köpfigen Feld, denen stürmische Winde stark zusetzen. Er spielt dennoch eine formidable Runde von 70 Schlägen. In seinem vierten Turnier nach dem Comeback im Januar zeigte sich der Superstar des Golfsports zumindest am ersten Wettkampftag noch gefestigter als bei seinem letzten Auftritt vor zwei Wochen.

Woods blieb auf dem berühmten Innisbrook-Kurs in Florida als einer von nur 27 Spielern unter dem Standard von 71 Schlägen. Auf den allein in Führung liegenden kanadischen Tour-Rookie Corey Conners büsste er nur drei Schläge ein. Der Spanier Sergio Garcia, Sieger des letztjährigen US Masters in Augusta, benötigte wie Woods 70 Schläge, wogegen der favorisierte Amerikaner Jordan Spieth nach einer 76-Runde in den hinteren Rängen zu finden ist. (pre/sda)

Aufsteiger Rappi verlängert Siegesserie

Aufsteiger Rapperswil-Jona hat in einem Nachtragsspiel der 18. Runde in der Challenge League seine positive Serie auf drei Siege verlängert. Die St.Gallern schlugen im Heimspiel den FC Aarau 2:0. Ein frühes Eigentor (Rossini) und ein später Penalty (Elmer) bescherten Rapperswil den Erfolg.

Dadurch festigte das Team von Trainer Urs Meier seine überraschende Klassierung in der vorderen Tabellenhälfte. Rapperswil ist als Fünfter sechs Punkte vor Aarau klassiert. Die Aargauer kassierten derweil ihre fünfte Niederlage aus den letzten sechs Auswärtsspielen.

Rapperswil-Jona - Aarau 2:0 (1:0)

640 Zuschauer. - SR Schärli.

Tore: 8. Rossini (Eigentor) 1:0. 92. Elmer (Foulpenalty) 2:0. (pre/sda)

Biathleten vergeben alle Chancen im Schiessstand

Die Schweizer Biathleten verpassten beim Weltcup-Sprint im finnischen Kontiolahti ein Spitzenresultat deutlich. Bester war Mario Dolder, der als 36. noch ein paar Weltcup-Punkte holte. Der Baselbieter leistete sich stehend zwei Schiessfehler. Auch die weiteren Schweizer vergaben ein besseres Resultat im Schiessstand. Jeremy Finello (3 Fehler), Benjamin Weger (4) und Joscha Burkhalter (3) verpassten die Punkteränge deutlich.

Der Sieg ging an den Russen Anton Schipulin, der die Olympischen Spiele wegen des russischen Dopingskandals verpasst hatte. Weltcupleader Martin Fourcade verzichtete erstmals in dieser Saison auf einen Start. (pre/sda)

Bild: EPA/COMPIC

Bestzeit für Vettel – Ericsson steigert sich

Daniel Ricciardos Freude über seine Rekordzeit am sechsten Tag der Formel-1-Testfahrten in Montmeló bei Barcelona hielt nur kurz. Nicht mal 24 Stunden lang durfte sich der Australier schnellster Mann des 4,655 km langen Rundkurses nennen. Am Vormittag verfehlte Sebastian Vettel die Bestzeit zwar noch um drei Hundertstel, kurz nach zwölf Uhr und dem Wechsel von Ultrasoft- auf die neuen Hypersoft-Pneus, knackte Vettel die Bestzeit.

Überraschend folgte hinter Vettels Ferrari weder das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton, noch der Red Bull von Max Verstappen. Die zweitschnellste Zeit mit 1,178 Sekunden Rückstand auf den vierfachen Weltmeister lieferte der Däne Kevin Magnussen im Haas-Ferrari.

Marcus Ericsson sorgt für Alfa Romeo-Sauber am vorletzten Tag für das beste Testergebnis seines Teams in Montmeló. Als Siebter verliert der Schwede, der wie Vettel auf den Hypersoft-Pneus unterwegs war, auf die Bestzeit 2,062 Sekunden. (pre/sda)

Immense lap times, and close to THREE race distances for some runners 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/JOnY9IuL6v — Formula 1 (@F1) 8. März 2018

Kittel feiert beim Tirreno seinen ersten Saisonsieg

Im Spurt des Feldes gewann der Deutsche Marcel Kittel die 2. Etappe bei Tirreno-Adriatico. Kittel verwies in Follonica den slowakischen Weltmeister Peter Sagan auf Platz 2. Neuer Leader ist der Neuseeländer Patrick Bevin aus dem BMC-Team.

Kittel errang seinen ersten Sieg in der noch jungen Saison, was für ihn von besonderer Bedeutung war. Der 29-jährige Deutsche, der im vergangenen Sommer an der Tour de France nicht weniger als fünf Etappensiege eingefahren hatte, muss sich in diesem Jahr einer neuen Mannschaft beweisen. Kittel wechselte vom belgischen Quick-Step-Team in die mit einer Schweizer Lizenz fahrende Equipe Katjuscha-Alpecin, die sich aber weiterhin in russischen Händen befindet.

7 km vor dem Ziel hatte sich das Feld durch einen Massensturz geteilt. In diesen Zwischenfall involviert war auch der Thurgauer Stefan Küng, der schliesslich noch über 7 Minuten einbüsste. (pre/sda)

MARCEL KITTEL BATTE UN COLPO 🇩🇪🏆



A Follonica arriva il primo successo stagionale per il tedesco, battuti Sagan e Nizzolo allo sprint! #EurosportCICLISMO | https://t.co/gDw7vWrJ4v pic.twitter.com/btAVsbcGvQ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 8. März 2018

Iran hält an Stadionverbot für Frauen fest

Trotz Vermittlungsversuchen der FIFA hält der Iran am Stadionverbot für Frauen fest. «Wenn etwas verboten ist, dann muss es bei dem Verbot auch bleiben», sagte Irans Innenminister Abdulresa Rahmani Fasli just am Weltfrauentag. Es habe zwar bei anderen Sportarten wie Basketball einige Erleichterungen gegeben, aber die gelten vorerst nicht für die Fussballspiele der Männer, so der Minister nach Angaben der nationalen Nachrichtenagentur Tasnim.

Für den einflussreichen Klerus im Land haben islamische Frauen in Fussballstadien mit frenetischen männlichen Fans und vulgären Slogans nichts zu suchen. Das Sportministerium hatte eine Familientribüne vorgeschlagen, aber auch der Plan wurde vom Klerus abgelehnt. Viele junge Frauen jedoch versuchen, als Männer verkleidet in die Stadien zu kommen. Allein 35 Frauen sollen es beim Teheraner Derby letzte Woche zwischen Esteghlal und Persepolis versucht haben. Sie wurden aber laut Berichten auf den sozialen Medien erkannt und von der Polizei festgenommen. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Schweiz bis 2027 im Formel-E-Kalender

Die Swiss E-Prix Operations AG hat laut eigenen Angaben die bisherige Sechsjahres-Lizenz für die Austragung von Formel-E-Rennen in der Schweiz vorzeitig um weitere drei Jahre bis 2027 verlängert. Das erste Schweizer Formel-E-Rennen ist seit geraumer Zeit für den 10. Juni dieses Jahres in Zürich terminiert. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Martikainen wechselt nach Rappi

Ron Martikainen, der 20-jährige Sohn des früheren Lakers-Verteidigers Kari Martikainen, wechselt auf die nächste Saison hin von den Elite-Junioren von Fribourg-Gottéron ins Fanionteam von Rapperswil-Jona. Der finnisch-schweizerische Flügelstürmer bestritt im Verlauf dieser Saison unter anderem zwei Cupspiele für das National-League-Team von Gottéron. (pre/sda)

Huddersfield Town übernimmt Hadergjonaj fest

Der bislang von Ingolstadt ausgeliehen gewesene Aussenverteidiger Florent Hadergjonaj bleibt auf definitiver Basis beim englischen Premier-League-15. Huddersfield Town. Der Schweizer hat eine vorab festgelegte Anzahl von Einsätzen absolviert und die damit verbundene Kaufpflicht aktiviert.

Hadergjonaj stand wettbewerbsübergreifend in 19 Partien beim Premier-League-Aufsteiger auf dem Platz. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Ingolstadt hatte den 23-Jährigen im letzten Sommer zunächst auf Leihbasis nach England abgegeben. (zap/sda)

Bild: AP/PA

Knall beim HSV: Vorstandsvorsitzender und Sportchef weg

Knall beim Hamburger SV: Der abstiegsbedrohte Bundesligist trennte sich mit sofortiger Wirkung von Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt. Die operative Führung des Klubs liegt neu beim bisherigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und Finanzchef Frank Wettstein.

Damit reagierte der HSV auf die rasante Talfahrt und den drohenden Abstieg aus der Bundesliga. Neun Runden vor Schluss haben die Hamburger als Tabellenvorletzter bereits sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der HSV musste seit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 als einziger Verein noch nie den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. (zap/sda)

Wir starten eine Neuausrichtung. Unser Aufsichtsrat hat Heribert Bruchhagen freigestellt. Frank Wettstein übernimmt die operative Führung und beurlaubt Jens Todt: https://t.co/EgAOOzCMn1 pic.twitter.com/7vxq4LLE30 — Hamburger SV (@HSV) 8. März 2018

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

