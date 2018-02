Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Servette gewinnt in Schaffhausen +++ Chelsea gegen West Bromwich souverän

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Chelsea mit Heimsieg

Nach zwei Niederlagen kehrt Chelsea in der Premier League zum Erfolg zurück. Der Meister gewinnt sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion 3:0.

Vor allem der Belgier Eden Hazard spielte gross auf und erzielte zwei Tore. Sehenswert war sein Führungstor nach einem Doppelpass mit dem Franzosen Olivier Giroud (25.). Beim Treffer zum 3:0-Schlussresultat düpierte Hazard den gegnerischen Torhüter mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in die nahe Ecke (71.).

Bild: EPA/EPA

Servette gewinnt in Schaffhausen

Der Tabellenzweite Servette gewinnt in der Challenge League das Verfolgerduell bei Schaffhausen mit 1:0.

Ausgerechnet der frühere Schaffhauser Steven Lang sorgte vor nur 569 Zuschauern mit einem direkt verwandelten Freistosstor in der 85. Minute für die Entscheidung. Servette verdiente sich den Sieg mit einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Bild: KEYSTONE

Aaltonen zum SC Bern

Schweizer Meister SC Bern hat im Hinblick auf die Playoffs einen sechsten Ausländer verpflichtet. Vom schwedischen Rögle holt der Qualifikationssieger den 32-jährigen finnischen Stürmer Juhamatti Aaltonen.

In dieser Saison brachte es der 1,84 m grosse Aaltonen auf 19 Skorerpunkte in 35 Partien. Mit Finnland spielte er an fünf Weltmeisterschaften, gewann 2011 den Titel und 2014 Olympia-Bronze. (ram)

Bild: EPA

Wichtige Siege für Stuttgart und Bremen

Der VfB Stuttgart entfernt sich in der 22. Runde der deutschen Bundesliga dank einem 1:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach etwas von der Abstiegszone. Den Siegtreffer erzielte Daniel Ginczek bereits nach fünf Minuten.

Bild: EPA

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg baute Stuttgart den Abstand auf den Barrage-Platz auf vier Punkte aus. Derweil verpasste es Mönchengladbach den Rückstand auf die Europacup-Plätze zu verringern. Als Zehnter liegen die Fohlen derzeit allerdings nur sieben Punkte hinter dem zweitplatzierten Leipzig und deren drei hinter Schalke auf Platz 6.

Auch Werder Bremen feierte einen Heimsieg. Die Norddeutschen schlugen den VfL Wolfsburg mit 3:1. Bremen liegt nun drei Zähler vor dem Relegationsplatz und nur noch einen Punkt hinter Wolfsburg. (ram/sda)

Bild: EPA

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0)

53'296 Zuschauer. - Tor: 5. Ginczek 1:0. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Elvedi, Zakaria (bis 63.) und Drmic (ab 63.), ohne Sommer (verletzt).

Werder Bremen - Wolfsburg 3:1 (2:0)

38'062 Zuschauer. - Tore: 4. Augustinsson 1:0. 40. Kainz 2:0. 49. Verhaegh (Foulpenalty/Nachschuss) 2:1. 73. Kainz 3:1. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 78.) und Steffen (ab 69./Gelb). (sda)

Liverpool rückt auf

Nur noch zwei Punkte trennen Manchester United und den FC Liverpool. Während die «Red Devils» früher am Tag mit 0:1 in Newcastle verloren, setzte sich Liverpool mit 2:0 bei Southampton durch. Roberto Firmino und Mohamed Salah schossen die Tore. (ram)

Bild: AP/PA

EVZ Academy in den Playoffs

In der Swiss League stehen bereits alle Playoff-Teilnehmer fest. Als achtes Team hat es die EVZ Academy geschafft, das Farmteam des EV Zug. Spannend bleibt der Kampf ums Heimrecht: Den Dritten Ajoie trennen nur zwei Punkte von Sechsten La Chaux-de-Fonds.

Die Innerschweizer setzten sich heute am frühen Abend mit 5:1 beim Schlusslicht Biasca Ticino Rockets durch. Damit können die Zuger nicht mehr von den GCK Lions eingeholt werden, die noch eine theoretische Playoff-Chance besassen. (ram)

Auswärtsteams siegen in der Challenge League

Weil Wohlen freiwillig absteigt und Leader Xamax schon 14 Punkte Vorsprung auf den Rest hat, ist die Challenge-League-Saison eigentlich bereits gelaufen. In den zwei Spielen am Sonntag siegte Wil mit 1:0 in Chiasso. Die Südtessiner mussten fast das ganze Spiel zu zehnt spielen, weil Cvetkovic in der 3. Minute wegen einer Notbremse Rot sah. Im anderen Spiel gewann Vaduz bei Aufsteiger Rapperswil-Jona mit 2:1. (ram)

Keine Tore im Camp Nou

Der Vorsprung des FC Barcelona an der Tabellenspitze der Primera Division ist geschrumpft. Nach dem 0:0 gegen Getafe liegt Barça aber immer noch sieben Punkte vor Atlético Madrid. Aussichtlos ist Real Madrid, das auf Rang 3 schon 17 Punkte Rückstand hat.

Dass Messi, Suarez und Co. kein Tor gelang, hat es in der Meisterschaft seit dem 8. April 2017 (0:2 gegen Malaga) und 30 Spielen nicht mehr gegeben. Und das letzte Liga-Heimspiel ohne Barcelona-Tor liegt über ein Jahr zurück. Am 19. November 2016 holte Malaga im Camp Nou ein 0:0. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Man United verliert in Newcastle

Manchester United weist nun einen Rückstand von 16 Punkten auf Leader und Stadtrivale Manchester City auf. Das 0:1 bei Aufsteiger Newcastle United hatten José Mourinho und Co. mit Sicherheit nicht auf der Rechnung.

Nach der Pause stand bei den Gästen mit Romelu Lukaku, Juan Mata, Alexis Sanchez und Anthony Martial ein Offensiv-Quartett auf dem Platz, das auf einen Marktwert von gegen 300 Millionen Euro kommt. Doch das entscheidende Tor erzielte der Schotte Matt Ritchie in der 65. Minute. Dank dem überraschenden Sieg ist Newcastle nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz klassiert. (ram/sda)

Bild: AP/PA

Inter kann doch noch siegen

Nach acht Spielen und mehr als zwei Monaten ist Inter Mailand in der Serie A zum Erfolg zurückgekehrt. Die neu drittplatzierten Mailänder schlugen zuhause Bologna in doppelter Überzahl am Ende mit Hängen und Würgen 2:1. Das entscheidende Tor schoss nach etwas mehr als einer Stunde der 19-jährige Franzose Yann Karamoh, der im letzten Sommer von Caen verpflichtet worden war. Der Mittelfeldspieler stand erstmals in der Startformation von Inter.

Blerim Dzemaili konnte bei Bologna nur wenige Akzente setzen. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Gäste durch den Ex-Inter-Stürmer Rodrigo Palacio fiel nach einem schweren Fehler von Inters Innenverteidiger João Miranda. Nach einem ansprechenden Herbst ist Bologna seit Anfang Dezember vom Weg abgekommen. In den letzten neun Runden gab es sieben Niederlagen. (ram/sda)

Bild: AP

Federer erst gegen Bemelmans

Roger Federer trifft am Mittwoch in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Rotterdam auf Rubens Bemelmans. Gegen den Weltranglisten-121. aus Belgien (Bild), der beim Australian Open Lucas Pouille bezwungen hat, spielte der Baselbieter noch nie.

Gewinnt Federer gegen den Linkshänder, heisst der Gegner danach Philipp Kohlschreiber (ATP 35) oder Karen Chatschanow (ATP 49). Mit der Qualifikation für die Halbfinals kann der 20-fache Grand-Slam-Sieger den Spanier Rafael Nadal als Weltnummer 1 ablösen. Möglicher Viertelfinalgegner ist dabei Stan Wawrinka. Der Waadtländer trifft in Rotterdam zum Auftakt auf den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 262). (ram/sda)

Bild: EPA

Schweiz verliert Fed-Cup-Duell in Tschechien

Die Schweiz unterliegt im Fed Cup Tschechien. Teamleaderin Belinda Bencic verliert ihr zweites Einzel gegen Petra Kvitova glatt in zwei Sätzen mit 3:6 und 3:6. Bereits gestern haben Bencic (gegen Strycova) und Golubic (gegen Kvitova) ihre Einzel verloren.

Noch stehen ein weiteres Einzel und das Doppel aus. Doch gewinnen kann die Schweiz diese Partie nicht mehr. Damit kämpft die Schweiz im April gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. (abu)

Bild: EPA/EPA

Julien Wanders mit Halbmarathon-Landesrekord

Julien Wanders ist bei einem internationalen Strassenlauf in Barcelona eine Leistung der Extraklasse gelungen. Der 21-jährige Genfer klassierte sich beim Halbmarathon in Barcelona hinter dem Äthiopier Mule Wasihun als Zweiter. In 1:00:09 Stunden unterbot Wanders den Schweizer Rekord von Tadesse Abraham gleich um 33 Sekunden.

Wanders' Leistung ist auch international betrachtet phänomenal. In der europäischen Allzeit-Bestenliste, vom Briten Mo Farah in 59:22 Minuten angeführt, reihte sich der Genfer Langstreckenläufer an sechster Position ein. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

