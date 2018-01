Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Shaqiri mit Stoke bei ManUtd chancenlos +++ Pleite für Capela und die Rockets

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Capelas Rockets verlieren bei den Clippers

Nach drei Siegen setzt es für die Houston Rockets in der NBA wieder eine Niederlage ab. Das Team von Clint Capela verliert bei den formstarken Los Angeles Clippers 102:113.

Capela kam auf 14 Punkte und sieben Rebounds. Der Genfer Allstar-Kandidat, der wiederum ohne James Harden an seiner Seite auskommen musste, verliess das Parkett mit einer Minus-10-Bilanz. Für die Clippers war es der fünfte Sieg in Folge, womit sie in der Western Conference auf einen Playoff-Platz kletterten. (ram/sda)

Bild: AP/FR170211 AP

Shaqiri und Bauer mit Stoke bei ManUtd chancenlos

Xherdan Shaqiris Stoke City (mit ex-GC-Verteidiger Moritz Bauer) verlor mit 0:3 bei Manchester United zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg. Antonio Valencia (9.) und Anthony Martial (38.) nützten bereits in der ersten Hälfte die brillante Vorarbeit Paul Pogbas zu einer beruhigenden 2:0-Führung, Romelu Lukaku erhöhte 20 Minuten vor Schluss.

Die beste Chance auf ein Tor für Stoke, dessen neuer Trainer Paul Lambert noch auf der Tribüne zuschaute, hatte Shaqiri. Der Schweizer Internationale scheiterte kurz vor der Pause aber am glänzend reagierenden Goalie David De Gea. Während Stoke auf einem Abstiegsplatz stecken bleibt, festigte Manchester United seinen 2. Rang - mit einem Respektabstand von zwölf Punkten auf Stadtrivale City. (bal/sda)

Schweizer Handball-Verband legt Protest ein

Der Schweizerische Handballverband (SHV) legt nach der 15:21-Niederlage am Samstag in Bosnien-Herzegowina Protest bei der Europäischen Handball Föderation (EHF) ein.

Grund: Der Gegner, der dank des Sieges die WM-Playoffs im Juni erreichte, setzte mit Tomislav Nuic einen Spieler ein, der nicht auf dem offiziellen Match-Report aufgeführt war.

Die Schiedsrichter hatten nach einem betreffenden Hinweis den fehlbaren Spieler mit einer roten Karte ausgeschlossen. Wann der Protest behandelt wird und mit welchem Strafmass Bosnien-Herzegowina bestraft werden könnte, ist nicht bekannt. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Ousmane Dembélé bereits wieder verletzt

Ousmane Dembélé vom FC Barcelona ist bereits wieder verletzt. Er leidet erneut an einer Oberschenkelverletzung.

Der 20-jährige Stürmer, im vergangenen Sommer für 142 Millionen Euro von Borussia Dortmund gekommen, zog sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen San Sebastian zu und fällt rund drei bis vier Wochen aus.

Dembélé hatte im Herbst kurz nach seinem Wechsel eine ähnliche Verletzung erlitten und fiel mehrere Monate aus. Erst vor zehn Tagen hatte er sein Comeback gegeben. In San Sebastian verletzte sich Dembélé während seines 25-minütigen Teileinsatzes. (sda)

Bild: EPA/EFE

Ryan Giggs neuer Nationalcoach von Wales

Der walisische Verband verpflichtet Ryan Giggs als neuen Nationaltrainer. Der 44-Jährige wird Nachfolger von Chris Coleman. Zwar führte Coleman Wales 2016 in den EM-Halbfinal, im vergangenen November trat er jedoch nach dem Verpassen der WM-Endrunde zurück.

Giggs gilt neben Gareth Bale von Real Madrid als bester Fussballer der Geschichte von Wales. Er feierte mit Manchester United 13 Meistertitel und gewann zwei Mal die Champions League. Für Wales absolvierte er zwischen 1991 und 2007 64 Länderspiele, die Teilnahme an einer Endrunde blieb ihm jedoch verwehrt. Als Trainer verfügt Giggs kaum über Erfahrung. Zwischen 2014 und 2016 war er bei Manchester United Assistent von Louis van Gaal. (ram/sda)

Bild: AP

Neuer Coach für Shaqiri

Paul Lambert heisst der neue Trainer von Stoke City. Der Schotte, als Spieler einst bei Borussia Dortmund, soll die «Potters» mit dem Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri vor dem Abstieg retten. Stoke City liegt auf dem 18. Platz und muss heute Abend auswärts beim Tabellenzweiten Manchester United antreten.

Als Trainer arbeitet der 40-fache Nationalspieler seit 2005. Nach Engagements in tieferen Ligen coachte er zuletzt Aston Villa, die Blackburn Rovers und die Wolverhampton Wanderers. (ram)

Bild: AP

Björndalen nicht an den Olympischen Spielen

Erstmals seit 1992 finden Olympische Spiele ohne Ole Einar Björndalen statt. Der erfolgreichste Athlet an Winterspielen schaffte die Qualifikation für die Spiele von Pyeongchang nicht.

Die letzte Chance auf einen Platz im norwegischen Team verpasste der 44-jährige Björndalen vergangene Woche beim Weltcup in Ruhpolding. Eine Rangierung unter den besten sechs hätte er benötigt – es wurde bloss Platz 42. Björndalen hat an Olympischen Spielen 13 Medaillen geholt, acht Mal gewann er Gold. Zudem ist er 20-facher Weltmeister und siegte in 94 Weltcup-Rennen. Ob er seine Karriere fortsetzt, ist offen. (ram/sda)

Bild: AP/dpa

Schweiz startet in Griechenland ins WM-Jahr

Die Schweizer Nationalmannschaft startet mit einem Auswärtsspiel in Griechenland ins WM-Jahr 2018. Das Team von Coach Vladimir Petkovic trifft am Freitag, 23. März, in Saloniki auf die vom Deutschen Michael Skibbe (ex-Grasshoppers) trainierten Gastgeber.

Griechenland hat sich nicht für die WM-Endrunde in Russland qualifiziert. In den Playoffs scheiterten die Griechen an Kroatien. Die Schweiz wird vom Montag, 19. März, bis Samstag, 24. März, in Saloniki ein sechstägiges Trainingscamp absolvieren. (ram/sda)

Diese 32 Nationen haben sich für die WM 2018 qualifiziert

Bärtschi siegt mit Canucks

Die Vancouver Canucks reihen erstmals seit Anfang Dezember zwei Siege aneinander. Sie setzen sich 3:2 nach Verlängerung bei den Minnesota Wild durch. Für die Kanadier, die zum fünften Mal in Folge auswärts antraten, war Brandon Sutter der Matchwinner. Der 28-jährige Kanadier, der die letzten 21 Partien verletzt ausgefallen war, traf nach 2:50 Minuten der Overtime für die Canucks.

Sven Bärtschi stand bei Vancouver während insgesamt 17:55 Minuten auf dem Eis. Bereits zum vierten Mal in Folge musste Nino Niederreiter bei den Minnesota Wild verletzungsbedingt zuschauen. (ram/sda)

