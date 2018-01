Sport-News

Springreiter Rufer bricht sich am CSI zwei Halswirbel +++ Korkut neuer Stuttgart-Trainer

Ambri hat Descloux-Ersatz gefunden

Ambri-Piotta hat Fabio Haller als Ersatz für den im Dezember zu Genève-Servette zurückgekehrten Goalie Gauthier Descloux verpflichtet. Der 25-Jährige erhielt bei Ambri einen Vertrag bis zum Saisonende. Haller, der im Nachwuchs des EHC Kloten ausgebildet wurde, stand in dieser Saison in der 1. Liga beim EC Wil im Einsatz. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Korkut neuer Cheftrainer in Stuttgart

Tayfun Korkut wird neuer Cheftrainer des VfB Stuttgart. Der 43-Jährige wird Nachfolger von Hannes Wolf und erhält nach Klubangaben beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vertrag bis Sommer 2019. (pre/sda)

Tayfun #Korkut wird neuer Cheftrainer.



Der 43-jährige Stuttgarter kehrt zum #VfB zurück und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2019. pic.twitter.com/7L5AsVMwVo — VfB Stuttgart (@VfB) 29. Januar 2018

Jufer bricht sich am CSI Zürich zwei Halswirbel

Glück im Unglück für Springreiter Alain Jufer: Der Jurassier brach sich bei seinem Sturz am Sonntag in der Mercedes-Classic am CSI Zürich zwar zwei Halswirbel und liegt in Zürich im Spital, wird aber bald wieder in den Sattel steigen können. «Mein Sturz hätte weit schlimmere Folgen haben können», sagte Jufer vom Spitalbett aus. «Mein Zustand ist stabil, die Schmerzen erträglich. Wenn ein MRI nicht noch gravierende Verletzungen aufdeckt, darf ich in den nächsten Tagen nach Hause.»

Jufer, GP-Dritter mit dem Belgier Tic Tac im vergangenen August am Fünfsterne-Turnier in St. Moritz, rechnet mit einem Turnier-Ausfall von sechs bis acht Wochen. Sein Pferd Tic Tac blieb beim Sturz unverletzt und übersprang sogar noch ein Hindernis im Alleingang. (pre/sda)

Schweizer Rekordaufgebot für Winterspiele 2018

Swiss Olympic nominiert eine Rekordzahl von Sportlerinnen und Sportlern für die Olympischen Spiele von Pyeongchang. 171 Schweizer Athleten kämpfen vom 10. bis 25. Februar in Südkorea um Medaillen. Bisherige Bestmarke waren die 163 aufgebotene Sportler für Sotschi 2014. Die letzten Aufgebote für Pyeongchang erliess die Selektionskommission am Montag in den Sparten Ski alpin (22 Teilnehmende) und Snowboard (25).

Unter anderem darf Skifahrer Carlo Janka nach Südkorea reisen. Beim Bündner, der in dieser Saison wegen seines (nicht operierten) Kreuzbandrisses im rechten Knie kein Rennen bestritten hat, kommt die Medizinalklausel zum Einsatz. Janka hatte vor zwei Jahren den Super-G in Pyeongchang gewonnen.

Als Zielsetzung für Pyeongchang gab Ralph Stöckli, der Chef de Mission, «elf Medaillen plus» vor. Damit orientierte sich der ehemalige Spitzencurler und Olympia-Medaillengewinner, der seine ersten Winterspiele als Schweizer Delegationsleiter bestreitet, an der Anzahl Medaillen von Sotschi. Damals hatten die Schweizer Sportler sieben Mal Gold geholt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Neff mit Schlüsselbeinbruch

Jolanda Neff hat sich gestern beim Radquer-Weltcuprennen in Hoogerheide einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Die Ostschweizerin erlitt sich eine Fraktur im rechten Ellbogen.

Neff wurde heute bereits operiert und kann das Training im Optimalfall schon nächste Woche wieder aufnehmen. An der Radquer-WM am nächsten Wochenende in Valkenburg zählte die Mountainbike-Spezialisten zu den Medaillenkandidatinnen. «Das Schlimmste ist nicht der körperliche Schmerz, sondern dass ich die WM verpassen werde», so Neff. (ram)

Ein Beitrag geteilt von Jolanda Neff (@jolandaneff) am Jan 25, 2018 um 9:12 PST

Shiffrin verzichtete auf City Event in Stockholm

Die Dominatorin Mikaela Shiffrin verzichtet auf einen Start beim zweiten City Event des Olympia-Winters am Dienstagabend in Stockholm. Die amerikanische Weltcup-Leaderin, der es zuletzt auf der Lenzerheide nicht nach Wunsch gelaufen war, bestreitet vor den Spielen in Pyeongchang keine Wettkämpfe mehr. Sie wird somit auch am kommenden Wochenende bei den Speed-Rennen in Garmisch fehlen.

Shiffrin hatte den ersten Parallelslalom der Saison in Oslo für sich entschieden, nachdem sie vor einem Jahr schon in Stockholm triumphiert hatte. Ihr Verzicht erhöht die Chancen der Schweizerin Wendy Holdener auf ihren vierten Weltcup-Sieg. In Oslo war sie hinter der Amerikanerin Zweite geworden. Auch Lara Gut lässt Stockholm aus. (sda/apa)

Bild: AP/Keystone

Von Gunten muss Karriere beenden

Klotens Verteidiger Patrick von Gunten muss seine Karriere per sofort beenden. Chronische Hüft- und Rückenbeschwerden zwingen den 32-Jährigen zu diesem Schritt. Von Gunten, der 2005 im Alter von 19 Jahren in der höchsten Spielklasse debütierte, bestritt für das Schweizer Nationalteam 94 Länderspiele und gehörte 2013 in Stockholm zu jener Mannschaft, die WM-Silber gewann. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Lüthi steigert sich

Tom Lüthi hat am zweiten MotoGP-Testtag in Malaysia seinen Rückstand auf die Spitze deutlich reduzieren können. Der Neuling in der Königsklasse näherte sich am Montag auf dem Circuit in Sepang der Bestzeit des Spaniers Maverick Viñales bis auf 2,455 Sekunden an. Dies reichte im Tagesklassement wiederum zum 27. Platz unter 30 Fahrern. Am Vortag hatte der 31-jährige Berner, der für das Honda-Kundenteam Marc VDS aus Belgien fährt, pro Runde noch fast zwei Sekunden mehr verloren.

Lüthi spulte das geplante Testprogramm ab, wobei sein Fokus dem Vorderrad galt. Der letztjährige WM-Zweite in der Moto2-Klasse zeigte sich mit dem Tagesverlauf glücklich. «Mein Gefühl wurde besser, ich konnte mich dem Limit ein bisschen annähern. Nun braucht es aber am Dienstag nochmals einen Schritt vorwärts.» (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Tom Lüthi🏁 (@tomluethi12) am Jan 29, 2018 um 6:15 PST

Capela einmal mehr stark

Houston feiert in der NBA seinen 35. Saisonsieg. Die Rockets gewinnen mit einem starken Clint Capela gegen die Phoenix Suns 113:102.

Capela kam einmal mehr auf starke Werte. Er erzielte zehn Punkte. Zudem gelangen dem Genfer elf Rebounds, so dass er sein 23. sogenanntes Double-Double - also zweistellige Werte bei den Punkten und den Rebounds - in dieser Saison feiern konnte.

Nach der eher unerwarteten Niederlage in New Orleans (113:115) kehrten die Houston Rockets damit auf die Siegesstrasse zurück. Dank dem achten Sieg in den letzten zehn Partien hielten sie ihren 2. Rang in der Western Conference hinter den Golden State Warriors, die diesen Sommer den Titel in der NBA gewonnen hatten. (zap/sda)

Angriff auf Teambus von Djourou und Co.

Die Spieler vom türkischen Süper-Lig-Vereins Antalyaspor, zu denen auch Nationalspieler Johan Djourou gehört, befanden sich nach dem 1:1 gegen Akhisar Belediyespor im Team-Bus auf dem Heimweg, als plötzlich faustgrosse Steine auf den Car einschlugen.



Beim Angriff scheint es glücklicherweise keine Verletzten gegeben zu haben. Johan Djourou postet auf seinem Instagram-Profil ein Video des Vorfalls und schrieb dazu: «Ich danke Gott, dass alle gesund und in Sicherheit sind. So etwas hat im Fussball und nirgendwo sonst etwas zu suchen.»

Noch sind die Hintergründe unklar, gemäss türkischen Medien deutet jedoch alles auf einen Anschlag von feindlichen Fans hin. (zap)

Ein Beitrag geteilt von Johan Djourou (@johan_djourou) am Jan 28, 2018 um 10:32 PST

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

