Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Steffen und Mehmedi nur mit Remis bei Labbadia-Einstand +++ Constantin-Sperre verkürzt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Remis bei Labbadias Einstand

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia verpasste Wolfsburg den erhofften Befreiungsschlag in der Bundesliga. Die Wolfsburger kamen in Mainz nicht über ein 1:1 hinaus.

Nach zwei Niederlagen in Folge holte der VfL, bei dem Admir Mehmedi und Renato Steffen in der Schlussphase zu einem Teileinsatz kamen, immerhin einen Punkt und bleibt in der Tabelle vor dem direkten Konkurrenten aus Mainz. Josip Brekalo brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. In der 44. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Yoshinori Muto der Ausgleich.

Labbadia, der nach eineinhalb Jahren wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist, hat die Mannschaft erst am Dienstag von seinem zurückgetretenen Vorgänger Martin Schmidt übernommen.

Mainz - Wolfsburg 1:1 (1:1). - 25'173 Zuschauer. - Tore: 6. Brekalo 0:1. 44. Muto 1:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (ab 77.) und Mehmedi (ab 83.). (sda)

Wohlen wartet seit 11 Spielen auf einen Sieg

Wohlen wartet seit elf Spielen in der Challenge League auf einen Sieg. Auch in der 22. Runde gibt es für die Aargauer kein Erfolgserlebnis: Sie verlieren zuhause 1:2 gegen Rapperswil-Jona.

Dennis Salanovic brachte Rapperswil in der 2. Minute in Führung, kurze Zeit später hatte Aldin Turkes gar das 0:2 auf dem Fuss, traf aber nur den Pfosten. Mit seinem achten Saisontreffer gelang Igor Tadic in der 6. Minute der Ausgleich für das Schlusslicht. Tadic hat damit in den letzten drei Spielen jeweils getroffen.

Doch das Happy-End blieb aus: Verteidiger Berkay Sülüngöz begrub mit seinem ersten Saisontreffer in der 83. Minute die Hoffnungen der Wohlener auf den ersten Sieg seit dem 1. Oktober 2017.

Wohlen - Rapperswil-Jona 1:2 (1:1). - 235 Zuschauer. - SR Gut. - Tore: 2. Salanovic 0:1. 6. Tadic 1:1. 83. Sülüngöz 1:2. - Bemerkungen: 6. Pfostenschuss Turkes (Rapperswil). (sda)

Sperre gegen Constantin auf 5 Monate verkürzt

Sion-Präsident Christian Constantin darf bereits am 11. März wieder in Schweizer Fussball-Stadien. Der Internationale Sportgerichtshof CAS verringert die Strafe von neun auf fünf Monate.

Constantin hatte im letzten September nach dem Spiel Lugano – Sion vor laufenden TV-Kameras den Teleclub-Experten Rolf Fringer niedergeschlagen. Die Swiss Football League verhängte darauf am 12. Oktober 2017 eine 14-monatige Sperre gegen Constantin und büsste ihn mit 100'000 Franken.

Constantins erster Rekurs war erfolgreich: Die Sperre wurde auf neun Monate und die Busse auf 30'000 Franken reduziert. Grund: Mildernde Umstände, da Constantin nicht «vorsätzlich», sondern aus einer unmittelbaren emotionalen Reaktion« gehandelt habe.

Constantin genügte dies nicht und er legte erneut Berufung gegen das Urteil ein. Der CAS verweigerte noch im Januar eine «aufschiebende Wirkung», hat das Strafmass nun aber doch reduziert. Die Gründe für die Strafminderung wurden nicht bekannt gegeben. (sda)

FA eröffnet Verfahren gegen Guardiola

Der englische Fussballverband FA eröffnet ein Verfahren gegen Manchester Citys Trainer Pep Guardiola. Der 47-jährige Katalane trug zuletzt mehrfach eine gelbe Schleife an Pressekonferenzen und Spielen. Die Schleife gilt als Symbol der Unterstützung von verhafteten oder abgesetzten katalanischen Politikern, die die Unabhängigkeit von Spanien wollen.

Die FA wertete dies als «politische Botschaft» und Bruch der Bekleidungsvorschriften. Guardiola kann sich bis zum 5. März zu diesem Vorwurf äussern. (sda)

Bild: AP/AP

Aegerter als «gelbe Gefahr» in der Moto2

Anlässlich der Swiss-Moto-Ausstellung in Zürich enthüllt am Freitag der Schweizer Moto2-Fahrer Dominique Aegerter sein Dienstfahrzeug für die Saison 2018.

Seine neue KTM-Maschine ist nicht wie üblich in Orange-Schwarz, sondern vorwiegend in Neongelb, der Lieblingsfarbe von Aegerter, gehalten.

«Da wir einen grossen Teil des Budgets im Kiefer Racing Team selber finanzieren mussten, hatten wir auch bei der Wahl der Farbe ein gewisses Mitspracherecht», erklärte der 27-jährige Berner. «Auch wenn die letzten Monate nicht einfach waren, sind wir sicher gut gerüstet. Mein Ziel bleibt es, Ende Saison unter den Top fünf zu sein.»

Bei den letzten Moto2-Testfahrten verlor Aegerter gut eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit. Bis zum Saisonstart am 18. März mit dem Grand Prix von Katar bleiben noch fünf Testtage in Almeria und Jerez, um den Rückstand aufzuholen und tatsächlich zur «gelben Gefahr» zu werden. (sda)

Europa League: Arsenal trifft auf Milan

In den Achtelfinals der Europa League kommt es zum Duell der beiden Freunde Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez. Arsenal trifft am 8. und 15. März auf die AC Milan. Das Hinspiel findet in Mailand statt.



Folgende Partien wurden gezogen:

Lazio Rom – Dynamo Kiev

RB Leipzig – Zenit St. Petersburg

Atlético Madrid – Lokomotiv Moskau

ZSKA Moskau – Olympique Lyon

Marseille – Athlétic Bilbao

Sporting Lissabon – Pilsen

Dortmund – Salzburg

AC Milan – Arsenal

(abu/sda)

The official result of the Round of 16 #UELdraw!



Most exciting tie? 🤔 pic.twitter.com/t8txcYPtwg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2018

Fritz Schmid wird Neuseelands Nationalcoach

Der 58-jährige Zürcher Fritz Schmid, langjähriger Weggefährte von Christian Gross, wird als Nationalcoach von Neuseeland gewählt. Er ersetzt den Engländer Anthony Hudson, der das Amt niedergelegt hat.

Der frühere Sportjournalist Schmid war unter anderem Christian Gross' Assistent sowohl bei dessen kurzer Anstellung bei Tottenham Hotspur als auch in der erfolgreichen Zeit von 2002 bis 2009 beim FC Basel. Ab 2000 trainierte Schmid anderthalb Saisons den SC Kriens in der damaligen Nationalliga B. Ab 2011 war Schmid zuerst Assistent von Nationalcoach Marcel Koller Österreich und danach Technischer Direktor des malaysischen Verbandes. (fox/sda)

Bild: EPA/SNPA

Stan Wawrinka muss in Marseille aufgeben

Stan Wawrinka gibt bei seinem Achtelfinal in Marseille auf. Der Waadtländer wirft beim Stand von 4:6, 1:1 gegen den Weissrussen Ilja Iwaschka das Handtuch. Wawrinka verspürte offenbar Schmerzen an seinem operierten Knie. Er kam gegen die Weltnummer 193 aus Minsk nie auf Touren und bekundete insbesondere bei seinem Service viel Mühe.

«Ich konnte das Knie nicht mehr beugen», wurde Wawrinka auf der Homepage des Veranstalters zitiert. Mit dem versteiften Knie hätte das Risiko bestanden, die Verletzung zu verschlimmern, führte er aus. Niedergeschlagen war er nicht. Er habe gewusst, dass die Rückkehr nach der schweren Verletzung und den zwei Knieoperationen mühevoll werden würde.«Jetzt muss ich mich auf das Positive konzentrieren, das ich jeden Tag aus meinem Tennis, meinen Schlägen, meinen Bewegungen herausholen kann und weiterarbeiten.» (abu/sda)

Bild: AP/AP

Villarreal-Profi Semedo muss sich wegen Totschlags verantworten

Der portugiesische Fussballprofi Ruben Semedo muss sich unter anderem wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Dem Abwehrspieler vom spanischen Erstligisten Villarreal wird laut den Justizbehörden in Valencia zudem Körperverletzung, illegaler Besitz von Feuerwaffen und Raub vorgeworfen.

Zwei Tage zuvor war Semedo festgenommen worden. Der 23-Jährige war im Sommer für rund 16 Millionen Franken von Sporting Lissabon zu Villarreal gewechselt, hatte für den aktuellen Tabellensechsten wegen einer Verletzung zuletzt jedoch kaum gespielt. (abu/sda/apa/dpa/reu)

Bild: EPA/EFE

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare