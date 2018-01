Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Stoke entlässt Trainer Mark Hughes +++ Napoli und Juventus im Gleichschritt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Napoli und Juve im Gleichschritt

Leader Napoli benötigte beim 2:0 gegen den Zweitletzten Hellas Verona nach einer torlosen ersten Hälfte etwas mehr Anlauf als erwartet, aber der vierte Sieg in Folge stand nie ernsthaft zur Debatte. Die Süditaliener umklammerten den chancenlosen Kontrahenten nahezu pausenlos.

Der einen Punkt hinter Napoli klassierte Titelhalter Juventus Turin hatte auf dem Weg zum siebten Auswärtssieg gegen Cagliari zu leiden. Bis zum Tor des Abends durch Federico Bernardeschi verlor Juve Topskorer Paulo Dybala und Weltmeister Sami Khedira wegen Verletzungen; Captain Giorgio Chiellini verliess den Rasen nach einem Zusammenprall ebenfalls ziemlich ramponiert.

Cagliari - Juventus Turin 0:1 (0:0)

16'233 Zuschauer.

Tor: 74. Bernardeschi 0:1.

Juventus mit Lichtsteiner (ab 79.). Dybala und Khedira (beide Juventus) in der zweiten Hälfte verletzt ausgeschieden.

Napoli - Hellas Verona 2:0 (0:0).

40'000 Zuschauer.

Tore: 66. Koulibaly 1:0. 78. Callejon 2:0. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

Stoke City entlässt Trainer Mark Hughes

Mark Hughes' viereinhalbjährige Ära bei Stoke City ist zu Ende. Der Coach von Xherdan Shaqiri wurde vom Drittletzten der Premier League wenige Stunden nach dem blamablen Drittrunden-Out im Cup gegen den Viertligisten Coventry freigestellt.

Die Trennung kommt angesichts des Niedergangs in der Liga nicht überraschend. Fünf der letzten sieben Meisterschafts-Partien haben die Potters verloren. Ein erstes Meeting mit den Klubchefs Anfang Jahr überstand Hughes, nach dem nächsten Rückschlag entzog die City-Leitung dem Waliser die Verantwortung.

Wer die schwierige Lage nun zu entschärfen hat, ist offen. Die Entscheidungsträger kündigten an, den Nachfolger so schnell wie möglich zu präsentieren. In der nächsten Runde am 15. Januar hat Stoke in Manchester gegen die zweitplatzierte United anzutreten. (abu/sda)

Bild: AP/PA

Olten unterliegt Ajoie

Der EHC Olten kommt nach der Nationalmannschaftspause vorerst nicht in Fahrt. Vor dem Dezember-Break gewannen die Oltner acht Partien hintereinander. In den vier Spielen nach der Pause resultierten bloss noch zwei gewonnene Punkte.

Dem 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Visp vom 27. Dezember stehen drei Niederlagen in La Chaux-de-Fonds (4:6), Langenthal (2:3) und nun daheim gegen Ajoie (1:3) gegenüber. Im Heimspiel gegen Ajoie hielt der EHC Olten vor 4000 Zuschauern bis zur 54. Minute ein 1:1. Jonathan Hazen stellte mit zwei Toren in den letzten sechs Minuten den Sieg für Ajoie sicher. Olten spielte mit bloss einem Ausländer, nachdem Tim Stapleton letzte Woche den Klub auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Olten - Ajoie 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

3955 Zuschauer. - SR Erard/Prugger, Huguet/Micheli.

Tore: 1. (0:23) Wüst (Hazen, Casserini) 0:1. 25. Fröhlicher (Rouiller/Ausschluss Montandon) 1:1. 54. Hazen (Birbaum, Schmutz) 1:2. 59. Hazen 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Olten, 5mal 2 Minuten gegen Ajoie. (abu/sda)

Niederlage gegen den HCA!

EHC Olten 1:3 HC Ajoie

Tor für Olten: 1:1 Fröhlicher

Kleinholz Olten: 3959 Zuschauer — EHC Olten (@EHCOlten) 6. Januar 2018

Nice scheitert in der 1. Runde

Lucien Favre ist mit Nice erneut in der 1. Cup-Runde ausgeschieden. In Toulouse unterlagen die Südfranzosen 0:1. Das entscheidende Gegentor verschuldete Ersatz-Keeper Yoan Cardinale. «Solche Dinge können passieren», kommentierte Favre. Sie hätten sich in den Zweikämpfen generell unvorteilhaft verhalten: «Da fehlte mir zu oft eine klare Linie.»

Den ersten Rückschlag nach einer Ligue-1-Serie mit 13 Punkten in den letzten fünf Partien vor dem Jahreswechsel gewichtete der Schweizer Coach nicht allzu hoch: «Ich bereite bereits auf Monaco vor.» Den zweitklassierten Meister empfängt «Gym» zum Auftakt der Rückrunde am kommenden Dienstag. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Stoch schafft den «Grand Slam»

Kamil Stoch verteidigte seinen Titel an der Vierschanzentournee erfolgreich und schaffte als erst zweiter Skispringer nach Sven Hannawald 2001/02 den «Grand Slam», sprich Siege an allen vier Wettkämpfen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

In Bischofshofen setzte sich der 30-jährige Pole mit 3,2 Punkten Vorsprung vor dem Norweger Anders Fannemel durch. Dritter wurde der Deutsche Andreas Wellinger.

Simon Ammann verbesserte sich im Finaldurchgang um drei Positionen in den 18. Rang. Killian Peier, der zweite Schweizer Starter, schaffte es als 28. ebenfalls in die Weltcup-Punkteränge. (sda)

Bild: AP/AP

Cologna baut Vorsprung weiter aus

Dario Cologna führte am Tag vor der Schlussetappe hinauf zur Alpe Cermis die Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg an der Tour de Ski herbei. Der Münstertaler beendete das Massenstartrennen über 15 km klassisch im 4. Rang und liegt nun 1:14 Minuten vor dem neuen zweitplatzierten Alexej Poltoranin.

Der Kasache entschied die vorletzte Etappe in Lago di Tesero im Zielsprint vor dem Russen Andrej Larkow und dem Kanadier Alex Harvey für sich. Sergej Ustjugow gewann zwar beide Bonussprints, brach danach jedoch ein und wurde nur Vierzehnter. In der Gesamtwertung liegt der Russe mit 1:21 Minuten Rückstand auf Cologna im 3. Rang.

Erleidet Cologna am Sonntag also nicht einen völligen Einbruch, wird der Bündner zum vierten Mal nach 2009, 2011 und 2012 die Tour de Ski gewinnen. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Weger bei der Verfolgung von Oberhof Siebter

Benjamin Weger erreicht beim Verfolgungsrennen der Biathleten in Oberhof den 7. Rang, derweil Martin Fourcade seinen 67. Weltcupsieg feiert.

Weger, nach dem Sprint als Achter ins Rennen gegangen, realisierte damit bereits seinen fünften Top-10-Platz in dieser Saison. Beim Stehend-Anschlag blieb Weger fehlerfrei, allerdings vergab der 28-jährige Oberwalliser beim zweiten Schiessen liegend mit zwei Fehlern eine noch bessere Klassierung. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Diego Costa trifft erneut und sieht dann rot

Diego Costa trifft auch in seinem zweiten Spiel für Atlético Madrid. Der Jubel über sein 2:0 gegen Getafe ist so heftig, dass der spanische Internationale vom Platz fliegt.

Gegen Getafe durfte der Goalgetter von Beginn weg spielen. Er sorgte durch generösen Körpereinsatz für Wirbel (Gelb wegen eines Ellbogenschlags), ebenso nach dem Halbzeitpfiff durch einen Disput mit einem Gegenspieler auf dem Weg in die Kabine.

Aber Costa, der sein erstes Meisterschaftsspiel seit Chelseas 5:1 am 21. Mai 2017 gegen Sunderland bestritt, traf auch gegen Getafe wieder. Er verwertete eine Hereingabe zum 2:0 - und sah wenige Sekunden später die Gelb-Rote Karte. Er hatte sich in der Euphorie zum Jubeln in Atléticos Fankurve begeben. (abu/sda)

Weng hievt sich an der Tour de Ski in die Favoritenposition

Heidi Weng verbessert ihre Ausgangslage an der Tour de Ski massgeblich. Die 26-jährige Titelverteidigerin aus Norwegen gewann die vorletzte Etappe in Lago di Tesero, ein Massenstartrennen über 10 km klassisch, mit 7,6 Sekunden Vorsprung vor der Finnin Krista Pärmäkoski. Dritte wurde Teresa Stadlober aus Österreich.

Nach zuletzt drei Etappensiegen in Folge muss sich die Leaderin Ingvild Flugstad Östberg wieder einmal geschlagen geben. Die Norwegerin klassierte sich lediglich im 5. Rang und büsste viel Zeit ein. Weng verringert ihren Rückstand im Gesamtklassement auf Östberg – auch dank Bonussekunden – um 55,2 auf nur noch 1,8 Sekunden. Die Bernerin Nathalie von Siebenthal klassiert sich mit 61 Sekunden Rückstand auf Weng im 9. Rang, Nadine Fähndrich erreicht Rang 17. (pre/sda)

Bild: AP/Keystone

Gasparin-Schwestern in den Punkten

Selina und Elisa Gasparin stossen beim Weltcup-Verfolgungsrennen der Biathletinnen in Oberhof in die Punkteränge vor. Anastasiya Kuzmina erringt derweil einen ungefährdeten Sieg.

Die Schweizer Teamleaderin Selina Gasparin machte beim zweiten Wettkampf in Thüringen 16 Ränge gut und erreichte mit drei Strafrunden den 31. Platz. Bereits beim ersten Liegend-Anschlag verfehlte die Engadinerin zwei Scheiben.

Ihre jüngere Schwester Elisa (2 Schiessfehler) verbesserte sich um sieben Positionen und errang als 34. erstmals in dieser Saison Weltcup-Punkte. Irene Cadurisch (4 Schiessfehler), die dritte Schweizer Starterin, kam dagegen nicht über den 52. Rang hinaus. (pre/sda)

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Sefoloshas Jazz verlieren erneut

Die Utah Jazz mit Thabo Sefolosha kassierten in der NBA die zwölfte Niederlage aus den letzten 15 Spielen. Sie unterlagen den Denver Nuggets nach einem anfänglich spektakulären Schlagabtausch 91:99. Die Führung wechselte in den ersten beiden Vierteln nicht weniger als 13 Mal, ehe Denver mit einem 38:16 im dritten Abschnitt auf 84:65 davonzog. Sefolosha brachte es als Mitglied der Startformation in 21 Minuten auf zehn Punkte und fünf Rebounds. (pre/sda)

40 Verletzte bei Golf-Cup-Final in Kuwait

Bei einem Unfall in einem Fussballstadion in Kuwait sind rund 40 Menschen verletzt worden. Nach dem Sieg des Oman über die Vereinigten Arabischen Emirate im Endspiel des Golf Cups gab eine Glasabsperrung dem Druck der jubelnden Fans nach, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP in Kuwait-Stadt berichtete.

Der kuwaitische Fussballverband veröffentlichte eine Erklärung, in welcher der Jugendminister des Landes mit den Worten zitiert wird, rund 40 Menschen seien mit «leichten Verletzungen» in Spitäler eingeliefert worden. Ermittlungen sollten die genaue Unglücksursache klären.

Der Oman hatte die Partie gegen die Emirate mit 5:4 im Elfmeterschiessen für sich entschieden und zum zweiten Mal den Wettbewerb der arabischen Länder gewonnen. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Erster U20-WM-Titel für Kanada seit 2015

Kanadas Junioren holten an der U20-WM in Buffalo, New York (USA) erstmals seit 2015 und zum 17. Mal den Titel. Die Nordamerikaner, die im Viertelfinal die Schweiz klar eliminiert hatten, bezwangen im Final vor über 17'500 Zuschauern Schweden 3:1. (pre/sda)

Liverpool und Manchester United im Cup weiter

Sowohl Liverpool als auch Manchester United verbleiben im FA-Cup. Liverpool setzt sich gegen Everton durch, während Manchester United Derby County schlägt. Die beiden Traditionsvereine der Premier League hatten aber einige Mühe zu bekunden.

Liverpool gelingt die Siegsicherung erst in der 84. Minute, als Rekord-Neuzugang Virgil van Dijk das 2:1 erzielt. Zuvor haben Milner per Penalty und Sigurdsson in der zweiten Halbzeit für Everton getroffen.

Auch Manchester United muss exakt bis in die 84. Minute gedulden. Gegen den zweitligisten Derby County sorgt Jesse Lingard mit einem wunderschönen Tor für die Erlösung. Am Ende gewinnen die «Red Devils» mit 2:0.

Spektakuläre Auswärtssiege in der Swiss League

4:0 führte der Vorletzte Winterthur gegen den Tabellen-Nachbarn GCK Lions 18 Minuten vor Schluss – und verlor dennoch. Unter anderem dank zwei Toren von Ryan Hayes retteten sich die «Baby-Löwen» noch in die Verlängerung. Dort sorgte Kaj Suter 51 Sekunden vor Ablauf der Overtime mit dem 5:4 für die komplette Wende.

Ebenfalls eine Zusatzschicht bekamen die gut 3300 Fans in Visp zu sehen. Und auch sie dürften am Ende keine Freude gehabt haben. Nach nur 24 Sekunden der Verlängerung sicherte Daniel Carbis den Gästen aus La Chaux-de-Fonds mit dem 4:3 den zusätzlichen Punkt. Nach dem ersten Drittel hatten die Oberwalliser noch 2:1 geführt, der 37-jährige Neuenburger Oldie Loïc Burkhalter stand mit zwei Toren aber am Ursprung des Umschwungs.

Thurgau holte zuhause gegen den Zuger Nachwuchs einen 1:3-Rückstand auf, verlor gegen die EVZ Academy aber 4:5. Sämtliche neun Tore fielen in den ersten 22 Minuten. (abu/sda)

5:4-Sieg zum Jahresauftakt! Die #EVZAcademy gewinnt gegen den HC Thurgau und reist mit 3 Punkten zurück in die Zentralschweiz. #swissleague #HoppZug pic.twitter.com/qMYsYlUCRZ — EVZ (@Eissportverein) 5. Januar 2018

Ammann überzeugt als Dritter der Qualifikation

Ausgerechnet in Bischofshofen, wo er vor 3 Jahren schwer stürzte, setzt Simon Ammann eines seiner selten gewordenen Highlights. Er belegt in der Quali für das Finale der Vierschanzentournee Rang 3.

Simon Ammann grüsste nach einem Flug auf 136 m zwischenzeitlich aus der Leaderbox. Einzig vom polnischen Sieger Dawid Kubacki, der 2000 Euro Preisgeld einstrich, und vom Norweger Johann-André Forfang wurde der 36-jährige Toggenburger noch verdrängt.

Killian Peier bestätigte seinen Aufwärtstrend. Der Waadtländer zog seinen Sprung auf 125,5 m hinunter und wurde 27. Nicht auf Touren kam Gregor Deschwanden. 117 m reichten nicht zur Qualifikation für den Wettkampf vom Samstag. (abu/sda)

Bild: APA

Schweizer Duo im Final gegen Deutschland

Die Schweizer Roger Federer und Belinda Bencic treffen im Final des Hopman Cup am Samstag (10.30 Uhr) auf Deutschland. Das hochkarätige Duo mit Alexander Zverev und der ehemaligen Weltnummer 1 Angelique Kerber setzte sich in seinem letzten Gruppenspiel 2:1 gegen das Heimteam Australien durch.

Nachdem Kerber gegen Daria Gavrilova klar gewonnen hatte, verlor Zverev gegen Thanasi Kokkinakis in drei ausgeglichenen Sätzen. Im entscheidenden Mixed-Doppel setzten sich Kerber/Zverev aber im Kurz-Tiebreak des dritten Satzes durch.

Für Federer kommt es damit in Perth zu einer Revanche. Im letzten Jahr verlor er sein Gruppenspiel gegen Zverev nach drei Tiebreaks. Die letzte Partie gegen den 20-jährigen Hamburger gewann der 16 Jahre ältere Basler aber im November an den ATP-Finals in London. (abu/sda)

Bild: EPA/AAP

Vierter Top-Ten-Platz von Weger

Benjamin Weger lief beim Biathlon-Weltcup in Oberhof im 10-km-Sprint zum vierten Mal in dieser Saison in die Top Ten. Nach einem Fehler im Liegendschiessen kam der Oberwalliser mit 48,9 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Sieger Martin Fourcade auf den 8. Platz.

Jeremy Finello holte als 27. ebenfalls Weltcuppunkte. Er schoss fehlerfrei, war aber in der Loipe zu langsam, um noch weiter vorne zu landen. Mit Serafin Wiestner (50.) und Eligius Tambornino (60.) schafften zwei weitere Schweizer die Qualifikation für die Verfolgung der besten 60 am Samstag. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Keine Saison überstanden – Girardelli und SRF beenden zusammenarbeit

Marc Girardelli und das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) beenden die Zusammenarbeit. Der 54-Jährige wird damit per sofort nicht mehr als Co-Kommentator und Experte bei Übertragungen von Skirennen tätig sein.

Bei einer Zwischenbilanz nach den ersten Rennen der laufenden Skisaison seien Marc Girardelli und die Verantwortlichen von SRF Sport gemeinsam zum Schluss gekommen, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden.

Die kommenden Januarklassiker und die Skirennen an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wird Marc Berthod als Co-Kommentator begleiten. Girardelli war erst auf diese Saison hin zum SRF-Expertenteam gestossen. (abu)

bild: srf

Mike Künzle unterschreibt in Biel

Der aktuelle ZSC-Spieler Mike Künzle unterschreibt beim EHC Biel einen Vertrag für zwei Jahre. Der Vertrag des 24-jährigen Eigengewächs läuft bei den Lions aus und seitens des Vereins gab es keine Anzeichen auf eine Verlängerung. Künzle gab sein Debüt in der höchsten Spielklasse 2013.

Bild: KEYSTONE

Sieg für Galmarini, Rang 3 für Jenny in Lackenhof

Alpin-Snowboarder Nevin Galmarini holte im österreichischen Lackenhof seinen zweiten Weltcup-Sieg. Der Olympia-Zweite von Sotschi gewann den Final gegen den Slowenen Rok Marguc um eine Hundertstelsekunde.

Im Rennen der Frauen schaffte Ladina Jenny als Dritte die vierte Top-3-Klassierung ihrer Karriere. Die Ostschweizerin setzte sich im kleinen Final gegen die Russin Jekaterina Tudegeschewa durch. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Markus Babbel in Luzern gefeuert

Das hatte sich nach Markus Babbels Aussagen zum Trainingsstart abgezeichnet: Der Deutsche ist beim FC Luzern gefeuert worden. Wie der «Blick» berichtet, wird mit ihm auch Assistenztrainer Patrick Rahmen per sofort freigestellt.

Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Urs Fischer oder U21-Trainer Gerardo Seoane werden gehandelt. Der Verein hat für 16 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. (fox)

Bild: KEYSTONE

Anmelderekord für Engadin Skimarathon

Schon zwei Monate vor der 50. Ausgabe des Engadin Skimarathons haben sich über 11'300 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Damit verzeichneten die Organisatoren an der Jubiläumsausgabe einen neuen Anmelderekord.

Um den logistischen und organisatorischen Ablauf sicher zu stellen, haben die Organisatoren zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des Skimarathons eine Teilnehmerlimite festgelegt: Maximal 14'200 Personen werden am 11. März in Maloja auf die Loipe geschickt. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Servette-Genève plagen finanzielle Sorgen

Trotz des sportlichen Aufschwungs der letzten Wochen mit nur einer Niederlage aus den letzten zehn Spielen ziehen dunkle Wolken am Himmel von Genève-Servette auf. Wie die «Tribune de Genève» berichtet, soll in der Kasse des Hockeyklubs ein Loch von rund 7 Millionen Franken klaffen.

Wie eine Quelle die anonym bleiben will gegenüber der Genfer Zeitung sagte, könnte dem Klub im schlimmsten Fall sogar der Konkurs drohen. Die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) bestätigte, dass die Genfer sich aktuell in einer schwierigen Situation befänden. Bisher gäbe es von Seiten des Verbandes aber keinen Grund, Sanktionen gegen den Klub zu verhängen. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Freitag steigt vorzeitig aus Vierschanzentournee aus

Deutschlands Skispringer Richard Freitag steigt einen Tag nach seinem schweren Sturz beim Springen in Innsbruck vorzeitig aus der Vierschanzentournee aus.

Der Führende im Gesamtweltcup wird damit das abschliessende Springen im österreichischen Bischofshofen nicht mehr bestreiten. Das bestätigte der deutsche Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Auch Bacsinszky muss für das Australian Open passen

Timea Bacsinszky muss ihre Teilnahme am Australian Open absagen. Für die Waadtländerin kommt das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nach einer Handoperation im letzten Herbst zu früh.

Die als Nummer 39 bestklassierte Schweizerin im WTA-Ranking hat seit Wimbledon 2017 keinen Ernstkampf mehr bestritten. Mittlerweile ist die 28-jährige Lausannerin zwar wieder ins Training eingestiegen, doch die am 15. Januar beginnenden Australian Open muss sie auslassen. Im Vorjahr war die Lausannerin in Melbourne in der 3. Runde gescheitert. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Capela verpasst mit Houston Überraschung gegen Golden State

Die Houston Rockets und der Schweizer NBA-Profi Clint Capela verlieren das Spitzenspiel der Western Conference daheim gegen Titelhalter Golden State 114:124.

Topskorer der Partie war Houstons Eric Gordon, der am Ende auf 30 Zähler kam. Clint Capela verbuchte für die Rockets 15 Punkte und zehn Rebounds. Es war dies bereits das 18. Double-Double des Genfer Centers in dieser Saison. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Serena Williams verteidigt Titel am Australian Open nicht

Serena Williams wird ihren Titel am Australian Open nicht verteidigen. Sie brauche noch ein wenig mehr Zeit, erklärte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin.

Williams hatte Ende Dezember bei einer Exhibition in Abu Dhabi, die sie in drei Sätzen gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko verlor, erstmals seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia am 1. September wieder gespielt. «Dabei realisierte ich, dass ich zwar sehr nahe, aber eben nicht da bin, wo ich sein will», erklärte die 36-jährige Amerikanerin. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Mohamed Salah ist Afrikas Fussballer des Jahres

Der frühere FC-Basel-Stürmer Mohamed Salah ist erstmals Afrikas Fussballer des Jahres. Der 25-jährige Ägypter vom FC Liverpool ist der erste Spieler seines Landes seit 34 Jahren, dem diese Ehre zukommt.

Salah erzielte im Kalenderjahr 2017 für Liverpool in allen Wettbewerben 23 Tore und erreichte mit Ägypten den Final des Afrika Cup. Ausserdem qualifizierten sich die Nordafrikaner auch dank ihm erstmals seit 1990 für eine WM-Endrunde. Auf die Plätze hinter Salah wurden dessen Liverpooler Teamkollege Sadio Mané (Senegal) sowie Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabun) gewählt. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Spektakuläres 1:1 zwischen West Ham und Tottenham

West Ham United und Tottenham Hotspur teilen sich die Punkte an diesem Abend. Die Spurs sind vor heimischem Anhang eigentlich drückend überlegen, bringen den Ball aber nicht an West-Ham-Keeper Adrian vorbei. So sind es in der zweiten Halbzeit dann die «Hammers», die durch ein Traumtor von Pedro Obiang in Führung gehen.

Die Führung hält dann aber keine Viertelstunde. Es braucht jedoch schon einen Sonntagsschuss von Heung-min Son, um den «Spurs» in dieser Partie immerhin noch einen Punkt zu retten.

Tottenham Hotspur - West Ham United 1:1 (0:0)

50'034 Zuschauer.

Tore: 70. Obiang 0:1. 84. Son 1:1.

Bemerkung: West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt). (abu/sda)

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare