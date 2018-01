Sport-News

U20-Nati scheitert deutlich an Kanada +++ Napoli fliegt aus dem Cup

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

U20-Nati geht gegen Kanada unter

Für die Schweiz ist die U20-Weltmeisterschaft nach den Viertelfinals beendet. Gegen den grossen Favoriten Kanada ist die Nachwuchs-Nati komplett chancenlos. Sie verliert in Buffalo (USA) mit 2:8.

Schon nach 48 Sekunden kassieren die jungen Schweizer den ersten Gegentreffer, nach zwölf Minuten und dem 0:3 ist jegliche Hoffnung auf eine Sensation dahin. Dario Rohrbach gelingt nach einer halben Stunde der Ehrentreffer zum 1:5, später kann Axel Simic in Unterzahl das 2:6 markieren. (ram)

Atalanta im Cup-Halbfinal

Napoli kann sich voll auf den Gewinn der Meisterschaft konzentrieren. Der Leader der Serie A schied im Cup in den Viertelfinals aus. Napoli unterlag zuhause Atalanta Bergamo mit 1:2.

Nationalspieler Remo Freuler spielte beim Sieger durch. Er trifft mit Atalanta im Halbfinal auf den Sieger des Derbys Juventus – Torino. Der andere Halbfinal lautet Milan – Lazio Rom. (ram)

Bild: EPA/ANSA

Holdener mit der Startnummer 1

Wendy Holdener wird den Weltcup-Slalom in Zagreb morgen Mittwoch eröffnen. Nebst der Schweizer Teamleaderin hat auch Mélanie Meillard mit der 3 eine tiefe Startnummer gezogen.

Saisondominatorin Mikaela Shiffrin startet mit der 4, Michelle Gisin und Denise Feierabend nacheinander mit der 14 und der 15. Der Slalom findet um 13 Uhr bzw. 16.30 Uhr (2. Lauf) statt. (ram)

Ein Beitrag geteilt von Wendy Holdener (@wendyholdener) am Jan 2, 2018 um 9:51 PST

Armon Orlik erneut Sieger am Berchtold-Schwinget

Wie im Vorjahr hat der favorisierte Armon Orlik den Berchtold-Schwinget, den Jahresauftakt in der Saalsporthalle Zürich, für sich entschieden. Im Schlussgang besiegte der Bündner den Nichteidgenossen Stephan Studinger zu Beginn der 3. Minute mit Kurz. Orlik musste einzig im Anschwingen eine Punkteteilung zulassen, im Duell mit dem Aargauer Nick Alpiger. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Murray muss Comeback verschieben und erwägt Operation

Die Rückkehr von Andy Murray auf die ATP-Tour verzögert sich. Der 30-jährige Schotte musste seine Teilnahme am 250er-Turnier in Brisbane von dieser Woche wegen anhaltender Hüftprobleme kurzfristig absagen.

Ob Murray am Australian Open antreten kann, bleibt damit fraglich. Das ATP-Turnier in Brisbane gilt als Vorbereitungs-Veranstaltung für das am 15. Januar beginnende erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Murray teilte auf Instagram mit, er wolle am Wochenende entscheiden, ob er in Australien bleibt oder nach Hause fliegt und sich womöglich doch operieren lässt. Weil die Erfolgs-Chancen bei einer Operation nicht allzu gross seien, sei dies aber nur seine zweite Option.

Englische Medien spekulieren gar über ein mögliches Karrierenende der ehemaligen Weltnummer 1. Seinen letzten Ernstkampf hat Murray vor einem halben Jahr in Wimbledon bestritten, als er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Koistinen nach Deutschland zu Ingolstadt

An Neujahr haben die SCL Tigers die Auflösung des Vertrages mit dem Finnen Ville Koistinen bekannt gegeben.

Nun steht fest, wohin es den 35-jährigen Verteidiger zieht: Koistinen unterschrieb beim ERC Ingolstadt bis Ende Saison. Dort trifft er auf den ehemaligen Zug-Trainer Doug Shedden, der seit zwei Wochen Cheftrainer beim Tabellen-Neunten der Bundesliga ist. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

World Matchplay heisst jetzt «Phil Taylor Trophy»

Die Profivereinigung PDC hat den zurückgetretenen Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor mit einer spezielle Geste geehrt. Wenige Minuten nach dem verlorenen WM-Final gegen den entfesselt aufspielenden Tour-Rookie Rob Cross und seinem damit verbundenen Karriereende gab die PDC (Professional Darts Corporation) bekannt, das World Matchplay in «Phil Taylor Trophy» umzubenennen.

«The Power» ist mit 16 Siegen beim seit 1994 ausgespielten Major-Turnier der unangefochtene Rekordsieger. Der letzte Turniersieg gelang dem 57-jährigen Engländer Ende Juli in Blackpool, als er Peter Wright im Endspiel beim 18:8-Sieg eine Lehrstunde erteilte. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Zwei Wochen Pause für NBA-Topskorer Harden

Die Houston Rockets mit dem Schweizer NBA-Profi Clint Capela müssen in den nächsten Spielen ohne ihren wichtigsten Spieler auskommen. Superstar James Harden zog sich am Sonntag beim spektakulären 148:142-Sieg gegen die Los Angeles Lakers eine Zerrung am Oberschenkel zu und fällt mindestens zwei Wochen aus. Harden ist mit 32,3 Punkten pro Match aktuell der treffsicherste Spieler der Liga. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Rangers gewinnen Winter Classic

Die New York Rangers gewinnen das New Yorker Duell der «NHL Winter Classic» gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung. J.T. Miller erzielt das Siegtor.

Die Partie wurde vor 41'821 Zuschauern im Citi Field ausgetragen, der Heimspiel-Arena des Baseball-Teams New York Mets. Der Rekord für eine Winter Classic stammt von 2014, als 105'591 Fans den Sieg der Toronto Maple Leafs über die Detroit Red Wings im Michigan Stadium von Ann Arbor miterlebten. (ram/sda)

