Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Vauclair verlängert mit Lugano +++ SCB-Meistergoalie zu Lausanne

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Goalie Stepanek zu Lausanne

Der Lausanne HC verstärkt sich bis Ende Saison mit dem tschechischen Goalie Jakub Stepanek. Der 31-Jährige soll in erster Linie bereitstehen, falls einer der beiden Stammgoalies Sandro Zurkirchen oder Cristobal Huet ausfallen sollte.

Stepanek spielte in dieser Saison für Slovan Bratislava in der KHL und kam in 37 Spielen auf eine respektable Abwehrquote von 91,5 Prozent. 2016 wurde Stepanek mit dem SC Bern Schweizer Meister, 2010 mit Tschechien Weltmeister (ohne zum Einsatz zu kommen). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Julien Vauclair hängt noch eine Saison an

Luganos Verteidiger Julien Vauclair denkt noch nicht an Rücktritt. Der 38-Jährige hat mit dem HC Lugano einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Der Jurassier wird seine 18. Saison mit den Tessinern bestreiten. In 842 Ligaspielen erzielte Vauclair 277 Skorerpunkte (110 Tore, 167 Assists). Er nahm am zwölf Weltmeisterschaften (Silbermedaille 2013 in Stockholm) und drei Olympischen Spielen teil. (abu/sda)

Bild: TI-PRESS

Auch Olympiasiegerin Höfflin muss im Engadin passen

Der Slopestyle-Weltcup in Silvaplana muss ohne die beiden Schweizer Olympiamedaillengewinnerinnen auskommen. Nach der 18-jährigen Mathilde Gremaud (Knochenprellung im rechten Knie) muss auch die 27-jährige Olympiasiegern Sarah Höfflin passen.

Die Westschweizer Freestylerin zog sich schon in Pyeongchang bei einer harten Landung eine Fersenverletzung zu. Nach zwei Trainingsdurchgängen in Silvaplana erklärte Höfflin auf Instagram, dass die auf den Wettkampf im Engadin verzichten werde. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Aline Danioth übernimmt die Führung im Europacup

Die Urnerin Aline Danioth schaffte es bei den Europacup-Rennen in Zinal auch im zweiten Anlauf aufs Podium. Nach ihrem 3. Platz vom Donnerstag wurde die 20-Jährige aus Andermatt im zweiten Riesenslalom Zweite. Geschlagen wurde Danioth lediglich von der Österreicherin Katharina Liensberger.

Dank ihren ersten beiden Podiums-Klassierungen im Riesenslalom übernahm Aline Danioth die Führung in der Gesamtwertung. Sechs Prüfungen vor Schluss liegt die Schweizerin 50 Punkte vor der Schwedin Lisa Hörnblad, die im Wallis nicht angetreten ist. (zap/sda)

Bild: JWSC Davos 2018

Bernard Challandes wird Nationaltrainer des Kosovo

Bernard Challandes wird neuer Nationaltrainer im Kosovo. Gemäss «Le Matin» wird der 66-jährige Neuenburger für die kommenden vier Jahre engagiert.

Der Kosovo ist einer der jüngsten Verbände in Europa. Erst seit Mai 2016 ist er Mitglied der UEFA und der FIFA. Die erste Pflicht-Aufgabe stellt sich Challandes in der neuen Nations League, in welcher er mit seinem Team auf Malta, die Färöer und Aserbaidschan treffen wird.

Zuletzt wirkte Challandes, der als Coach schon bei Servette, Zürich und Sion sowie für die Schweizer U21-Auswahl tätig war, als Scout für den FC Basel. Zuvor hatte er während einem Jahr als Nationaltrainer von Armenien gearbeitet. Dort war er im März 2015 zurückgetreten. (zap/sda)

Bild: EPA/LUSA

FCZ-Stürmer Dwamena fällt drei Wochen aus

Der 22-jährige Ghanaer Raphael Dwamena fehlt dem FC Zürich für rund drei Wochen. Der Stürmer zog sich beim 2:1-Sieg im Cup-Halbfinal gegen die Grasshoppers einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu. (sda)

Bild: KEYSTONE

Birner weiter bei Fribourg-Gottéron

Michal Birner (32) bleibt eine weitere Saison bei Fribourg-Gottéron. Der Kontrakt des Tschechen enthält eine Verlängerungsklausel, die bei einer Qualifikation für die Playoffs geltend gemacht werden kann. Der seit der Saison 2016/2017 für Gottéron aktive Stürmer macht von dieser Klausel Gebrauch und bleibt somit für ein weiteres Jahr. Birner verbuchte in bislang 78 National-League-Spielen für die Romands 19 Tore und 50 Assists. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Stefanie Vögele schlägt US-Open-Siegerin

In den Viertelfinals des WTA-Hartplatzturniers in Acapulco ist der Aargauerin Stefanie Vögele ein Coup gelungen. Als Nummer 183 der Weltrangliste besiegte sie die topgesetzte Amerikanerin Sloane Stephens, die aktuelle US-Open-Siegerin, in drei Sätzen 6:4, 5:7, 6:2.

Im neunten Halbfinal ihrer Karriere trifft die Schweizerin auf die als Nummer 4 gesetzte Chinesin Zhang Shuai, die Nummer 33 der Weltrangliste, oder auf die ungesetzte Schwedin Rebecca Peterson (WTA 139). Gegen keine von beiden hat Vögele bisher gespielt. Vögele hat ihre acht bisheriger Halbfinals alle verloren (zap/sda)

Arsenal chancenlos gegen ManCity

Vier Tage nach dem 0:3 im Ligacup-Final blieben Arsenal und Granit Xhaka gegen Manchester City auch in der Meisterschaft ohne Chance und unterlagen erneut 0:3. Leader Manchester City vergrösserte dadurch den Vorsprung auf Verfolger und Stadtrivale Manchester United auf 16 Punkte.

Bild: AP/AP

Die Entscheidung führte Manchester City mit drei Toren schon vor der Pause herbei. Der Portugiese Bernardo Silva, der Spanier David Silva und der Deutsche Leroy Sané schossen die Tore. Alle drei Treffer fielen nach sehenswerten Kombinationen. Dabei hatte der überragende Sané bei jedem Tor seine Füsse im Spiel.

Arsenal hat in den letzten sechs Spielen vier Niederlagen erlitten und dürfte die Champions League erneut verpassen - zumindest über die Meisterschaft. Zehn Runden vor dem Saisonende liegt das Team von Trainer Arsène Wenger zehn Punkte hinter dem viertklassierten Tottenham Hotspur. Von Leader Manchester City trennen Arsenal mittlerweile sogar schon 30 Punkte.

Letztes Saisonziel bleibt für Xhaka und seine Kollegen die Europa League, über die eine Qualifikation für die Champions League ebenfalls möglich ist. Bis zum Triumph ist es allerdings noch ein weiter Weg. Nächster Gegner von Arsenal ist in den Achtelfinals die AC Milan. (sda)

Motorrad-Legende Luigi Taveri ist tot

Luigi Taveri ist tot. Von einem am 17. Februar erlittenen Schlaganfalll hat sich die Schweizer Motorrad-Legende nicht mehr erholt. Im Spital schlief Taveri im Alter von 88 Jahren friedlich ein, berichteten mehrere Medien. «Luigi ist heute friedlich im Beisein der Familie gestorben», sagte seine Tochter Blanca gegenüber dem Online-Portal «speedweek.com».

Bild: SSPL

In seiner aktiven Karriere gewann Taveri in den 60er-Jahren dreimal den WM-Titel in der 125er-Kategorie. Der Zürcher ist nicht nur einer der erfolgreichsten Schweizer Motorradfahrer, sondern auch einer der populärsten Schweizer Sportler seiner Zeit - in derselben Kategorie wie Radsport-Legende Ferdy Kübler (gestorben 2016) oder die Formel-1-Rennfahrer Clay Regazzoni (2006) und Jo Siffert (1971). (sda)

Mikaela Shiffrin nicht in Crans-Montana

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Weltcup-Rennen vom Wochenende in Crans-Montana.

Die bald 23-jährige Riesenslalom-Olympiasiegerin von Pyeongchang ist im Wallis weder im Super-G vom Samstag noch in der Kombination vom Sonntag am Start. Es sind die beiden einzigen Disziplinen, in denen Shiffrin in dieser Saison noch nie auf dem Podest gestanden hat.

Im Hinblick auf den Gesamtweltcup kann sie es sich leisten, in Crans-Montana zu fehlen. Shiffrin führt das Klassement sieben Rennen vor dem Saisonende mit 671 Punkten vor der Schweizerin Wendy Holdener an. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Wawrinka muss Forfait geben

Stan Wawrinka muss sein Comeback verschieben. Der Romand sagt für Indian Wells und Miami ab und will erst auf die europäische Sandsaison Mitte April auf die Tour zurückkehren.

«Es ist schwierig, nach einer grossen OP zurückzukommen. Deshalb habe ich nach den letzten Turnieren mit meinem Team gesprochen und entschieden, dass ich wieder trainieren gehe», erklärte die Schweizer Nummer 2. (fox)

Bild: AP/AP

ZSC holt Noreau vom SCB

Die ZSC Lions rüsten für die neue Saison auf. Im Sommer stösst Maxim Noreau zu den Löwen. Der Verteidiger unterschreibt für zwei Jahre.

Der Kanadier spielte seit der Saison 2016/17 für Bern, zuvor war der heute 30-Jährige einige Jahre bei Ambri. In 215 Partien erzielte er bisher 147 Skorerpunkte.

Dafür wird Kevin Klein seine Karriere im Sommer beenden. (fox)

Bild: TI-PRESS

Gremaud muss für Heim-Weltcup Forfait geben

Pech für Mathilde Gremaud, die Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Slopestyle: Die 18-jährige Freiburgerin muss wegen einer Knochenprellung im rechten Knie eine rund vierwöchige Pause einlegen und verpasst damit unter anderen den Heim-Weltcup in Silvaplana, der an diesem Wochenende stattfindet.

Gremaud hatte sich die Verletzung an den Winterspielen in Pyeongchang bei einem Sturz während ihres zweiten Runs im Slopestyle-Final zugezogen. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Zwei als Männer verkleidete Frauen im Iran festgenommen

Die iranische Polizei hat zwei Frauen festgenommen, weil sie als Männer verkleidet in ein Fussballstadion in Teheran wollten, wie die Nachrichtenagentur Ilna berichtete.

Die Frauen wollten durch die Verkleidung das Stadionverbot umgehen, um das auch von FIFA-Präsident Gianni Infantino besuchte Derby zwischen Esteghlal und Persepolis verfolgen zu können. Sie fielen jedoch der Polizei am Stadioneingang auf und wurden daraufhin festgenommen. (abu/sda)

Vorzeitiges Saisonende für Servettes Almond

Cody Almond wird in dieser Saison für Servette-Genève nicht mehr zum Einsatz kommen. Der 28-Jährige Angreifer hat sich an den Olympischen Spielen in Pyeongchang bei der Achtelfinal-Niederlage gegen Deutschland eine Knie-Verletzung zugezogen und musste sich einer Operation unterziehen.

Almond verletzte sich bei seinem unnötigen Ellbogen-Check gegen den ehemaligen NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff, für den der Schweizer nur neun Sekunden nach Spielbeginn einen Restausschluss und später durch den Disziplinarausschuss eine zusätzliche Spielsperre kassiert hatte. (zap/sda)

Toisessa käynnissä olevassa kamppailussa Sveitsiltä "vahva" startti otteluun, kun Cody Almond taklaa itsensä pihalle 9 sekunnin pelin jälkeen. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/UxRdigip4Y — Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 20. Februar 2018

Paris Saint-Germain bangt auch um Mbappé

Nach der Fussverletzung von Stürmerstar Neymar, der rund sechs Wochen ausfallen wird, bereitet dem französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain ein weiterer Schlüsselspieler Sorgen. Kylian Mbappé wurde am Mittwoch beim 3:0-Sieg im Cup-Viertelfinal gegen Olympique Marseille zur Halbzeit wegen einer Verletzung am Knöchel ausgewechselt. Ob und wie lange er ausfällt ist nicht bekannt.

Die Pariser treffen am kommenden Dienstag daheim im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid und müssen ein 1:3 aus dem Hinspiel wettmachen. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Capelas Houston mit 14. Sieg in Folge

Clint Capela feiert in der NBA mit den Houston Rockets den 14. Sieg in Folge. Der Leader der Western Conference gewinnt bei den Los Angeles Clippers 105:92.

Der Genfer Center Capela steuerte zum Erfolg in Kalifornien 22 Punkte und 14 Rebounds bei und war damit der beste Spieler seines Teams. Houston hatte bereits im ersten Viertel mit 25 Punkten in Front gelegen, musste die Gastgeber in der zweiten Spielhälfte jedoch nochmals bis auf fünf Zähler herankommen lassen. Der 48. Sieg im 61. Saisonspiel geriet für Houston in der Folge jedoch nicht ernsthaft in Gefahr. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare