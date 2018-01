Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Nord- und Südkorea stellen gemeinsames Hockey-Team +++ Van der Graaff im Halbfinal out

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wegers Aufholjagd endet beim Stehend-Anschlag

Der Biathlet Benjamin Weger beendet die Verfolgung in Antholz im 12. Rang. Der Walliser, von Position 16 gestartet, arbeitete sich nach zwei fehlerfreien Liegendschiessen auf Platz 8 vor und schien seinem sechsten Top-Ten-Platz in dieser Saison entgegen zu laufen. Gegen Ende des Rennens musste Weger allerdings noch dreimal in die Strafrunde.

Johannes Thingnes Bö wies Martin Fourcade erneut in die Schranken. Der Norweger kam fehlerfrei durch und nahm dem Franzosen auch in der Loipe Zeit ab. Obwohl Fourcade nur eine Scheibe stehen liess, betrug der Rückstand eine Minute. Dritter wurde der Russe Anton Schipulin. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Klaebo deklassiert die Konkurrenz

Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo gewinnt in überzeugender Manier den Sprint in klassischer Technik in Planica.

Der junge Norweger wird an den Olympischen Spielen in Pyeongchang der grosse Favorit sein, obwohl in Slowenien die Sprint-Elite nicht lückenlos vertreten war und Klaebo im Gegensatz zu mehreren Konkurrenten die kräftezehrende Tour de Ski ausgelassen hatte. Der Norweger musste nicht ans Limit gehen, um seinen Landsmann Emil Iversen und den Schweden Teodor Peterson in die Schranken zu weisen.

Für Jovian Hediger bildete die erste K.o.-Runde Endstation. Der mit zwei Top-Ten-Klassierungen in diesem Winter stärkste Schweizer Sprinter erreichte in seinem Heat bloss Platz 5. Auch Erwan Käser, ebenfalls ein Romand, blieb in seinem Viertelfinal chancenlos. Dario Cologna war nicht am Start. (abu/sda)

Bild: EPA/NTB SCANPIX

Bracher/Kuonen fahren in die Top Ten

Der Schweizer Bobpilot Clemens Bracher belegt zusammen mit Anschieber Michael Kuonen beim Weltcupfinale in Königssee im kleinen Schlitten den 9. Platz. Rico Peter/Simon Friedli wurden nur 14.

Der Sieg in Königssee ging an das einheimische Duo Francesco Friedrich/Thorsten Margis. Der viermalige Zweierbob-Weltmeister Friedrich siegte nach zwei Läufen mit 0,40 Sekunden Vorsprung vor den Landsleuten Johannes Lochner/Christopher Weber. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Wohl 22 nordkoreanische Athleten in Pyeongchang

Nord- und Südkorea werden bei den Olympischen Winterspielen im Februar bei der Eröffnungsfeier in Pyeongchang gemeinsam einlaufen und zusammen ein Frauen-Eishockey-Team stellen.

Gemäss dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) werden 22 nordkoreanische Athleten in drei Disziplinen an den Wettkämpfen in Südkorea teilnehmen. IOC-Präsident sprach am Samstag nach einem Treffen in Lausanne von einem «Meilenstein».

An diesem Treffen hatten ranghohe Vertreter beider Länder, des IOC sowie der Olympia-Organisatoren teilgenommen. Die Teilnahme Nordkoreas an dem Sportereignis in Südkorea gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden verfeindeten Staaten. (abu/sda/dpa)

Nilsson macht das Dutzend voll

Stina Nilsson gewann den Sprint in klassischer Technik in Planica. Die 24-jährige Schwedin feierte ihren 12. Weltcupsieg. Sie hielt in überzeugender Manier die Norwegerinnen Kathrine Harsem und Maiken Caspersen Falla in Schach. Nilsson hatte die Tour de Ski ausgelassen.

Laurien van der Graaff, die Siegerin in Lenzerheide, schied in den Halbfinals chancenlos aus. Zuvor hatte die Prolog-16. noch einen tollen Lauf im Viertelfinal gezeigt. Die Bündnerin schien bereits distanziert, schloss aber nochmals auf. Auf der Zielgeraden hielt sie mit einem Spurwechsel im richtigen Moment die Slowenin Anamarija Lampic in Schach. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Solosieg für Laura Dahlmeier in der Verfolgung

Laura Dahlmeier setzt sich in der Verfolgung im italienischen Antholz durch. Die Deutsche kam zusammen mit der Weissrussin Daria Domratschewa und der Sprint-Siegerin Tiril Eckhoff aus Norwegen zum letzten Schiessen. Dahlmeier traf als einzige alle fünf Scheiben.

Elisa Gasparin, die im Sprint mit Platz 8 überrascht hatte, nutzte ihre gute Ausgangslage nicht. Bereits nach dem ersten Schiessen drehte sie zwei Strafrunden und wurde in den 25. Rang durchgereicht. Als beste Schweizerin kam ihre ältere Schwester Selina Gasparin als 19. ins Ziel. Irene Cadurisch (43.), Elisa Gasparin (44.) und Lena Häcki (51.) verfehlten die Weltcup-Punkteränge. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Florida siegt ohne Malgin

Nach seinem Dezember-Hoch kann Denis Malgin im Januar nicht im gleichen Masse auftrumpfen. Der Solothurner ist bei Floridas 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights nur Zuschauer.

Vier Toren im letzten Monat steht bei Malgin heuer bislang ein Assist gegenüber, womit er sich bei den Panthers in einer schwierigen Situation befindet. Der Stürmer kämpft um seinen Platz im Team. Beim Heimspiel gegen die Golden Knights, die wiederum ohne den angeschlagenen Luca Sbisa antraten, war Malgin überzählig.

Das entscheidende Tor des Abends zum 19. Saisonsieg der Panthers erzielte Aaron Ekblad nach 40 Sekunden der Verlängerung. (abu/sda)

Marseille gibt sich bei Caen keine Blösse

Das in der Ligue 1 zweitplatzierte Olympique Marseille stolpert nicht über Caen. Die Favoriten setzten sich im Freitagsspiel in der Normandie mit 2:0 durch. Dimitri Payet und Florian Thauvin waren für die Tore zuständig. Der Rückstand auf Leader PSG beträgt noch 9 Punkte, allerdings hat OM eine Partie mehr ausgetragen.

Caen - Olympique Marseille 0:2 (0:0). - 20'249 Zuschauer - Tore: 55. Payet 0:1. 74. Thauvin 0:2. (bal)



Bild: AP/AP

Lakers festigen Tabellenführung – Langenthal besiegt Winti in der Overtime

Die Rapperswil-Jona Lakers betonieren ihre Tabellenführung in der Swiss League. Gegen Thurgau resultiert ein klarer 5:2-Auswärtssieg. Der Vorsprung auf das Zweitplatzierte Langenthal beträgt bei einem Spiel weniger 14 Punkte. Langenthal siegte gegen Winterthur 3:2 nach Verlängerung.

Thurgau - Rapperswil-Jona Lakers 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

1177 Zuschauer. - SR Hebeisen/Weber, Fuchs/Stuber. - Tore: 5. Braes 1:0. 11. Mosimann 1:1. 12. Lindemann 1:2. 29. Hügli 1:3. 39. Morin 1:4. 41. Hügli 1:5. 43. Spiller 2:5.

Langenthal - Winterthur 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) n.V.

1898 Zuschauer. - SR Koch/Ströbel, Kehrli/Schüpbach. - Tore: 22. Karlsson 1:0 31. Homberger 1:1. 33. Schommer ) 2:1. 37. Homberger 2:2. 63. Karlsson 3:2. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Dortmund ohne Aubameyang wieder nur mit Remis

Borussia Dortmund, bei dem Manuel Akanji 90 Minuten auf der Bank sass, spielte auch im zweiten Spiel der Rückrunde nur Remis. Gegen Hertha Berlin kam der BVB ohne Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang nicht über ein 1:1 hinaus.

Shinji Kagawa rettete dem BVB in der 71. Minute einen Punkt, nachdem Davie Selke die Berliner mit einem Treffer unmittelbar nach der Pause in Front gebracht hatte. Nicht einmal eine Minute war seit dem Wiederanpfiff in Berlin absolviert, als Valentino Lazaro nach einem Doppelpass am rechten Flügel Selke im Strafraum des BVB fand. Der 22-Jährige brauchte zu seinem fünften Saisontreffer nur noch einzuschieben.

Bild: EPA/EPA

Der wechselwillige Gabuner Aubameyang sorgte indes mit seiner Absenz für weiteren Gesprächsstoff. Nachdem er bereits beim Rückrunden-Auftakt gegen Wolfsburg (0:0) aus disziplinarischen Gründen im Aufgebot fehlte, stand sein Name auch gegen Berlin nicht auf dem Matchblatt.

Hertha Berlin - Dortmund 1:1 (0:0)

65'000 Zuschauer. - Tore: 46. Selke 1:0. 71. Kagawa 1:1. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (Ersatz) und Aubameyang (nicht im Aufgebot). Hertha mit Lustenberger.(bal/sda)

Rätselraten um Pelés Gesundheit

Die brasilianische Fussball-Ikone Pelé sagt aus Gesundheitsgründen die Teilnahme an einer Ehrung in London ab und lanciert damit neuerliche Spekulationen um seinen Gesundheitszustand.

So machte die Nachricht die Runde, dass Pelé wegen Erschöpfung zusammengebrochen war und in ein Spital gebracht werden musste. Die Meldung wurde aus dem Umfeld des 77-Jährigen aber umgehend dementiert. «Er ist nicht nach London gereist, weil der Hin- und Rückflug zuviel Stress bedeuten würden», sagte José Fornos, ein Sprecher Pelés. 2014 und 2015 war Pelé mehrfach operiert worden. (bal/sda/dpa)

Bild: Invision for SUBWAY/Invision

Ammann nach Windpech auf 15. Zwischenrang durchgereicht

Simon Ammann belegt nach zwei von vier Sprüngen an der Skiflug-WM in Oberstdorf den 15. Rang. Der Toggenburger, der mit seiner Leistung nicht restlos zufrieden war, setzte bei 203,5 und 177 m auf.

Der Toggenburger beklagte bei seinem zweiten Sprung Pech mit den Verhältnissen. Er musste in einer Phase mit Rückenwind und stärkerem Schneefall über den Bakken und wurde von Postion 9 auf Platz 15 durchgereicht.

Gregor Deschwanden (150,5 m) und Andreas Schuler (141,5 m) verpassten nach Umgang 1 die Top 30. Sie werden somit erst am Sonntag im Teamspringen wieder antreten. Killian Peier war bereits in der Qualifikation gescheitert. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare