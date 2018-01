Sport-News

Viagogo darf keine WM-Tickets mehr anbieten +++ Brust für vorgetäuschtes Foul gebüsst

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Viagogo darf keine WM-Tickets mehr anbieten

Die Genfer Ticket-Plattform Viagogo darf vorerst keine Eintrittskarten für die WM-Endrunde in Russland anbieten. Das entschied das Landgericht Hamburg in einer einstweiligen Verfügung. Damit hat sich der Fussball-Weltverband FIFA im Streit mit der in der Schweiz ansässigen Ticketbörse durchgesetzt. Viagogo darf erst dann Karten anbieten, wenn sie diese durch die FIFA zugeteilt bekommt bzw. in deren Besitz ist. Bei Verstössen muss das Unternehmen mit einer Busse von bis zu 250'000 Euro oder «Ordnungshaft» von bis zu sechs Monaten rechnen.

Der Gerichtsbeschluss trage zum Schutz des von der FIFA konzipierten fairen Preis- und Vertriebssystems für WM-Tickets bei, heisst es. Die FIFA beginnt mit dem Versand von WM-Karten an die Fans im April 2018. «Für Fans, die Tickets über nicht zugelassene Kanäle beziehen, besteht daher das Risiko, dass sie ihre bestellten und bezahlten Tickets letztlich nicht erhalten», teilte die FIFA mit. (pre/sda)

Knapp 70 Prozent der Olympia-Tickets verkauft

Drei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) sind knapp 70 Prozent der Eintrittskarten abgesetzt. Demnach sind bisher 744'822 Tickets (69,7 Prozent) verkauft, geplant ist die Abgabe von 1,068 Millionen Tickets.

Im Ski alpin (82,3 Prozent), Shorttrack (81,8) und Bob (80,3) liegt der Ticketverkauf am besten im Plan. Es führt Eishockey (170'796) vor Curling (75'657) und Eiskunstlauf (60'762). Die geringste Nachfrage herrscht für die Bewerbe der Nordischen Kombination (9'557) und von Skeleton (10'762). (sda/apa)

Bild: AP/AP

Brust für vorgetäuschtes Foul gebüsst

Fribourgs Goalie Barry Brust wird wegen einer «Schwalbe» finanziell zur Rechenschaft gezogen. Der kanadische Keeper muss wegen «Vortäuschen eines Fouls» im Spiel vom 6. Januar gegen die ZSC Lions eine Busse von 2000 Franken bezahlen. ZSC-Stürmer Mike Künzle hatte Brust mit dem Stock am Schlittschuh berührt, worauf sich der «Gefoulte» theatralisch fallen liess. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Capelas Rockets siegen bei Harden-Comeback

James Harden gestaltet seine Rückkehr nach sieben Spielen Pause wegen einer Oberschenkel-Verletzung siegreich. Die Houston Rockets bezwingen die Minnesota Timberwolves 116:98. Dem NBA-Topskorer gelangen in knapp 26 Minuten zehn Punkte und sieben Assists. In Topform zeigte er sich noch nicht: Hardens Wurfquote (3 von 15) ist für die kommenden Spiele noch massiv verbesserungswürdig.

Der Schweizer Clint Capela steuerte zum ungefährdeten Erfolg der Rockets bei fast identischer Einsatzzeit wie Harden 20 Punkte und 5 Rebounds bei. Damit knackte der Schweizer zum achten Mal in dieser Saison die 20er-Marke. (pre/sda)

Vauclair darf bleiben, Manzato muss gehen

Der HC Lugano hat ein paar Personalentscheide für die nächste Saison bekannt gegeben. Gegenüber dem Fernsehsender «Teleticino» erklärte Sportchef Roland Habisreutinger, der Verein wolle den Vertrag mit dem Captain und Verteidiger-Routinier Julien Vauclair (38) um ein Jahr verlängern, ehe der WM-Zweite von 2013 einen noch zu bestimmenden Posten bei den «Bianconeri» übernehmen soll.

Gehen muss hingegen Ersatzgoalie Daniel Manzato (34), der seit 2012 in Lugano engagiert war. Er wird durch Stefan Müller vom Partnerklub Biasca Ticino Rockets ersetzt. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Zu starker Wind in Oberstdorf

Das Sturmtief «Friederike» sorgt auch bei den Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf für Verzögerungen und Komplikationen. Die für Donnerstag angesetzte Qualifikation wurde abgesagt und neu auf den Freitag (14.30 Uhr) angesetzt.

Im Training, das gleichwohl einige Aussagekraft besitzt, hinterliess Simon Ammann mit einem 10. Rang den stärksten Eindruck des Schweizer Quartetts. Killian Peier, Gregor Deschwanden und Andreas Schuler belegten Positionen rund um den 40. Platz, bei dem in einer Qualifikation auch der Cut erfolgt. (fox/sda)

Bild: APA/APA

Mirco Müller zum Aufbau in die AHL

Der seit Mitte November mit einer Schulterverletzung ausgefallene Mirco Müller wird vom NHL-Team New Jersey Devils in der AHL aufgebaut. Der 22-jährige Verteidiger wurde zu diesem Zweck ins Farmteam Binghamton Devils geschickt. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Elisa Gasparin läuft überraschend in die Top Ten

Elisa Gasparin, die mittlere der drei Gasparin-Schwestern, überzeugte beim Weltcup-Sprint der Biathletinnen im italienischen Antholz mit einer Top-Ten-Klassierung. Die Olympia-Achte von Sotschi in dieser Disziplin kam ohne Strafrunde durch und realisierte mit dem 8. Rang ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Ihre ältere Schwester Selina Gasparin und Lena Häcki hingegen erwischten nicht ihren besten Tag. Nach je drei Fehlern am Schiessstand resultierten die Plätze 39 und 54. Auch Irene Cadurisch qualifizierte sich nach 2 Strafrunden als 57. für die Verfolgung der Top 60. (fox/sda)

Bild: AP/dpa

ZSC Lions holen drittbesten KHL-Skorer

Die ZSC Lions verpflichteten den kanadischen Center und kommenden Olympia-Teilnehmer Linden Vey von Barys Astana aus der KHL. Mit 52 Punkten (17 Tore, 35 Assists) in 50 Spielen ist der 26-jährige Stürmer der drittbeste Skorer der KHL.

Weil Astana den Playoff-Einzug verpasste, ergab sich die Möglichkeit für einen Wechsel nach Zürich. «Linden Vey ist ein Playmaker mit guten Skorerwerten und stark im Powerplay», sagte Sportchef Sven Leuenberger über Vey, der in der NHL 139 Partien für Los Angeles Kings, Vancouver Canucks und Calgary Flames bestritt. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Burgener und Podladtchikov brillieren im Halbfinal

Die besten Schweizer Halfpipe-Fahrer drücken den Halbfinals am Heim-Weltcup in Laax den Stempel auf. Pat Burgener mit 97 und Iouri Podladtchikov mit 96 Punkten führen das Ranking vom Freitag an. Mit David Hablützel als Siebter und Jan Scherrer als Neunter schafften auch die beiden anderen mutmasslichen Olympia-Teilnehmer den Einzug in die Top 14. Bei den Frauen wird mit Verena Rohrer (8.) eine Schweizerin im Final der besten acht vertreten sein.

Einmal mehr kein Wetterglück hatten die Slopestyler. Auf dem Hindernis-Kurs, der dem Wintersturm Friederike noch mehr exponiert ist als die Halfpipe, musste die Qualifikation den dritten Tag hintereinander abgesagt werden. Ein Szenario ist nun, Halbfinals und Finals am Freitag durchzuführen, sofern dies der starke Wind und der Schneefall zulassen. Der Samstag war bislang für die Halfpipe-Finals reserviert. (pre/sda)

Mens Halfpipe semi-finals are in the bag.

1. Pat Burgener (SUI)

2. Iouri Podladtchikov (SUI)

3. Yiwei Zhang (CHN)

FULL RESULTS: https://t.co/P47hSo8QBh #LaaxOpen2018 #snowboardworldcup — fissnowboard (@fissnowboard) 18. Januar 2018

Aussenseiter prägen Kitzbühel-Training

Aussenseiter prägen in Kitzbühel das zweite und letzte Training zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag, das auf verkürzter Strecke stattfindet. In den Top 20 ist kein Schweizer vertreten, die Bestzeit realisierte der Italiener Matteo Marsaglia, der mit Nummer 54 zur Bestzeit fuhr und noch einen Hundertstel schneller war als der Franzose Brice Roger (Nummer 30).

Als bester Schweizer klassierte sich auf Platz 21 der Engelberger Marc Gisin, der zwei Tage zuvor – allerdings als Siebenter markant weiter vorne – ebenfalls der schnellste Fahrer von Swiss-Ski gewesen war. Lauberhornsieger Beat Feuz verlor 1,33 Sekunden auf die Bestzeit und wurde 31.

Nach den Niederschlägen vom Mittwoch wurde der untere Teil der Piste mit den Schlüsselstellen Hausbergkante, Traverse und Zielschuss gesperrt. Dieser Abschnitt hatte durch den Regen zu viel Wasser abbekommen. So ergab sich noch eine Fahrzeit von weniger als eineinhalb Minuten, rund 30 Sekunden weniger als gewöhnlich. (pre/sda)

Vonn überragend – Schreckmoment für Gisin

Lindsey Vonn dominiert in Cortina d'Ampezzo auch das zweite Abfahrts-Training. Tina Weirather schaut der Dolomiten-Rekordsiegerin am besten ab, büsst als Zweite aber fast eine Sekunde ein.

Eine markante Steigerung glückte Lara Gut. Hatte die Tessinerin am Mittwoch experimentiert und über vier Sekunden eingebüsst, verlor sie diesmal nur noch 1,89 s und war als Siebte die beste Schweizerin. Priska Nufer folgte auf Platz 11 (+2,03 s).

Michelle Gisin erlebte einen Schreckmoment. Die Allrounderin aus Engelberg verhinderte im untersten Streckenteil nach einem Verschneider einen Sturz nur mit Glück und gutem Instinkt. Auch das lädierte rechte Knie blieb weitestgehend verschont, wie sie im Ziel versicherte. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Ersatzgoalie Rochow wieder bei den Lakers

Der vorübergehend bei Ambri-Piotta engagiert gewesene Ersatzgoalie Sascha Rochow kehrt zu den Rapperswil-Jona Lakers zurück. Mit dem Cupfinalisten und Leader der Swiss League hatte der 23-jährige Rochow bereits die Saisonvorbereitung bestritten. Für Ambri kam Rochow in der National League zu zwei Einsätzen. (pre/sda)

