WM-Bronze für Mujinga Kambundji +++ 1,5 Zakaria-Tore reichen Gladbach nicht

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bronze für Mujinga Kambundji über 60 Meter

Mujinga Kambundji hat an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham über 60 m für einen Coup gesorgt. Die 25-jährige Bernerin gewann in 7,05 Sekunden Bronze und holte damit als erste Schweizer Athletin eine Medaille im Sprint an weltweiten Titelkämpfen.

Ihren vor knapp zwei Wochen in Magglingen aufgestellten Schweizer Rekord von 7,03 verpasste Kambundji nur um zwei Hundertstel. Gold holte Murielle Ahouré aus der Elfenbeinküste in der Jahresweltbestzeit von 6,97 Sekunden.

Ihren ersten WM-Final in einer Einzeldisziplin hatte Kambundji auf souveräne Art und Weise erreicht. Ihre Halbfinal-Serie hatte die EM-Dritte von 2016 im Freien in 7,10 gewonnen. (sda)

Bild: AP/AP

La Chaux-de-Fonds, Langenthal, Olten und Rappi siegreich

Der HC La Chaux-de-Fonds fand in der Swiss League in extremis in die Playoff-Serie gegen Ajoie zurück. Ajoie führte in der Serie 2:0 und in Spiel 3 auswärts bis zur 45. Minute 3:1, ehe sich La Chaux-de-Fonds nach Verlängerung noch mit 4:3 durchsetzte.

In den anderen Serien führen die Favoriten. Langenthal (5:2 gegen Visp) und Olten (4:1 gegen Thurgau) rissen mit Heimsiegen erstmals die Führung in ihren Serien an sich. Zu Oltens Heimspiel gegen Thurgau kamen über 5000 Zuschauer in die Kleinholz-Halle. Auch die Rapperswil-Jona Lakers waren siegreich, sie setzten sich gegen die Academy aus Zug mit 4:3 nach Verlängerung durch und führen in der Serie mit 3:0. (sda)

Zakarias tolle Leistung nicht von Sieg gekrönt

Der Schweizer Denis Zakaria hätte die grosse Figur im Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen sein können. Zwei Aktionen des 21-jährigen Genfers brachten dem Heimteam in der ersten Hälfte einen 2:0-Vorsprung, doch nach der Pause glich Bremen zum 2:2 aus.

Zakaria erzielte in der 5. Minute im Stil eines abgezockten Goalgetters sein zweites Bundesligator. Nach einer guten halben Stunde setzte er sich am rechten Flügel durch. Seine Flanke lenkte Werders Nikolas Moisander zum 2:0 ins eigene Netz. Dennoch wurde Zakaria für die zweite Halbzeit ersetzt.

Nach einer knappen Stunde verkürzte der Däne Thomas Delaney, der beim 1:0 gepatzt hatte, per Kopf. Zwölf Minuten vor Schluss sicherte der amerikanische Internationale Aron Johansson den Bremern mit einem Abschluss aus kurzer Distanz den einen Punkt. Gladbachs Goalie Yann Sommer war bei beiden Gegentreffern machtlos.

Durch den Punktverlust im Schneegestöber verpasste es die Borussia, den Europa-League-Plätzen wieder näher zu kommen. (sda)

Erster Sieg von Nizza seit Mitte Januar

Im März kann Nizza wieder gewinnen. Nach fünf Spielen mit drei Niederlagen und zwei Unentschieden kehrte das Team von Trainer Lucien Favre durch ein 2:1 gegen Lille in der 28. Runde der Ligue 1 zum Siegen zurück. Das 2:1 markierte Wylan Cyprien zehn Minuten vor Schluss mit einer magistralen Direktabnahme.

Bereits in der 5. Minute hatte Mario Balotelli Nizza mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Corner Cypriens ein erstes Mal in Führung gebracht. Es war das 14. Saisontor des exzentrischen Italieners – und das 3000. der OGC Nice in der obersten französischen Liga. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Lille erzielte Luiz Araujo in der 52. Minute. (sda)

Lea Sprunger erreicht 400-m-Final

Nach Mujinga Kambundji kämpft auch Léa Sprunger an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham um die Medaillen. Nach ihrem Sieg im Vorlauf belegte die Waadtländerin in der ersten von drei Halbfinalserien hinter der Amerikanerin Shakima Wimbley in 51,71 Sekunden Platz 2.

Ihren vor zwei Wochen aufgestellten Schweizer Rekord verpasste Sprunger, die erneut sehr kontrolliert lief, um eine knapp halbe Sekunde. Der Final der Top 6 findet am Samstag um 21.05 Schweizer Zeit statt. (sda)

Bild: EPA/EPA

Nadal nicht in Indian Wells und Miami

Rafael Nadal wird auch bei den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami fehlen. Nachdem er bereits seine Teilnahme beim Turnier in Acapulco wegen wieder aufgetretenen Schmerzen im Oberschenkel abgesagt hatte, gab die Weltnummer 2 nun gemäss der Nachrichtenagentur AFP auch den Verzicht auf die Events im März und April in den USA bekannt. Wegen der gleichen Verletzung hatte er in seinem Viertelfinal am Australian Open gegen Marin Cilic aufgegeben.

Dennoch könnte Nadal nach Indian Wells wieder die Spitze der Weltrangliste zurückkehren. Er scheiterte im vergangenen Jahr im Achtelfinal an Roger Federer, der in der Folge das Turnier gewann. Nun braucht Federer mindestens die Halbfinalqualifikation, um seinen Platz als Nummer 1 der Welt zu verteidigen. (sda)

Bild: EPA/EFE

FC St.Gallen rechnet erneut mit Defizit

Dem FC St.Gallen geht es nicht gut, aber es könnte auch schlechter sein: Dies war in etwa die Botschaft von Präsident Matthias Hüppi nach Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses per Ende 2017. Demnach wird der Ostschweizer Super-League-Verein am Ende der Saison 2017/18 ein Defizit von rund einer Millionen Franken ausweisen.

Das strukturelle Defizit beträgt an sich 2 bis 2,5 Mio Franken; es wird abgefedert durch den einträglichen Transfer von Stürmer Albian Ajeti zum FC Basel. Es gebe beim FC St.Gallen allerdings kein Liquiditätsproblem, so Hüppi. Die Saison 2016/17 hatte der FCSG mit einem Minus von 2,6 Mio Franken abgeschlossen.

Hüppi ist zumindest zuversichtlich, dass die Altlasten aus der Zeit der früheren Führung bis im Sommer bereinigt sind. Der Vertrag des ehemaligen Sportchefs Christian Stübi ist Ende 2017 ausgelaufen, derjenige des Ex-Trainers Joe Zinnbauer endet im Juni 2018. (sda)

Punkteabzug gegen Chiasso bestätigt

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den Abzug von drei Punkten gegen den Challenge-League-Klub Chiasso bestätigt. Die Tessiner waren ihrer Informationspflicht über die Bezahlung der Löhne der Klubangestellten sowie deren Bestätigungen des Monats Mai gegenüber der Swiss Football League (SFL) nicht reglementskonform nachgekommen.

Der FC Chiasso hatte das Urteil der Disziplinarkommission der SFL an das CAS weitergezogen. Sportlich halten sich die Konsequenzen des Punktabzugs in Grenzen. Wohlen steht bereits als Absteiger aus der Challenge League fest, da die Aargauer keine Lizenz für die kommende Saison beantragen. (sda)

Tom Lüthi am zweiten Testtag einiges schneller

Der zweite MotoGP-Testtag auf dem Wüstenkurs in Losail verläuft für Tom Lüthi erfreulich. Der 31-jährige Emmentaler steigert sich mit seiner Honda im Vergleich zum Vortag um eine Sekunde.

Rangmässig fiel die Steigerung von Tom Lüthi zwar nur um einen Platz aus (22. statt 23.), sein Rückstand auf die Bestzeit verringerte sich dennoch um eine halbe auf 1,709 Sekunden.

Schnellster war der italienische Suzuki-Fahrer Andrea Iannone vor seinem Landsmann Andrea Dovizioso (Ducati) und dem spanischen Weltmeister Marc Marquez (Honda).

Die Testfahrten werden am Samstag abgeschlossen. Während einer Stunde wird die Strecke künstlich bewässert werden, um ein Regenrennen zu simulieren. Der Saisonstart erfolgt am 18. März an gleicher Stelle. (sda)

Bild: KEYSTONE

SFV-Auswahl rehabilitiert sich für Auftaktniederlage

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft kommt am Cyprus Cup im zweiten Spiel zum ersten Sieg. Nach dem 0:3 gegen Italien siegt das Team von Martina Voss-Tecklenburg in Larnaca gegen Finnland 4:0.

Alisha Lehmann und Marilena Widmer – beide mit ihrem ersten Tor in der Nationalmannschaft –, sowie Ana-Maria Crnogorcevic mit ihrem 50. Länderspieltor und Vanessa Bernauer schossen die Treffer für die vor allem in der zweiten Halbzeit klar überlegenen Schweizerinnen.

Nationaltrainer Voss-Tecklenburg musste kurzfristig auf Ramona Bachmann verzichten. Die Chelsea-Stürmerin klagte beim Einlaufen über muskuläre Probleme.

Im letzten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Montag auf Wales, ehe am Mittwoch noch ein Klassierungsspiel im Programm steht. (sda)

Goalie Stepanek zu Lausanne

Der Lausanne HC verstärkt sich bis Ende Saison mit dem tschechischen Goalie Jakub Stepanek. Der 31-Jährige soll in erster Linie bereitstehen, falls einer der beiden Stammgoalies Sandro Zurkirchen oder Cristobal Huet ausfallen sollte.

Stepanek spielte in dieser Saison für Slovan Bratislava in der KHL und kam in 37 Spielen auf eine respektable Abwehrquote von 91,5 Prozent. 2016 wurde Stepanek mit dem SC Bern Schweizer Meister, 2010 mit Tschechien Weltmeister (ohne zum Einsatz zu kommen). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Julien Vauclair hängt noch eine Saison an

Luganos Verteidiger Julien Vauclair denkt noch nicht an Rücktritt. Der 38-Jährige hat mit dem HC Lugano einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Der Jurassier wird seine 18. Saison mit den Tessinern bestreiten. In 842 Ligaspielen erzielte Vauclair 277 Skorerpunkte (110 Tore, 167 Assists). Er nahm am zwölf Weltmeisterschaften (Silbermedaille 2013 in Stockholm) und drei Olympischen Spielen teil. (abu/sda)

Bild: TI-PRESS

Auch Olympiasiegerin Höfflin muss im Engadin passen

Der Slopestyle-Weltcup in Silvaplana muss ohne die beiden Schweizer Olympiamedaillengewinnerinnen auskommen. Nach der 18-jährigen Mathilde Gremaud (Knochenprellung im rechten Knie) muss auch die 27-jährige Olympiasiegern Sarah Höfflin passen.

Die Westschweizer Freestylerin zog sich schon in Pyeongchang bei einer harten Landung eine Fersenverletzung zu. Nach zwei Trainingsdurchgängen in Silvaplana erklärte Höfflin auf Instagram, dass die auf den Wettkampf im Engadin verzichten werde. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Aline Danioth übernimmt die Führung im Europacup

Die Urnerin Aline Danioth schaffte es bei den Europacup-Rennen in Zinal auch im zweiten Anlauf aufs Podium. Nach ihrem 3. Platz vom Donnerstag wurde die 20-Jährige aus Andermatt im zweiten Riesenslalom Zweite. Geschlagen wurde Danioth lediglich von der Österreicherin Katharina Liensberger.

Dank ihren ersten beiden Podiums-Klassierungen im Riesenslalom übernahm Aline Danioth die Führung in der Gesamtwertung. Sechs Prüfungen vor Schluss liegt die Schweizerin 50 Punkte vor der Schwedin Lisa Hörnblad, die im Wallis nicht angetreten ist. (zap/sda)

Bild: JWSC Davos 2018

Bernard Challandes wird Nationaltrainer des Kosovo

Bernard Challandes wird neuer Nationaltrainer im Kosovo. Gemäss «Le Matin» wird der 66-jährige Neuenburger für die kommenden vier Jahre engagiert.

Der Kosovo ist einer der jüngsten Verbände in Europa. Erst seit Mai 2016 ist er Mitglied der UEFA und der FIFA. Die erste Pflicht-Aufgabe stellt sich Challandes in der neuen Nations League, in welcher er mit seinem Team auf Malta, die Färöer und Aserbaidschan treffen wird.

Zuletzt wirkte Challandes, der als Coach schon bei Servette, Zürich und Sion sowie für die Schweizer U21-Auswahl tätig war, als Scout für den FC Basel. Zuvor hatte er während einem Jahr als Nationaltrainer von Armenien gearbeitet. Dort war er im März 2015 zurückgetreten. (zap/sda)

Bild: EPA/LUSA

FCZ-Stürmer Dwamena fällt drei Wochen aus

Der 22-jährige Ghanaer Raphael Dwamena fehlt dem FC Zürich für rund drei Wochen. Der Stürmer zog sich beim 2:1-Sieg im Cup-Halbfinal gegen die Grasshoppers einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu. (sda)

Bild: KEYSTONE

Birner weiter bei Fribourg-Gottéron

Michal Birner (32) bleibt eine weitere Saison bei Fribourg-Gottéron. Der Kontrakt des Tschechen enthält eine Verlängerungsklausel, die bei einer Qualifikation für die Playoffs geltend gemacht werden kann. Der seit der Saison 2016/2017 für Gottéron aktive Stürmer macht von dieser Klausel Gebrauch und bleibt somit für ein weiteres Jahr. Birner verbuchte in bislang 78 National-League-Spielen für die Romands 19 Tore und 50 Assists. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Stefanie Vögele schlägt US-Open-Siegerin

In den Viertelfinals des WTA-Hartplatzturniers in Acapulco ist der Aargauerin Stefanie Vögele ein Coup gelungen. Als Nummer 183 der Weltrangliste besiegte sie die topgesetzte Amerikanerin Sloane Stephens, die aktuelle US-Open-Siegerin, in drei Sätzen 6:4, 5:7, 6:2.

Im neunten Halbfinal ihrer Karriere trifft die Schweizerin auf die als Nummer 4 gesetzte Chinesin Zhang Shuai, die Nummer 33 der Weltrangliste, oder auf die ungesetzte Schwedin Rebecca Peterson (WTA 139). Gegen keine von beiden hat Vögele bisher gespielt. Vögele hat ihre acht bisheriger Halbfinals alle verloren (zap/sda)

Arsenal chancenlos gegen ManCity

Vier Tage nach dem 0:3 im Ligacup-Final blieben Arsenal und Granit Xhaka gegen Manchester City auch in der Meisterschaft ohne Chance und unterlagen erneut 0:3. Leader Manchester City vergrösserte dadurch den Vorsprung auf Verfolger und Stadtrivale Manchester United auf 16 Punkte.

Bild: AP/AP

Die Entscheidung führte Manchester City mit drei Toren schon vor der Pause herbei. Der Portugiese Bernardo Silva, der Spanier David Silva und der Deutsche Leroy Sané schossen die Tore. Alle drei Treffer fielen nach sehenswerten Kombinationen. Dabei hatte der überragende Sané bei jedem Tor seine Füsse im Spiel.

Arsenal hat in den letzten sechs Spielen vier Niederlagen erlitten und dürfte die Champions League erneut verpassen - zumindest über die Meisterschaft. Zehn Runden vor dem Saisonende liegt das Team von Trainer Arsène Wenger zehn Punkte hinter dem viertklassierten Tottenham Hotspur. Von Leader Manchester City trennen Arsenal mittlerweile sogar schon 30 Punkte.

Letztes Saisonziel bleibt für Xhaka und seine Kollegen die Europa League, über die eine Qualifikation für die Champions League ebenfalls möglich ist. Bis zum Triumph ist es allerdings noch ein weiter Weg. Nächster Gegner von Arsenal ist in den Achtelfinals die AC Milan. (sda)

