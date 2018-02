Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Wawrinka gibt in Marseille auf +++ Kloten hat einen neuen CEO

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Stan Wawrinka muss in Marseille aufgeben

Stan Wawrinka gibt bei seinem Achtelfinal in Marseille auf. Der Waadtländer wirft beim Stand von 4:6, 1:1 gegen den Weissrussen Ilja Iwaschka das Handtuch. Wawrinka verspürte offenbar Schmerzen an seinem operierten Knie. Er kam gegen die Weltnummer 193 aus Minsk nie auf Touren und bekundete insbesondere bei seinem Service viel Mühe. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Villarreal-Profi Semedo muss sich wegen Totschlags verantworten

Der portugiesische Fussballprofi Ruben Semedo muss sich unter anderem wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Dem Abwehrspieler vom spanischen Erstligisten Villarreal wird laut den Justizbehörden in Valencia zudem Körperverletzung, illegaler Besitz von Feuerwaffen und Raub vorgeworfen.

Zwei Tage zuvor war Semedo festgenommen worden. Der 23-Jährige war im Sommer für rund 16 Millionen Franken von Sporting Lissabon zu Villarreal gewechselt, hatte für den aktuellen Tabellensechsten wegen einer Verletzung zuletzt jedoch kaum gespielt. (abu/sda/apa/dpa/reu)

Bild: EPA/EFE

Pascal Signer ab April CEO beim EHC Kloten

EHC Kloten Pascal Signer als CEO, die Einarbeitung des knapp 29-Jährigen erfolgt bereits ab Mitte März.

Die Sport AG hat einen Nachfolger für den Ende März ausscheidenden Geschäftsführer Matthias Berner gefunden. Per 1. April übernimmtals CEO, die Einarbeitung des knapp 29-Jährigen erfolgt bereits ab Mitte März.

Signer war zuletzt im FC St. Gallen seit Juli 2014 als Leiter IT/Digitalisierung tätig und führte beim Super-League-Klub zuletzt zusätzlich den Bereich Stadionbetrieb. (abu/sda)

HSV-Profi Janjicic unter Alkoholeinfluss verunfallt

Der Schweizer Mittelfeldspieler Vasilije Janjicic gerät in Deutschland ins Visier der Justiz. Der 19-Jährige vom Hamburger SV verursacht in der Nacht auf Donnerstag alkoholisiert einen Autounfall.

«Ich habe einen schwerwiegenden Fehler begangen und weiss, dass ich die Folgen meines Fehlverhaltens nun verantworten muss. Ich möchte mich erst einmal bei allen Unfall-Beteiligten, bei meinen Mannschaftskollegen und beim HSV entschuldigen», wurde Janjicic auf der Homepages des abstiegsbedrohten Bundesligisten zitiert. Der Schweizer U20-Internationale war in seinem Mercedes mit 160 km/h unterwegs, als er den Fahrstreifen wechseln wollte, dabei aber ein Auto übersah. Es kam zum Unfall. Die Autobahn musste für drei Stunden gesperrt werden. (abu/sda)

Bild: EPA

Neuer Silberpfeil vorgestellt

Kurz nachdem Valtteri Bottas mit dem W09 auf dem Grand-Prix-Kurs in Silverstone die ersten Kilometer gedreht hatte, stellte das deutsche Werkteam Mercedes am Donnerstag sein neues Formel-1-Auto offiziell vor. Ein kurzes Video mit einem rasanten Rückblick von den Silberpfeil-Anfängen bis zu den Titeln der vergangenen Jahre, dann rollte der Mercedes begleitet von einer Lichtershow auf die Bühne. «Das ist ein sehr spezieller Moment», betonte Teamchef Toto Wolff.

Gravierende Veränderungen zum Vorgängermodell, mit dem Lewis Hamilton den vierten WM-Titel in der vergangenen Saison geholt hatte, sind hauptsächlich regelbedingt. Man habe die DNA vom fantastischen Auto von 2017 behalten und den neuen Wagen noch mal verbessert. «Das ist das Schwester-Auto», betonte Hamilton. «Es ist besser als das Auto im vergangenen Jahr in jedem Aspekt.» Der W09 trägt den vorgeschrieben Cockpitschutz Halo, nicht mehr erlaubt ist die Heckfinne. (pre/sda)

An assault on the senses! Lights up! A deafening roar that shakes the room!



This is the @MercedesAMGF1 W09 EQ Power+! #DrivenByEachOther pic.twitter.com/Xf2dOh3ZdT — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 22. Februar 2018

Barandun triumphiert im Europacup

Starker Auftritt der Schweizer Skifahrer beim Europacup-Super-G im italienischen Sarntal: Beim Sieg des Bündners Gian Luca Barandun schafften es gleich fünf Fahrer von Swiss-Ski unter die besten sieben. Der 23-jährige Barandun setzte sich 0,27 Sekunden vor seinem Landsmann Mauro Caviezel und 0,31 Sekunden vor dem Österreicher Daniel Danklmaier durch und feierte seinen ersten Sieg im Europacup.

Vierter wurde zeitgleich mit dem Norweger Rasmus Windingstad der sechsfache Schweizer Junioren-Weltmeister Marco Odermatt, gefolgt von Urs Kryenbühl und Ralph Weber. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Real Madrid gewinnt Nachtragsspiel

Mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel erobert Real Madrid den 3. Platz in der spanischen Meisterschaft zurück. Der Meister gewann das Nachtragsspiel bei Leganes mit 3:1 und liegt in der Tabelle mit 48 Punkten hinter dem FC Barcelona (62) und Atlético Madrid (55).

Ohne eine Reihe von Stammspielern wie Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo und Torhüter Keylor Navas kam Real nach einem 0:1-Rückstand durch die Treffer von Lucas Vazquez (11.), Casemiro (29.) und Sergio Ramos (90./Foulpenalty) zum Erfolg. (abu/sda)

Bild: EPA/EFE

Fribourg verlängert mit Marchon

Fribourg-Gottéron hat den Vertrag mit dem Stürmer Nathan Marchon um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2018/2019 verlängert. Der 21-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung der Freiburger und bestritt bereits 85 Partien in der National League. (fox/sda)

Bild: PPR

Van Eck neuer Trainerassistent im FCZ

Einen Tag nach der Freistellung von Cheftrainer Uli Forte und dem Engagement von Ludovic Magnin hat der FC Zürich weitere Mutationen im Trainerstab bekannt gegeben. So ist René van Eck zum Assistenten von Magnin befördert worden.

Der 52-Jährige betreute zuletzt die U16-Auswahl der Zürcher. In der höchsten Schweizer Liga hatte Van Eck bereits in Luzern (2003 bis 2006) und in Thun (2007/2008) als Cheftrainer gewirkt. Die Luzerner führte er 2006 in die Super League. Der bisherige Trainerassistent Zoltan Kadar bleibt im Coaching-Staff, ist für die Videoanalyse und das Stürmertraining zuständig. Ausgeschieden ist dagegen Sandro Chieffo, der unter Forte zweiter Assistent war. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

ZSC-Verteidiger Marti muss pausieren

Die ZSC Lions müssen bis auf Weiteres auf Verteidiger Christian Marti verzichten. Der 24-jährige Bülacher zog sich während eines Testspiels am letzten Freitag gegen Zug (4:3) eine Gehirnerschütterung zu. Spätestens bis zu den am 10. März beginnenden Playoff-Viertelfinals sollte der zweifache WM-Teilnehmer, der nach einem Handgelenkbruch Ende November bereits zwei Monate ausgefallen war, wieder fit sein.

Mit Robert Nilsson, Mattias Sjögren und Lauri Korpikoski fallen beim ZSC derzeit drei weitere Spieler mit einer Gehirnerschütterung aus. Severin Blindenbacher musste die Saison deswegen sogar frühzeitig beenden. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka zum Start gegen Nummer 193

Der als Nummer 2 gesetzte Stan Wawrinka (ATP 13) trifft am 250er-Turnier in Marseille nach einem Freilos im Achtelfinal auf den Qualifikanten Ilja Iwaschka (ATP 193). Der Weissrusse setzte sich in der Startrunde gegen den Serben Laslo Djere (ATP 90) 6:3, 6:1 durch. Für Wawrinka wird es am Mittwoch das erste Duell mit dem neun Jahre jüngeren Widersacher.

Vor Wochenfrist scheiterte Wawrinka in Rotterdam in der Startrunde am Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 259). Es war dies die dritte Niederlage des 32-jährigen Waadtländers im sechsten Spiel seit seiner Rückkehr nach einer halbjährigen Verletzungspause. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Das ist der Alfa Romeo Sauber C37

Das Alfa Romeo Sauber F1 Team hat heute den neuen Formel-1-Boliden, den C37, für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2018 präsentiert.

Kurz vor dem Saisonstart äussert sich Teamchef Frédéric Vasseur wie folgt: «Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und auch darauf, Marcus Ericsson und Charles Leclerc schon bald auf der Rennstrecke zu sehen. Wir haben in den letzten Monaten viel Arbeit und Energie in den C37 gesteckt.»

Das offizielle «Roll-out» des C37 findet anlässlich des ersten Wintertests auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona vom 26. Februar bis 1. März 2018 statt. (zap)

Labbadia übernimmt in Wolfsburg

Einen Tag nach dem überraschenden Rücktritt des Wallisers Martin Schmidt hat der VfL Wolfsburg einen neuen Trainer gefunden. Der 52-jährige Bruno Labbadia übernimmt beim Tabellen-14. der deutschen Bundesliga, bei dem mit Admir Mehmedi und Renato Steffen zwei Schweizer Nationalspieler unter Vertrag stehen.

Labbadia war zuletzt beim Hamburger SV tätig. Nach fünf Runden der Saison 2016/17 wurde er bei den Norddeutschen nach nur einem gewonnenen Punkt entlassen. (zap/sda)

Bruno Labbadia ist neuer Cheftrainer der Wölfe. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2019 und leitet seine erste Trainingeinheit um 16 Uhr. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/wuGWjZSbQT — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 20. Februar 2018

GC-Stürmer Bahoui leihweise nach Schweden

Nabil Bahoui von den Grasshoppers wechselt bis zum Ende der laufenden Saison leihweise in seine Heimat zu AIK Solna. Der schwedische Stürmer ist im letzten Sommer zu den Zürchern gestossen und hat insgesamt 15 Partien (davon 3 im Cup) für den Sechsten der Super League absolviert. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Rathgeb mit Schulterverletzung einen Monat out

Fribourg-Gottéron muss rund einen Monat auf seinen Verteidiger Yannick Rathgeb verzichten. Der 22-Jährige verletzte sich am Sonntag während eines Testspiels in Augsburg (2:3) an der Schulter und muss am Schlüsselbein operiert werden. Sollte Fribourg die Playoffs in der National League erreichen, dürfte Rathgeb damit zumindest für die Viertelfinal-Serie ausfallen. Rathgeb ist mit acht Toren und 20 Assists in 38 Spielen der viertbeste Skorer bei Gottéron. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare