Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Wawrinka verzichtet auf Indian Wells und Miami +++ Mikaela Shiffrin nicht in Crans-Montana

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mikaela Shiffrin nicht in Crans-Montana

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Weltcup-Rennen vom Wochenende in Crans-Montana.

Die bald 23-jährige Riesenslalom-Olympiasiegerin von Pyeongchang ist im Wallis weder im Super-G vom Samstag noch in der Kombination vom Sonntag am Start. Es sind die beiden einzigen Disziplinen, in denen Shiffrin in dieser Saison noch nie auf dem Podest gestanden hat.

Im Hinblick auf den Gesamtweltcup kann sie es sich leisten, in Crans-Montana zu fehlen. Shiffrin führt das Klassement sieben Rennen vor dem Saisonende mit 671 Punkten vor der Schweizerin Wendy Holdener an. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Wawrinka muss Forfait geben

Stan Wawrinka muss sein Comeback verschieben. Der Romand sagt für Indian Wells und Miami ab und will erst auf die europäische Sandsaison Mitte April auf die Tour zurückkehren.

«Es ist schwierig, nach einer grossen OP zurückzukommen. Deshalb habe ich nach den letzten Turnieren mit meinem Team gesprochen und entschieden, dass ich wieder trainieren gehe», erklärte die Schweizer Nummer 2. (fox)

Bild: AP/AP

ZSC holt Noreau vom SCB

Die ZSC Lions rüsten für die neue Saison auf. Im Sommer stösst Maxim Noreau zu den Löwen. Der Verteidiger unterschreibt für zwei Jahre.

Der Kanadier spielte seit der Saison 2016/17 für Bern, zuvor war der heute 30-Jährige einige Jahre bei Ambri. In 215 Partien erzielte er bisher 147 Skorerpunkte.

Dafür wird Kevin Klein seine Karriere im Sommer beenden. (fox)

Bild: TI-PRESS

Gremaud muss für Heim-Weltcup Forfait geben

Pech für Mathilde Gremaud, die Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Slopestyle: Die 18-jährige Freiburgerin muss wegen einer Knochenprellung im rechten Knie eine rund vierwöchige Pause einlegen und verpasst damit unter anderen den Heim-Weltcup in Silvaplana, der an diesem Wochenende stattfindet.

Gremaud hatte sich die Verletzung an den Winterspielen in Pyeongchang bei einem Sturz während ihres zweiten Runs im Slopestyle-Final zugezogen. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Zwei als Männer verkleidete Frauen im Iran festgenommen

Die iranische Polizei hat zwei Frauen festgenommen, weil sie als Männer verkleidet in ein Fussballstadion in Teheran wollten, wie die Nachrichtenagentur Ilna berichtete.

Die Frauen wollten durch die Verkleidung das Stadionverbot umgehen, um das auch von FIFA-Präsident Gianni Infantino besuchte Derby zwischen Esteghlal und Persepolis verfolgen zu können. Sie fielen jedoch der Polizei am Stadioneingang auf und wurden daraufhin festgenommen. (abu/sda)

Vorzeitiges Saisonende für Servettes Almond

Cody Almond wird in dieser Saison für Servette-Genève nicht mehr zum Einsatz kommen. Der 28-Jährige Angreifer hat sich an den Olympischen Spielen in Pyeongchang bei der Achtelfinal-Niederlage gegen Deutschland eine Knie-Verletzung zugezogen und musste sich einer Operation unterziehen.

Almond verletzte sich bei seinem unnötigen Ellbogen-Check gegen den ehemaligen NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff, für den der Schweizer nur neun Sekunden nach Spielbeginn einen Restausschluss und später durch den Disziplinarausschuss eine zusätzliche Spielsperre kassiert hatte. (zap/sda)

Toisessa käynnissä olevassa kamppailussa Sveitsiltä "vahva" startti otteluun, kun Cody Almond taklaa itsensä pihalle 9 sekunnin pelin jälkeen. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/UxRdigip4Y — Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 20. Februar 2018

Paris Saint-Germain bangt auch um Mbappé

Nach der Fussverletzung von Stürmerstar Neymar, der rund sechs Wochen ausfallen wird, bereitet dem französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain ein weiterer Schlüsselspieler Sorgen. Kylian Mbappé wurde am Mittwoch beim 3:0-Sieg im Cup-Viertelfinal gegen Olympique Marseille zur Halbzeit wegen einer Verletzung am Knöchel ausgewechselt. Ob und wie lange er ausfällt ist nicht bekannt.

Die Pariser treffen am kommenden Dienstag daheim im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid und müssen ein 1:3 aus dem Hinspiel wettmachen. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Capelas Houston mit 14. Sieg in Folge

Clint Capela feiert in der NBA mit den Houston Rockets den 14. Sieg in Folge. Der Leader der Western Conference gewinnt bei den Los Angeles Clippers 105:92.

Der Genfer Center Capela steuerte zum Erfolg in Kalifornien 22 Punkte und 14 Rebounds bei und war damit der beste Spieler seines Teams. Houston hatte bereits im ersten Viertel mit 25 Punkten in Front gelegen, musste die Gastgeber in der zweiten Spielhälfte jedoch nochmals bis auf fünf Zähler herankommen lassen. Der 48. Sieg im 61. Saisonspiel geriet für Houston in der Folge jedoch nicht ernsthaft in Gefahr. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Vögele im Viertelfinal, Teichmann ausgeschieden

Stefanie Vögele erreichte beim Hartplatzturnier im mexikanischen Acapulco die Viertelfinals. Die 27-jährige Aargauerin (WTA 183) setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen die in der Weltrangliste um 124 Positionen besser klassierte Griechin Maria Sakkari mit 6:3, 6:4 durch. In der nächsten Runde bekommt es Vögele mit der Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 13) zu tun. Die US-Open-Siegerin des vergangenen Jahres ist in Acapulco topgesetzt.

Ausgeschieden in Mexiko ist in den Achtelfinals dagegen Jil Teichmann (WTA 137). Die 20-jährige Schweizer Nummer 4 unterlag der Chinesin Zhang Shuai (WTA 33) 6:7 (5:7), 4:6. (abu/sda)

Bild: EPA

Juventus Turin setzt erfolgreiche Serie im Cup fort

Juventus Turin bleibt im Rennen um den vierten Cupsieg in Folge. Der Serienmeister, bei dem Stephan Lichtsteiner durchspielte, gewann im Halbfinal nach dem Hin- auch das Rückspiel gegen Atalanta Bergamo mit 1:0. Den Treffer erzielte der Bosnier Miralem Pjanic mittels Penalty in der 75. Minute.

Atalanta, das letztmals 1996 im Cupfinal stand, hätte in Turin einen Exploit gebraucht. Der Schweizer Remo Freuler und seine Teamkollegen kamen einem Treffer in der 64. Minute am nächsten, als der Argentinier Papu Gomez nur den Pfosten traf. (zap/sda)

Lugano verpflichtet Johnston

Der HC Lugano verpflichtete mit einem bis Ende Saison laufenden Vertrag den kanadischen Verteidiger Ryan Johnston. Der 26-Jährige ist mit 1,75 m ein relativ kleingewachsener Spieler.

Johnston hatte im Sommer mit einem Vertrag über zwei Jahre nach Schweden zu Lulea gewechselt. Dort gelangen ihm in 39 Spielen 2 Tore und 9 Assists. Zuvor spielte er während zwei Jahren in der Organisation der Montreal Canadiens. In der NHL absolvierte er aber nur 10 Spiele. Zumeist spielte er im Farmteam, den St.John's Ice Caps. (ram/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Suspendierung Russlands aufgehoben

Die Olympia-Sanktionen gegen Russland wegen des Dopingskandals von 2014 sind aufgehoben worden. «Das ROK ist wieder vollständiges Mitglied der internationalen olympischen Familie», sagte Alexander Schukow, der Präsident des Olympischen Komitees Russlands (ROK), der Agentur Interfax. Eine Bestätigung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) lag zunächst nicht vor.

Wegen des Dopingskandals vor vier Jahren in Sotschi wurden nur 168 Athleten aus Russland zu den Winterspielen in Pyeongchang zugelassen. Sie durften aber unter neutraler Flagge antreten. Eigentlich war geplant, die russischen Sportler bei der Schlussfeier in Pyeongchang wieder mit ihren Fahnen einmarschieren zu lassen. Doch nach den positiven Dopingproben des Curlers Alexander Kruschelnizki und der Bobfahrerin Nadeschda Sergejewa wurde die Sperre verlängert. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Flury siegt im Europacup

Jasmine Flury gelang im Hinblick auf den Weltcup-Super-G vom Samstag in Crans-Montana eine vielversprechende Hauptprobe. Die Bündnerin gewann in der Walliser Station den im Rahmen des Europacups ausgetragenen Super-G.

Im Dezember hatte Flury mit dem Super-G in St. Moritz überraschend ihr erstes Weltcuprennen gewonnen. In Crans-Montana siegte die 24-Jährige 13 Hundertstel vor der Österreicherin Nina Ortlieb und 25 Hundertstel vor Tina Weirather. Die ins Swiss-Ski-Team integrierte Olympia-Dritte aus Liechtenstein nutzte am Mittwoch ebenfalls die Gelegenheit zu einem Renn-Einsatz. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Neymar laut Vater sechs Wochen out

Neymar wird Paris Saint-Germain mindestens sechs Wochen fehlen. Dies sagte der Vater des 26-jährigen Offensivstars am Dienstag. Ob sich der brasilianische Superstar einer Operation unterziehen werde, sei noch nicht entschieden. Neymar hatte sich am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Olympique Marseille am Knöchel verletzt sowie einen Haarriss im Mittelfussknochen erlitten.

«PSG weiss, dass Neymar zumindest in den nächsten sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen wird», sagte Neymars Vater. Der Heilungsprozess werde sechs bis acht Wochen dauern, egal ob mit oder ohne Operation. Ob diese durchgeführt wird, soll auch der Teamarzt der brasilianischen Nationalmannschaft mitentscheiden.

Neymar verpasst damit das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 6. März gegen Real Madrid in Paris, in dem die Franzosen einen 1:3-Rückstand wettmachen müssen. (pre/sda)

Tokio 2020 stellt Maskottchen vor

Zwei futuristische Wesen mit grossen Kulleraugen sind Japans Maskottchen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Das an japanische Manga-Comics erinnernde Pärchen wurde von Schulkindern des Landes ausgewählt.

200'000 Klassen an rund 16'000 Schulen konnten aus drei Entwürfen auswählen, wobei jede Klasse eine Stimme hatte. Das im Karomuster ähnlich dem des Olympia-Logos gekleidete Siegerpärchen erhielt 109'041 Stimmen, wie die Organisatoren am Mittwoch bekanntgaben. Sie verbänden Tradition und Innovation. Ihre Namen werden im Juli oder August bekanntgegeben. (ram/sda)

Bild: EPA

Forfait von Nadal in Acapulco

Rafael Nadal hätte am ATP-Turnier in Acapulco nach über einem Monat Pause wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen sollen. Doch der Weltranglistenzweite aus Spanien, der das Turnier in Mexiko zweimal gewann (2005, 2013), musste für die Partie gegen seinen Landsmann Feliciano Lopez verletzungsbedingt Forfait erklären.

Er habe im Training einen heftigen Schmerz im Bein gespürt, so Nadal. Der 31-Jährige hat kein Turnier mehr bestritten seit seiner Aufgabe am 23. Januar im fünften Satz des Viertelfinals am Australian Open. Gegen den nachmaligen Finalisten Marin Cilic gab Nadal wegen einer Oberschenkelverletzung im rechten Bein auf. Nun traten am Montag in Acapulco an der gleichen Stelle wie in Melbourne wieder Schmerzen auf. (ram/sda/afp)

Bild: EPA/EFE

Vögele und Teichmann weiter

Stefanie Vögele (WTA 183) und Jil Teichmann (WTA 137) erreichen am WTA-Turnier in Acapulco im Gegensatz zu Belinda Bencic die 2. Runde. Vögele bezwang Tatjana Maria 6:2, 7:5. Nach knapp eineinhalb Stunden verwertete die Aargauerin bei eigenem Aufschlag den dritten Matchball. Gegen die in der Weltrangliste um 126 Positionen besser klassierte und als Nummer 8 gesetzte Deutsche hat sie damit alle drei Direktbegegnungen gewonnen.

Kurz nach Vögele sicherte sich auch Jil Teichmann (Bild) den Einzug in die 2. Runde. Gegen die kroatische Qualifikantin Jana Fett (WTA 113) gewann sie 7:5, 7:5. Die 20-jährige Bielerin bekommt es nun mit Zhang Shuai (WTA 33) zu tun. Die Chinesin ist als Nummer 4 gesetzt. Vögeles nächste Gegnerin ist die Griechin Maria Sakkari (WTA 59). (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Real blamiert sich ohne Ronaldo

Espanyol Barcelona hat sich mal wieder als Stolperstein für einen Topklub entpuppt. Nach dem 1:1 gegen Stadtrivale FC Barcelona fügen die Katalanen diesmal Real Madrid eine empfindliche Niederlage zu. Der spanische Rekordmeister muss sich mit 0:1 geschlagen geben.

Das goldene Tor erzielt Gerard Moreno in der 93. Spielminute. Die Königlichen, die eine Woche vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Paris St-Germain auf zahlreiche Stars wie Cristiano Ronaldo, Marcelo, Luka Modric und Toni Kroos verzichten, haben zwar mehr Spielanteile, die Gastgeber halten aber gut dagegen und belohnen sich in der Nachspielzeit.

Telegramm:

Espanyol Barcelona - Real Madrid 1:0 (0:0)

19'805 Zuschauer.

Tor: 93. Moreno 1:0.

Bemerkungen: Real Madrid u.a. ohne Casemiro, Kroos, Marcelo, Modric und Ronaldo. (pre/sda)

Vettel mit Bestzeit, Leclerc mit Dreher

Am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Montmeló bei Barcelona erzielt Sebastian Vettel im Ferrari mit 1:19,673 die Bestzeit. Hinter dem Deutschen klassieren sich mit Valtteri Bottas (Mercedes), Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) und Max Verstappen (Red Bull-Renault) nur noch drei Fahrer mit weniger als einer Sekunde Rückstand.

Der Monegasse Charles Leclerc dreht im Alfa Romeo Sauber-Ferrari 81 Runden und hatte kurz nach dem Mittag mit einem Dreher in Kurve 4 für die erste von zwei Trainings-Unterbrechungen gesorgt. Mit Rang 10 unter elf Teilnehmern und 3,048 Sekunden Rückstand auf Vettel verlor der Formel-1-Neuling 0,329 Sekunden weniger als Teamkollege Marcus Ericsson am Vortag auf die Bestzeit von Daniel Ricciardo.(pre/sda)

Cold, ice, and even snow couldn't stop the fun on day two of #F1Testing ❄️



Join us on Wednesday to see how the order shakes out!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/yT4YsWyrQA — Formula 1 (@F1) 27. Februar 2018

Über 3,5 Mio Schweizer schauten Olympia

SRF hat mit der Fernsehberichterstattung über die olympischen Winterspiele Pyeongchang 2018 rund 70 Prozent der Bevölkerung erreicht. Insgesamt wurde während 370 Stunden ein Olympiaprogramm gesendet. Dabei seien 3,571 Millionen Menschen oder 68,9 Prozent der Deutschschweizer Bevölkerung erreicht worden, teilte SRF am Dienstag mit.

Zuschauerhighlight aus Schweizer Sicht sei die Liveübertragung der Siegerehrung im Slopestyle mit den beiden Westschweizer Ski-Freestylerinnen Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud gewesen. 273'000 Menschen oder 57,4 Prozent des Deutschschweizer Fernsehpublikums hätten die Medaillenübergabe live bei SRF zwei verfolgt.

Bild: KEYSTONE

Vereinsloser Nasri wegen Dopings gesperrt

Samir Nasri wird von der UEFA für ein Dopingvergehen für sechs Monate gesperrt. Der derzeit vereinslose Franzose soll im Dezember 2016 in einer Klinik in den USA mit einer verbotenen Methode Regenerationsmittel intravenös bekommen haben. Der 30-jährige Nasri hatte im Nachhinein vergeblich versucht, beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung einzuklagen.

Bis zu seiner Vertragsauflösung im Januar war Nasri beim türkischen Klub Antalyaspor Teamkollege des Schweizers Johan Djourou. Seine erfolgreichste Zeit hatte der 41-fache Internationale beim Premier-League-Club Manchester City, für den er von 2011 bis 2017 spielte. Während des Verstosses im Jahr 2016 war er allerdings an den FC Sevilla ausgeliehen. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Lugano verlängert mit Jani Lajunen

Der HC Lugano verlängert den Vertrag mit seinem finnischen Nationalspieler Jani Lajunen um ein weiteres Jahr. Der 27-jährige Stürmer, der an den Olympischen Spielen zum Einsatz gekommen war, spielt seit Beginn der aktuellen Saison bei Lugano. In 39 Spielen erzielte er sechs Treffer.

Noch offen ist, ob Lugano auch die Option einlösen wird, den amerikanischen Verteidiger Bobby Sanguinetti für die kommende Saison im Tessin zu halten. (pre/sda)

Jani Lajunen indosserà bianconero anche nella prossima stagione! 🙌✨🎉

Situazione differente per Bobby Sanguinetti, maggior info 👉 https://t.co/URW1LCjHtp #unitifieribianconeri — HC Lugano (@OfficialHCL) 27. Februar 2018

Nufer und Tumler schlagen zu

Die Schweizer Alpinen glänzten heute mit zwei Siegen im Europacup. In Crans-Montana gewann Priska Nufer eine Abfahrt, in St.Moritz entschied Thomas Tumler den Riesenslalom für sich.

Die Obwaldnerin Nufer errang ihren ersten Sieg auf dieser Stufe. Die 26-Jährige gewann die zweite der beiden am Dienstag angesetzten Abfahrten. Im ersten Rennen hatte Nufer Platz 3 belegt. Der Bündner Tumler, der in Pyeongchang bei seinem einzigen Olympia-Einsatz nicht hatte brillieren können (26. im Super-G), feierte seinen dritten Europacup-Sieg. Er gewann fünf Hundertstel vor Junioren-Weltmeister Marco Odermatt. (ram/sda)

Bild: EPA

Buffons Comeback in der Nati

Nach der verpassten WM-Qualifikation weinte Gigi Buffon bittere Tränen und gab seinen Rücktritt aus der italienischen Nationalmannschaft bekannt. Nun kehrt der 40-Jährige zurück ins Tor, weil ihn Interimstrainer Luigi Di Biagio darum gebeten hat.

«Aus Verantwortungsbewusstsein und Liebe zur Nationalelf leiste ich gerne wieder meinen Beitrag in dieser Übergangsphase», sagte Buffon in einer TV-Sendung. Er wird dabei sein, wenn Italien im März gegen Argentinien und England spielt. Juve-Goalie Buffon: «Ein neues Team entsteht und die ersten Länderspiele sind nicht gerade einfach. Einige erfahrene Spieler können anfangs nützlich sein.» (ram)

Bild: AP

Boll die älteste Nummer 1

Der Deutsche Tischtennis-Star Timo Boll löst im März seinen Landsmann Dimitri Ovtcharov an der Spitze der Weltrangliste ab. Laut des Internationalen Verbandes ist der Rekord-Europameister mit 36 Jahren, 11 Monaten und 21 Tagen der bisher älteste Ranking-Leader. Boll übertrumpft den Schweden Jan-Ove Waldner (Oktober 1997) um knapp fünf Jahre.

Ovtcharov fällt hinter den Chinesen Fan Zhendong auf Rang 3 zurück. Offiziell wird die neue Weltrangliste diesen Donnerstag. (ram/sda/apa)

Bild: AP/Keystone

Neymar mit Haarriss im Mittelfussknochen

Schock für Paris St.Germain! Superstar Neymar, der am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Marseille unter Tränen vom Platz getragen werden musste, wird für mehrere Wochen ausfallen. Er knickte ohne gegnerische Einwirkung um und verliess das Prinzenpark-Stadion anschliessend an Krücken.

Die Pariser haben nun bestätigt, dass sich der Brasilianer einen Haarriss am Mittelfussknochen sowie eine Verstauchung im Fussgelenk zugezogen hat. Damit wird Neymar für 3-4 Wochen ausfallen und das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid vom 6. März verpassen. (zap)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo