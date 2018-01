Sport-News

Weirather führt Liechtensteins Olympia-Trio an +++ Blindenbacher trainiert für sich

Erster Profi-Sieg für Dylan Page

Der Waadtländer Dylan Page gewann fernab der Heimat sein erstes Rennen als Profi. In der 1. Etappe der Indonesien-Rundfahrt, einem Rennen der dritthöchsten Stufe, setzte sich der 24-jährige Romand im Spurt des Feldes vor zwei einheimischen Fahrern durch. Page hat auf diese Saison in ein Team aus Malaysia gewechselt. (ram/sda)

Innerhofer mit erster Bestzeit

Der Südtiroler Christof Innerhofer fährt im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Garmisch-Partenkirchen Bestzeit. Beat Feuz belegt als bester Schweizer Platz 6. Trotz Sonnenschein fanden die Fahrer im ersten Abfahrtstraining schwierige Bedingungen vor. Die Sicht war eingeschränkt, zudem präsentiert sich die Kandahar-Piste mit vielen Schlägen in ruppigem Zustand.

Am Start war auch Carlo Janka. Der Bündner bestreitet wie schon in Wengen beide Trainings, wird aber am Samstag auf das Rennen verzichten. Obwohl er in diesem Winter noch ohne Renneinsatz ist, hat Janka die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Südkorea trotz des (nicht operierten) Kreuzbandrisses im rechten Knie noch nicht abgeschrieben. (ram/sda)

Auszeit für Blindenbacher

Die ZSC Lions haben Severin Blindenbacher (34) vorübergehend aus dem Trainingsbetrieb freigestellt. Der seit exakt 100 Tagen verletzte Verteidiger wird zu Beginn der mehrwöchigen Olympia-Pause zurückkehren und sich einem weiteren medizinischen Check-up unterziehen.

Blindenbacher ist einer von sechs ZSC-Professionals, die derzeit wegen Gehirnerschütterungen pausieren müssen. «Er macht extern Krafttraining ohne Eiskontakt», bestätigt Sportchef Sven Leuenberger gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Am Freitag in einer Woche begutachtet der Teamarzt die schwer abschätzbare Situation des 158-fachen Ex-Internationalen. «Im besten Fall kann er beim Trainingslager in der Lenzerheide wieder mitwirken», hofft Leuenberger. Andernfalls droht Blindenbacher wohl das vorzeitige Saisonende. (ram/sda)

Weirather führt Mini-Team an

Das Fürstentum Liechtenstein wird mit einem lediglich dreiköpfigen Athleten-Team an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang vertreten sein. Angeführt wird das Aufgebot von der Skirennfahrerin Tina Weirather. Die 28-Jährige gehört in den Speed-Disziplinen zu den Kandidatinnen auf eine Medaille. Sie gewann zum Saisonauftakt im Weltcup den Super-G von Lake Louise. Für Weirather ist es die dritte Olympia-Teilnahme nach Turin 2006 und Sotschi 2014, vor acht Jahren in Vancouver fehlte sie verletzt.

Komplettiert wird die Equipe, die sich so klein präsentiert wie nie mehr seit 1960, durch den alpinen Techniker Marco Pfiffner (23) und Langläufer Martin Vögeli (22). Hängig ist allerdings noch der Fall von Vögelis Langlauf-Kollegen Michael Biedermann, der noch um einen weiteren Quotenplatz kämpft. (ram/sda)

Strasser erlitt keinen Herzinfarkt

Der am Mittwoch notfallmässig ins Spital gebrachte Trainer von Kaiserslautern, Jeff Strasser, erlitt keinen Herzinfarkt. Dies könne nach ersten medizinischen Untersuchungen ausgeschlossen werden, teilte der 1. FC Kaiserslautern mit. «Im Laufe des heutigen Tages erfolgen weitere kardiologische Untersuchungen, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können», hiess es weiter.

Der 43-jährige Luxemburger, der einst einige Partien für die Grasshoppers bestritten hatte, musste am Mittwochabend in der Halbzeit des Duells in der 2. Bundesliga zwischen Darmstadt und Kaiserslautern mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Spital überführt werden. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. (ram/sda)

Wozniacki im Final gegen Halep

Caroline Wozniacki heisst die erste Finalistin am Australian Open in Melbourne. Die 27-jährige Dänin bezwingt im ersten Halbfinal die Belgierin Elise Mertens (WTA 37) 6:3, 7:6 (7:2). Nachdem Mertens beim Stand von 6:5 und Aufschlag Wozniacki Satzbälle vergeben hatte, entschied die Dänin das Tiebreak klar für sich und zog zum ersten Mal in Melbourne in den Final ein.

Für die Nummer 2 der Welt ist es der dritte Grand-Slam-Final der Karriere, die beiden Endspiele am US Open 2009 und 2014 verlor sie. Im Final trifft Wozniacki auf Simona Halep. Die Rumänin schlug in einem dramatischen Halbfinal Angie Kerber mit 6:3, 4:6, 9:7. Der Weltnummer 1 aus Rumänien winkt damit ebenfalls die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. (ram/sda)

Reals blamables Cup-Out

Bei Real Madrid läuft nichts mehr rund. Der Rückstand auf Barcelona in der Meisterschaft beträgt 16 Verlustpunkte – und jetzt kommt das Out im Cup-Viertelfinal gegen Leganes dazu.

Real hatte gegen Leganes, den 13. der Meisterschaft aus der kleinen Madrider Vorstadt, das Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey 1:0 gewonnen. Beim Rückspiel im eigenen Stadion blamierten sich die Königlichen mit einer 1:2-Niederlage, sodass Leganes aufgrund der Auswärtstore in die Halbfinals gelangte. Trainer Zinédine Zidane liess mehrere Leistungsträger pausieren, unter ihnen Toni Kroos, Gareth Bale und Cristiano Ronaldo. (ram/sda)

Capelas Derby-Double-Double

Clint Capela läuft im texanischen Derby in Dallas zu Hochform auf. Dem Genfer gelingt mit 16 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double. Die Houston Rockets gewinnen bei den Mavericks 104:97.

Capela beendete die Partie, die von Anfang an von Houston dominiert wurde, mit einer starken Plus-24-Bilanz. Der Schweizer punktete zum elften Mal in Folge im zweistelligen Bereich und entwickelt sich bei den Rockets hinter James Harden und Chris Paul zum dritten starken Mann im Team. (ram/sda)

Dopingvergehen von Cornet

Der internationale Tennisverband ITF hat gegen die Französin Alizé Cornet, die Nummer 42 der Weltrangliste, eine Untersuchung wegen Dopingvergehens eingeleitet. Cornet wird vorgeworfen, sie habe in den letzten zwölf Monaten drei Dopingkontrollen ausserhalb des Wettkampfs platzen lassen.

Die 28-Jährige erhält vom französischen Verband kein Aufgebot für die anstehende Fed-Cup-Begegnung gegen Belgien. In einem Communiqué hielt der Verband fest, er unterstütze ein konsequentes Vorgehen in der Dopingbekämpfung. Deshalb nehme man in Kauf, dass Cornets Abwesenheit das Team schwächen werde. (ram/sda/reu)

Van Marwijk coacht Socceroos

Australien hat rechtzeitig vor der WM einen Nationalcoach gefunden. Es ist der Niederländer Bert van Marwijk, der unter anderen Borussia Dortmund und den Hamburger SV trainierte.

Die Australier gerieten in Not, nachdem der erfolgreiche 52-jährige Greco-Australier Ange Postecoglou das Amt des Nationaltrainers vergangenen November niedergelegt hatte. Kurz vorher hatte er die «Socceroos» an die WM-Endrunde in Russland geführt. Der 65-jährige Van Marwijk bringt eine Reihe erstklassiger Referenzen mit. Als Nationalcoach brachte er die Niederlande in den WM-Final 2010. Mit Saudi-Arabien schaffte er die direkte Qualifikation für die diesjährige WM. (ram/sda/ap)

Nathan Gerbe verlässt Genf in Richtung AHL

Der Amerikaner Nathan Gerbe, dessen Vertrag mit Genève-Servette in der vergangenen Woche aufgelöst wurde, dürfte seine Karriere in Nordamerika fortsetzen. Der 30-jährige Stürmer soll bei der NHL-Franchise Columbus Blue Jackets einen Zweiweg-Vertrag unterschreiben und in der AHL für die Cleveland Monsters spielen. Dort wäre er Teamkollege von Dean Kukan (derzeit in der NHL) und Calvin Thürkauf. (abu/sda)

LeBron James knackt 30'000-Punkte-Marke

LeBron James durchbricht bei der 102:114-Niederlage seiner Cleveland Cavaliers bei den San Antonio Spurs als erst siebter Spieler in der Geschichte der NBA die Marke von 30'000 Punkten,

James ist mit 33 Jahren und 24 Tagen der bislang jüngste Spieler, der diesen Meilenstein geschafft hat. Weiter zählen Kareem Abdul-Jabbar (38'387), Karl Malone (36'928), Kobe Bryant (33'643), Michael Jordan (32'292), Wilt Chamberlain (31'419) und Dirk Nowitzki (30'808) zum elitären Kreis.

Sieben Punkte fehlten James vor der Partie zu den 30'000 Punkten. Eine Sekunde vor Ablauf des ersten Abschnitts war es nach einem verwandelten Sprungwurf so weit. Die Fans im texanischen San Antonio würdigten die Leistung des dreifachen NBA-Champions und 14-fachen All-Star mit Standing Ovations, Am Ende kam James auf 28 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists. (abu/sda/dpa)

Olympia-Aus und Saisonende für Giulia Tanno

Für die Ski-Freestylerin Giulia Tanno endet die Saison unmittelbar vor den beiden Saison-Höhepunkten. Die Bündnerin zieht sich im Training zu den X-Games in Aspen einen doppelten Oberarmbruch zu.

Tanno blieb an einem Rail hängen und stürzte unglücklich auf das Geländer. Ihre Saison sei beendet, teilte Swiss-Ski in einem Communiqué mit. Um eine Operation kommt die 19-Jährige herum.

Tanno feierte Anfang Dezember am Big-Air-Event in Mönchengladbach ihren ersten Weltcupsieg. In Mailand hatte zuvor als erste Frau überhaupt einen Double Cork 1080 gestanden. Sie hätte auch an den Olympischen Spielen im Februar in Pyeongchang zu den Medaillenanwärterinnen gehört. (abu/sda)

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

