Willi Melliger ist gestorben +++ Gisin im ersten Kitzbühel-Training schnell

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Williams verpflichtet Sirotkin

Der zweite Williams-Fahrer neben dem Kanadier Lance Stroll (19) heisst Sergej Sirotkin. Der 22-jährige Russe erhielt von den Verantwortlichen des britischen Formel-1-Rennstalls den Vorzug gegenüber Robert Kubica.

Der Pole wird bei Williams Reserve- und Entwicklungsfahrer. Sirotkin, der den zurückgetretenen Brasilianer Felipe Massa ersetzt, wird vom russischen Mineralölkonzern Lukoil unterstützt und soll deshalb geschätzte 15 Millionen Dollar ins Team einbringen. (ram/sda)

Bild: EPA/AAP

Jamaikas Frauen-Bob bei Olympia

Genau 30 Jahre nach dem packenden Auftritt von Jamaikas Bobfahrern bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary geht in Pyeonchang erstmals ein Frauenteam von der Karibikinsel an den Start. Pilotiert wird der Bob in Südkorea von Jazmine Fenlator-Victorian, die 2014 bei den Winterspielen in Sotschi zusammen mit Ex-Sprinterin Lolo Jones für die USA startend den 11. Rang erreichte.

Fenlator-Victorians Vater kommt aus Jamaika, ihre Mutter aus New Jersey. 2016 erhielt sie das Startrecht für Jamaika. Mit dem 7. Platz in Winterberg erreichte die 32-Jährige mit Anschieberin Carrie Russell bei ihrem Weltcup-Einstand ihre bisher beste Saisonplatzierung. Russell gewann 2013 bei der Leichtathletik-WM Gold mit der 4x100-m-Staffel. (ram/sda)

Gisin in Kitzbühel schnell

Im ersten Training zur Hahnenkamm-Abfahrt sind die meisten Schweizer mit angezogener Handbremse gefahren. Lauberhorn-Sieger Beat Feuz beispielsweise büsste 2,69 Sekunden auf den Trainingsschnellsten Christof Innerhofer aus Italien ein. Dass der Weltmeister sich um seine Trainingszeiten foutiert, ist jedoch hinlänglich bekannt.

Der schnellste Schweizer war Marc Gisin (Bild) mit knapp einer Sekunde Rückstand auf Rang 7. Dem Engelberger scheint Kitzbühel zu liegen: Hier erreichte er vor zwei Jahren mit Rang 5 sein bestes Weltcup-Resultat. (ram)

Bild: AP

Willi Melliger ist tot

Der ehemalige Springreiter Willi Melliger ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das meldet die «Schweizer Illustrierte». Melliger hatte Mitte Dezember einen schweren Hirnschlag erlitten.

Mit seinem Wallach Calvaro war er in den 90er-Jahren einer der erfolgreichsten Springreiter der Welt. Mit ihm gewann er 1996 im Einzel und 2000 mit dem Team jeweils Olympia-Silber. (ram)

Bild: KEYSTONE

Gress zum Teleclub

Gilbert Gress (76) kehrt ins Fernsehen zurück. Der gebürtige Strassburger verstärkt beim Pay-TV-Sender Teleclub das Fussball-Expertenteam in den französischsprachigen Studios. Zusammen mit weiteren Experten wird der ehemalige Schweizer Nationaltrainer die Champions-League- und Europa-League-Partien begleiten. Als Experte beim SRF hatte Gress bis zu seinem Ausstieg 2014 Kultstatus erlangt. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Capelas Rockets verlieren bei den Clippers

Nach drei Siegen setzt es für die Houston Rockets in der NBA wieder eine Niederlage ab. Das Team von Clint Capela verliert bei den formstarken Los Angeles Clippers 102:113.

Capela kam auf 14 Punkte und sieben Rebounds. Der Genfer Allstar-Kandidat, der wiederum ohne James Harden an seiner Seite auskommen musste, verliess das Parkett mit einer Minus-10-Bilanz. Für die Clippers war es der fünfte Sieg in Folge, womit sie in der Western Conference auf einen Playoff-Platz kletterten. (ram/sda)

Bild: AP/FR170211 AP

Shaqiri und Bauer mit Stoke bei ManUtd chancenlos

Xherdan Shaqiris Stoke City (mit ex-GC-Verteidiger Moritz Bauer) verlor mit 0:3 bei Manchester United zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg. Antonio Valencia (9.) und Anthony Martial (38.) nützten bereits in der ersten Hälfte die brillante Vorarbeit Paul Pogbas zu einer beruhigenden 2:0-Führung, Romelu Lukaku erhöhte 20 Minuten vor Schluss.

Die beste Chance auf ein Tor für Stoke, dessen neuer Trainer Paul Lambert noch auf der Tribüne zuschaute, hatte Shaqiri. Der Schweizer Internationale scheiterte kurz vor der Pause aber am glänzend reagierenden Goalie David De Gea. Während Stoke auf einem Abstiegsplatz stecken bleibt, festigte Manchester United seinen 2. Rang - mit einem Respektabstand von zwölf Punkten auf Stadtrivale City. (bal/sda)

Schweizer Handball-Verband legt Protest ein

Der Schweizerische Handballverband (SHV) legt nach der 15:21-Niederlage am Samstag in Bosnien-Herzegowina Protest bei der Europäischen Handball Föderation (EHF) ein.

Grund: Der Gegner, der dank des Sieges die WM-Playoffs im Juni erreichte, setzte mit Tomislav Nuic einen Spieler ein, der nicht auf dem offiziellen Match-Report aufgeführt war.

Die Schiedsrichter hatten nach einem betreffenden Hinweis den fehlbaren Spieler mit einer roten Karte ausgeschlossen. Wann der Protest behandelt wird und mit welchem Strafmass Bosnien-Herzegowina bestraft werden könnte, ist nicht bekannt. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Ousmane Dembélé bereits wieder verletzt

Ousmane Dembélé vom FC Barcelona ist bereits wieder verletzt. Er leidet erneut an einer Oberschenkelverletzung. Der 20-jährige Stürmer, im vergangenen Sommer für 142 Millionen Euro von Borussia Dortmund gekommen, zog sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen San Sebastian zu und fällt rund drei bis vier Wochen aus.

Dembélé hatte im Herbst kurz nach seinem Wechsel eine ähnliche Verletzung erlitten und fiel mehrere Monate aus. Erst vor zehn Tagen hatte er sein Comeback gegeben. In San Sebastian verletzte sich Dembélé während seines 25-minütigen Teileinsatzes. (sda)

Bild: EPA/EFE

