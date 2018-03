Sport-News

Wozniacki scheitert im Achtelfinal +++ Westbrook als 4. NBA-Spieler mit 100 Triple-Doubles

Wozniacki in Indian Wells gescheitert

Für Caroline Wozniacki ist das WTA-Turnier von Indian Wells nach den Achtelfinals vorbei. Die Siegerin des Australian Open scheitert an der Russin Daria Kasatkina. Die Weltranglisten-Zweite aus Dänemark unterlag der 20-jährigen Kasatkina (WTA 20) wie schon Anfang Februar im Viertelfinal von St. Petersburg in zwei Sätzen, diesmal mit 4:6, 5:7.

Durch Wozniackis dritte Niederlage der Saison steht fest, dass Simona Halep, die Turniersiegerin von 2015, die Nummer 1 der Welt bleiben wird. Die Rumänin steht in Indian Wells im Viertelfinal, in dem sie auf die Kroatin Petra Martic (WTA 51) treffen wird. (pre/sda)

100. Triple-Double von Russell Westbrook

Russell Westbrook wird in der Nacht auf Mittwoch zum vierten NBA-Spieler mit 100 Triple-Doubles. Den Meilenstein erreicht der Guard der Oklahoma City Thunder beim 119:107-Sieg in Atlanta.

Westbrook steuerte zum vierten Erfolg der Thunder in Serie 32 Punkte, 12 Rebounds und 12 Assists bei. Vor dem 29-jährigen Kalifornier, der für das Erreichen der historischen Marke 736 Partien brauchte, hatten es nur Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) und Jason Kidd (107) geschafft, 100 Mal in drei Statistiken zweistellige Werte zu erzielen. (fox/sda)

Trainer Wicky, der Seelenmasseur

Der FC Basel bestreitet heute Abend ab 18.45 Uhr das Super-League-Nachtragsspiel in Lausanne. Die Basler benötigen einen Sieg, um den Rückstand auf YB bei elf Verlustpunkten zu belassen.

An einer Medienkonferenz vor dem Match in Lausanne gab Wicky Einblick in seine derzeit nicht einfache Tätigkeit. «Unsere Spieler brauchen Seelenpflege. Sie ist momentan wichtiger als die Muskelpflege», sagte der Walliser Jungtrainer. (fox/sda)

Del Potro weiter souverän

Juan Martin Del Potro bestätigt auch gegen David Ferrer seine gute Form. Der Argentinier siegt 6:4, 7:6 und steht im Achtelfinal. Der Turm von Tandil wäre ein möglicher Finalgegner von Roger Federer.

Zu Ende ist das Turnier in Indian Wells dagegen für Djokovic-Bezwinger Taro Daniel (gegen Leonardo Mayer) und Lokalmatador Jack Sock, welcher an Feliciano Lopez in drei Sätzen scheitert.

Federer bestreitet seinen Achtelfinal heute ab ca. 23 Uhr gegen Jeremy Chardy. (fox)

Cilic scheitert an Kohlschreiber

Am Masters-1000-Turnier in Indian Wells ist der als Nummer 2 gesetzte Marin Cilic in der 3. Runde ausgeschieden. Der 29-jährige Kroate, Dritter der Weltrangliste und Finalgegner von Roger Federer in Wimbledon 2017 und am diesjährigen Australian Open, unterlag dem Deutschen Philipp Kohlschreiber (ATP 37) 4:6, 4:6. (pre/sda)

The No. 2 seed is OUT



Kohlschreiber comes through with the upset, defeating Cilic 6-4 6-4 to reach Indian Wells 4R for a third time.#BNPPO18 pic.twitter.com/ASSWm2FJrP — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 13. März 2018

Ammann bei Stoch-Sieg in den Top 15

Kamil Stoch war an der zweiten Station der Raw-Air-Tour in Lillehammer eine Klasse für sich. Mit Sprüngen auf 140,5 und 141 m gewann der Pole das Weltcupspringen im Olympiaort von 1994 mit dem riesigen Vorsprung von 27,7 Punkten auf seinen Landsmann Dawid Kubacki. In der Gesamtwertung hat der dreifache Olympiasieger nun bereits über 50 Punkte Vorsprung.

Simon Ammann schaffte als einziger Schweizer die Qualifikation für den Finaldurchgang. Der 36-jährige Toggenburger kam mit zwei regelmässigen Sprüngen auf 129 und 130,5 m auf den 15. Platz. Andreas Schuler und Gregor Deschwanden scheiterten im ersten Durchgang deutlich. (pre/sda)

PAOK suspendiert, Präsident entschuldigt sich

Nach dem Skandal um den Revolver-Auftritt des Klubbesitzers Iwan Savvidis hat der Verband der Europäischen Fussballvereine (ECA) PAOK Saloniki suspendiert. Wie der Zusammenschluss mitteilte, hat der ECA-Vorstand einstimmig beschlossen, mit sofortiger Wirkung auszuschliessen. Der Verband wies darauf hin, dass er sich nach seinen Statuten dafür einsetzt, nicht nur die Integrität und Regeln der Wettbewerbe zu schützen, sondern auch die sportlichen Werte und Prinzipien.

Zuvor hatte sich Savvidis für seinen Auftritt offiziell entschuldigt. «Ich möchte mich bei den Fans von PAOK, bei allen griechischen Fans und bei der internationalen Fussball-Gemeinschaft entschuldigen», erklärte Savvidis auf der Homepage des Klubs. Er habe so emotional reagiert, weil es widersprüchliche Entscheide des Schiedsrichters gegeben habe. «Glauben Sie es mir, ich hatte nicht die Absicht mit den Schiedsrichtern oder den Gegnern zu streiten, und ich habe eindeutig niemanden bedroht.» (pre/sda)

Kwiatkowski Gesamtsieger des Tirreno

Mit dem Gesamtsieg des Polen Michal Kwiatkowski ist die 53. Austragung des Etappenrennens Tirreno - Adriatico zu Ende gegangen. Im abschliessenden Einzelzeitfahren über 10 km in San Benedetto del Tronto verteidigte Kwiatkowski sein Leadertrikot ohne Probleme. Kwiatkowski war mit lediglich 3 Sekunden auf den Italiener Damiano Caruso zur 7. und letzten Etappe gestartet, konnte aber auf regennasser Strasse seine Reserve auf letztlich 24 Sekunden ausbauen.

Gesamt-Dritter, mit 32 Sekunden Rückstand, wurde der Brite Geraint Thomas. Das Zeitfahren gewann der Australier Rohan Dennis, der im Gegensatz zu den Anwärtern auf den Gesamtsieg den topfebenen Parcours noch bei trockener Strasse in Angriff nehmen konnte. Der Walliser Steve Morabito ist als 30. der bestklassierte der vier gestarteten Schweizer in der Gesamtwertung. (pre/sda)

Michał Kwiatkowski è il Re dei due mari! | Michał Kwiatkowski is the King of the two seas! #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/q7XwtuHy0G — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) 13. März 2018

Feuz im Training langsamer als Svindal

Beat Feuz beging im einzigen Training zur Abfahrt beim Weltcup-Finale im schwedischen Are einen Torfehler und verlor mehr als eineinhalb Sekunden auf Aksel Lund Svindal, seinem letzten verbliebenen Konkurrenten um Abfahrts-Kristall. Svindal, 2007 in Are Abfahrts-Weltmeister geworden, meldete mit der klaren Bestzeit seine Ambitionen auf den Sieg am Mittwoch (Start 10.30 Uhr) überaus deutlich an. Der Norweger blieb auf der wegen Nebels verkürzten Strecke um 0,32 Sekunden vor dem zweitklassierten Österreicher Vincent Kriechmayr.

Feuz wurde mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Svindal 17. Zudem beging er einen Torfehler. Besser im Training als im Rennen, dürfte sich der 31-jährige Berner gedacht haben. Bester Schweizer im mehrmals verschobenen und letztlich verkürzten Abfahrts-Training am Dienstag war Gilles Roulin. Der Zürcher verlor als 13. 1,26 Sekunden auf die Spitze. Mauro Caviezel wurde 18., Junioren-Weltmeister Marco Odermatt 21. und Marc Gisin 23.

Feuz steigt mit 60 Punkten Reserve auf Svindal in die letzte Abfahrt der Saison. Gewinnt der Abfahrts-Olympiasieger von Pyeongchang, so reicht dem Schweizer der 6. Platz aus, um sich als erster Schweizer seit Didier Cuche 2011 wieder die kleine Kristallkugel in der Abfahrt zu sichern. (pre/sda)

Gastspiel von Hischiers Devils in Bern bereits ausverkauft

Das Gastspiel der New Jersey Devils stösst in Bern auf grosses Interesse: Innerhalb von weniger als 24 Stunden war die Testpartie zwischen dem SC Bern und der NHL-Mannschaft um den Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier ausverkauft. Der Match findet am Montag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr in der PostFinance-Arena statt. (pre/sda)

Überraschend schnell... Keine 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs für das Spiel #SCBern - @NJDevils vom 1. Oktober waren alle Tickets abgesetzt. Rolf Bachmann nimmt Stellung.

https://t.co/vZLVrOUfQr — SC Bern (@scbern_news) 13. März 2018

