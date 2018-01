Sport-News

ZSC holt drittbesten KHL-Skorer +++ Bestes Weltcup-Ergebnis für Elisa Gasparin

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Zu starker Wind in Oberstdorf

Das Sturmtief «Friederike» sorgt auch bei den Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf für Verzögerungen und Komplikationen. Die für Donnerstag angesetzte Qualifikation wurde abgesagt und neu auf den Freitag (14.30 Uhr) angesetzt.

Im Training, das gleichwohl einige Aussagekraft besitzt, hinterliess Simon Ammann mit einem 10. Rang den stärksten Eindruck des Schweizer Quartetts. Killian Peier, Gregor Deschwanden und Andreas Schuler belegten Positionen rund um den 40. Platz, bei dem in einer Qualifikation auch der Cut erfolgt. (fox/sda)

Mirco Müller zum Aufbau in die AHL

Der seit Mitte November mit einer Schulterverletzung ausgefallene Mirco Müller wird vom NHL-Team New Jersey Devils in der AHL aufgebaut. Der 22-jährige Verteidiger wurde zu diesem Zweck ins Farmteam Binghamton Devils geschickt. (fox/sda)

Elisa Gasparin läuft überraschend in die Top Ten

Elisa Gasparin, die mittlere der drei Gasparin-Schwestern, überzeugte beim Weltcup-Sprint der Biathletinnen im italienischen Antholz mit einer Top-Ten-Klassierung. Die Olympia-Achte von Sotschi in dieser Disziplin kam ohne Strafrunde durch und realisierte mit dem 8. Rang ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Ihre ältere Schwester Selina Gasparin und Lena Häcki hingegen erwischten nicht ihren besten Tag. Nach je drei Fehlern am Schiessstand resultierten die Plätze 39 und 54. Auch Irene Cadurisch qualifizierte sich nach 2 Strafrunden als 57. für die Verfolgung der Top 60. (fox/sda)

ZSC Lions holen drittbesten KHL-Skorer

Die ZSC Lions verpflichteten den kanadischen Center und kommenden Olympia-Teilnehmer Linden Vey von Barys Astana aus der KHL. Mit 52 Punkten (17 Tore, 35 Assists) in 50 Spielen ist der 26-jährige Stürmer der drittbeste Skorer der KHL.

Weil Astana den Playoff-Einzug verpasste, ergab sich die Möglichkeit für einen Wechsel nach Zürich. «Linden Vey ist ein Playmaker mit guten Skorerwerten und stark im Powerplay», sagte Sportchef Sven Leuenberger über Vey, der in der NHL 139 Partien für Los Angeles Kings, Vancouver Canucks und Calgary Flames bestritt. (fox/sda)

Burgener und Podladtchikov brillieren im Halbfinal

Die besten Schweizer Halfpipe-Fahrer drücken den Halbfinals am Heim-Weltcup in Laax den Stempel auf. Pat Burgener mit 97 und Iouri Podladtchikov mit 96 Punkten führen das Ranking vom Freitag an. Mit David Hablützel als Siebter und Jan Scherrer als Neunter schafften auch die beiden anderen mutmasslichen Olympia-Teilnehmer den Einzug in die Top 14. Bei den Frauen wird mit Verena Rohrer (8.) eine Schweizerin im Final der besten acht vertreten sein.

Einmal mehr kein Wetterglück hatten die Slopestyler. Auf dem Hindernis-Kurs, der dem Wintersturm Friederike noch mehr exponiert ist als die Halfpipe, musste die Qualifikation den dritten Tag hintereinander abgesagt werden. Ein Szenario ist nun, Halbfinals und Finals am Freitag durchzuführen, sofern dies der starke Wind und der Schneefall zulassen. Der Samstag war bislang für die Halfpipe-Finals reserviert. (pre/sda)

Mens Halfpipe semi-finals are in the bag.

1. Pat Burgener (SUI)

2. Iouri Podladtchikov (SUI)

3. Yiwei Zhang (CHN)

Aussenseiter prägen Kitzbühel-Training

Aussenseiter prägen in Kitzbühel das zweite und letzte Training zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag, das auf verkürzter Strecke stattfindet. In den Top 20 ist kein Schweizer vertreten, die Bestzeit realisierte der Italiener Matteo Marsaglia, der mit Nummer 54 zur Bestzeit fuhr und noch einen Hundertstel schneller war als der Franzose Brice Roger (Nummer 30).

Als bester Schweizer klassierte sich auf Platz 21 der Engelberger Marc Gisin, der zwei Tage zuvor – allerdings als Siebenter markant weiter vorne – ebenfalls der schnellste Fahrer von Swiss-Ski gewesen war. Lauberhornsieger Beat Feuz verlor 1,33 Sekunden auf die Bestzeit und wurde 31.

Nach den Niederschlägen vom Mittwoch wurde der untere Teil der Piste mit den Schlüsselstellen Hausbergkante, Traverse und Zielschuss gesperrt. Dieser Abschnitt hatte durch den Regen zu viel Wasser abbekommen. So ergab sich noch eine Fahrzeit von weniger als eineinhalb Minuten, rund 30 Sekunden weniger als gewöhnlich. (pre/sda)

Vonn überragend – Schreckmoment für Gisin

Lindsey Vonn dominiert in Cortina d'Ampezzo auch das zweite Abfahrts-Training. Tina Weirather schaut der Dolomiten-Rekordsiegerin am besten ab, büsst als Zweite aber fast eine Sekunde ein.

Eine markante Steigerung glückte Lara Gut. Hatte die Tessinerin am Mittwoch experimentiert und über vier Sekunden eingebüsst, verlor sie diesmal nur noch 1,89 s und war als Siebte die beste Schweizerin. Priska Nufer folgte auf Platz 11 (+2,03 s).

Michelle Gisin erlebte einen Schreckmoment. Die Allrounderin aus Engelberg verhinderte im untersten Streckenteil nach einem Verschneider einen Sturz nur mit Glück und gutem Instinkt. Auch das lädierte rechte Knie blieb weitestgehend verschont, wie sie im Ziel versicherte. (fox/sda)

Ersatzgoalie Rochow wieder bei den Lakers

Der vorübergehend bei Ambri-Piotta engagiert gewesene Ersatzgoalie Sascha Rochow kehrt zu den Rapperswil-Jona Lakers zurück. Mit dem Cupfinalisten und Leader der Swiss League hatte der 23-jährige Rochow bereits die Saisonvorbereitung bestritten. Für Ambri kam Rochow in der National League zu zwei Einsätzen. (pre/sda)

Barker und Stalder für Checks gesperrt

Langnaus Verteidiger Cam Barker wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Linus Klasen im Spiel vom vergangenen Freitag gegen Lugano (4:0) für zwei Spiele gesperrt. Zudem muss der Neuzugang der Emmentaler eine Busse von 4100 Franken bezahlen. Der frühere KHL- und NHL-Verteidiger war am Freitag nach seinem Check gegen Klasen mit einem Restausschluss belegt worden.

Ebenfalls gebüsst wurde Fribourg-Gottérons Verteidiger Ralph Stalder. Seine Busse beläuft sich auf 1500 Franken. Stalder hatte am Sonntag beim Spiel gegen den EHC Kloten (2:1) Denis Hollenstein gegen den Kopf gecheckt und wurde dafür für das Spiel vom Dienstag gegen Zug (1:2) gesperrt. (pre/sda)

Warriors auswärts nicht zu schlagen

Golden State Warriors setzen ihre unglaubliche Auswärtsserie auch gegen Chicago fort. Die Franchise aus Oakland gewinnt gegen die Bulls bereits das 14. Auswärtsspiel in Serie. Die Warriors gerieten beim 119:112-Erfolg gegen die Bulls nur einmal kurz in Bedrängnis. Zu Beginn des zweiten Viertels konnte Chicago, angeführt vom Spanier Nikola Mirotic (24 Punkte), in Führung gehen. Diese wussten die Bulls jedoch nur bis kurz nach Spielhälfte zu verteidigen. Angeführt von Stephen Curry (30 Punkte) und Klay Thompson (38 Punkte) machten die Warriors aus einem Rückstand von 11 Punkten eine komfortable 19-Punkte-Führung.

Nach dem 14. Auswärtssieg fehlen den Warriors noch zwei Auswärtssiege, um die Rekordmarke der Los Angeles Lakers aus der Saison 1971/72 zu egalisieren. Die Lakers waren dannzumal 16 Mal in Folge auswärts siegreich gewesen.

Die Utah Jazz kamen ohne den verletzten Thabo Sefolosha bei den Sacramento Kings zu einem erwarteten Erfolg. Gegen das Schlusslicht der Western Conference siegten die Jazz ohne Probleme 120:105. Sacramento wartet derweil seit sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis. (pre/sda)

Chelsea siegt erst im Penaltyschiessen

Dramatisches Cup-Wiederholungsspiel in London: Chelsea aus der Premier League setzt sich gegen Zweitligist Norwich City mit Timm Klose erst im Penaltyschiessen durch. Nach dem 0:0 im ersten Spiel tat sich Vierte der Premier League auch im Heimspiel an der Stamford Bridge lange schwer, kam erst in der 55. Minute durch Michy Batshuayi zum 1:0. Mit einem Last-Minute-Kopfballtor in der 94. Minute erzwang Jamal Lewis die Verlängerung.

In dieser hatte Klose Glück, als Schiedsrichter Scott nach einer umstrittenen Szene in der 108. Minute nicht auf Handspenalty entschied. Vorjahres-Finalist Chelsea zeigte bis zu den zwei Platzverweisen gegen Pedro (117.) und Alvaro Morata (120.) Einbahn-Fussball, doch Norwich mauerte sich über die Zeit und hätte in der letzten Minute der Verlängerung durch Klose gar den Siegtreffer erzielen können.

Im Penaltyschiessen verwandelten alle Chelsea-Spieler ihre Elfmeter, während der Portugiese Nelson Oliveira am 36-jährigen brasilianischen Hüter Wilfredo Caballero scheiterte. (pre/sda)

Barcelona verliert Hinspiel im Cup

Der FC Barcelona kassiert in der Copa del Rey ausgerechnet gegen den Stadtrivalen Espanyol eine unerwartete Niederlage.

Der souveräne Tabellenführer der Primera Division verlor das Viertelfinal-Hinspiel im spanischen Cup bei Espanyol mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Melendo in der 88. Minute. Der Favorit hatte allerdings zahlreiche Stammkräfte auf der Bank gelassen. Das Rückspiel ist für den 25. Januar vorgesehen. (sda)

Rappi gewinnt erst im Penaltyschiessen

Der Leader Rapperswil-Jona Lakers setzt sich beim Zweitletzten Winterthur mit viel Mühe 4:3 nach Penaltyschiessen durch.

Nur 58 Sekunden fehlten, und die Rapperswil-Jona Lakers hätten erstmals in dieser Saison zweimal in Folge verloren. Dann glich Captain Antonio Rizzello zum 3:3 aus, als die St.Galler bereits ohne Torhüter agierten. Ausgerechnet der ehemalige Rapperswiler Adrian Wichser hatte Winterthur in der 54. Minute in Überzahl in Führung geschossen. (sda)

Ein koreanisches Olympia-Team

Süd- und Nordkorea wollen bei den Winterspielen zur Eröffnungsfeier am 9. Februar gemeinsam ins Olympiastadion einmarschieren. Das teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit.

Ausserdem wollen die beiden Länder eine gemeinsame Eishockey-Mannschaft der Frauen stellen. Darauf hätten sich beide Seiten im Grenzort Panmunjom bei neuen Gesprächen über die Zusammenarbeit für die Spiele geeinigt, teilte das Vereinigungsministerium weiter mit. Während beide Länder schon bei früheren Olympischen Spielen gemeinsam bei der Eröffnung auftraten, wäre es das erste Mal, dass sie bei Olympia auch eine gesamtkoreanische Mannschaft in einer Sportart stellen. (ram/sda)

Lindsey Vonn im Training weit voraus

Lindsey Vonn machte in Cortina im ersten Training zu den Abfahrten von Freitag und Samstag deutlich, dass wieder mit ihr gerechnet werden muss. Michelle Gisin war als Sechste beste Schweizerin.

Am vergangenen Wochenende in Bad Kleinkirchheim hatte Lindsey Vonn den ungewohnten 27. Platz belegt. Sie dosierte auf der Kärntner Eisbahn im Hinblick auf die Olympischen Spiele das Risiko und wollte sich nicht durch einen Sturz ihrer Chancen berauben.

Doch in Cortina, wo sie in der Vergangenheit 11 ihrer 78 Weltcupsiege eingefahren hat, zeigte sich Lindsey Vonn schon im ersten Training angriffig. Um 95 Hundertstel liess die Amerikanerin die zweitplatzierte Italienerin Sofia Goggia, die Siegerin von Bad Kleinkirchheim, hinter sich. Der Rest des Feldes, angeführt von Teamkollegin Jacqueline Wiles, lag letztlich gar zwei Sekunden und mehr zurück.

In Cortina wieder mit von der Partie ist Mikaela Shiffrin, die ungefährdete Leaderin im Gesamt-Weltcup. Für das Speed-Wochenende in Bad Kleinkirchheim hatte sie eine Pause eingelegt.

Michelle Gisin verlor als beste Schweizerin satte zweieinhalb Sekunden auf Vonn, doch trotz dieses grossen Rückstandes reichte dies der Engelbergerin zum 6. Platz. Von ihren Teamkolleginnen schaffte es Corinne Suter als nächstbeste in den 14. Rang.

Pietilä-Holmner tritt zurück

Maria Pietilä-Holmner hat wegen chronischer Rückenprobleme nach 15 Jahren im Weltcup ihren Rücktritt erklärt. Die 31-jährige Schwedin, die in dieser Saison die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Pyeongchang anstrebte, konnte in diesem Winter kein Weltcup-Rennen bestreiten.

Die Rückenprobleme behinderten Pietilä-Holmner schon seit mehreren Jahren. Die grössten Erfolge der Technik-Spezialistin liegen deshalb schon einige Saisons zurück: 2007 in Are gewann sie WM-Silber im Riesenslalom und 2011 in Garmisch-Partenkirchen WM-Bronze im Slalom. Dazu kamen noch vier WM-Medaillen im Teamwettkampf, die letzte 2017 in St. Moritz. Im Weltcup stand sie 2010 in Aspen und 2014 in Are im Slalom zuoberst auf dem Podest. 2011 gewann sie zudem in München einen Parallel-Slalom. (abu/sda)

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

