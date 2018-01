Sport-News

ZSC verlängert mit Pettersson und Schlegel +++ Forster 4 Spiele gesperrt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Forster muss länger zuschauen

Verteidiger Beat Forster vom EHC Biel ist für vier Spiele gesperrt worden. Dies wegen eines Crosschecks gegen ZSC-Stürmer Chris Baltisberger. Forster kassiert zudem eine Busse von 6370.- Franken. Die erste Sperre hat er bereits verbüsst.

Eingestellt wurde das Verfahren gegen Forster wegen eines Checks gegen Robert Nilsson im gleichen Spiel. In dieser Situation könne dem Bieler kein Vorwurf gemacht werden, da er nicht mit der plötzlichen und überraschenden Drehung Nilssons habe rechnen müssen. (ram)

Natürlich ist die Diskussion um den Verteidiger des @ehcbiel Beat Forster auch im Studio von #MySportsCH nochmals aufgekommen🤔 - die Aussagen unserer Runde wollen wir euch nicht vorenthalten!😊 #HomeofSports #NationalLeague pic.twitter.com/9nneht2wyK — MySportsCH (@MySports_CH) 20. Januar 2018

FCSG räumt weiter auf

Die neue Führung im FC St.Gallen vollzieht weitere Personalveränderungen. So trennen sich die Ostschweizer von Nachwuchschef Marco Otero. Der 43-Jährige war seit März 2015 technischer Leiter der Future Champs Ostschweiz, davor hatte er bereits bei den Grasshoppers als Ausbildungschef gearbeitet.

Neben Otero trennen sich die St. Galler auch von Konditionstrainer Harry Körner und dem Leiter Physiotherapie, Benjamin Bubeck. Der Klub werde in Kürze bekannt geben, wie die vakanten Positionen neu besetzt werden sollen. Im Bereich Physiotherapie ist St.Gallen bestrebt, Simon Storm zurückzuholen. Er war im Juni 2017 unter Präsident Stefan Hernandez entlassen worden. Nun soll er unter Hernandez' Nachfolger Matthias Hüppi wieder zum Super-Ligisten zurückkehren. (ram/sda)

Pettersson bis 2021 ein Löwe

Die ZSC Lions und der Schwede Fredrik Pettersson ziehen die Option im bisherigen Vertrag für die kommende Saison und verlängern zusätzlich um zwei Jahre bis 2021. Der 30-jährige Flügelstürmer ist mit 21 Toren und 20 Assists in 38 Partien der Topskorer der Lions in der laufenden Meisterschaft. «Fredrik ist ein zentraler Faktor in unserem Offensivspiel, speziell im Powerplay», sagte ZSC-Sportchef Sven Leuenberger. Zudem sei er sowohl auf als auch neben dem Eis ein Leader.

Ausserdem bleibt Goalie Niklas Schlegel ein weiteres Jahr beim ZSC. Der 23-Jährige, seit 2006 in der Organisation der Löwen, hütete bislang in 90 Meisterschaftspartien das Tor des achtfachen Schweizer Meisters. (ram/sda)

Bild: PPR

Hollerbach übernimmt beim HSV

Der seit Jahren abstiegsbedrohte Hamburger SV hat wieder einmal einen neuen Trainer vorgestellt. Nach dem 0:2 gegen das Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln übernimmt Bernd Hollerbach beim Vorletzten.

Der neue Trainer soll «als Impuls wirken und unserer Mannschaft die Unsicherheit nehmen», sagte Hamburgs Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen. Der 48-jährige Hollerbach war als Verteidiger zwischen 1996 und 2004 beim HSV aktiv, als Trainer coachte er zuletzt die Würzburger Kickers. (ram)

«Der benimmt sich wie auf der Jagd und rennt wie ein wild gewordener Handfeger über den Platz.»

Wir verpflichten Trainer Bernd Hollerbach!

Der Fußballlehrer erhält einen Vertrag bis 2019. Heute leitet der neue Coach sein erstes Training und wird anschließend offiziell vorgestellt. pic.twitter.com/dnTR3pajuN — Hamburger SV (@HSV) 22. Januar 2018

Javi Gracia Trainer von Watford

Der Spanier Javi Gracia ist neuer Trainer des Premier-League-Klubs Watford. Der 47-Jährige ersetzt den Portugiesen Marco Silva, von dem sich der Londoner Vorortsklub am Sonntag trennte. Watford belegt in der Meisterschaft den 10. Platz.

Javi Gracia trainierte früher nebst anderen Vereinen Osasuna und Malaga. Als Mittelfeldspieler war er unter anderem für San Sebastian und Villarreal tätig. (ram/sda/afp)

Bild: EPA/EFE

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

