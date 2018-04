Sport

Analyse

Analyse: SC Rapperswil-Jona Lakers, der hochverdiente Aufsteiger



Bild: KEYSTONE

Die richtigen Lehren aus dem Abstieg gezogen – warum Rappis Aufstieg hochverdient ist

Die SCRJ Lakers haben bewiesen, dass ein Abstieg auch positive Auswirkungen haben kann. Nun gehören sie wieder zu den besten zwölf Teams des Landes.

sascha fey / sda

Ausgerechnet zum 70. Geburtstag vor drei Jahren stiegen die Lakers nach 21 Jahren in der höchsten Spielklasse ab. Der Absturz war die Folge einer desaströsen Entwicklung und logisch, da die Mannschaft schon in den Saisons zuvor in der NLA nicht konkurrenzfähig war. Jetzt ist der SCRJ zurück im Hockey-Oberhaus. In sieben Spielen setzte sich der Cupsieger und NLB-Meister gegen den EHC Kloten durch, der nach 56 Jahren den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss.

Vor drei Jahren war Rappi an Klotens Stelle: Im Nachhinein gesehen war der Abstieg aber ein Segen für die St. Galler, zogen diese doch die richtigen Schlüsse und starteten einen totalen Neuanfang, wobei sie auch davon profitierten, dass der wichtigste Geldgeber, der Milliardär Hansueli Rihs, dem Verein die Treue hielt.

Bild: KEYSTONE

Sinnbildlich für den Neuanfang kreierten die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fan- und Gönnerorganisationen ein neues Logo, das eine Kombination ist aus den ursprünglichen Logos des SCRJ und der Lakers. Der Name wurde in SC Rapperswil-Jona Lakers statt nur Rapperswil-Jona Lakers und die Vereinsfarben in das vertraute Rot-Weiss korrigiert.

Das alte und das neue Lakers-Logo:

Auch sonst blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Das wichtige Amt als Geschäftsführer übernahm der frühere Spieler Markus Bütler, der einen sehr guten Job macht. Mit der Neuausrichtung stärkten die St. Galler die Identifikation mit dem Verein. Denn der Entscheid im Jahr 2005, die Klubfarbe in eisblau zu ändern und den Zusatz Lakers anzufügen, führte zur Zweiteilung der Rapperswiler Fans. Nun sind diese wieder eine Einheit, die Euphorie am Obersee ist riesig.

Aus Verlierern Sieger gemacht

Überhaupt holten die St. Galler, einst das Gespött und die graue Maus der obersten Liga, zuletzt viel Goodwill zurück. Der vor drei Jahren geholte Trainer Jeff Tomlinson schaffte es, der Verlierermentalität ein Ende zu setzen. Über welches Selbstverständnis das Team verfügte, zeigte die Liga-Qualifikation gegen Kloten, in der sich die Lakers auch nach drei Niederlagen in Serie nicht aus der Ruhe bringen liessen und mit zwei Siegen in den letzten beiden Partien eindrücklich zurückschlugen.

Bild: KEYSTONE

Schon mit dem Triumph im Schweizer Cup nach Siegen gegen Lugano (3:0), Zug (5:1) und im Final gegen Davos (7:2) hatten die Rapperswiler für Schlagzeilen gesorgt. In der Swiss League waren sie ohnehin eine Klasse für sich, verloren sie nie zwei Partien hintereinander. «Der Abstieg hat uns gutgetan, er hat uns gesunden lassen. Nicht nur finanziell, sondern auch betreffend der Ausrichtung», sagte Verwaltungsratspräsident Konrad Müller vor dem Cupfinal gegenüber der «NZZ».

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

So verdient die Rückkehr der Lakers ins Oberhaus auch ist, nun steht die schwierige Aufgabe bevor, sich in der National League zu etablieren. Neue Spieler müssen her, die aktuelle Mannschaft ist in dieser Zusammenstellung nur bedingt NLA-tauglich. Dafür wird das Budget von 6.6 auf 10.7 Millionen Franken erhöht. Erst einmal heisst es nun aber, eine perfekte Saison gebührend zu feiern. (pre/sda)

Die Schweizer Hockey-Cupsieger der Neuzeit

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Video: Angelina Graf

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo