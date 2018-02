Sport

Analyse

Der FCZ und die Angst vor den Fehlern der Vergangenheit



Bild: KEYSTONE

Canepas Angst vor den Fehlern der Vergangenheit wurde Forte zum Verhängnis

Der FC Zürich hat sich eher überraschend von Trainer Uli Forte getrennt. Das Team, immerhin auf Platz 3 der Super League klassiert, habe in den letzten Monaten stagniert, argumentiert der Verein. Doch die Ursachen für die Massnahme aus heiterem Himmel stecken tiefer.

Auf den ersten Blick war der 43-jährige Uli Forte im Soll. Man wolle sicher in der Super League bleiben, sich für den Europacup qualifizieren und dabei auch vermehrt eigene Nachwuchsspieler integrieren, war zum Saisonbeginn die Zielsetzung beim Aufsteiger. Nach 22 von 36 Runden liegt der FCZ auf Platz 3, hat elf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, und junge Zürcher gehören ebenfalls zum Team. Letztes Beispiel: Fabian Rohner, 19, der beim Auswärtssieg in St.Gallen sogar ein Tor erzielte.

Und sowieso: Forte hatte zum Ende der Saison 2015/16 den Abstieg des FCZ zwar nicht mehr verhindern können, führte den Stadtklub aber zum Cupsieg, danach durch eine respektable Europa-League-Kampagne und zum souveränen Wiederaufstieg. Er hat lange Zeit alle Aufträge erfüllt.

Der Verwaltungsrat des #FCZ hat gestern beschlossen, die Zusammenarbeit mit @uliforte als Cheftrainer der ersten Mannschaft per sofort zu beenden. Als Nachfolger wurde Ludovic Magnin ernannt: https://t.co/bnrrSenDgL #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/fuBT0wagCq — FC Zürich (@fc_zuerich) 20. Februar 2018

Doch das alles hat jetzt nicht mehr genügt, um ihn im Amt zu halten. Auch nicht die Tatsache, dass der FC Zürich den Vertrag mit ihm erst vor sieben Monaten um ein Jahr bis 2019 verlängert hatte. «Aus sportlicher Sicht sind wir zum Schluss gekommen, dass die Entwicklung in den letzten Monaten stagniert hat», so das Urteil von Präsident Ancillo Canepa. Oder anders gesagt: Der 3. Platz strahlt mehr Glanz aus als die Mannschaft auf dem Platz. Der FCZ hat in dieser Saison spielerisch häufiger enttäuscht als brilliert.

Doch nicht nur die weichen Faktoren sprachen zuletzt gegen Forte. Die Bilanz der letzten elf Spiele ist negativ: drei Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber. Die Tendenz zeigte im Herbst je länger, desto mehr nach unten. Sogar Forte hatte vor der Rückrunde gewarnt: «Auf das Glück können wir uns nicht mehr verlassen.» Besser wurde es nicht. Die Zürcher blamierten sich im ersten Heimspiel gegen Thun (2:4), spielten am letzten Sonntag gegen Luzern wieder schlecht und kamen da eher glückhaft zu einem Punktgewinn. Dazwischen siegten sie immerhin auswärts gegen St.Gallen.

So reagierte Forte: Liebe FCZ-ler 👍🏼

Sehr ÜBERRASCHEND habe ich heute meinen Schlüssel abgeben müssen! Schade...hätte SEHR GERNE die Jungs ins FINALE geführt!

DANKE ALLEN FCZ-ler für die grosse Unterstützung🙏🏼!

Mit sportlichen Grüssen

uli — uli forte (@uliforte) 20. Februar 2018

Der FCZ hat aber trotz allem einen heiklen Moment gewählt für den Trainerwechsel. Am Sonntag kommt es zum Derby gegen die Grasshoppers in der Meisterschaft, drei Tage später zum Cup-Halbfinal – wieder gegen den Stadtrivalen. Der 38-jährige Ludovic Magnin, der im letzten Frühjahr mit der U18 des FCZ Schweizer Meister wurde und in dieser Saison mit der U21 in der Promotion League einen Mittelfeldplatz belegt, kann als neuer Trainer bereits in den ersten sieben Tagen und in den ersten zwei Spielen viel verlieren.

Umfrage War die Entlassung von Uli Forte richtig? Ja, er hatte den FCZ zuletzt nicht mehr weiter gebracht.

Nein, mit dieser Mannschaft hielt er sich beachtlich.

Abstimmen 2 Votes zu: War die Entlassung von Uli Forte richtig? 0% Ja, er hatte den FCZ zuletzt nicht mehr weiter gebracht.

0% Nein, mit dieser Mannschaft hielt er sich beachtlich.

Canepa und die Fehler von früher

Aber dieses Risiko wollen sie eingehen beim FCZ, weil sie von den Qualitäten des Westschweizers überzeugt sind. Canepa nennt Magnin einen «engagierten, innovativen und zielgerichteten Trainer». Magnin soll im FC Zürich kein Interimstrainer sein. Der Klub weist im Communiqué darauf hin, dass Magnin einen Vertrag bis Juni 2020 besitzt.

Doch es geht beim Trainerwechsel von Forte zu Magnin nicht nur um Risiken und Nebenwirkungen. Offensichtlich will Canepa aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. An Fortes Vorgängern, Urs Meier und Sami Hyypiä, hatte der Zürcher Chef zu lange festgehalten und erst eingegriffen, als es zu spät war. Dass er Meier damals zum Ende der Saison 2014/15 nicht entlassen hatte, weil der FC Zürich Dritter geworden war, bereute Canepa später. Vielleicht auch deshalb war es nun kein Grund, trotz Platz 3 an Forte festzuhalten.

Bild: KEYSTONE

Die Angst vor Parallelen zum Frühjahr 2015 ist beim FCZ offenkundig. Vor drei Jahren siechte sich der FCZ freudlos durch das Frühjahr und verlor in dieser Verfassung im eigenen Stadion den Cup-Halbfinal. Diesmal will sich die Vereinsführung später nicht vorwerfen, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. (pre/sda)

FCZ-Cupsiegfeier

Unvergessene Schweizer Fussball-Geschichten 25.11.2009: Das beste Fussball-Musikvideo aller Zeiten erscheint auf Youtube – über den FC Aarau 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 12.11.2002: Basel holt gegen Liverpool ein 3:3 und Beni Thurnheer schwärmt: «Dieses Spiel müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 01.11.1989: Nur durch einen Witz-Penalty zwingt Diego Maradonas Napoli die tapferen Wettinger in die Knie 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 08.10.2010: Vucinic lässt der Schweiz die Hosen runter und trägt sie als Kopfschmuck 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität 25.9.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 01.09.2007: Mit dem letzten Spiel im Hardturm-Stadion gehen 78 Jahre Geschichte zu Ende 11.08.2010: Moreno Costanzo schiesst mit seiner ersten Ballberührung als Natispieler gleich den Siegtreffer 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 26.06.1954: Die Schweiz kassiert gegen Österreich in der «Hitzeschlacht von Lausanne» eine ihrer bittersten Niederlagen 26.06.2006: «Züngeler» Streller leitet das peinliche Schweizer Penalty-Debakel ein 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 03.05.1994: Mit dem Sonderflug zur spontanen Aufstiegsfeier auf den Barfi 01.05.1993: Marc Hottigers Knallertor versenkt Italien – und er verärgert die Azzurri danach mit einer frechen Leibchentausch-Bitte 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 26.04.2003: Colombas Goalie-Goal lässt Razzetti alt aussehen und den FC Aarau unabsteigbar bleiben 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch 16.11.2005: Die Nacht der Tritte und Schläge – einer der grössten Nati-Erfolge verkommt zur «Schande von Istanbul» 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 24.04.1996: Das Ende von Nati-Trainer Artur Jorge nimmt ausgerechnet mit dem einzigen Sieg seiner kurzen Ära den Anfang 12.04.2004: Der grosse Robbie Williams führt den kleinen FC Wil zum Cupsieg gegen GC 16.04.2009: «Jawoll, jawoll, jawoll, jawoll … YB isch im Göppfinau!» 30.05.1981: Der Wolf und seine «Abbruch GmbH» entfachen mit dem 2:1-Sieg gegen England eine neue Fussball-Euphorie 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare