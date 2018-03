Sport

Analyse

Biel dominiert Lugano: Offensiv unberechenbar und blitzschnell im Umschalten



Bild: KEYSTONE

Der eindrückliche Beweis, dass Biel ein heisser Anwärter auf einen Finalplatz ist

Der EHC Biel setzt im ersten Halbfinal-Duell gegen den HC Lugano gleich ein Ausrufezeichen und siegt 7:3. Der Seeländer Express rauscht unbeirrt durch die Playoffs, die Tessiner müssen sich etwas einfallen lassen.

marcel Kuchta

Elvis Merzlikins konnte einem nur noch leidtun. Überall schlugen die Pucks in seinem Tor ein. Unten links, unten rechts, oben im Winkel, sie wurden über die Linie gewürgt und geschlagen. Es war von jeder Sorte etwas dabei. Der Goalie des HC Lugano versuchte sein Bestes. Doch das war in diesem ersten Halbfinal-Duell gegen den EHC Biel bei weitem nicht genug.

Die Tessiner waren trotz gutem Beginn und zweimaliger Führung letztlichchancenlos gegen einen entfesselt auftretenden EHC Biel. Und nach dem sechsten Gegentor war auch der Arbeitstag von Merzlikins frühzeitig beendet.

Dabei sah es für die Luganesi lange Zeit gar nicht so schlecht aus. Sie wandten wieder das Rezept an, welches schon in der Viertelfinalserie gegen Fribourg so gut funktioniert hatte. Sie liessen den Gegner anrennen und schlugen auf der anderen Seite gnadenlos zu. Biel-Goalie Jonas Hiller sah bei den beiden Gegentreffern durch Fazzini und Johnston nicht sonderlich gut aus. Dafür hielt hinten Merzlikins dicht. Zumindest so lange, bis der Druck der Seeländer schlicht zu gross wurde.

Ständig brandgefährlich

Die Mannschaft von Headcoach Antti Törmänen bewies dabei einmal mehr ihre Coolness, liess sich vom zunächst ungünstigen Lauf der Dinge nicht beirren und schlug schliesslich vor der zweiten Drittelspause viermal innerhalb einer knappen Viertelstunde zu.

Die Bieler profitierten dabei nicht nur von zahlreichen individuellen Fehlern, sondern auch von den zunehmenden Undiszipliniertheiten der «Bianconeri», welche sogar das im Viertelfinal gegen Davos noch so harmlose Powerplay der Seeländer reanimierte. Und so war die Partie schon nach zwei Dritteln und dem Stand von 5:2 entschieden.

Der EHC Biel unterstrich in diesem ersten Halbfinal-Duell eindrücklich, dass er ein heisser Anwärter auf einen Finalplatz ist. Diese Mannschaft ist in der Offensive unberechenbar und vor allem dank ihrem blitzschnellen Umschalten von der Defensive in die Offensive ständig brandgefährlich.

Die Hintermannschaft des HC Lugano war jedenfalls permanent überfordert. Da muss sich Headcoach Greg Ireland und sein Staff im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Serie etwas einfallen lassen. Sonst könnte dieses Halbfinal-Duell fürdie Luganesi schneller vorbei sein, als ihnen lieb ist.

Umfrage Wer schafft es in den Playoff-Final? Bern und Biel

Bern und Lugano

ZSC und Biel

ZSC und Lugano

Abstimmen 3,956 Votes zu: Wer schafft es in den Playoff-Final? 40% Bern und Biel

25% Bern und Lugano

16% ZSC und Biel

18% ZSC und Lugano

Wo waren die Lugano-Ausländer?

Immerhin: aus Sicht der Tessiner bleibt der kleine (und altbekannte) Trost, dass die Bieler Torflut letztlich nicht mehr wert ist als ein erknorzter 1:0-Sieg. Zu denken geben muss den Luganesi aber auch die Tatsache, dass ihre Ausländer-Fraktion im Vergleich zu jener des EHC Biels im ersten Halbfinal mindestens eine Klasse schlechter war.

Ryan Johnston zeigte bei seinem Treffer seine spielerischen und stocktechnischen Vorzüge. Aber weder Dauerprovokateur Maxim Lapierre noch die unsichtbaren Linus Klasen und Emerson Etem vermochten Akzente zu setzen. Besonders der Ausfall des defensivstarken Finnen Jani Lajunen könnte den Luganesi – nebst all den anderen Absenzen (Brunner, Bürgler, Chiesa) – zum Verhängnis werden. Den Bielern ist das allerdings egal. Sie feiern die Feste, wie sie fallen.

Die Stadien der 12 NLA-Klubs

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Video: Angelina Graf

Unvergessene Eishockey-Geschichten 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo