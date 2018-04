Sport

Das andere Bayern-Dilemma – dürfen Ribéry und Robben noch ein Jahr bleiben?



Das andere Bayern-Dilemma – dürfen Ribéry und Robben noch ein Jahr bleiben?

Dürfen Arjen Robben und Franck Ribéry noch ein weiteres Jahr in München spielen? Die Entscheidung fällt Mitte April – eine Tendenz gibt es bereits vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Sevilla.

Florian kinast / spiegel online

Ein Artikel von

Am Ostermontag wurde Karl-Heinz Rummenigge konkret. Eine Stunde vor Abflug zum heutigen Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla (20.45 Uhr) stand der Boss von Bayern München am Münchner Flughafen, als er für die kommenden Wochen wichtige Entscheidungen ankündigte: Bis Ende April soll ein Nachfolger für Trainer Jupp Heynckes feststehen. Es ist das erste Bayern-Dilemma.

Bereits davor soll Klarheit herrschen, ob Arjen Robben und Franck Ribéry noch ein weiteres Jahr in München spielen dürfen oder nicht. Auf die Frage nach dem Zeitpunkt sagte Rummenigge: «Mitte April».

Es wäre das baldige Ende einer monatelangen Hängepartie – nicht aber das Ende des zweiten Bayern-Dilemmas. Denn die beiden 34-jährigen Altstars stehen exemplarisch dafür, dass sich die Bayern im Moment auf mehreren Ebenen schwertun, nötige Umbrüche einzuleiten.

Rummenigge wurde gestern nicht müde, die beiden Flügelspieler für ihre grossen Verdienste zu preisen. «Wir wissen, dass beide tolle Spieler sind, mit denen wir grosse Erfolge feiern konnten», sagte er und schob nach: «Die beiden geniessen einen hohen Stellenwert.» Und in der Tat: Ribéry wie Robben zeigen für ihr Alter noch immer ordentliche Leistungen, manchmal gar brillante. An guten Tagen können sie gar ein Spiel allein entscheiden. Aber: Die guten Tage werden seltener.

Bei Robben war das am Samstag zu sehen, bei der 6:0-Gala gegen Borussia Dortmund war er einer der Unauffälligeren. Bei Spielzügen über die rechte Seite blieb er oft in der sonst desolaten BVB-Abwehr hängen, sein einst bei den Verteidigern gefürchteter und als «Robben-Move» titulierter Trick – rechts anzutäuschen, nach innen zu ziehen und dann ins lange Eck zu schlenzen – klappt schon lange nicht mehr so gut. Und auch Ribéry ist durchschaubarer geworden, selbst wenn er gegen Dortmund mit einem Tor und einer Vorlage mal wieder einen seiner besseren Abende erwischte.

Ein Beispiel gefällig? Video: streamable

«Robbéry» – angehende Auslaufmodelle

Dem FC Bayern mangelt es derzeit an adäquaten Alternativen. Auf Ribérys linker Seite zeigte Kingsley Coman seit der Übernahme von Jupp Heynckes zwar einen deutlichen Aufwärtstrend – doch dann erlitt er beim 0:0 gegen Hertha BSC Ende Februar einen Syndesmoseriss samt folgender Köcheloperation, weshalb er mindestens bis Ende April ausfällt. Auf rechts hingegen hat der deutsche Rekordmeister gar keinen wirklichen Ersatz. Höchstens Thomas Müller, der hier mitunter aushilft, sich aber in der zentralen Position hinter Robert Lewandowski wesentlich wohler fühlt.

Es gibt aber auch Argumente gegen eine weitere Verlängerung. Steigende Anfälligkeit für Verletzungen und eine längere Regeneration, vor allem aber die Tatsache, dass beide immer wieder Unruhe in die eigene Mannschaft bringen. Robben schätzt sich als unersetzbar ein und stänkert regelmässig, wenn er auf der Bank sitzen muss. Das war zuletzt im Champions-League-Heimspiel gegen Besiktas Istanbul der Fall. Dann sagt Robben gerne: «Jedes Wort wäre nun eines zu viel.»

Oder der oft aufbrausende Franck Ribéry, der sich auf dem Platz wiederholt zu Rüpeleien am Rande der Tätlichkeit hinreissen lässt, wie zuletzt am Samstag gegen Dortmunds Julian Weigl. Woraufhin ihn Trainer Heynckes erst vom Platz nahm und dann ins Gebet, als er ernst auf ihn einredete.

Ob es dem neuen Trainer gelingt, die beiden in einem weiteren und vermutlich letzten Jahr in München auf ihre alten Tage noch zu disziplinieren, darf bezweifelt werden.

Immerhin durfte man die Worte von Heynckes am gestern Abend in Sevilla so deuten, dass die Zeichen auf Verlängerung stehen, auch wenn er sich selbst nicht in die Personalplanung einmischen möchte: «Ich habe meine Meinung, letztendlich muss der Klub wissen, was er tun will. Aber es gibt eine gewisse Tendenz.»

Es wird höchste Zeit

Zudem hat Ribéry bekanntermassen in Uli Hoeness einen grossen Freund und Fürsprecher. Der 66-jährige Bayern-Präsident, der sich wie Karl-Heinz Rummenigge (62 Jahre) selbst die Frage nach einem in absehbarer Zeit erforderlichen Umbruch auch in der Vorstandsetage stellen muss, erzählte einmal eine schöne Episode über regelmässige Telefonate mit dem Franzosen. «Jedes Mal, wenn der Ribéry nach 70 Minuten raus muss, ruft er mich am Abend an und sagt: ‹Jetzt habe ich genug, ich gehe!›»

Natürlich ging Ribéry nie. Am kommenden Samstag könnte er mit einem Sieg in Augsburg zum achten Mal deutscher Meister werden und mit grossen Namen gleichziehen, mit Lahm und Schweinsteiger, Kahn und Scholl. Es wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk: Am Samstag wird Ribéry 35. 2019 könnte er dann mit neun Meistertiteln alleiniger Rekordhalter mit den meisten Meisterschaftsgewinnen der Bundesliga-Historie werden. Ob es so kommt?

Im Mai 2017 sagte Hoeness zur Nachfolge von Ribéry und Robben einen weitsichtigen Satz: «Es muss jetzt gelingen, im Schatten dieser Spieler Junge heranwachsen zu lassen, die rechtzeitig die Chance kriegen und an dem Tag da sind, wenn die anderen aufhören.» Knapp ein Jahr später ist das nicht gelungen. Nun wird es höchste Zeit.

