Die 11 wichtigsten Fragen zum Rückrundenstart der Bundesliga

Heute beginnt die Rückrunde der Bundesliga mit der Knüllerpartie Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Auch wenn der Titel dem Rekordmeister fast nicht mehr zu nehmen ist, gibt es einige wichtige Fragen zu klären.

Bundesliga, 18. Runde Heute:

Leverkusen – Bayern 20.30

Samstag:

Bremen – Hoffenheim 15.30

Stuttgart – Hertha 15.30

Frankfurt – Freiburg 15.30

Augsburg – HSV 15.30

Hannover – Mainz 15.30

Leipzig – Schalke 18.30

Sonntag:

Köln – Gladbach 15.30

Dortmund – Wolfsburg 18.00​

Hat der 1.FC Köln noch eine Chance auf ein Wunder?

Eine Chance schon, aber es braucht ein grosses Wunder. 30 Punkte aus 17 Spielen müssen es wohl sein. Aber selbst in der letzten Saison – die in der ersten Europacup-Qualifikation seit 25 Jahren endete – holte der EffZee «nur» 26 (Hinrunde) und 23 (Rückrunde) Punkte.

Bild: EPA/EPA

Mit sechs Punkten und zehn geschossenen Toren spielte der Klub die drittschlechteste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Punkte. Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck sagt dazu: «Wenn ich jetzt sage: Wir holen 30 Punkte, dann denkt jeder, der Ruthenbeck dreht durch. Aber wenn die anderen schwächeln, müssen wir da sein.»

Neuzugang Simon Terodde vom VfB Stuttgart soll endlich auch im Oberhaus treffen. Zudem kehrt der lange verletzte deutsche Internationale Jonas Hector zurück.

In welchem Monat wird Bayern München Meister und holen sie das Triple?

Im allerfrühesten Fall würde der 24. Februar reichen. Wahrscheinlicher ist aber Ende März/Anfangs April. Die sechstletzte Runde bringt am 31. März das Duell gegen Dortmund. Das wäre ein idealer Moment – aus Sicht des Rekordmeisters.

bild: srf

Reif für das Double sind die Münchner auf jeden Fall. Elf Punkte Vorsprung in der Meisterschaft sind fast schon eine Garantie für den sechsten Meistertitel in Serie. Im Cup konnte sich der Rekordchampion gegen Leipzig und Borussia Dortmund durchsetzen. Der Weg zum Final nach Berlin scheint damit geebnet, Viertelfinal-Gegner ist Paderborn. «Die Favoritenrolle im Pokal ist klar bei uns», sagte Thomas Müller.

Trainer Jupp Heynckes weiss, wie man das Triple schafft. Aber er weiss auch, dass Bayern München nicht der Topfavorit in der Champions League ist. Der 72-Jährige setzt auf das Kollektiv, auf die Rückkehr verletzter Stars wie Manuel Neuer und Thiago – und auf das Losglück. Das hatten die Bayern schonmal für den Achtelfinal: Da heisst der Gegner Besiktas Istanbul.

Wird Nico Kovac nächster Bayern-Trainer?

Wenn du wetten willst, ob Bayern München das Triple holt oder ob Nico Kovac nächster Trainer beim Rekordmeister wird, würde ich dir vorschlagen, alles Geld auf Kovac zu setzen.

Bild: EPA/DPA

Die Fühler haben die Bayern schon mal ausgestreckt. Frankfurt möchte mit dem Erfolgstrainer gerne verlängern. Wahrscheinlich gibt's die Unterschrift aber nur, wenn das Papier eine «Bayern-Klausel» enthält.

Werden wir uns über den Videobeweis ärgern?

Ja. Aber es ist in diesem Fall auch okay, wenn Neuerungen nicht schon vom ersten Tag an funktionieren. Der Videobeweis macht den Fussball ehrlicher. Und die Emotionen bleiben trotzdem drin, was viele Gegner monierten.

Bild: AP/AP

In der Vorrunde wurden 37 Fehlentscheide korrigiert. Allerdings wurden auch 11 Fehlentscheide nach der Konsultation getroffen. Diese Zahl muss gegen null gehen. Sie wird sicher sinken. Das kommt gut.

Kann sich der HSV mal wieder retten?

2014 und 2015 in der Relegation, jetzt Vorletzter mit nur jeweils 15 Toren und Punkten: Für den Hamburger SV geht es mal wieder ums sportliche Überleben.

bild: srf

Die Defensive des Bundesliga-Dinos ist stabiler geworden. Der wichtigste Vollstrecker und Vorbereiter, Nicolai Müller, aber fehlt wegen eines Kreuzbandrisses noch bis etwa April. «Die Rückrunde wird brutal für uns. Wir müssen 22, 23 Zähler holen, um in der Liga zu bleiben», sagte Sportchef Jens Todt. Am Ende wird die Verteidigung reichen, um spätestens in der Relegation dafür zu sorgen, dass die ewige Uhr weiter tickt.

Wie schlagen sich die Schweizer?

Bürki: Kassiert weniger Kritik als in der Vorrunde.

Drmic: Wird zum Edeljoker.

Elvedi: Gesetzt in der Verteidigung.

Embolo: Wird seinen Torriecher wiederfinden.

Fernandes: Träumt mit Frankfurt von Europa.

Hitz: Bleibt die Versicherung Augsburgs.

Bild: AP/AP

Lustenberger: Rettet die Hertha nicht.

Mehmedi: Pendelt zwischen Bank und Rasen.

Mvogo: Zurück zu YB?

Schwegler: Hält Hannover im gesicherten Mittelfeld.

Sommer: Unangefochten die Nummer 1.

Steffen: Wird beissen müssen, aber das kann er. Am Ende eine Stütze im Abstiegskampf.

Zakaria: Wird noch unverzichtbarer.

Zuber: Bringt sich in gute WM-Form



Bild: AP/AP

Können sich die Rückkehrer Gomez beim VfB Stuttgart und Wagner beim FC Bayern für die WM empfehlen?

Auf Mario Gomez lastet der Druck, die Schwaben mit seinen Treffern vor dem sofortigen Wiederabstieg zu retten. «Er hat Qualität und Persönlichkeit. Er weiss, wie er der Mannschaft hilft», sagte VfB-Trainer Hannes Wolf über den Ex-Wolfsburger und 71-fachen Nationalspieler. Gomez selbst sagte: «Ich bin noch nicht fertig, ich kann auch noch ein bisschen.»

Bild: EPA/EFE

Der Ex-Hoffenheimer Sandro Wagner war als Backup für Robert Lewandowski geholt worden, darf aber nach dessen Verletzung schneller ran als erhofft. Heynckes bescheinigt dem zwölf Millionen Euro teuren Neuzugang, «sich sehr gut eingegliedert» zu haben: «Sandro ist die erste Option.»

Bild: EPA/EPA

Ist Leipzigs Turboflitzer Timo Werner fit?

Die grosse WM-Hoffnung der Nationalmannschaft plagte nach dem Jahreswechsel ein grippaler Infekt. Er muss – mal wieder – einen Trainingsrückstand aufholen. «Er hat grosses Potenzial, aber bevor er uns zum WM-Titel schiesst, muss er seine Leistung bei uns auf Top-Niveau bestätigen und stabilisieren», hatte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick bereits vor der Winterpause betont.

Bild: EPA/EPA

Wer wird Torschützenkönig?

Bayerns Robert Lewandowski führt mit 15 Toren, gefolgt von Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang (13) und Augsburgs Alfred Finnbogason (11). Im Vorjahr schnappte sich Aubameyang (31) die Kanone, diesmal will Lewandowski zurückschlagen.

Bild: EPA/EPA

Eine unrunde Vorbereitung erlebten beide: Lewandowski verpasste wegen Problemen an der Patellasehne einen Grossteil. Aubameyang stieg wegen der Ehrung zur «Afrikas Fussballer des Jahres» (3. Platz) später ins Trainingslager ein. Und es gab um den Gabuner wieder Spekulationen wegen eines möglichen Wechsels nach China. Unser Tipp: Lewandowski.

Was bleibt vom Hype um Schalkes Trainer-Entdeckung Tedesco?

Beim Tabellenzweiten und Cup-Viertelfinalisten herrschen beste Voraussetzungen, dass es unter dem 32-jährigen Bundesliga-Novizen so schwungvoll weitergeht. Die Gelsenkirchener hatten eine Top-Vorbereitung – abgesehen davon, dass Leon Goretzka lange verletzt war. Der Nationalspieler wird im Sommer wohl zum FC Bayern wechseln.

Bild: AP/AP

Schalke hat schon jetzt die Stürmer Marko Pjaca (Juventus Turin) und Cedric Teuchert (Nürnberg) verpflichtet. «Gerade im Offensivspiel haben wir in meinen Augen noch einmal einen Schritt nach vorne machen können», sagte Trainer Domenico Tedesco.

Was ist vom SC Freiburg und Trainer Christian Streich zu erwarten?

Der vom «Kicker» als «Mann des Jahres» ausgezeichnete Coach wird sicher auch 2018 wieder so etwas wie das gesellschaftskritische Gewissen der Liga sein und sie mit seiner offen vorgetragenen Meinung bereichern. Sportlich erwartet der 52-Jährige einen «Ritt auf der Rasierklinge» und Abstiegskampf bis zum Schluss mit seinem SC. (fox/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

