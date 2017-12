Sport

Darts

Ist Phil «The Power» Taylor noch dabei? Die 7 wichtigsten Fragen zur Darts-WM



Bild: EPA

Ist Phil «The Power» Taylor noch dabei? Die 7 wichtigsten Fragen zur Darts-WM

Nach drei Tagen Pause geht's an der Darts-WM in London ans Eingemachte. Heute und morgen finden die Achtelfinals statt. Was bisher geschah und wie es weiter geht im Alexandra Palace.

Ist Phil Taylor noch dabei?

Ja. Im letzten Turnier seiner Karriere zeigte sich der 16-fache Weltmeister in der 1. Runde gegen Chris Dobey (3:1) noch nicht unwiderstehlich. Schon im zweiten Spiel (4:0 gegen Justin Pipe) gelang es «The Power» jedoch, sich zu steigern. Nun wartet im Achtelfinal (morgen Abend) überraschend Keegan Brown. Der Engländer hatte zum Auftakt «The Machine» James Wade eliminiert und sich dann gegen Zoran Lerchbacher aus Österreich durchgesetzt.

Bild: AP/PA

«Auch wenn ich mich auf mein Karriereende freue, will ich nochmals Weltmeister werden. Aber dafür spiele ich noch nicht gut genug.» pdc

Welche Favoriten sind gestrauchelt?

Es ist bislang durchaus ein Turnier der Überraschungen. Nur noch zwölf von 32 gesetzten Spielern sind dabei. Aus den Top Ten der Setzliste hat es ein Trio erwischt:

Adrian Lewis Bild: EPA

Die grösste Überraschung gelang zweifelsohne Kevin Münch: Der Deutsche knackte den «Jackpot», warf mit Adrian Lewis einen zweifachen Weltmeister und die Nummer 7 der Setzliste raus. Münch spielt sein Zweitrunden-Match heute Nachmittag gegen den Spanier Toni Alcinas – mit Sicherheit keine unlösbare Aufgabe.

Daryl Gurney Bild: AP/PA

Der Nordire trat als Shootingstar zur WM an – doch nach zwei Auftritten war das Turnier für die Nummer 4 schon zu Ende. Der «Highlander» John Henderson stoppte Gurney, siegte mit 4:2.

Dave Chisnall Bild: Getty Images Europe

Routinier Vincent van der Voort ist im «Ally Pally» extrem on fire, der ungesetzte Holländer konnte schon zwei Gesetzte schlagen. Erst setzte er sich 3:0 gegen Dave Chisnall (Nr. 9) durch, dann 4:0 gegen Steve Beaton (25).

Wie ist MvG drauf?

Gewohnt stark. Michael van Gerwen, Weltnummer 1 und Titelverteidiger in London, zeigte, dass der Weg zum Triumph auch in diesem Jahr nur über ihn führt. Bei seinen beiden Siegen in den Startrunden brachte es der Niederländer auf Averages von 106,17 und 107,48 – kein anderer Spieler kam auch nur annähernd an die Werte von «Mighty Mike» heran. In der zweiten Runde gelang MvG gar ein sogenannter «White Wash» gegen James Wilson. Bei seinem 4:0-Sätze-Sieg gewann der Holländer alle Legs: Schlussstand 12:0.

Bild: EPA/ANP

«Es geht immer darum, zu gewinnen. Jedes Leg, jeden Satz, jedes Spiel, das Turnier. In deinem Kopf sollte es nur um den Sieg gehen, ganz egal, was du dafür alles machen musst.» pdc

Wie geht's weiter?

Heute und morgen stehen die letzten Partien der 2. Runde und die Achtelfinals an. Heute Abend wird der Alexandra Palace einen orangen Abend erleben:

Mittwoch, ab 13.30 Uhr:

Simon Whitlock (10) – Darren Webster (23)

Alan Norris (15) – James Richardson

Kevin Münch – Toni Alcinas

«Das Einzige, was mich auf der Bühne interessiert, sind meine nächsten drei Darts. Wenn ich alles andere ausblenden kann, kann ich jeden schlagen.» pdc

Mittwoch, ab 20 Uhr:

Peter Wright (2) – Jamie Lewis

Vincent van der Voort – Raymond van Barneveld (9)

Michael van Gerwen (1) – Gerwyn Price (16)



«Wenn ich einen guten Start erwische und ihn unter Druck setzen kann, wer weiss …» pdc

Donnerstag, ab 13.30 Uhr:

Münch/Alcinas – Whitlock/Webster

Mensur Suljovic (5) – Dimitri Van den Bergh

John Henderson (29) – Rob Cross (20)



Bild: AP/PA

Donnerstag, ab 20 Uhr:

Wright/Lewis – Norris/Richardson

Phil Taylor (6) – Keegan Brown

Gary Anderson (3) – Steve West



«Worte können nicht beschreiben, was es mir bedeutet, gegen Phil zu spielen. Ich habe seine Biographie etwa 20 Millionen Mal gelesen.» pdc

Welche Viertelfinals locken?

Gerade an dieser WM wurde uns wieder einmal vorgeführt, dass es im Darts-Sport schnell zu einer Überraschung kommen kann. Dennoch können wir uns die schöne Spielerei nicht verkneifen, die möglichen Viertelfinals am 29. Dezember anzuschauen:​

Michael van Gerwen – Raymond van Barneveld. Wow! Das Beste, was Oranje zu bieten hat.

Bild: EPA

Mensur Suljovic – Rob Cross. Dem Österreicher Suljovic winkt der erstmalige Einzug in die Halbfinals.

Peter Wright – Simon Whitlock. Die grossen Paradiesvögel der Tour, Schillerfalter alle beide.

Bild: AP/PA

Bild: PDC

Phil Taylor – Gary Anderson. Zwei Champions unter sich. Taylor kann noch einmal ein ganz grosses Ding durchziehen – oder die Profikarriere wenigstens von einem dafür würdigen Gegner beenden lassen.

Wann fällt die Entscheidung?

Am 30. Dezember (ab 20.30 Uhr) finden die Halbfinals statt, gespielt werden sie auf sechs Gewinnsätze.

An Silvester können sich die Finalisten nochmals erholen, bevor es am 1. Januar ernst gilt. Um 21 Uhr beginnt der Kampf um die Krone und das Preisgeld von umgerechnet 530'000 Franken. Weltmeister wird, wer zuerst sieben Sätze gewonnen hat.

Bild: AP PA

Wo gibt's das zu sehen?

Der deutsche Sender Sport1 überträgt seit Jahren aus dem «Ally Pally», das Kommentatoren-Duo Elmar Paulke und Tomas «Shorty» Seyler hat längst Kult-Status.

Erstmals überträgt auch ein Schweizer Sender die Darts-WM direkt. TV24 zeigt ab den Viertelfinals am 29. Dezember alle Partien live. Gabriel Oldham kommentiert gemeinsam mit dem Experten Philip Brzezinski.

Weihnachten: Der ultimative Kanada-Schweiz-Vergleich 2m 50s Weihnachten: Der ultimative Kanada-Schweiz Vergleich Video: watson/Emily Engkent

Fast das Beste am ganzen Anlass: Fans bei der Darts-WM

Blinder Darts-Experte: «Ich sehe die Scheibe nicht, aber ich weiss immer, was passiert» Ein Mix aus Oktoberfest und Fasnacht – und weit weg fliegen Pfeile auf eine Scheibe Andy Fordham trinkt 24 Flaschen Bier, eine Flasche Brandy und wird Darts-Weltmeister Halber Darts-Profi? Lothar Matthäus sorgt für das Highlight an der Promi-WM Auch ein Flitzer konnte ihn nicht stoppen: «Mighty Mike» ist Darts-Weltmeister 13.10.1984: John Lowe schafft den ersten «Nine Darter» vor laufender Kamera und kassiert eine unverschämt hohe Prämie Drei-Pfeile-Schnitt von 123,4 Punkten: Van Gerwen schraubt den Weltrekord in die Höhe WM-Neuling verrät: So krass ist es, wenn du erstmals auf der grossen Bühne stehst Darum hält mich Darts stundenlang vor dem TV – im Gegensatz zu Ski, Fussball, Eishockey oder Skispringen Dieser Mann schafft die Reaktion des Jahres – nachdem sein Gegner einen «Nine Darter» wirft, schlägt er beeindruckend zurück «Frostys» Lachanfall am Board: Wenn die Fans den Chancenlosen feiern «Barney» wirft als erster Spieler einen Nine-Darter im Ally Pally Wenn Barney in den Ally Pally einläuft, stellen sich die Nackenhaare auf Die Darts-Charts: Damit du mitsingen kannst, wenn der Ally Pally johlt Darum spielen Schweizer beim Darts-Spektakel überhaupt keine Rolle Der Mann, der aus dem Kneipensport Darts ein Millionen-Business machte Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare