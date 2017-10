Sport

Sven Bärtschi mit Doppelpack die grosse Figur bei Vancouvers Sieg in Detroit



NHL in der Nacht auf Montag Detroit Red Wings – Vancouver Canucks (mit Bärtschi/2 Tore) 1:4

Sven Bärtschi führte die Vancouver Canucks in der NHL bei den Detroit Red Wings mit seinen ersten beiden Saisontoren zu einem 4:1-Erfolg. Bärtschi erzielte das 1:0 und das 3:1 für die Gäste. Im Startdrittel war der Schweizer Stürmer nach einem Abpraller zur Stelle, im Mittelabschnitt traf er mit einem Handgelenkschuss. Für den Langenthaler waren es im achten Spiel die ersten beiden Tore der laufenden NHL-Saison. «Ich hatte in den letzten Partien viele Chancen, insofern fühlt es sich gut an, dass es nun endlich geklappt hat», freute sich Bärtschi. (ram/sda)

