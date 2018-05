Zu viele Brutalo-Fouls – Es ist Zeit, endlich die Trainer zur Kasse zu bitten

Der Einsatz von SCB-Verteidiger Eric Blum ist nach einem der dümmsten Fouls der letzten Wochen im nächsten Spiel fraglich. Wir brauchen eine Regeländerung.

Playoff-Viertelfinal. SC Bern gegen Servette. Das Spiel ist längst entschieden. Noah Rod erwischt SCB-Verteidiger Eric Blum beim Stande von 6:0 mit einem Check am Kopf. SCB-Sportchef Alex Chatelain sagt: «Blums Einsatz im Spiel am Dienstag in Genf ist fraglich.»

Noah Rod ist lediglich mit zwei Minuten bestraft worden. Immerhin wird er nun vom Einzelrichter für zwei Partien aus dem Verkehr gezogen.

Checks gegen den Kopf sind extrem gesundheitsgefährdend und führen oft zu Gehirnerschütterungen. …