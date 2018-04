Sport

Eishockey

Mathias Seger will als 40-Jähriger noch einmal mit den ZSC Lions Meister werden



Bild: KEYSTONE

Der letzte Anlauf des Löwenkönigs – Mathias Seger will noch einmal Meister werden

Mathias Seger steht mit den ZSC Lions im Playoff-Final gegen den HC Lugano. Damit hat der 40-jährige Ostschweizer die Chance, seine grosse Karriere mit dem Meistertitel zu beenden.

Marcel Kuchta

Es waren bewegende Momente. Das Hallenstadion versank nach dem entscheidenden 3:2-Sieg nach Verlängerung im Halbfinal-Duell gegen Titelverteidiger SC Bern im kollektiven Freudentaumel. Mittendrin ein Mann, dem innerlich ein tonnenschwerer Stein vom Herzen gefallen sein musste: Mathias Seger.

Die ZSC-Lions-Verteidigerlegende wusste nach Pius Suters Siegtreffer in der Overtime, dass sein Karrierenende nun sicher noch um ein paar Tage aufgeschoben sein würde. «Ich bin extrem glücklich. Es hätte für mich das letzte Spiel im Hallenstadion sein können. Aber die Jungs haben unglaublich gekämpft», zollt der grosse alte Mann der Lions, Mathias Seger, seinen Teamkollegen allergrössten Respekt.

Bild: KEYSTONE

Im Wissen, dass er seine grossartige Karriere nun vielleicht sogar auf die schönstmögliche Art und Weise abschliessen kann: mit dem Meistertitel. «Es wäre megaschön, wenn er seine Karriere mit einem Sieg beenden könnte», freute sich auch Lions-Stürmer Chris Baltisberger für seinen langjährigen Captain, der vor dieser Saison nach zwölf Jahren durch Patrick Geering abgelöst worden war.

Wieder gegen Lugano – wie ganz zu Beginn von Segers ZSC-Zeit

Noch vor ein paar Wochen wagte man in Zürich Oerlikon nicht einmal im Traum daran zu denken, dass so ein Happy End im Bereich des Möglichen sein könnte. Die Stimmungslage war, gelinde ausgedrückt, bescheiden. Platz sieben nach der Qualifikation. Statt Selbstbewusstsein herrschte Ratlosigkeit, statt Optimismus Skepsis. Und immer wieder kam bei der Aufarbeitung der zahlreichen Problemfelder der Lions auch das Thema Mathias Seger zur Sprache.

Dass er sportlich nicht mehr genüge. Dass er in der Kabine keinen Einfluss mehr habe. Dass er seinen Vertrag gegen den Willen der sportlichen Verantwortlichen und nur dank seiner Beziehung zu Lions-Mäzen Walter Frey um eine letzte Saison verlängern konnte. Schnell wurde vom berühmten «Jahr zu viel» gesprochen. Dem Löwen-König drohte ein unwürdiger Abgang.

Die Monsterdiashow zu Segers Monsterkarriere

Und jetzt das: Die ZSC Lions kämpfen ab Donnerstag gegen den HC Lugano um den Meistertitel. Ausgerechnet gegen den HC Lugano, gegen den man sich zu Beginn des Jahrtausends zwei packende Playoff-Final-Duelle geliefert hatte, welche jeweils auf dramatische Art und Weise mit Meistertiteln der Zürcher endeten.

Schon damals mittendrin im Geschehen und einer der Baumeister der beiden Lions-Titelgewinne: Mathias Seger, damals 22 und 23 Jahre jung. Er durfte am Ende seiner ersten beiden Saisons im Dress der ZSC Lions jeweils den Meisterpokal in die Höhe stemmen. Jetzt träumt man in Zürich davon, dass es spätestens am 27. April wieder so weit könnte.

Keine Zeit für Nostalgie

Der Weg zum Traumziel ist allerdings noch ein weiter. Mathias Seger, in seiner durch und durch professionellen Art, mag sich deshalb nicht gross mit nostalgischen Gedanken aufhalten. Die Siegtreffer von Adrien Plavsic (2000) und von Morgan Samuelsson (2001) mögen sich in den Erinnerungen der Lions-Fans für immer eingebrannt haben.

Das interessiert Seger derzeit wenig. Er sagt zum Duell gegen Lugano nüchtern: «Es ist eine neue Serie, eine neue Zeit.» Und erinnert mahnend an die Viertelfinalserie des vergangenen Jahrs, als die «Bianconeri» die Zürcher schon im Viertelfinal aus den Playoffs warfen: «Wir haben mit Lugano noch eine Rechnung offen.»

Bild: KEYSTONE

Klar ist, dass der «Seger-Faktor» in dieser Finalserie von entscheidender Bedeutung sein könnte. Das Bewusstsein, dem langjährigen Captain den bestmöglichen Abschied zu bescheren, ist bei den Teamkollegen präsent. Chris Baltisberger sagt: «Auf jeden Fall ist Segi eine riesige Motivation für uns.

Gibt's das Happy End?

Wenn man schaut, was er für diese Organisation geleistet hat, aber auch für einzelne Spieler, da will man automatisch mehr Gas geben. Vor allem, wenn man sieht, mit wie viel Einsatz, Leidenschaft und Emotionen er immer noch bei der Sache ist.» Und Pius Suter sagt: «Das ist eine schöne Geschichte und spielt sicher bei allen im Hinterkopf eine Rolle.»

Eine schöne Geschichte wäre es, ja. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber eigentlich darf eine Geschichte mit Matias Seger in der Hauptrolle gar nicht ohne Happy End zu Ende gehen.

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockeymeister 2018? HC Lugano

ZSC Lions

Abstimmen 1,880 Votes zu: Wer wird Schweizer Eishockeymeister 2018? 42% HC Lugano

58% ZSC Lions

11 Herausforderungen, wenn wir auf uns alleine gestellt sind Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare