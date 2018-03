Sport

Eishockey

Wie Taylor Hall neben Nico Hischier zu einem der besten Spieler der NHL wurde



Bild: AP/FR51951 AP

Wie Taylor Hall neben Nico Hischier zu einem der besten Spieler der NHL wurde

Die New Jersey Devils sind auf bestem Weg dazu, die Playoff-Qualifikation zu schaffen. Der wichtigste Spieler dabei ist Nico Hischiers Sturmpartner Taylor Hall.

Adrian Bürgler Adrian Bürgler Folge mirEntfolgen

Er hat es auch in der Nacht auf heute Freitag wieder getan. Taylor Hall konnte zwar für einmal die Niederlage seiner New Jersey Devils nicht verhindern. Dank seinem Powerplay-Tor im zweiten Drittel zum 1:1-Ausgleich hat er aber seine persönliche Punkteserie weiter ausgebaut.

Seit nunmehr 23 Spielen hat der kanadische Flügel immer gepunktet. Kann der 26-Jährige seine Serie noch verlängern, könnte er gar einige historische Marken knacken. Es steht fest: Hall ist der wichtigste Spieler der Devils in dieser Saison. Und einer der besten Spieler in der NHL.

Taylor Hall of the @NJDevils is the 10th player in the last 30 years (since 1987-88) to record at least one point in 23+ consecutive appearances. #NHLStats #NJDvsFLA pic.twitter.com/9T7JKjzEVy — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 2, 2018

Dabei ist die Tatsache, dass er nun für die Devils spielt eigentlich immer noch unglaublich. Der Nummer-1-Draft von 2010 (und damit ein früher Vorgänger von Nico Hischier), wurde ursprünglich von den Edmonton Oilers gezogen. In der Stadt in der kanadischen Provinz Alberta spielte er von 2010 bis 2016 und wusste zu überzeugen.

Das ist Taylor Hall Geburtsdatum: 14. November 1991

Geburtsort: Calgary, Kanada

Position: Flügel

Karriere:

2007 - 2010: Windsor Spitfires

2010 - 2016: Edmonton Oilers

2016 - heute: New Jersey Devils

Erfolge:

NHL-All-Star (15/16, 16/17, 17/18)

WM-Gold (14/15, 15/16)

WM-All-Star (14/15)

Doch im Juni 2016 folgte die grosse Überraschung. Peter Chiarelli, General Manager (GM) der Edmonton Oilers, schickte seinen Star in einem Trade zu den New Jersey Devils und erhielt dafür Adam Larsson, einen jungen schwedischen Verteidiger. Larsson ist zweifelsohne ein guter Spieler, dennoch dürften die Oilers bei diesem Trade klar den Kürzeren gezogen haben.

Taylor Hall has 28 points in a 20 game point streak pic.twitter.com/Lxb8B1lTPl — NHL Trade Rumors (@NHLTradeRumors) February 23, 2018

Denn insbesondere in dieser Saison zeigt Taylor Hall bei New Jersey, was er drauf hat. 69 Punkte (28 Tore, 41 Assists) hat er in dieser Saison in 61 Spielen bereits erzielt. Damit ist er auf die Punkte pro Spiel gerechnet der sechstbeste Skorer der NHL.

Teamintern bei den Devils ist er mit Abstand der beste Skorer. Dahinter folgt auf dem zweiten Rang Nico Hischier. Die beiden bilden gemeinsam mit Jesper Bratt die erste Sturmlinie und sind hauptverantwortlich dafür, dass New Jersey immer noch mitten im Playoff-Kampf ist.

Dabei profitiert der Schweizer in seiner starken ersten Saison sicher von den Leistungen Halls, umgekehrt lässt sich aber dasselbe sagen. Die beiden haben auch gute Statistiken, wenn sie für einmal getrennt voneinander spielen. Hischiers Performance geht neben den extraordinären Zahlen seines Teamkollegen aber fast ein wenig unter.

«Career Year» nennt man in Nordamerika eine Saison, wie sie Taylor Hall derzeit spielt. Ein Jahr, wie man es in seiner ganzen Karriere nur selten hat, also. Dennoch gehört der Kanadier laut nhl.com nicht zu den Favoriten auf die «Hart Memorial Trophy», die jedes Jahr an den Spieler verliehen wird, der «für sein Team am wertvollsten» war.

Die Entwicklung zeigt, dass die Auszeichnung meist einfach an einen der besten Skorer der Liga geht. Dieses Jahr ist Nikita Kucherov von den Tampa Bay Lightning in der Favoritenrolle. Die bislang 82 Punkte des Russen sind natürlich ebenfalls absolut beeindruckend. Allerdings spielt er auch in einem deutlich besseren Team als Hall. Er muss seine Mannschaft nicht beinahe im Alleingang tragen.

Doch wer weiss: Sollte Taylor Hall weiterhin so regelmässig punkten und die Devils am Ende tatsächlich in die Playoffs führen, dann könnte es doch noch reichen. Es wäre eine hochverdiente Auszeichnung.

Dinge, die Hockey-Fans niemals sagen würden Video: Angelina Graf

Meilensteine aus 100 Jahren NHL

Eishockey in Übersee – Geschichten aus der NHL Viva Las Vegas! 5 Punkte, die den verblüffenden Erfolg der Golden Knights erklären 5 Gründe, warum NHL-Superstar Sidney Crosby in der Krise steckt Wayne Gretzky betritt die NHL-Bühne und schickt sich an, alle Rekorde zu brechen Wetten, dass du das Wundermittel von Hischiers Teamkollegen nicht trinken willst? Hischier muss sich steigern, Josi top – die Saisonstarts der NHL-Schweizer unter der Lupe Mark Streit for President – nach dem Rücktritt kann es für ihn nur einen Job geben Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Sidney Crosby schiesst dieses kontroverse Tor – hättest du es gegeben? 68 Fakten zu Jaromir Jagr – Ex-Freundinnen, Feuerwehrmann-Auftritte und legendäre Zitate Adam Henrique krönt seine Rückkehr zu den Devils mit dieser genialen Kiste NHL kurios: Manchmal musst du dein Team mitten im Spiel ohne Abschied verlassen Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Diese 27 GIFs zeigen, weshalb Eishockeyspieler die geilsten Typen der Welt sind «Hischier first» – New Jersey ist verrückt nach dem Schweizer mit der Nummer 13 Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Es kam fast zur Prügelei! Wie aus Nico Hischier in ein paar Sekunden ein Mann geworden ist «Der Senator-Schlächter» – die Reaktionen auf die ersten NHL-Tore von Nico Hischier Von Hoffnungsträgern, Rückkehrern und Ergänzungsspielern – die Schweizer in der NHL Wann fliegt er? Ex-SCB-Trainer Guy Boucher steckt mit Ottawa tief in der Krise «What the flip?!?!» Gaudreau überlistet Wild-Keeper mit herrlichem Penalty-Lupfer Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Meilensteine aus 100 Jahren NHL in Bildern Die Liste der 50 besten NHL-Spieler – Josi büsst 8 Plätze ein, Crosby nicht mehr die 1 Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Wo fliegen 25'017 Teddybären aufs Eis? Natürlich bei den Hershey Bears! Alle Nummer-1-Drafts seit 1984: So gut waren Nico Hischiers Vorgänger in der NHL Nico Hischier zeigt uns, was NHL-Stars in sein Freundschaftsbuch geschrieben haben Eishockey-Maskottchen spürt Wrestling-Blut und demontiert einen gegnerischen Fan brutal Rino Hischier vor dem NHL-Start seines Sohnes: «Nico erhält noch immer Sackgeld von uns» Wayne Gretzky lobt Nico Hischier und sagt, was dessen wichtigste Qualität ist Niederreiter, Josi und Co. prägen die Liga – so gut waren die NHL-Schweizer noch nie Höchste Zeit, dass mal ein ganzer Fanblock die Schiedsrichter anfeuert Ein ungleicher Kampf und «Schere, Stein, Papier» – 5 Video-Highlights der NHL-Nacht Zieht bald ein NHL-Team um? Seattle bewilligt eine Stadion-Sanierung Taufbecken, Pastaschüssel, Caddy – wozu der Stanley Cup im Sommer «missbraucht» wurde Wie ein NHL-Star im für ihn völlig unbekannten Olten landete Nico Hischier ist in seiner ersten NHL-Saison besser unterwegs als Auston Matthews Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare