Sport

Eishockey

Der EHC Olten gewinnt das zweite Finalspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers



Swiss League, Playoff-Final, Spiel 2 EHC Olten – Rapperswil-Jona 1:0 (1:0,0:0,0:0). Serie: 1:1.

Bild: KEYSTONE

Dieses herrliche Buebetrickli entscheidet Spiel 2 des Swiss-League-Finals

Alles wieder offen im Playoff-Final der Swiss League: Nach der Kanterniederlage zum Auftakt kontert der EHC Olten mit einem Heimsieg und gleicht die Best-of-7-Serie gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers auf 1:1 aus.

Olten erwischte einen Auftakt nach Mass. Nach nur gerade 55 Sekunden lagen die «Powermäuse» bereits in Führung. Devin Muller erwischte Rappi-Goalie Melvin Nyffeler backhand mit einem Buebetrickli.

Bei diesem einem Tor blieb es – auch weil Rapperswils Steve Mason, als die Lakers in der letzten Minute ohne Goalie spielten, nur die Latte traf. Die Mehrheit im mit 6270 Zuschauern erstmals in dieser Saison ausverkauften Kleinholz-Stadion verliess dieses mit einem Strahlen im Gesicht. Die Serie wird am Ostermontag in Rapperswil fortgesetzt. (ram)

Das Telegramm

Olten - Rapperswil-Jona Lakers 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

6270 Zuschauer (Saisonrekord/ausverkauft). - SR Dipietro/Mollard, Duarte/Stuber. - Tore: 1. (0:55) Muller 1:0. - Strafen: je 5mal zwei Minuten plus 5 Minuten (Grieder) plus Spieldauer (Grieder) gegen Olten.

Olten: Mischler; Rouiller, Grieder; Lüthi, Bucher; Fröhlicher, Zanatta; Barbero, Bagnoud; Truttmann, Sharp, McClement; Muller, Mäder, Horansky; Wyss, Schirjajew, Haas; Huber, Schneuwly, Rexha.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Iglesias, Schmuckli; Sataric, Maier; Geyer, Büsser; Gähler, Berger; Primeau, Ness, Hüsler; Aulin, Knelsen, Rizzello; Profico, Lindemann, Casutt; Mosimann, Mason, Hügli.

Bemerkungen: Olten ohne Ulmer (krank) und Ihnacek, Rapperswil-Jona ohne Morin (beide überzählige Ausländer) und Brem (verletzt). - Pfostenschuss Mason (59:35/Lattenkreuz). Timeout Rapperswil-Jona (57:49) und ab 57:56 ohne Torhüter. (sda)

Alle Schweizer, die in die NHL gedraftet wurden

Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

In diesen 6 Regionen sind Spaniens Separatisten am stärksten Wenn ein Gruppenfoto mehr sagt als 10'000 Politiker-Worte Siehst du es auch? Diese 23 Dinge mit Gesicht werden dich vermutlich paranoid machen Saudis in der Klemme: Gericht lässt Klage von 9/11-Opfern zu

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare