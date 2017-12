Sport

Eishockey

Patrick Fischer bis 2020 Schweizer Nationaltrainer



Bild: KEYSTONE

Patrick Fischer bis 2020 Schweizer Nationaltrainer – auch Albelin und Wohlwend bleiben

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft der Männer wird bis und mit Heim-Weltmeisterschaft 2020 vom bisherigen Coaching-Staff geführt.

Patrick Fischer als Headcoach und Christian Wohlwend sowie Tommy Albelin als seine Assistenten unterschrieben Zweijahresverträge. Der 42-jährige Fischer ist seit Dezember 2015 Schweizer Nationaltrainer. An der ersten A-WM unter dem früheren NHL-Spieler in Russland scheiterten die Schweizer in der Vorrunde. An der WM 2017 in Paris und Köln führte Fischer das Schweizer Team in die Viertelfinals (1:3-Niederlage gegen Schweden).

Patrick Fischer und Christian Wohlwend, der auch U20-Nationaltrainer bis 2020 bleibt, sind weiterhin Vollzeit-Angestellte bei Swiss Ice Hockey. Tommy Albelin wird neu neben seinem Pensum als Assistenztrainer über die Saison verteilt jeweils 20 weitere Tage in der Schweiz weilen, die er für Scouting-Einsätze an Spielen der National League aufwenden wird.

Umfrage Begrüsst du den Entscheid des Verbands? Ja, Fischer, Albelin und Wohlwend machen das gut.

Man hätte noch bis nach Olympia abwarten können.

Nein, es hätte einen neuen Trainer gebraucht.

Ich will nur das Resultat sehen.

Abstimmen 398 Votes zu: Begrüsst du den Entscheid des Verbands? 16% Ja, Fischer, Albelin und Wohlwend machen das gut.

40% Man hätte noch bis nach Olympia abwarten können.

33% Nein, es hätte einen neuen Trainer gebraucht.

11% Ich will nur das Resultat sehen.

Nationalteam-Manager Raeto Raffainer betonte: «Wir sind mit der Arbeit unserer Trainer sehr zufrieden und überzeugt, dass wir uns mit Kontinuität im Coaching-Staff bestmöglich auf die zukünftigen Grossanlässe vorbereiten können. Die Nationalmannschaft hat sich unter der Führung von Fischer positiv weiterentwickelt und Akzente setzen können, was die jüngsten Resultate in den letzten Monaten gezeigt haben. Ich freue mich auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit.»

In Paris den Umschwung geschafft

Bei der Wahl zum Nationaltrainer war Fischer nicht die erste Wahl gewesen. Und nachdem er an seiner ersten WM 2016 die Viertelfinals verpasst und nur eine Partie nach der regulären Spielzeit gewonnen hatte, schien seine langfristige Zukunft als Nationaltrainer in Frage gestellt.

Spätestens im Mai in Paris schaffte er mit seiner Mannschaft aber den «Turnaround». Erfüllt Fischer seinen Vertrag, dann wäre in jüngerer Vergangenheit einzig Ralph Krueger (1997 bis Februar 2010) länger Nationaltrainer gewesen. (abu/sda)

Fischer fischte an der WM 2017 mit diesen Fischen nach dem Titel

Eishockey Saison 2017/18 Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde «Tsättäszee» 0, Scheibli 85 – eine Reporter-Legende sagt für immer tschüss Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Der fiese Feind im Kopf: Die tragische Geschichte von Olten-Stürmer Ryan Vesce Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Vereinsikone oder Fehleinkauf? – die Top- und Flop-Ausländer in der National League Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Erfolgs-Kreis statt Negativspirale? Die grosse Halbzeit-Bilanz der National-League-Quali Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Hitzköpfe im Romand-Derby – hier geraten Tanner Richard und Barry Brust aneinander Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare