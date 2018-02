Nati-Trainer Fischer konsterniert: «Wir konnten unser Potenzial wieder nicht abrufen» 

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Männer verpasst am olympischen Turnier die direkte Qualifikation für die Viertelfinals. Im letzten Gruppenspiel verlieren die Schweizer gegen Tschechien 1:4.

Die Schweizer Hockey-Nati hat am olympischen Turnier die direkte Qualifikation für die Viertelfinals verpasst. Nach der 1:4-Niederlage gegen Tschechien beenden die Schweizer die Vorrunde auf Platz 3. Nun wartet im Achtelfinal das Duell mit Deutschland.

Um sich direkt für die Runde der letzten acht zu qualifizieren, hätte das Team von Patrick Fischer im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien einen Sieg nach 60 Minuten benötigt. Davon waren die Schweizer trotz des besseren Schussverhältnisses (29:28) letztlich weit entfernt. Zu überlegen und abgeklärt agierten die Tschechen.

Patrick Fischer: