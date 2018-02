Sport

Eishockey

Auf diese 7 Dinge muss die Schweiz achten, um gegen Deutschland zu gewinnen



Bild: KEYSTONE

Auf diese 7 Dinge muss die Schweiz achten, um gegen Deutschland zu gewinnen

Das Vorgeplänkel im olympischen Eishockeyturnier ist vorbei. Ab jetzt geht es in jedem Spiel um die Medaillen. Im Achtelfinal (heute um 13 Uhr, watson tickert live) trifft die Schweiz ausgerechnet auf Erzrivale Deutschland.

Adrian Bürgler Adrian Bürgler Folge mirEntfolgen

Spiele gegen Deutschland sind als Schweizer Eishockey-Fan nie ein Genuss. Die Spiele sind oft zäh, unattraktiv und haben nicht immer den erhofften Ausgang. Jüngstes Beispiel war das Testspiel in Kloten im Vorfeld der Olympischen Spiele. In einer langweiligen Partie unterlag die Schweiz dem Nachbarn aus dem Norden mit 1:2 nach Verlängerung.

Unvergessen ist auch der WM-Viertelfinal 2010, als die Deutschen unserer Eishockey-Nation wohl eine der bittersten WM-Pleiten der Geschichte beifügten. Die 0:1-Niederlage resultierte in einer unrühmlichen Massenschlägerei. Damit es nicht wieder so weit kommt, muss die Schweiz verschiedene Dinge beachten.

Konzentrierte Torhüterleistung

Gegen Deutschland muss der Torhüter – vermutlich Jonas Hiller – von Beginn weg bereit sein. Denn die Deutschen schiessen gerne und oft. In allen bisherigen Partien hat das Team von Marco Sturm das Schussverhältnis für sich entschieden, auch gegen Schweden und Finnland. Mag sein, dass die Qualität dieser Schüsse nicht immer die beste ist. Dennoch muss die Schweiz aufpassen, dass sie nicht durch eine Unkonzentriertheit in Rückstand gerät.

Bild: KEYSTONE

Fehlpässe reduzieren

Das grösste Problem der Schweiz gegen Tschechien und auch gegen Kanada waren extrem viele Fehlpässe im Spielaufbau. Gegen die Tschechen leisteten sich die Jungs von Patrick Fischer bei nummerischem Gleichstand 35 Scheibenverluste – 28 davon waren in der eigenen Zone. Das darf gegen Deutschland nicht nochmals der Fall sein.

Steigerung der Toplinie

An der vergangenen WM waren Gaëtan Haas, Vincent Praplan und Denis Hollenstein die beste Schweizer Linie. Am Olympiaturnier sind sie bislang eine einzige Enttäuschung. Während Haas im Spiel gegen Kanada noch zu überzeugen vermochte, blieb insbesondere Vincent Praplan bislang mehrheitlich unsichtbar. Gegen Tschechien kürzte Patrick Fischer ihm die Einsatzzeit denn auch drastisch. Für einen erfolgreichen weiteren Turnierverlauf, muss diese Linie wieder skoren.

Hab mir die Eiszeiten der Schweizer Stürmer über die 3 Spiele angesehen und das spannend gefunden. Leider kann man ohne weitere Daten wenig sinnvolles damit anfangen...



I made a Chart anyways :D pic.twitter.com/4Yt02uSCPs — Micha Hofer (@EuroCaps) February 18, 2018

An der Effizienz schrauben

Glaubt man der offiziellen Statistik des Internationalen Eishockeyverbands (IIHF), ist die Schweiz das vierteffizienteste Team des Olympiaturniers. Etwas mehr als zehn Prozent aller Schüsse gehen rein. Allerdings erzählt diese Statistik nur die halbe Wahrheit. Der 8:0-Sieg gegen Korea schraubt sie in falsche Höhen. Gegen Kanada und Tschechien betrug die Schusseffizienz nur 3,45 Prozent. Deutlich zu wenig.

Das liegt auch daran, dass die Schweiz nur zu schlechten Abschlusspositionen kommt. Gegen Tschechien gelang der Mannschaft nur ein Schuss aus dem Slot, bei dem es auch zu einer Torchance kam. Gegen Deutschland muss die Schweiz für mehr Verkehr vor dem gegnerischen Tor sorgen um Ablenker und Abpraller zu provozieren. Im Testspiel gegen das Team von Marco Sturm vor Olympia ist dieses Vorhaben noch deutlich misslungen.

Powerplay verbessern

Aus bisher acht Gelegenheiten hat die Schweiz genau einen Powerplay-Treffer erzielt. Auch hier das Fazit: Das ist nicht genug. Damit liegt sie auf dem neunten Rang, nur Norwegen, Schweden und Korea sind noch schlechter. Wollen Diaz, Moser und Co. um die Medaillen mitreden, muss auch hier eine Steigerung erfolgen.

Strafen ausmerzen

Die Schweiz hat bislang im ganzen Turnier am zweitwenigsten Strafen genommen. Und das ist auch gut so. Denn Assistenztrainer Tommy Albelins Taktik in Unterzahl geht bislang überhaupt nicht auf. Die Boxplay-Effizienz der «Eisgenossen» beträgt 62,5 Prozent – der schlechteste Wert aller Teams an den Olympischen Spielen. Der Wert wird etwas relativiert durch die Tatsache, dass Kanada und Tschechien zu den besten Powerplay-Mannschaften des Turniers zählen. Dennoch: Die Schweiz darf gegen Deutschland keine unnötigen Strafen nehmen.

Die bisherigen Spiele Deutschlands Deutschland – Finnland 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Deutschland – Schweden 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Deutschland – Norwegen 2:1nP (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Brooks Macek und Dominik Kahun im Griff haben

Mit je zwei Skorerpunkten sind Patrick Hager und Brooks Macek die bislang gefährlichsten deutschen Stürmer an Olympia. Hager hat zwei Tore erzielt, Macek kommt auf ein Tor und einen Assist. Doch neben den beiden, gilt es vor allem auch Dominik Kahun im Griff zu haben. Der 22-jährige Stürmer vom EHC München hat bislang einen Assist geliefert, ist aber in der offensive ein ständiger Gefahrenherd.

Bild: EPA/EPA

So werden Beat Feuz und Martin Rios in Kloten gefeiert 2m 23s So werden Beat Feuz und Martin Rios in Kloten gefeiert Video: srf/SDA SRF

Die besten Bilder von Olympia 2018

Unvergessene Olympia-Momente: Winterspiele Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! 04.02.1932: Eisschnellläufer Jack Shea wird Olympiasieger und ahnt nicht, was er damit auslöst 17.02.2006: Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», als Lindsey Jacobellis ihr Gold schenkt Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», da schenkt ihr Jacobellis Gold 26.02.2002: Hexerei, von der Putzfrau geweihtes Wasser und Doping – Johann Mühlegg läuft, bis er auffliegt 09.02.1964: Die Schweiz erlebt mit der «Schmach von Innsbruck» ein historisches Debakel 11.02.1972: Wie die DDR dem Vogelmenschen die Flügel stutzte 23.02.1980: Das zweite «Miracle on Ice» – in neun Tagen fünfmal Olympiasieger 25.02.1994: Am Ende strahlt die Schöne Nancy Kerrigan und das Biest Tonya Harding vergiesst bittere Tränen 16.02.2002: Der krasse Aussenseiter Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 26.02.1988: Vreni, vidi, vici Liechtenstein ist so klein, dass es fast in eine Gondelbahn passt. Wieso uns der Nachbar 1980 trotzdem abgetrocknet hat Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt 07.02.1972: Wie «Aroma-Kaffee» Bernhard Russi zum Abfahrts-Olympiasieger machte 10.02.2002: Simon Ammann, der voll geile Harry Potter der Lüfte, wird Olympiasieger 20.02.2014: Ein Sturz produziert das beste Photo-Finish aller Zeiten – zumindest für Profiteur Armin Niederer 27.02.2010: Alles scheint nach dem Sturz verloren – da schwimmt sie einfach übers Eis und rettet Deutschland in den Final 18.02.2006: Als die «Eisgenossen» kanadischer spielen als die Kanadier und sich für eine uralte Schmach rächen Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten Der Adler ist gelandet – «Eddie the Eagle» springt in die Herzen der Fans Pirmin Zurbriggen krönt seine Karriere mit dem Abfahrts-Olympiasieg in Calgary 03.02.1972: «Ogis Leute siegen heute» wird zum Motto einer ganzen Nation Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt Der historische Schrei des berühmtesten Münstertalers 12.02.2006: Die Ösi-Reporter reiben schon gierig die Hände – da klaut ein Franzose doch tatsächlich noch «ihr» Abfahrts-Gold Strassenbauer, Pistencowboy, Olympiasieger, Pechvogel, Stehaufmännchen Strassenbauer, Pistencowboy, Pechvogel, Stehaufmännchen, Olympiasieger Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare