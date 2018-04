Knapper geht's nicht – hier fehlten dem EHC Kloten nur Zentimeter zum Ligaerhalt

Rapperswil-Jona ist zurück im Oberhaus – Kloten steigt erstmals seit 56 Jahren ab

Der EHC Kloten ist abgestiegen! 56 Jahre nach dem Aufstieg in die NLA am Grünen Tisch erfolgte die erste Relegation der Klubgeschichte. Die Rapperswil-Jona Lakers gewannen die «Belle» in Kloten mit 2:1 nach Verlängerung.

Die vor drei Jahren in die Swiss League (damals noch NLB) abgestiegenen Rapperswil-Jona Lakers vollendeten ihre Bilderbuch-Saison: Nach dem Cupsieg und dem Meistertitel in der Swiss League schafft das Team von Jeff Tomlinson auch die angestrebte Rückkehr in die höchste Schweizer Spielklasse.

Und Kloten half am Ende alles nichts mehr! Auch der zweite Trainerwechsel der Saison von Kevin Schläpfer zu André Rötheli zeitigte null Wirkung. Kloten beendete die Qualifikation auf dem letzten Platz, …