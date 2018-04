Sport

Eishockey

Freinacht in Rappi! So feiern die Lakers die Rückkehr in die National League



bild: zvg

Freinacht in Rappi! So feiern die SCRJ Lakers die Rückkehr in die National League

Auf dem Eis in Kloten

Was für ein Spiel! Was für ein Sieg! Was für eine Rückkehr in die National League!

Nach drei Jahren in der Swiss League werden die Rapperswil-Jona Lakers nächste Saison wieder ganz oben mitspielen. In einem an Spannung kaum auszuhaltenden Spiel siegten die Lakers in der Verlängerung gegen den EHC Kloten mit 2:1. Noch auf dem Eis liess sich das Team von seinen Fans gebührend feiern.



Auch den Keeper der Lakers freut's WE ARE BACK!!!!!! — Melvin Nyffeler (@NYF60) 25. April 2018

Gratulant aus der NHL Yeeeees baaby!! Gratuliere! Proud of the boys @lakers_1945 #NLA https://t.co/GjRuvijjev — Timo Meier (@MeierTimo) 25. April 2018

Direkt aus der Narkose Wachsch am 1.15 us de Narkose uf, 1.Frog an Arzt: "Hend d @lakers_1945 gunne?"

Evt. hann i alli im Ufwachruum ufgweckt, aber nur evt.

JAAAA MAAAN, MIR SIND ZRUGG!!🔴⬜🔵 Fiiret für mi mit!!#SCRJLakers @_watsonSport @srfsport @MySports_CH — L7 (@7lukas7ls) 26. April 2018

Auf dem Hauptplatz in Rappi

Danach ging es auf direktem Weg nach Rapperswil auf den Hauptplatz. Die ganze Mannschaft wurde zur grossen Schlosstreppe gekarrt und kurz nach 1 Uhr knallten die Korken. Oder besser gesagt, es öffneten sich die Zapfhähne. Denn angesagt war nicht nur eine Freinacht, sondern auch Freibier.

Die Feier kann beginnen! Die Feier kann beginnen! pic.twitter.com/OMje8n01tL — Rappi Live (@rappi_live) 25. April 2018

Die Stars der Stunde auf der Schlosstreppe:

bild: zvg

bild: zvg

bild: zvg

Captain Rizzello spricht zu den Fans Was wohl passiert, wenn @NYF60 das Kommando übernimmt? Wir haben keine Ahnung - sieh es dir an😏 #MySportsCH #NationalLeague #HomeofSports pic.twitter.com/noMaDctaNa — MySportsCH (@MySports_CH) 25. April 2018

Nyffeler hat die Worte wieder gefunden: Hey @NYF60 , luäg mau härä😜! Info am Rande: Cyrill Geyers Nummer soll nicht mehr vergeben werden🙌🏼 #HomeofSports #MySportsCH #NationalLeague pic.twitter.com/gDqXsShUKr — MySportsCH (@MySports_CH) 26. April 2018

bild: zvg

Trainer Jeff Tomlinson hält sich vornehm zurück: ⤵️Der Mann hat den Aufstieg möglich gemacht - Zeit, dass er zu Wort kommt! Das Bier hat er natürlich in der Hand🤗😅! #HomeofSports #MySportsCH #NationalLeague @lakers_1945 pic.twitter.com/oHSaKsRJZA — MySportsCH (@MySports_CH) 26. April 2018

bild: zvg

(pre/sas)

Alle NLA-Absteiger seit Einführung der Zwölfer-Liga

