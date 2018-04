Sport

Eishockey

Die Rapperswil-Jona Lakers feiern ihre Rückkehr in die National League.



So jubeln die Rapperswil-Jona Lakers

So feiern die Rapperswil-Jona Lakers die Rückkehr in die National League

Was für ein Spiel! Was für ein Sieg! Was für eine Rückkehr in die National League!

Nach drei Jahren in der Swiss League werden die Rapperswil-Jona Lakers nächste Saison wieder ganz oben mitspielen. In einem an Spannung kaum auszuhaltenden Spiel siegten die Lakers in der Verlängerung gegen den EHC Kloten mit 2:1. Noch auf dem Eis liess sich das Team von seinen Fans gebührend feiern.



Auch den Keeper der Lakers freut's WE ARE BACK!!!!!! — Melvin Nyffeler (@NYF60) 25. April 2018

Direkt aus der Narkose Wachsch am 1.15 us de Narkose uf, 1.Frog an Arzt: "Hend d @lakers_1945 gunne?"

Evt. hann i alli im Ufwachruum ufgweckt, aber nur evt.

JAAAA MAAAN, MIR SIND ZRUGG!!🔴⬜🔵 Fiiret für mi mit!!#SCRJLakers @_watsonSport @srfsport @MySports_CH — L7 (@7lukas7ls) 26. April 2018

Danach ging es auf direktem Weg nach Rapperswil auf den Hauptplatz. Die ganze Mannschaft wurde zur grossen Schlosstreppe gekarrt und um 01 Uhr knallten die Korken. Oder besser gesagt, es öffneten sich die Zapfhähne. Denn angesagt war nicht nur eine Freinacht, sondern auch Freibier.

Die Feier kann beginnen! Die Feier kann beginnen! pic.twitter.com/OMje8n01tL — Rappi Live (@rappi_live) 25. April 2018

Die Stars der Stunde auf der Schlosstreppe

