Sport

Eishockey

SCB vs. ZSC Lions – die 4 denkwürdigsten Playoff-Serien zwischen den NL-Titanen



Bild: KEYSTONE

SC Bern vs. ZSC Lions – die 4 denkwürdigsten Playoff-Serien zwischen den NL-Titanen

Bern gegen die ZSC Lions ist ein Klassiker im Schweizer Eishockey. Es überrascht kaum, dass sich die beiden Grossklubs der Liga in der Vergangenheit schon mehrere erinnerungswürdige Playoff-Serien geliefert haben. Ein Rückblick vor der neusten Episode des Duells.

Krutow und der Schluefweg (1992)

Erstmals spielt der ZSC in den Playoffs eine Rolle, weil er in den Viertelfinals sensationell das «Grande Lugano» ausschaltet – dank dem übergewichtigen, mittlerweile verstorbenen Superstar Wladimir Krutow. Das kommt so überraschend, dass das Hallenstadion für den Halbfinal gegen Bern besetzt ist.

Der ZSC muss ausgerechnet in den Klotener Schluefweg ausweichen. Krutow geht die Puste aus, der ZSC bleibt chancenlos (0:3 Siege) und Bern wird anschliessend Meister.

Alle bisherigen Playoff-Serien: 1992: Halbfinal, 3:0 für den SC Bern

1996: Viertelfinal, 3:1 für den SC Bern

1997: Viertelfinal, 3:2 für den SC Bern

2012: Final, 4:3 für die ZSC Lions

2016: Viertelfinal, 4:0 für den SC Bern

Überhärte und das Ende des alten ZSC (1997)

Ein Jahr nach einem unüblich unspektakulären Duell (3:1 für Bern) stehen die Zürcher im Viertelfinal wie 1992 vor einer Sensation, der «Zett» führt gegen Qualifikationssieger Bern 2:0. Doch dann packt der SCB die (Über-)Härte aus, der ZSC fällt darauf rein und gibt die Serie noch aus der Hand.

Schiedsrichter Danny Kurmann gibt später zu, dass er in diesem Duell phasenweise «überfordert» gewesen sei. Es ist der letzte Auftritt des alten Zürcher SC. Wenige Wochen später fusioniert der ZSC mit den Grasshoppers, die ZSC Lions werden geboren.

Bild: KEYSTONE

Zweieinhalb Sekunden (2012)

Im Frühjahr 2012 stehen sich die Grossklubs zum bisher einzigen Mal im Final gegenüber. Nach einer 3:1-Führung für den SCB in der Serie kehren die ZSC Lions zurück. Im siebten und entscheidenden Spiel in Bern sorgt Steve McCarthy für einen der denkwürdigsten Playoff-Momente.

Zweieinhalb Sekunden (!) vor dem Ende der regulären Spielzeit schiesst er die Zürcher mit einem überaus umstrittenen Treffer ins Meisterglück. Berns damaliger Torhüter Marco Bührer behauptet noch immer, er sei behindert worden und der Treffer sei deshalb irregulär gewesen.

«Crawford weg!» und Berner Auferstehung (2016)

Vor zwei Jahren werden die ZSC Lions auch dank dem künftigen NHL-Superstar Auston Matthews souverän Qualifikationssieger, Bern stolpert gerade noch so in die Playoffs. Doch im Viertelfinal-Duell zwischen den beiden Teams ist alles anders. Weil die Zürcher straucheln, fordert der «Tages-Anzeiger» mitten in der Serie die sofortige Absetzung von Trainer Marc Crawford.

Crawford geht erst nach der Saison, der SCB siegt sensationell 4:0. Seither sind die Berner das Mass aller Dinge, sie gewinnen sieben Playoff-Serien in Folge und zweimal den Meistertitel.

Und nun?

Zwei Jahre nach dem letzten Duell treffen die beiden Grossklubs der Liga wieder aufeinander. Es kündigt sich eine spektakuläre Serie an. Auf der einen Seite der in den letzten zwei Jahren so souveräne und abgeklärte Titelverteidiger aus Bern, auf der anderen Seite eine Zürcher Mannschaft, die erstmals seit dem Halbfinal 2015 eine Playoff-Serie für sich entschied und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wieder gefunden hat.

Umfrage Wer schafft es in den Playoff-Final? Bern und Biel

Bern und Lugano

ZSC und Biel

ZSC und Lugano

Abstimmen 2 Votes zu: Wer schafft es in den Playoff-Final? 0% Bern und Biel

0% Bern und Lugano

0% ZSC und Biel

0% ZSC und Lugano

«Alle haben uns schon abgeschrieben», hatte Sven Leuenberger, der Sportchef der ZSC Lions, vor den Viertelfinals auf die Frage geantwortet, was denn in den Playoffs für seine Mannschaft spreche. Die mit einem Zwinkern begleitete Aussage beruhte auf dem Szenario Hoffnung. Mittlerweile dürfte aber auch der bis im letzten Sommer in den Diensten des SCB gestandene Leuenberger realisiert haben, dass der Traum vom Meistertitel gar nicht so abwegig ist.

Die Qualität des Zürcher Kaders ist unbestritten. Gegen Zug gelang es dem Team erstmals seit drei Jahren wieder, die Stärken in einer Playoff-Serie abzurufen. Hoffnung dürfte der Mannschaft von Hans Kossmann, der im Dezember den entlassenen Hans Wallson als Trainer abgelöst hat, auch ein Blick in die Statistiken der laufenden Saison machen. Drei der vier umstrittenen Direktduelle gegen den Qualifikationssieger entschieden die Lions für sich.

Bild: KEYSTONE

Genau diese Statistik dürfte den Spielern des SC Bern nur ein Lächeln entlocken. Keine Mannschaft in der Schweiz kennt ihre Stärken so gut wie jene des SCB. Seit dem Viertelfinal-Duell gegen die ZSC Lions vor zwei Jahren scheint das Selbstvertrauen der Berner unerschütterlich. In wichtigen Momenten gelang es dem SCB bisher stets, den Schalter im positiven Sinn umzulegen. Fährt der SCB in diesem Stil fort, ist der erste Titel-Hattrick eines Klubs seit 1995 (Kloten) durchaus realistisch. (pre/sda)

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Video: Angelina Graf

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo