Dänemark überrascht gegen Finnland – Schweden demontiert Österreich



Eishockey-WM, 4. Spieltag Gruppe A in Kopenhagen:

Schweiz – Weissrussland 5:2 (2:2,1:0,2:0)

Schweden – Österreich 7:0 (2:0,3:0,2:0) Gruppe B in Herning:

Deutschland – Südkorea 6:1 (1:0,3:0,2:1)

Finnland – Dänemark 2:3 (0:0,1:2,1:1)



Gastgeber Dänemark sorgt gegen Finnland für eine Überraschung, Schweden überrollt Österreich. Deutschland wahrt sich mit einem souveränen Sieg gegen WM-Neuling Südkorea die Viertelfinalchancen.

Deutschland – Südkorea 6:1

Nach den Niederlagen gegen Dänemark, Norwegen und die USA darf Deutschland gegen WM-Neuling Südkorea endlich jubeln. Die Mannschaft von Marco Sturm gewinnt in Herning mit 6:1.

Für die Tore auf Seiten Deutschlands waren Yasin Ehliz (21. & 49. Minute), Leon Draisaitl (11.), Patrick Hager (30.), Frederik Tiffels (35.) und Yannic Seidenberg (53.) besorgt. Drei der sechs Tore erzielten die Deutschen im Powerplay, so auch die ersten beiden zur 2:0-Führung. NHL-Stürmer Leon Draisaitl (1 Tor, 2 Assists) sowie die Olympia-Silbermedaillengewinner Yannic Seidenberg (1/2) und Matthias Plachta (0/3) steuerten je drei Skorerpunkte zum ungefährdeten Dreier bei. Den Ehrentreffer für die Südkoreaner erzielte Brock Radunske zwei Minuten vor Spielende ebenfalls in Überzahl.

Südkorea steht damit nach vier Spielen nach wie vor punktelos am Tabellenende und wird wohl in die B-Gruppe absteigen. Deutschland hingegen wahrt sich zumindest eine theoretische Chance, die Viertelfinals doch noch zu erreichen.

Dänemark – Finnland 2:3

Gastgeber Dänemark zeichnete an der Weltmeisterschaft mit einem 3:2 gegen Finnland für die erste grosse Überraschung verantwortlich. In den ersten drei Partien waren die Finnen über ihre Gegner hinweggefegt – 8:1, 8:1, 7:0 lauteten die Ergebnisse. Insofern deutete nichts auf eine Niederlage gegen die Dänen hin. Das siegbringende Tor für die Gastgeber zum 3:2 erzielte Nicklas Hardt 119 Sekunden vor dem Ende im Powerplay, nachdem schon Frans Nielsen in Überzahl zum 1:0 (33.) erfolgreich gewesen war.

Mikkel Boedker, Teamkollege von Timo Meier bei den San Jose Sharks, hatte bei seinem ersten Einsatz an dieser WM bei allen drei Toren der Dänen seinen Stock im Spiel. Auf den dritten Gegentreffer gelang den Finnen keine Reaktion mehr, auch weil Teuvo Teräväinen 17 Sekunden nach dem 2:3 eine Strafe kassierte. Für die Dänen war es der zweite Erfolg nach dem 3:2 nach Penaltyschiessen gegen den Olympia-Zweiten Deutschland.

Schweden – Österreich 7:0

Nach der Niederlage der Finnen sind nur noch zwei Teams verlustpunktlos: Olympiasieger Russland und Schweden, die nächsten beiden Gegner der Schweizer Mannschaft. Die Schweden gewannen mit dem 7:0 gegen Aufsteiger Österreich auch ihre vierte Partie, wobei sie zum dritten Mal zu Null spielten. Rikard Rakell untermauerte mit zwei Toren und einem Assist die starke Form. Der Stürmer der Anaheim Ducks hält nun bei zehn Skorerpunkten (5 Treffer) an diesem Turnier. Besser sind nur die Finnen Sebastian Aho (5/7) und Tereväinen (4/7).

Die Tabellen

Gruppe A

Gruppe B

Die Telegramme

Deutschland - Südkorea 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Herning. - 7092 Zuschauer. - SR Hribik/Kaukokari (CZE/FIN), Lhotsky/Suominen (CZE/FIN). -

Tore: 11. Draisaitl (Plachta, Yannic Seidenberg/Ausschluss Park Woosang) 1:0. 21. Ehliz (Plachta, Yannic Seidenberg/Ausschluss Radunske) 2:0. 30. Hager (Holzer, Draisaitl) 3:0. 35. Tiffels (Michaelis) 4:0. 49. Ehliz (Kahun, Draisaitl) 5:0. 53. Yannic Seidenberg (Plachta/Ausschluss Radunske) 6:0. 58. Radunske (Ahn) 6:1. -

Strafen: 4mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Jonas Müller, Holzer) gegen Deutschland, 9mal 2 Minuten gegen Südkorea.

Schweden - Österreich 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Kopenhagen. - 8547 Zuschauer. - SR Kubus/Schukies (SVK/GER), Kohlmüller/Sormunen (GER/FIN). -

Tore: 10. Kempe (Lindholm/Ausschluss Zwerger) 1:0. 18. Janmark (Rakell) 2:0. 23. Rakell (Zibanejad, Janmark/Ausschluss Ganahl) 3:0. 29. (28:53) Rakell 4:0. 30. (29:17) Nyquist (Kempe) 5:0. 48. Zibanejad (Janmark, Andersson) 6:0. 54. Pääjärvi (Johan Larsson) 7:0. -

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Schweden, 4mal 2 Minuten gegen Österreich. -

Bemerkungen: Österreich mit Ulmer (Lugano), Zwerger (Ambri-Piotta) und Obrist (Kloten).

Finnland - Dänemark 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Herning. - 10'800 Zuschauer (ausverkauft). - SR Mayer/Wehrli (USA/SUI), McCrank/Sefcik (CAN/SVK). -

Tore: 33. Frans Nielsen (Jensen Abbo, Boedker/Ausschluss Manninen) 0:1. 35. Aho (Teräväinen, Granlund/Ausschluss Jesper Jensen) 1:1. 38. Bjorkstrand (Boedker, Lauridsen) 1:2. 56. Granlund (Koivisto; Nutivaara) 2:2. 59. Hardt (Boedker, Frans Nielsen) 2:3. -

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Finnland, 5mal 2 Minuten gegen Dänemark. (sda)

