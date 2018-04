Sport

So klein sind die Aussichten Luganos, das 0:2 im Playoff-Final noch zu drehen



So klein sind die Aussichten Luganos, das 0:2 im Playoff-Final noch zu drehen

0:2 liegt der HC Lugano in der Playoff-Finalserie gegen die ZSC Lions zurück. Hüben wie drüben wird betont, dass das noch keineswegs etwas heisse. Doch stimmt das wirklich? Fakt ist: Spektakuläre Wenden sind selten. Aber Fakt ist auch: Lugano schaffte es schon mehrmals.

Spiel 3 heute Abend Die ZSC Lions führen in der Playoff-Finalserie gegen den HC Lugano mit 2:0. Die dritte Partie wird heute Abend ausgetragen (ab 20.15 Uhr im watson-Liveticker).

Wer schaffte das?

Wer in einer Best-of-seven-Serie mit 0:2 zurück liegt, dessen Aussichten auf einen Triumph sind nur noch gering. Das zeigt der Blick zurück ins Geschichtsbuch, seit 1985/86 in der Schweiz die Playoffs eingeführt wurden. Seither gelang es elf Mal einem Team, nach Niederlagen in den ersten beiden Spielen die Serie noch für sich zu entscheiden (in früheren Jahren genügten dazu drei Siege).

Halbfinal 1986/87: Kloten – Davos 3:2

Viertelfinal 1990/91: Fribourg – Ambri 3:2

Viertelfinal 1996/97: Bern – ZSC 3:2

Final 2002/03: Lugano – Davos 4:2

Viertelfinal 2005/06: Lugano – Ambri 4:3

Viertelfinal 2006/07: Davos – ZSC 4:3

Viertelfinal 2006/07: Zug – Rapperswil 4:3

Viertelfinal 2007/08: Davos – Zug 4:3

Final 2007/08: ZSC – Servette 4:2

Viertelfinal 2013/14: Kloten – Davos 4:2

Halbfinal 2017/18: Lugano – Biel 4:2

Elf Serien von insgesamt 218, die es bislang in der höchsten Schweizer Spielklasse gegeben hat. Das heisst: Nur in 5 Prozent aller Serien kam es vor, dass ein Team mit 2:0 Siegen führte und trotzdem das andere weiterkam.

Wenden im Final

Von diesen elf gewendeten Serien waren zwei Finals. Ein Mal schaffte Lugano noch die Wende (2003 gegen Davos), ein Mal der jetzige Gegner ZSC Lions (2008 gegen Servette).

Die Parallelen dieser beiden Final-Serien zur aktuellen: Sie waren ebenfalls sehr ausgeglichen. Davos gewann die ersten zwei Spiele jeweils mit 3:2 und verlor dann 3:5, 3:4, 0:3 und 0:4. Noch enger war's zwischen dem ZSC und Servette. Die Genfer gewannen 4:3 n.V. und 4:2, danach gewannen die Zürcher 3:2, 3:2, 3:2 n.P. und 2:1 n.P.

Warum darf Lugano noch hoffen?

Dass die bisherigen beiden Finals 2018 so eng waren (die ZSC Lions siegten 1:0 in Lugano und 5:4 n.V. in Zürich) ist ein Punkt, welcher dem HC Lugano noch Hoffnung machen darf. So war's schliesslich auch 2003 und 2008.

Anlass zur Hoffnung bietet aber vor allem die Leistung des Teams in der diesjährigen Halbfinal-Serie. Da lag Lugano gegen Biel mit 0:2 Siegen zurück und in der dritten Partie mit 0:3 – ehe es diese noch spektakulär mit 6:3 gewann und die Bieler schliesslich nach deutlichen Erfolgen in der Serie mit 4:2 eliminierte. Lugano ist damit das einzige Schweizer Team, dem es schon drei Mal gelang, trotz 0:2-Rückstand noch weiter zu kommen.

Die «Bianconeri» schafften es ausserdem auch als erste von bislang erst drei Mannschaften in der Schweiz, sogar aus einem 0:3-Rückstand in der Serie noch ein 4:3 zu machen. 2006 lagen die Bianconeri gegen den Rivalen Ambri-Piotta scheinbar unaufholbar zurück, ehe sie die Viertelfinal-Serie noch wendeten und anschliessend sogar den Titel holten.

Für den HC Lugano ist also noch nicht alles verloren. Trotzdem: Auf Grund der Resultate der vergangenen drei Jahrzehnte sollten die Tessiner heute Abend in der heimischen Resega besser gewinnen, um in der Serie auf 1:2 zu verkürzen. Sonst wird die Luft sehr dünn und Lugano müsste sich damit abfinden, nach 2000 und 2001 wohl auch seinen dritten Playoff-Final gegen die ZSC Lions zu verlieren.

Alle Schweizer Meister seit Einführung der Playoffs

