Sport

Eishockey

Eishockey: Darum ist der Ligaerhalt für den EHC Kloten plötzlich ganz nahe



Bild: PPR

Dem «Verräter» sei Dank – darum ist der Ligaerhalt für Kloten plötzlich ganz nahe

Kloten hat den Ausweg aus einer scheinbar aussichtslosen Situation gefunden und steht nach dem dritten Sieg in Serie vor dem Ligaerhalt. Das hat die Mannschaft Denis Hollenstein zu verdanken.

Adrian Bürgler Adrian Bürgler Folge mirEntfolgen

Was war das wieder für ein Krimi gestern Abend in der Ligaqualifikation! Schnelle Führung für Kloten, Wende von Rapperswil und Overtime-Drama – alles war vorhanden. Ich persönlich habe im Laufe des Abends beide Mannschaften mehrmals abgeschrieben.

Am Ende jubelt aber der EHC Kloten. Zum dritten Mal in Folge gewinnt der Oberklassige in der Ligaqualifikation gegen den Unterklassigen. Zum ersten Mal seit dem Abstieg verlieren die Lakers wieder einmal drei Spiele in Serie. Und zum ersten Mal überhaupt gewinnt der EHC Kloten in dieser Saison drei Spiele hintereinander. Die Wende ist perfekt, der Ligaerhalt für die Zürcher zum Greifen nahe. Was ist passiert?

Denis Hollenstein ist passiert. Der Captain der Flughafenstädter ist der Grund, warum es Kloten plötzlich wieder läuft. Ausgerechnet Hollenstein, der nächste Saison für die ZSC Lions auflaufen wird. Hollenstein, der von einem Teil der Klotener Fans als «Verräter» beschimpft und – ungerechtfertigterweise – als Grund für die miserable Saison genannt wurde.

Talent, Tore und Wille

Der Nationalstürmer hat die Serie mit seinen Toren, seinem Talent und seinem unermüdlichen Einsatzwille gedreht. Wer diese Serie mitverfolgt hat, hat gesehen, wie gut Hollenstein wirklich ist. Er sorgt in jedem seiner Einsätze für Torgefahr. Er deckt die Scheibe ab wie kein Zweiter und läuft die Lakers-Abwehr schwindlig.

Der 28-Jährige ist klar der beste Einzelspieler auf dem Feld. Einzig Vincent Praplan könnte mit ihm mithalten. Doch der Flügel, der nächste Saison sein Glück in Nordamerika versucht, ist derzeit noch etwas in der Krise.

Die ersten zwei Spiele kämpfte Hollenstein noch glücklos. Er schoss viel auf den gegnerischen Kasten, blieb aber ohne Torerfolg.

Ab der dritten Partie kam dann endlich der Lohn: Im Rekordspiel von Kloten flog der Flügel auch in der zweiten und dritten Verlängerung noch übers Eis und schoss in der 103. Minute den entscheidenden Treffer. Es war eine Initialzündung: Im vierten Spiel traf er erneut und gestern gelang ihm mit etwas Glück der wichtige Treffer zum 3:3-Ausgleich 49 Sekunden vor der Sirene.

Röthelis Schachzug

Im Windschatten von Denis Hollenstein nehmen plötzlich andere Klotener wieder Fahrt auf. Auch Patrick Obrist, Steve Kellenberger, Tim Bozon oder Tomi Santala treffen nun das Tor wieder und tragen so ihren Teil zum Erfolg der Zürcher Unterländer bei.

Bild: KEYSTONE

Das ist unter anderem auch Trainer André Rötheli zu verdanken. Der 47-Jährige hat die Flügelzange mit Hollenstein und Praplan auseinandergenommen und letzteren in die zweite oder dritte Linie verfrachtet. So bleibt nicht mehr der ganze Druck und die ganze Produktion an einer Reihe hängen und Kloten kann seine grösste Stärke ausspielen: die Kadertiefe. Denn obwohl sie eine miserable Saison einziehen, sind sie über alle vier Linien gesehen immer noch talentierter als Rapperswil.

Alle gegen Nyffeler

Die Zürcher dominierten über die ganze Serie gesehen denn auch das Spielgeschehen. In vier von fünf Partien hatten sie deutlich mehr Schussversuche zu verzeichnen. Einzig im zweiten Spiel war Rappi etwas besser (Kloten kam auf einen Corsi-Wert von 45,71%). Doch sonst kontrollierte der EHC bislang durchschnittlich über 60 Prozent aller Schussversuche.

quelle: sihf.ch; Bild: watson, infogr.am

So gesehen ist es vor allem Melvin Nyffeler zu verdanken, dass Kloten nicht schon früher den Tritt gefunden hat. Der 23-jährige Torhüter der Lakers spielt eine unglaubliche Serie. Obwohl er in fünf Spielen zwölf Gegentreffer kassiert hat, liegt seine Fangquote bei über 94 Prozent. Er hat in den bisherigen Partien fast 50 Saves mehr machen müssen als sein Gegenüber Luca Boltshauser.

Gestern kassierte der frühere ZSC-Junior wieder einmal einen haltbaren Treffer – und das ausgerechnet in der Verlängerung. Doch Nyffeler ist nicht der Grund, weshalb die Lakers plötzlich wieder mit dem Rücken zur Wand stehen. Der Grund heisst Denis Hollenstein. Kriegt das Team von Jeff Tomlinson den Klotener Topskorer im nächsten Spiel nicht in den Griff, geht die Zeit der Zweitklassigkeit am Obersee weiter.

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Video: Angelina Graf

Die Strafenkönige in der NLA seit 2001

Eishockey Saison 2017/18 Vincent Praplan – kein «Jahrhundert-Talent», aber bei weitem gut genug für die NHL Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Der fiese Feind im Kopf: Die tragische Geschichte von Olten-Stürmer Ryan Vesce Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist «Tsättäszee» 0, Scheibli 85 – eine Reporter-Legende sagt für immer tschüss Hitzköpfe im Romand-Derby – hier geraten Tanner Richard und Barry Brust aneinander Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» Diese Eishockey-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur Vereinsikone oder Fehleinkauf? – die Top- und Flop-Ausländer in der National League Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03 Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion Zu viele Brutalo-Fouls – Es ist Zeit, endlich die Trainer zur Kasse zu bitten «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Erfolgs-Kreis statt Negativspirale? Die grosse Halbzeit-Bilanz der National-League-Quali «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch So kommst du in den Playoffs nach einer Verlängerung beim Auswärtsspiel noch nach Hause Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo