Sport

Eishockey

Dänemark mit Prestigesieg gegen Norwegen – Frankreich wird Abstiegssorgen los



Eishockey-WM, 4. Spieltag Gruppe A:

Frankreich – Österreich 5:2 (2:1,2:1,1:0)

Weissrussland – Tschechien, 20.15 Uhr Gruppe B:

Dänemark – Norwegen 3:0 (1:0,2:0,0:0)

USA – Südkorea, 20.15 Uhr

Bild: EPA/SCANPIX DENMARK

Dänemark mit Prestigesieg gegen Nachbar Norwegen – Frankreich wird Abstiegssorgen los

Dänemark – Norwegen 3:0

An der ersten Eishockey-Heim-WM hält Dänemark den Kurs Richtung Viertelfinals. Zwei Tage nach dem überraschenden Erfolg über Finnland besiegten die Dänen Norwegen mit 3:0 und stiessen in der Gruppe B auf Platz 4 vor.

Seit Monaten galt die Partie gegen Norwegen für die Dänen als sportlicher und emotionaler Höhepunkt der ersten Heim-WM. Kein anderes Spiel war schneller ausverkauft. Auf dem Eis gelang es den Gastgebern, die Party- und Feststimmung hoch zu halten. Die Dänen nützten drei der ersten vier Powerplay-Chancen zu den drei Goals. Verteidiger Nicklas Jensen traf zweimal mit Slapshots aus der Distanz. Frederik Storm erhöhte auf 3:0. Goalie Frederik Anderson, der Torhüter der Toronto Maple Leafs, kam mit 21 Paraden zum Shutout. Dänemark besiegte Norwegen zum dritten Mal hintereinander in dieser Saison zu Null (3:0, 2:0, 3:0).

Dänemark hält mit 8 Punkten derzeit den letzten Viertelfinalplatz in der Gruppe B. Lettland (5. mit 6 Punkten) und Deutschland (6. mit 5 Punkten) können Dänemark die dritte Viertelfinalqualifikation an einer WM nach 2010 und 2016 noch vermiesen.

Frankreich – Österreich 5:2

In der Schweizer Gruppe entledigte sich Frankreich mit einem 5:2-Erfolg über Österreich aller Abstiegssorgen. Die Franzosen hatten vorher schon Weissrussland mit 6:2 besiegt. Den Absteiger in der Gruppe A ermitteln Österreich (7. mit 1 Punkt) und Weissrussland (8. mit 0 Punkten) wohl in der Direktbegegnung am Samstagnachmittag. (sda)

(rst/sda)

Die Tabellen

Gruppe A

Gruppe B tabellen: srf

Die Telegramme

Dänemark - Norwegen 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Herning. - 10'800 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hribik/Mayer (CZE/USA), McCrank/Sefcik (CAN/SVK).

Tore: 20. (19:13) Nicklas Jensen (Larsen, Regin/Ausschluss Mathis Olimb) 1:0. 27. Nicklas Jensen (Larsen, Björkstrand/Ausschluss Sörvik) 2:0. 34. Storm (Boedker, Jesper Jensen/Ausschluss Kristiansen) 3:0.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Dänemark, 6mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Bemerkungen: Norwegen mit Holös (Fribourg-Gottéron).

Frankreich - Österreich 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Kopenhagen. - 5780 Zuschauer. - SR Jerabek/Reneau (CZE/USA), Oliver/Otmachow (USA/RUS).

Tore: 4. Hundertpfund (Heinrich, Schumnig) 0:1. 10. Fleury (Stéphane Da Costa, Rech) 1:1. 14. Treille (Texier, Hecquefeuille/Ausschluss Komarek) 2:1. 32. Raffl (Heinrich/Ausschluss Teddy Da Costa) 2:2. 35. Fleury (Auvito, Stéphane Da Costa/Ausschlüsse Obrist, Peter) 3:2. 38. Teddy Da Costa (Texier, Gallet) 4:2. 42. Treille (Texier, Gallet) 5:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Frankreich, 7mal 2 Minuten gegen Österreich.

Bemerkungen: Frankreich mit Stéphane Da Costa, Douay (beide Genève-Servette) ohni Thiry (Zug), Österreich mit Obrist (Kloten), Ulmer (Lugano) und Zwerger (Ambri-Piotta). (sda)

Diese bewährten Nationalspieler sind nicht an der WM dabei

Eishockey mit Glasboden-Effekt Video: watson/nico franzoni

Kennst du dich aus in Hockey-Nordamerika oder suchst du Roman Josi in Näschwil? Kennst du die kuriosen Namen der AHL-Teams? Wenn nicht, musst du ab ins Farmteam! Erkennst du diese Hockeyaner nur anhand ihres Karriereverlaufs? – Teil 2 Erkennst du diese NHL-Stars anhand ihrer Kinderfotos? Bist du bereit für die Playoffs? Dann musst du die Hockey-Spieler auch als Emojis kennen Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Du darfst auch so jubeln – wenn du das Topskorer-Quiz bestehst Wenn du von einem Hockeyaner nur den Karriereverlauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup Zum Saisonstart: Wie viel Prozent Eishockey steckt wirklich in dir? Stelle dich unserem knallharten Psychotest Hockey-Stars ohne Helm: Kennst du die Schweizer NHL-Spieler auch abseits des Eisfelds? Erkennst du die NLA-Spieler auch ohne Helm? Wenn du diese Hockey-Slang-Begriffe nicht kennst, musst du heute für Schweden sein Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo