Berra soll die Schweiz gegen Russland zum Coup hexen

Reto Berra steht morgen Samstag gegen Russland an der Eishockey-WM im Schweizer Tor. Es geht dabei um die Frage, wer uns am Donnerstag im Viertelfinal in den Halbfinal hexen soll: Berra oder Leonardo Genoni?

Den NHL-Traum hat er inzwischen aufgegeben. Reto Berra sagt, man wisse zwar nie. «Aber ich will jetzt Verantwortung in einem Team übernehmen.» Es sei an die Zeit, sesshaft zu werden. In den letzten fünf Jahren hat Berra in Nordamerika für neun verschiedene Teams in der NHL und in der AHL gespielt. Die Nummer 1 in der NHL ist er bei Calgary, Colorado, Florida und Anaheim nicht geworden. Letzte Saison hatte er unverhofft noch einmal eine Chance bekommen: «Aber von allem Anfang an war …