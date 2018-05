Sport

Eishockey

NHL: Die Washington Capitals besiegen den Fluch und träumen nun vom Stanley Cup



Bild: AP

Vom Fluch befreit! Jetzt wollen die Capitals Washington den 1. Titel seit 1991 schenken

Washington D.C. ist erlöst! Seit 20 Jahren hatte kein Sportteam aus der Hauptstadt mehr einen Conference-Final erreicht – geschweige denn den Titel geholt. Nun haben die Capitals den Bann gebrochen und träumen vom ganz grossen Coup.

Washington D.C. ist zwar die Hauptstadt der USA, in Sachen Sport hinkt man in der «Capital City» der Konkurrenz aber meilenweit hinterher. Denn auf der Stadt lastet der sogenannte «D.C. Sports Curse». Seit 1991, als die Redskins letztmals den Super Bowl gewannen, warten die Sport-Fans der sechstgrössten Metropolregion der USA auf einen Titel in den vier grossen Sportligen des Landes.

Fast noch schlimmer: Seit 1998 hat kein Team aus D.C. mehr einen Conference-Final (Playoff-Halbfinal) erreicht. Dagegen wirkt Berns Fussball-Meisterfluch, den YB nun nach 32 Jahren gebrochen hat, wie Kindergarten. Schliesslich ist der SC Bern seit 1986 neunmal Meister geworden.

In Washington blieb der Erfolg durchs Band aus. Weder NBA-Erstrunden-Draft John Wall, noch MLB-Superstar Bryce Harper und auch nicht NHL-Topskorer Alex Owetschkin vermochten dies zu ändern.

Die vier Profi-Teams aus Washington American Football: Redskins – 5x Meister (zuletzt 1991)

Baseball: Nationals – nie Meister

Basketball: Wizards – 1x Meister (1978)

Eishockey: Capitals – nie Meister

Doch nun ist der Fluch endlich gebrochen – zumindest der Teil mit dem Conference-Final. Die Washington Capitals sind in der Nacht auf heute zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder in die Halbfinals der NHL-Playoffs eingezogen.

FOR THE FIRST TIME IN 20 YEARS - YOUR WASHINGTON CAPITALS ARE HEADED TO THE EASTERN CONFERENCE FINAL! #ALLCAPS pic.twitter.com/1l7Vs0AgFM — Washington Capitals (@Capitals) 8. Mai 2018

Schon lange waren die «Caps» die grösste Hoffnung in der US-Hauptstadt. 2010, 2016 und 2017 gewannen Owetschkin und Co. die «President's Trophy» als bestes Team der Regular Season, doch nie schafften sie es über die 2. Runde der Playoffs hinaus – bis jetzt.

Crosby endlich besiegt

Mit 4:2 Siegen haben sich die Capitals ausgerechnet gegen die Pittsburgh Penguins durchgesetzt. Zehn von elf Serien haben die «Caps» gegen den Dauerrivalen seit 1991 verloren. Besonders schmerzhaft waren die Niederlagen in den letzten beiden Jahren: Washington unterlag jeweils als Qualifikationssieger am späteren Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh.

Es war auch diesmal eine ganz enge Kiste, Spiel 6 wurde gar erst in der Verlängerung entschieden. Jewgeni Kusnezow erzielte in der 66. Minute das goldene Tor, der beste Spieler der Serie war aber Alex Owetschkin. Von den vier Game-Winning-Goals der «Caps» erzielte er eines selbst und gab zweimal den letzten Pass. So auch bei Kusnezows Overtime-Siegtreffer.

«Please score, please fuckin' please score!»

In diesen Playoffs hat der 32-jährige Russe in zwölf Spielen 15 Skorerpunkte gesammelt (8 Tore/7 Assists). An Owetschkin hatte es auch schon in den vorherigen Duellen gegen Pittsburgh nicht gelegen. In den 26 Playoff-Begegnungen seiner Karriere mit den Penguins zeichnete sich Owetschkin 15 Mal als Torschütze aus, doch zum Weiterkommen hatte es für ihn persönlich nie gereicht. Bald wurde der Vorwurf laut, dass der Nummer-1-Draft-Pick von 2004 im Gegensatz zum Penguins-Superstar Sidney Crosby nur für die Galerie und die eigenen Statistiken spielt statt fürs Team.

Noch acht Siege zum Titel

Doch dieser Vorwurf wird Owetschkin nicht gerecht. Mit welcher Leidenschaft und Einsatzbereitschaft er seine Mannschaft zum Weiterkommen geführt hat, ist beeindruckend. «Niemand hat vor dieser Saison, vor diesem Spiel, erwartet, dass wir das erreichen können. Wir haben den zweifachen Stanley-Cup-Champion geschlagen. Das gibt uns ein richtig gutes Gefühl», freute sich Owetschkin über die Erlösung.

Unerwartet kam dieser Erfolg, weil im Sommer nach dem doppelten Scheitern gegen die Penguins ein Schnitt erfolgte. Einige Leistungsträger wie Kevin Shattenkirk, Justin Williams oder Marcus Johansson mussten das Team verlassen. Zweifel kamen auf, ob es so noch zum ersehnten ersten Stanley-Cup-Triumph reichen könnte.

Deshalb fiel der Jubel nach Kusnezows Siegtreffer auch ungewöhnlich heftig aus. Plötzlich brachen alle Dämme und alle Spieler feierten auf dem Eis, als hätte man bereits einen Titel gewonnen. Nach ein paar Sekunden hatten sich die «Caps» aber wieder beruhigt, schliesslich brauchen sie noch acht Siege bis zum ganz grossen Ziel. Im Conference-Final warten die Tampa Bay Lightning.

Die Bank explodiert! The @Capitals are off to the Eastern Conference Final and being THIS excited is quite appropriate. #StanleyCup pic.twitter.com/kUH4JynWkS — NHL (@NHL) 8. Mai 2018

«Es ist egal, was in der Vergangenheit passierte. Wir müssen zusammenhalten und weiterkämpfen. Wir glauben an uns», blickt Owetschkin voraus. Und in Washington keimt die Hoffnung, dass auch der zweite Teil des «D.C. Sports Curse» bald Geschichte sein wird.

Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt

Video: Angelina Graf

24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare